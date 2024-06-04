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Аудиогид
2 часа
Круиз с аудиоэкскурсией по Москве-реке на яхте флотилии «Рэдиссон»
Начало: Причал «Гостиница Украина»
«Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени отправления круиза»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ожидает: Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вечерний ланч или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
«В связи с изменением судоходных условий (сезонные колебания уровня воды, толщины ледяного покрова и скорости течения) продолжительность круиза и маршрут могут быть изменены»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Мы предлагаем вам отличную возможность отпраздновать День России на борту комфортабельного панорамного теплохода»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Комфортабельная прогулка проходит на люкс-теплоходе «Соболь» c нижней крытой палубой и открытой верхней»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Круиз
2.5 часа
Круиз на яхте «Erwin» с рестораном на Москве-реке
Погрузитесь в атмосферу роскоши и гастрономического изыска, отправляясь в круиз по Москве-реке на теплоходе-ресторане «Erwin»
Начало: Причал "Гостиница Украина" (м. "Киевская")
«Океан», расположенный прямо на борту роскошной яхты, которая ежедневно совершает круизы по Москве-реке»
Расписание: По будням в 15:30 и 20:00, по выходным в 12:00, 15:30 и 20:30
10 июня в 15:30
14 июня в 15:30
1 910₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
«И не забудьте о фотографиях — с яхты получаются потрясающие снимки»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
«Прогулка по водохранилищу, сплав по дикой Волге или многодневный круиз — выбирайте любой формат водного приключения, а мы доведем его до совершенства»
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
«Мини-круиз проходит на великолепном судне»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Круговая речная прогулка от причала «Третьяковский»
Пройти по воде вокруг «Золотого острова» и полюбоваться главными памятниками столицы
Начало: У причала "Третьяковский" (сектор "А")
«Начало и окончание этого круиза — напротив Кремля, на Болотной набережной»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
790₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
Весь центр столицы: прогулка на теплоходе по Москве-реке
За 2,5 часа увидеть главные достопримечательности города с воды (в группе)
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Наш теплоход ходит по кольцевому маршруту от парка «Зарядье» и Кремля и обратно»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
1 200₽ за человека
Аудиогид
1.5 часа
Золотой маршрут "по Москве-реке: от" Киевской "до" Китай-города
Отправиться на групповую водную прогулку по городу в компании аудиогида
Начало: У причала «Киевский»
«Прогулка проходит на теплоходах «Алексия» и «Августина»»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Подмосковье
Прокатиться по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам в компании опытного капитана
Начало: В яхт-клубе Ореховая бухта
«Мы встретимся в яхт-клубе Ореховая бухта в Мытищинском районе Москвы и отправимся на часовую речную прогулку»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
5.5 часов
Вечерняя Москва: автобусная экскурсия и теплоходная прогулка
Увидеть визитные карточки города и прокатиться по центру на однопалубном теплоходе
Начало: в гостинице Лесная Сафмар
«Теплоходная экскурсия с наушниками (2 часа)»
Расписание: в пятницу в 17:00
14 июня в 17:00
21 июня в 17:00
3 500₽ за человека
Круиз
8 часов
Однодневный круиз в «Бухту радости»
Посвятить день пляжному отдыху и насладиться речной прогулкой на теплоходе
Начало: От Северного речного вокзала (причалы № 7-11)
«Круиз проходит на теплоходе «Фалькон» вместимостью до 100 пассажиров»
23 июня в 10:00
1 890₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
«Москва златоглавая»: прогулка на теплоходе
Насладиться путешествием по Москве-реке и увидеть сердце столицы с воды (в группе)
Начало: От причала «Киевский»
«После этого теплоход возвращается обратно к Киевской площади»
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
По Москве-реке на теплоходе от Китай-города до Киевской (1,5 часа)
Отправиться на прогулку от "Китай-города" до "Киевской" и полюбоваться столицей с нового ракурса
Начало: у причала «Китай-город/Устьинский»
«Прогулка проходит на теплоходе «Алексия» или «Августина», продолжительность — 1 час 15 минут»
Завтра в 11:08
9 июня в 11:08
600₽ за человека
Аудиогид
1 час
Круговая речная прогулка от Нескучного сада
Небольшое приятное путешествие по Москве-реке с аудиогидом
Начало: у причала «Нескучный сад»
«Поездка пройдёт на теплоходе «Прага», «Добрыня», «Вдохновение» или «Святогор»»
10 июня в 20:04
13 июня в 20:04
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ССергей2 июня 2024Хорошая круговая прогулка. Причем можно купить билет и сесть на промежуточной остановке Киевская
- ГГалина29 мая 2024Скажу просто. Нам с подругой очень понравилось. Чудесно провели время. Но, хотелось бы чтобы, хотя бы по выходным такой рейс
- ННаталья28 мая 2024Очень понравилась прогулка, виды,сервис, кухня😍😍😍😍
- ССветлана28 мая 2024Очень круто. Очень понравилось. Прогулка вечерняя,всё светится,красотища, Объехали все достопримечательности,которые хотелось посмотреть. Можно крепкий алкоголь с собой. Ну там,поездка стала
- ВВладимир26 мая 2024Всем доброго дня! Прекрасная прогулка! Увидели вечернюю Москву с реки… Прекрасно провели время. Было очень весело… Спасибо
- ККирилл25 мая 2024Гида не было, но это и не обязательно. Кухня - отлично. Приветливый персонал - отлично. Атмосфера - просто супер. Полное соотношение цены и качества.
- ООльга20 мая 2024Очень уютная атмосфера, достойное меню, приветливый персонал
- ЛЛюдмила12 мая 2024Нам понравился салют и живая музыка, песни которые пели, возможность потанцевать, все это было супер. Плохо было то что гида не было, приезжим гостям это необходимо.
- ААндреева12 мая 2024Полнейший восторг!!! После салюта протанцевали под живую (спасибо артисту) музыку! Великолепно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Круизы»
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