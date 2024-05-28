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рассказать много фишек об этом виде спорта. На любые вопросы знают ответы от и до. Брали путешествие на целый день - и в этом случае выходишь в гордом одиночестве (Кратно меньше лодок) в Пестовское водохранилище, где вместе с капитаном "ходишь" под парусом по ветру/против ветра, ловишь брызги, изучаешь незнакомые слова типа "галс" и тп и помогаешь "рулить". Крен яхты под 45% это вау!) Понимаешь, как можно плыть ПРОТИВ ветра. Далее - искупались в секретной бухте, научились вязать морские узлы и просто чилл на носу по возвращении обратно. Время пролетает незаметно. Как новые ощущения - точно стоит попробовать. А мы наверное еще и продолжим)) пс Хорошая погода и солнце дают +100% к эмоциям. у нас был небольшой дождь на обкатке - не критично