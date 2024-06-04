Круизы и туры по воде в Москве

Найдено 18 экскурсий в категории «Круизы» в Москве, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
🛥 На яхте
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
«Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени отправления круиза»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090 за человека
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
184 отзыва
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ожидает: Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вечерний ланч или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300 за человека
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
⛴ На теплоходе
🛥 На яхте
Круиз
3 часа
905 отзывов
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
«В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640 за человека
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2.5 часа
7 отзывов
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Мы предлагаем вам отличную возможность отпраздновать День России на борту комфортабельного панорамного теплохода»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500 за человека
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
3 отзыва
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Комфортабельная прогулка проходит на люкс-теплоходе «Соболь» c нижней крытой палубой и открытой верхней»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890 за человека
Круиз на теплоходе-ресторане «Erwin» от Radisson
⛴ На теплоходе
Круиз
2.5 часа
499 отзывов
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
«Океан», расположенный прямо на борту роскошной яхты, которая ежедневно совершает круизы по Москве-реке»
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
10 июня в 15:30
14 июня в 15:30
1 910 за человека
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
🛥 На яхте
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
«И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090 за человека
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
«Прогулка по водохранилищу, сплав по дикой Волге или многодневный круиз — выбирайте любой формат водного приключения, а мы доведем его до совершенства»
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
«Мини-круиз проходит на великолепном судне»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200 за человека
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Пройти по воде вокруг «Золотого острова» и полюбоваться главными памятниками столицы
Начало: У причала "Третьяковский" (сектор "А")
«Начало и окончание этого круиза — напротив Кремля, на Болотной набережной»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
790 за человека
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Наш теплоход ходит по кольцевому маршруту от парка «Зарядье» и Кремля и обратно»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
1 200 за человека
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1.5 часа
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида
Начало: У причала «Киевский»
«Прогулка проходит на теплоходах «Алексия» и «Августина»»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
600 за человека
Прогулка на частном катере в Подмосковье
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прокатиться по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам в компании опытного капитана
Начало: В яхт-клубе Ореховая бухта
«Мы встретимся в яхт-клубе Ореховая бухта в Мытищинском районе Москвы и отправимся на часовую речную прогулку»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 5 чел.
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
5.5 часов
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Увидеть визитные карточки города и прокатиться по центру на однопалубном теплоходе
Начало: в гостинице Лесная Сафмар
«Теплоходная экскурсия с наушниками (2 часа)»
Расписание: в пятницу в 17:00
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
3 500 за человека
Однодневный круиз в «Бухту радости»
⛴ На теплоходе
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
«Круиз проходит на теплоходе «Фалькон» вместимостью до 100 пассажиров»
23 июня в 10:00
1 890 за человека
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
Аудиогид
2.5 часа
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Начало: От причала «Киевский»
«После этого теплоход возвращается обратно к Киевской площади»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 200 за человека
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
Отправиться на прогулку от "Китай-города" до "Киевской" и полюбоваться столицей с нового ракурса
Начало: у причала «Китай-город/Устьинский»
«Прогулка проходит на теплоходе «Алексия» или «Августина», продолжительность — 1 час 15 минут»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600 за человека
Круговая речная прогулка от Нескучного сада
⛴ На теплоходе
Аудиогид
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада
Небольшое приятное путешествие по Москве-реке с аудиогидом
Начало: у причала «Нескучный сад»
«Поездка пройдёт на теплоходе «Прага», «Добрыня», «Вдохновение» или «Святогор»»
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
  2. Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
  3. Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
  4. Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
  5. Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Круизы" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 600 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 1657 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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