Неспешная прогулка 👣 на яхте 🛥️. Расслабляющее речное путешествие на комфортабельной яхте поможет отвлечься от рабочих будней и избавиться от накопившегося стресса.
Новый взгляд на город 🏙️. Водная прогулка проходит по всему городу и за одну поездку можно увидеть все достопримечательности 🏛️ у воды от гостиницы Украина до Новоспасского монастыря. Быстрее и удобнее, чем по земле.
Организационные детали
Посадка на борт начинается за 30 минут до отправления рейса, а завершается за 5 минут до отправления. Время рейса, указанное в билете является моментом отхода судна от причала.
Внимание!
В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены.
В целях обеспечения безопасности пассажиров продажа билетов может быть временно приостановлена при плохих погодных условиях или штормовом предупреждении.
Что входит
билет на теплоходный круиз
аудиогид (количество ограничено)
Что не входит
личные расходы на еду и напитки
выбор мест (посадка на тепоход осуществляется в порядке «живой очереди» — кто первый пришел, тот занял лучшие места)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.