🚤 На катере 10% скидка Индивидуальная 1 час 34 отзыва На частном катере по Москве-реке Прокатиться на скоростном катере с капитаном и полюбоваться столицей с воды Начало: На причале Лужники Центральный «На катере с вами будет только капитан» 17777 16 000 ₽ за всё до 7 чел.

🛥 На яхте Аудиогид 2 часа 4 отзыва Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон» Начало: Причал «Гостиница Украина» «Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени отправления круиза» Расписание: Ежедневно 3 090 ₽ за человека

🚤 На катере Мини-группа 1 час 44 отзыва Прогулка на электрическом мини-катере Научиться управлять необычным водным транспортом и проплыть по Строгинскому затону Начало: В Берёзы Парк, Строгино «Шучу — на мини-катерах нет парусов, зато есть электро-моторы, которые помчат вас по глади водохранилища» Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 3 000 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 24 отзыва Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники) «Яхтингу лучше всего учиться на практике, поэтому поднимаем паруса и отправляемся в путь» 8 800 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 60 отзывов Популярное предложение Прогулка на теплоходе по Москве-реке от причала «Китай-город» Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» «Что вас ожидает: Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке» Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 от 700 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 656 отзывов «Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» «Что вас ждёт Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вкусный обед или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера и качественный сервис» Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45 1 890 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2.5 часа 8 отзывов Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время Начало: У причала «Китай-город/Устьинский» «Гастрономический музыкальный круиз» 1 890 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1.5 часа 54 отзыва Популярное предложение Прогулка на катере без капитана по Москве-реке Начало: Коломенская ул., 2 (м. Нагатинский Затон) «Встань за штурвал катера и мчись в центр города» Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30 11 990 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 1 отзыв От Крымского моста - на дизайнерском теплоходе Насладиться видами и изысканной кухней на борту теплохода-ресторана бизнес-класса Начало: Возле Парка Горького «Нижняя палуба воссоздаёт антураж круизного лайнера благодаря изысканной мебели и коллекции картин» 2 290 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Прогулка на индивидуальном катере по центру Москвы Начало: Москва, ул. Коломенская 2 (м. «Нагатинский затон») «Проходить рядом с Кремлем на индивидуальном катере и только своей компанией – разве это возможно» Расписание: Ежедневно с 9:00 до 22:30 24 000 ₽ за всё до 7 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 1.5 часа 39 отзывов Кремлевская обзорная прогулка от Новоспасского или Крымского моста Начало: Причал «Новоспасский Мост» «Что вас ожидает: Приглашаем вас на новую увлекательную речную прогулку от причалов Крымский и Новоспасский мост — круговой маршрут продолжительностью 1 час 30 минут позволит два раза увидеть ТОП-7 достопримечательностей Столицы» Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 от 499 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1 час 12 минут 19 отзывов Речная прогулка по центру Москвы от причала Китай-город до причала Киевский Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» «Что вас ожидает: Приглашаем вас в полуторачасовой речной круиз, во время которого вы увидите живописные московские набережные и самые знаковые достопримечательности: Московский Кремль, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Воробьевы горы и др» Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07 от 550 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1.5 часа 491 отзыв Прогулка на теплоходе по маршруту «From Capital To Capital» «Ведь с борта теплохода вы можете полюбоваться грандиозными современными постройками и удивительными памятниками архитектуры, которые навевают воспоминания о прошлом и заставляют восхищаться Москвой» Расписание: Ежедневно с 12:00 до 23:30 от 550 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа 184 отзыва Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы Начало: Причал «Китай-город/Устьинский» «Что вас ожидает: Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вечерний ланч или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах» Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45 от 1 300 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 2.5 часа 739 отзывов Гранд-экспресс по Москве-реке на теплоходе «Что вас ждёт Теплоход оборудован всеми удобствами, которые помогут вам отвлечься от суетливого ритма городской жизни» Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:00 от 349 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 179 отзывов Прогулка по акватории Химкинского водохранилища Начало: Северный речной вокзал (м. «Речной вокзал») «Речная прогулка на теплоходе — классный способ интересно провести время на Северном речном вокзале и сделать прикольные фотографии на просторах водохранилища» Расписание: Ежедневно в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30 от 600 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🛥 На яхте Круиз 3 часа 905 отзывов Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson «В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены» Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре 1 640 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1.5 часа 19 отзывов Речная прогулка по югу Москвы на теплоходах "Натали" и "М-270" «Наши уютные и просторные теплоходы отправляются по необычному маршруту в южной части Москвы, поэтому вы увидите интересные места и живописные пейзажи, которые стандартные круизы обходят стороной» Расписание: Ежедневно с 11:00 до 20:45 1 200 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 16 отзывов Речная прогулка от Воробьёвых гор до Кремля Начало: Причал «Воробьевы горы» «Разместившись на борту теплохода, вы отправитесь в речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать виды исторического центра и современные высотки» Расписание: Ежедневно в 13:33, 16:33, 19:33 от 400 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 2 часа 35 отзывов «Большое путешествие»: прогулка на теплоходе по Москве-реке Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская") «Давайте отправимся в мини-круиз по Москве-реке» Расписание: Ежедневно в 19:25, 20:25. от 790 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 28 отзывов Столичный экспресс на теплоходе через весь центр Москвы Начало: Причал «Крымский мост» «Важное преимущество речной прогулки — неутомительный интересный маршрут через весь центр Москвы» Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 от 249 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 2 часа 15 минут 42 отзыва Прогулка "Я гуляю по Москве" с питанием и без на теплоходе "Соболь" Начало: Причал «Новоспасский мост» «Предлагаем вам лучшую альтернативу — речной круиз, во время которого перед вашими глазами будут проплывать панорамы исторического центра Москвы и современные высотки» Расписание: Ежедневно в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30 от 800 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 15 минут 32 отзыва Маршрут «Центральный» на речном трамвае от трех причалов 1 000 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Аудиогид 1.5 часа 42 отзыва Прогулка на теплоходе вокруг «Золотого острова» с аудиогидом «Для данной прогулки доступны теплоходы:» Расписание: Ежедневно с 11:30 до 20:00 каждые 20-30 минут 990 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 15 минут 153 отзыва Обзорный маршрут на теплоходах Августина и Алексия «Приглашаем вас совершить обзорную прогулку на теплоходах Алексия и Августина по центру столицы» Расписание: Ежедневно в в 13:00, 15:30, 18:00, 20:30 600 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 28 минут 12 секунд 41 отзыв Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике Начало: Причал «Зарядье» «Вас ждет замечательная речная прогулка по праздничной столице, живописные виды центра города и кульминация вечера — грандиозный праздничный салют, который вы увидите прямо с борта теплохода» Расписание: 10 сентября в 19:45 от 1 690 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 10 отзывов Салют в День России с борта теплохода с ужином Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская") «Вас ждет речная прогулка по центру Москвы» Расписание: 9 мая в 20:00 от 1 490 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 9 минут 7 отзывов Речная прогулка на ретро трамвайчике по маршруту Северный Начало: Причал "Киевский" (м. "Киевская") «Приглашаем вас на речную прогулку на ретро трамвайчике по центру Москвы» Расписание: Пн., вт., ср., чт. в 10:30, 13:30, 16:30, 19:30 от 600 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана Начало: Москва, ул. Коломенская 2 «На катере вы пройдете по Водоотводному каналу мимо ГЭС-2 и нашумевшей скульптуре «Большая глина №4», после выйдете у грандиозного памятника Петра I и продолжите движение до Москва-Сити» Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00 19 990 ₽ за всё до 4 чел.

