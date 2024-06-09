Живописный маршрут квеста проведёт вас по значимым и потаённым уголкам ВДНХ. Вам понадобится только телефон или другой гаджет с подключением к интернету. Вы полюбуетесь архитектурой павильонов и потренируете свою внимательность, отвечая на вопросы. Узнаете, от чего отказался цирк du Soleil, и приобщитесь к методам разведслужб.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 20:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Квест вы проходите самостоятельно — без гида. Протяжённость маршрута — 7,5 км, примерное время прохождения — 4–5 часов.
Получайте задания и вопросы из разных областей жизни, пользуйтесь подсказками, давайте ответы — и наслаждайтесь прогулкой в своём темпе. Заходите в разные павильоны по желанию, рассматривайте интересные детали — квест может растянуться и на целый день! Вы можете начать квест в удобное время и прервать в любой момент.
Кому подойдёт квест
Уровень сложности — средний. Вопросы квеста рассчитаны на взрослых, но на своё усмотрение вы можете взять с собой детей. Квест подходит для семейной, дружеской компании и романтического свидания.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 100 % стоимости. В течение часа после оплаты мы пришлём вам ссылку с квестом на почту. Ссылка откроется на любом устройстве.
- Цена указана за доступ к квесту на одном устройстве. Рекомендуем проходить квест компанией до 6 человек с одного устройства.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 23 туристов
Наши квест-экскурсии проходят без участия гидов или организаторов. Вы проходите квест-экскурсию самостоятельно. Задание получаете онлайн на сайте (пришлём ссылку), там же получаете подсказки, указываете ответ и получаете следующий вопрос-задание. Так проходите по заданному маршруту. Всегда можно прерваться и возобновить квест-прогулку в любое удобное время.Задать вопрос
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