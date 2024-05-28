Прогулки на яхте в Москве

Найдено 8 экскурсий в категории «На яхте» в Москве, цены от 1 640 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
🛥 На яхте
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
«Отправляйтесь на интерактивную водную прогулку по Москве-реке на роскошной яхте Рэдиссон»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090 за человека
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
«Я помогу вам понять и усвоить принципы управления яхтой, расскажу, как работают и как называются паруса и веревки, покажу, как рулить, поворачивать и ловить попутный ветер»
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800 за всё до 4 чел.
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
⛴ На теплоходе
🛥 На яхте
Круиз
3 часа
905 отзывов
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
«Что вас ожидает · Неспешная прогулка на яхте»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640 за человека
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
🛥 На яхте
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
«И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090 за человека
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
«Если захотите, я также расскажу о плаваниях вокруг Корсики и на Онежском озере, перегоне яхт, чемпионатах СССР и парусных регатах»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000 за всё до 4 чел.
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
«Стартуем всегда из яхт-клуба «Нептун» города Долгопрудный»
Сегодня в 22:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.
Аренда яхты Princess 57
🛥 На яхте
🚤 На катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты Princess 57
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
71 500 за всё до 12 чел.
Свидание на яхте на закате
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Свидание на яхте на закате
Сделать потрясающий подарок себе и своей половинке
Начало: На набережной
«Профессиональные организаторы оформят яхту гелевыми сердцами и создадут на палубе романтическую обстановку»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
    Очень понравилась прогулка, виды,сервис, кухня😍😍😍😍
  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
    Все
  • Д
    Денис
    24 марта 2024
    Royal-круиз по Москве реке на теплоходе-ресторане
    Очень приятная обстановка. Современно, уютно, светло, тепло. Судовой фотограф - выше всяких похвал!
  • Л
    Любовь
    4 декабря 2023
    Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
    Очень понравился вечерний круиз! Обслуживающая команда была просто супер! Рекомендую, не пожалеете!
  • И
    Илья
    30 ноября 2023
    День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
    Было очень круто! Настоящая белая спортивная яхта. Приятный капитан и помощник (супруга), которым есть о чем поделиться/рассказать/потравить байки - и
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    рассказать много фишек об этом виде спорта. На любые вопросы знают ответы от и до. Брали путешествие на целый день - и в этом случае выходишь в гордом одиночестве (Кратно меньше лодок) в Пестовское водохранилище, где вместе с капитаном "ходишь" под парусом по ветру/против ветра, ловишь брызги, изучаешь незнакомые слова типа "галс" и тп и помогаешь "рулить". Крен яхты под 45% это вау!) Понимаешь, как можно плыть ПРОТИВ ветра. Далее - искупались в секретной бухте, научились вязать морские узлы и просто чилл на носу по возвращении обратно. Время пролетает незаметно. Как новые ощущения - точно стоит попробовать. А мы наверное еще и продолжим)) пс Хорошая погода и солнце дают +100% к эмоциям. у нас был небольшой дождь на обкатке - не критично

  • М
    Мержоев
    10 октября 2023
    Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
    Отдыхали на яхте «красотка» и нам безумно всё понравилось🔥 Яхта максимально Крутая, на борту очень уютно, ну и отдельно хотел бы отметить прекрасного капитана «корабля»😁.
  • Д
    Дарья
    27 сентября 2023
    Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
    Спасибо Михаилу и его супруге, мы замечательно провели время на воде в команде с профессионалами! Было очень интересно: и маршрут и беседа. Были с ребенком 10 лет, всем троим очень понравилось. Не скучали! Рекомендуем!
    Спасибо Михаилу и его супруге, мы замечательно провели время на воде в команде с профессионалами! БылоСпасибо Михаилу и его супруге, мы замечательно провели время на воде в команде с профессионалами! Было
  • О
    Ольга
    24 сентября 2023
    День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
    Огромная благодарность организаторам! Удивительное путешествие! Понравилось все! Надеемся на новые встречи. Будем рекомендовать своим друзьям. Спасибо!
  • С
    Светлана
    23 сентября 2023
    Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
    Все прекрасно! Все остались довольны! Спасибо большое капитану Светлане!
  • О
    Ольга
    23 сентября 2023
    Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
    Всё чудесно. Перед рестораном прокатились с подругами, было интересно и нам и сыну 6 лет.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На яхте»

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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "На яхте" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 640 до 71 500. Туристы уже оставили гидам 946 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Москве в 2024 на час или на весь день. Прогулки и экскурсии на яхтах – идеальное развлечение на речных курортах России, можно поплавать в реке или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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