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 3 отзыва Круговая речная прогулка от Нескучного сада по Москве-реке Начало: Причал «Нескучный сад» «Что вас ожидает: Речная прогулка по Москве-реке — это отличный способ провести время с друзьями или семьёй» Расписание: Ежедневно в 11:55, 14:55, 17:55 600 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 2.5 часа 7 отзывов Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином Начало: Причал «Киевский» «Мы предлагаем вам отличную возможность отпраздновать День России на борту комфортабельного панорамного теплохода» Расписание: 9 мая в 20:00 от 2 500 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа 3 отзыва Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь» Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья Начало: На причале «Сити-Экспоцентр» «Комфортабельная прогулка проходит на люкс-теплоходе «Соболь» c нижней крытой палубой и открытой верхней» 2 890 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Круиз 2.5 часа 499 отзывов Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin» Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская") «Океан», расположенный прямо на борту роскошной яхты, которая ежедневно совершает круизы по Москве-реке» Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30 1 910 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 2 отзыва От причала «Сити-Экспо» - на дизайнерском теплоходе Полюбоваться небоскрёбами Москва-Сити с борта уютного теплохода-ресторана бизнес-класса Начало: У причала «Сити-Экспоцентр» «Нижняя палуба воссоздаёт антураж круизного лайнера благодаря изысканной мебели и коллекции картин» 1 490 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 1 час 213 отзывов Утренняя прогулка от Нагатинского затона до «Зарядья» Начало: Причал "Кленовый Бульвар" (м. "Коломенская") «Во время речной прогулки с борта теплохода откроются замечательные виды на достопримечательности города — Высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский монастырь и другие» Расписание: Ежедневно в 11:00, 12:00 от 95 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 7 отзывов Эксклюзивная фото-прогулка у Северного речного вокзала в Москве Откройте для себя тайны Северного речного вокзала и запечатлейте моменты на профессиональные фото Начало: На Северном речном вокзале 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Аудиогид 2.5 часа 2 отзыва На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города Начало: у причала Гостиницы Украина «И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки» 3 090 ₽ за человека

Групповая 1 час 1 отзыв Речная прогулка на ретро-трамвайчике от причала «Воробьёвы горы» Отправиться в групповое путешествие по центру Москвы и полюбоваться видами на город Начало: У причала «Воробьёвы горы» «Прогулка проходит на открытых речных трамвайчиках «Мария», «Кристалл» или «Лагуна»» 600 ₽ за человека

⛴ На теплоходе Групповая 2 часа 1 отзыв Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России» Начало: Причал «Новоспасский Мост» «Речная прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка — это незабываемое событие, которое стоит испытать хотя бы один раз в жизни» Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45 от 1 290 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Канал имени Москвы и музей «Подводная лодка Б-396» Познакомиться с историей канала, побывать на подводной лодке и понять, как летает экраноплан Начало: В районе сквера Салют «А еще я расскажу, как легко и комфортно пересечь канал имени Москвы по карте «Тройка» и о том, какие есть прекрасные круизы из Москвы до пяти морей» 5 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Водная прогулка за штурвалом катера вдоль Кремля Прокатиться по Водоотводному каналу и центральной акватории Москва-реки за рулём катера Начало: на ул. Коломенская, 2 «Вы стартуете из нашего яхт-клуба в Нагатинском Затоне и дойдёте на катере до Водоотводного канала» 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 13 отзывов Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века Начало: Около метро Речной вокзал Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00 900 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 8 часов 6 отзывов День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники) «Если захотите, я также расскажу о плаваниях вокруг Корсики и на Онежском озере, перегоне яхт, чемпионатах СССР и парусных регатах» 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 5 отзывов Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный «Прогулка по водохранилищу, сплав по дикой Волге или многодневный круиз — выбирайте любой формат водного приключения, а мы доведем его до совершенства» 15 000 ₽ за всё до 8 чел.