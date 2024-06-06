1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
На частном катере по Москве-реке
Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды
Начало: На причале Лужники Центральный
«На катере с вами будет только капитан»
Сегодня в 23:30
9 июня в 17:30
1777716 000₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
«Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени отправления круиза»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Мини-группа
1 час
Прогулка на электрическом мини-катере
Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону
Начало: В Берёзы Парк, Строгино
«Шучу — на мини-катерах нет парусов, зато есть электро-моторы, которые помчат вас по глади водохранилища»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
«Яхтингу лучше всего учиться на практике, поэтому поднимаем паруса и отправляемся в путь»
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город»
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ожидает: Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 10:45
9 июня в 10:45
от 700₽ за человека
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ждёт Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера и качественный сервис»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Гастрономический музыкальный круиз»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка на катере без капитана по Москве-реке
Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон)
«Встань за штурвал катера и мчись в центр города»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе
Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: Возле Парка Горького
«Нижняя палуба воссоздаёт антураж круизного лайнера благодаря изысканной мебели и коллекции картин»
Завтра в 12:10
9 июня в 12:10
2 290₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы
Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон»)
«Проходить рядом с Кремлем на индивидуальном катере и только своей компанией – разве это возможно»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
«Что вас ожидает: Приглашаем вас на новую увлекательную речную прогулку от причалов Крымский и Новоспасский мост — круговой маршрут продолжительностью 1 час 30 минут позволит два раза увидеть ТОП-7 достопримечательностей Столицы»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 499₽ за человека
Аудиогид
1 час 12 минут
Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ожидает: Приглашаем вас в полуторачасовой речной круиз, во время которого вы увидите живописные московские набережные и самые знаковые достопримечательности: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Воробьевы горы и др»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 550₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital»
«Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой»
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30
Сегодня в 22:00
Завтра в 10:08
от 550₽ за человека
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ожидает: Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вечерний ланч или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе
«Что вас ждёт Теплоход оборудован всеми удобствами, которые помогут вам отвлечься от суетливого ритма городской жизни»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00
Завтра в 12:07
9 июня в 12:07
от 349₽ за человека
Групповая
1 час
Прогулка по акватории Химкинского водохранилища
Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал»)
«Речная прогулка на теплоходе — классный способ интересно провести время на Северном речном вокзале и сделать прикольные фотографии на просторах водохранилища»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 600₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
«В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270"
«Наши уютные и просторные теплоходы отправляются по необычному маршруту в южной части Москвы, поэтому вы увидите интересные места и живописные пейзажи, которые стандартные круизы обходят стороной»
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:45
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля
Начало: Причал «Воробьевы горы»
«Разместившись на борту теплохода, вы отправитесь в речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать виды исторического центра и современные высотки»
Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33
Завтра в 11:58
9 июня в 11:58
от 400₽ за человека
Аудиогид
2 часа
«Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
«Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке»
Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25.
9 июня в 20:22
10 июня в 20:22
от 790₽ за человека
Групповая
1 час
Столичный экспресс на теплоходе через весь центр Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
«Важное преимущество речной прогулки — неутомительный интересный маршрут через весь центр Москвы»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 249₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь"
Начало: Причал «Новоспасский мост»
«Предлагаем вам лучшую альтернативу — речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать панорамы исторического центра Москвы и современные высотки»
Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:20
9 июня в 16:40
от 800₽ за человека
Групповая
1 час 15 минут
Завтра в 11:35
9 июня в 11:35
1 000₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом
«Для данной прогулки доступны теплоходы:»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
990₽ за человека
Групповая
2 часа 15 минут
Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия
«Приглашаем вас совершить обзорную прогулку на теплоходах Алексия и Августина по центру столицы»
Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600₽ за человека
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
«Вас ждет замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и кульминация вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
