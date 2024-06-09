Живописный маршрут квеста проведёт вас по значимым и потаённым уголкам ВДНХ. Вам понадобится только телефон или другой гаджет с подключением к интернету. Вы полюбуетесь архитектурой павильонов и потренируете свою внимательность, отвечая на вопросы. Узнаете, от чего отказался цирк du Soleil, и приобщитесь к методам разведслужб.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Что вас ожидает

Квест вы проходите самостоятельно — без гида. Протяжённость маршрута — 7,5 км, примерное время прохождения — 4–5 часов.

Получайте задания и вопросы из разных областей жизни, пользуйтесь подсказками, давайте ответы — и наслаждайтесь прогулкой в своём темпе. Заходите в разные павильоны по желанию, рассматривайте интересные детали — квест может растянуться и на целый день! Вы можете начать квест в удобное время и прервать в любой момент.

Кому подойдёт квест

Уровень сложности — средний. Вопросы квеста рассчитаны на взрослых, но на своё усмотрение вы можете взять с собой детей. Квест подходит для семейной, дружеской компании и романтического свидания.

Организационные детали