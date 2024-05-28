1 чел.
По популярности
Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
«Отправляйтесь на интерактивную водную прогулку по Москве-реке на роскошной яхте Рэдиссон»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
«Я помогу вам понять и усвоить принципы управления яхтой, расскажу, как работают и как называются паруса и веревки, покажу, как рулить, поворачивать и ловить попутный ветер»
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Круиз
3 часа
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
«Что вас ожидает · Неспешная прогулка на яхте»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
«И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
«Если захотите, я также расскажу о плаваниях вокруг Корсики и на Онежском озере, перегоне яхт, чемпионатах СССР и парусных регатах»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
«Стартуем всегда из яхт-клуба «Нептун» города Долгопрудный»
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
71 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1 час
Свидание на яхте на закате
Сделать потрясающий подарок себе и своей половинке
Начало: На набережной
«Профессиональные организаторы оформят яхту гелевыми сердцами и создадут на палубе романтическую обстановку»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья28 мая 2024Очень понравилась прогулка, виды,сервис, кухня😍😍😍😍
- ССергей27 мая 2024Все
- ДДенис24 марта 2024Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторанеОчень приятная обстановка. Современно, уютно, светло, тепло. Судовой фотограф - выше всяких похвал!
- ЛЛюбовь4 декабря 2023Очень понравился вечерний круиз! Обслуживающая команда была просто супер! Рекомендую, не пожалеете!
- ИИлья30 ноября 2023Было очень круто! Настоящая белая спортивная яхта. Приятный капитан и помощник (супруга), которым есть о чем поделиться/рассказать/потравить байки - и
- ММержоев10 октября 2023Отдыхали на яхте «красотка» и нам безумно всё понравилось🔥 Яхта максимально Крутая, на борту очень уютно, ну и отдельно хотел бы отметить прекрасного капитана «корабля»😁.
- ДДарья27 сентября 2023Спасибо Михаилу и его супруге, мы замечательно провели время на воде в команде с профессионалами! Было очень интересно: и маршрут и беседа. Были с ребенком 10 лет, всем троим очень понравилось. Не скучали! Рекомендуем!
- ООльга24 сентября 2023Огромная благодарность организаторам! Удивительное путешествие! Понравилось все! Надеемся на новые встречи. Будем рекомендовать своим друзьям. Спасибо!
- ССветлана23 сентября 2023Все прекрасно! Все остались довольны! Спасибо большое капитану Светлане!
- ООльга23 сентября 2023Всё чудесно. Перед рестораном прокатились с подругами, было интересно и нам и сыну 6 лет.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На яхте»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "На яхте" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 640 до 71 500. Туристы уже оставили гидам 946 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Москве в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на речных курортах России, можно поплавать в реке или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август