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Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson

4.5
0 отзывов
Флотилия-Рэдиссон
Флотилия-Рэдиссон – Гид из Москвы
Представьте себе круиз на яхте 🛥️ по Москве-реке.

Мимо проплывают достопримечательности 🏛️ Москве в вечерней подсветке, а Вы сидите в уютном ресторане с панорамными окнами на борту корабля.

Кремль, Храм Христа Спасителя, Дом на набережной и другие здания предстанут перед вами во всей красе.

По желанию вы сможете послушать подробный рассказ от аудиогида.

В ресторане вам будут предложены разнообразные вкусные блюда и напитки.

Обратите внимание: места на круиз быстро заканчиваются.

Только оплата на сайте гарантирует наличие места.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson

Что вы увидите

  • Парк Горького
  • Центральный дом художника
  • Памятник Петру I
  • Дом на набережной
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Собор Василия Блаженного
  • Московский дом музыки
  • Новоспасский монастырь
Что вас ожидает
  • Неспешная прогулка 👣 на яхте 🛥️. Расслабляющее речное путешествие на комфортабельной яхте поможет отвлечься от рабочих будней и избавиться от накопившегося стресса.
  • Новый взгляд на город 🏙️. Водная прогулка проходит по всему городу и за одну поездку можно увидеть все достопримечательности 🏛️ у воды от гостиницы Украина до Новоспасского монастыря. Быстрее и удобнее, чем по земле.
Организационные детали
  • Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса, а завершается за 5 минут до отправления. Время рейса, указанное в билете является моментом отхода судна от причала.
Внимание!
В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены.
В целях обеспечения безопасности пассажиров продажа билетов может быть временно приостановлена при плохих погодных условиях или штормовом предупреждении.
Что входит
  • билет на теплоходный круиз
  • аудиогид (количество ограничено)
Что не входит
  • личные расходы на еду и напитки
  • выбор мест (посадка на тепоход осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Флотилия-Рэдиссон
Флотилия-Рэдиссон
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