«Вас ждет речная прогулка по центру Москвы»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490₽ за человека
Групповая
1 час 9 минут
Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный
Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская")
«Приглашаем вас на речную прогулку на ретро трамвайчике по центру Москвы»
Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30
Завтра в 12:15
9 июня в 12:15
от 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Начало: Москва, ул. Коломенская 2
«На катере вы пройдете по Водоотводному каналу мимо ГЭС-2 и нашумевшей скульптуре «Большая глина №4», после выйдете у грандиозного памятника Петра I и продолжите движение до Москва-Сити»
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке
Начало: Причал «Нескучный сад»
«Что вас ожидает: Речная прогулка по Москве-реке — это отличный способ провести время с друзьями или семьёй»
Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Мы предлагаем вам отличную возможность отпраздновать День России на борту комфортабельного панорамного теплохода»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Комфортабельная прогулка проходит на люкс-теплоходе «Соболь» c нижней крытой палубой и открытой верхней»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
«Океан», расположенный прямо на борту роскошной яхты, которая ежедневно совершает круизы по Москве-реке»
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
10 июня в 15:30
14 июня в 15:30
1 910₽ за человека
Групповая
3 часа
От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе
Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса
Начало: У причала «Сити-Экспоцентр»
«Нижняя палуба воссоздаёт антураж круизного лайнера благодаря изысканной мебели и коллекции картин»
Завтра в 13:20
9 июня в 13:20
1 490₽ за человека
Групповая
1 час
Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья»
Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская")
«Во время речной прогулки с борта теплохода откроются замечательные виды на достопримечательности города — Высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский монастырь и другие»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 95₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве
Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На Северном речном вокзале
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2.5 часа
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
«И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы»
Отправиться в групповое путешествие по центру Москвы и полюбоваться видами на город
Начало: У причала «Воробьёвы горы»
«Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна»»
Завтра в 14:05
9 июня в 14:05
600₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
«Речная прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка — это незабываемое событие, которое стоит испытать хотя бы один раз в жизни»
Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
14 июня в 19:50
15 июня в 19:50
от 1 290₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396»
Познакомиться с историей канала, побывать на подводной лодке и понять, как летает экраноплан
Начало: В районе сквера Салют
«А еще я расскажу, как легко и комфортно пересечь канал имени Москвы по карте «Тройка» и о том, какие есть прекрасные круизы из Москвы до пяти морей»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
5 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля
Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера
Начало: на ул. Коломенская, 2
«Вы стартуете из нашего яхт-клуба в Нагатинском Затоне и дойдёте на катере до Водоотводного канала»
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века
Начало: Около метро Речной вокзал
Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00
14 июня в 12:00
16 июня в 12:00
900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
«Если захотите, я также расскажу о плаваниях вокруг Корсики и на Онежском озере, перегоне яхт, чемпионатах СССР и парусных регатах»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
«Прогулка по водохранилищу, сплав по дикой Волге или многодневный круиз — выбирайте любой формат водного приключения, а мы доведем его до совершенства»
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
На сапах - по заповеднику в Архангельском
Прокатиться на доске с веслом вокруг острова Лохин и насладиться идиллическими пейзажами
Начало: В деревне Глухово
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 17:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 12:30, 15:30 и 18:30
9 июня в 18:30
11 июня в 18:30
2 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЧЧадамба6 июня 2024Детям экскурсия очень понравилась, хорошо провели время
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ААлександра4 июня 2024Все понравилось! Чисто,аккуратно,мест достаточно. Время идеальное(45-60 минут) Буду рекомендовать!!!
- ММила4 июня 2024все отлично прошло! эмоции замечательные! забронировала экстренно день в день, так как именинница очень захотела покататься на катере или яхте
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, нам всем очень понравилось, буду Вас рекомендовать друзьям, и сами еще обязательно покатаемся.
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось. Спасибо!
- ААлександра3 июня 2024Замечательная локация. Заблудиться негде, никаких моторных и парусных лодок нет, вода чистая, теплая и спокойная. Сапы хорошие. Инструкторы очень доброжелательные. Что было приятно
- ММарина2 июня 2024Ну разве это катер? Это шикарная мини яхта!!!!! Внимательный и обаятельный капитан, великолепный маршрут, веселая музыка и чудесное настроение!!!!! Благодарю за самую лучшую прогулку по Москва реке!!!
- ДДавид2 июня 2024Все прошло прекрасно, всем рекомендую!
- ССергей2 июня 2024Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Водные развлечения»
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