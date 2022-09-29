Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом

Услышать любопытные истории двух популярных парков и получить стильные кадры

Это будет легкая фотопрогулка с рассказами о прошлом двух парков, украшающих центр Москвы.

Пока вы любуетесь видами на город, рассматриваете скульптуры и просто наслаждаетесь отдыхом среди ландшафтов, прекрасных в любое время года, я буду «ловить» вас в кадре и развлекать разговорами.

Вы проникнитесь атмосферой парков, поймете, почему они так привлекают горожан, и получите на память снимки с вами в главной роли.
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
Парк Горького и Музеон: экскурсия с фотографом
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Парк с большой историей

Парк Горького — не просто любимое место москвичей и гостей столицы: вы услышите множество любопытных сюжетов, с ним связанных. Начнем рассказ аж с 10-го века; раскроем жестокую тайну Андреевского пруда в Нескучном саду (чем объясняется это название, тоже обсудим!) и выясним, какое стратегическое значение имел Крымский мост. Вы узнаете, кто и почему назвал парк «Фабрикой счастливых людей», отыщете место, где на коньках катался молодой Шаляпин, и, конечно, насладитесь открыточными видами парка.

Стильный Музеон и его загадки

Пересечем Садовое кольцо — и окажемся в более молодом парке. Необычный ландшафт, обилие растений и арт-объектов, уютные заведения и потрясающие виды на Москву — вы оцените Музеон как отличную фотолокацию!
Изюминка парка — коллекция советских и современных скульптур, окутанных городскими легендами. Где прячется Сталин «без носа», какая скульптура в Музеоне самая большая, почему на скульптуре «Дед Мазай и зайцы» бедные животные предстают без ушей — обсудим эти и другие детали.

Фотосессия в двух лучших локациях Москвы

Индивидуальная съемка для соцсетей, уютная семейная или же романтическая фотосессия, урбанистические ландшафты или съемка на природе — эти парки предлагают множество ракурсов и отлично подходят воплощения самых разных идей. Мы сделаем все, чтобы вы не чувствовали себя скованно перед камерой, поможем с позированием и оставим на память о прогулке профессиональные живые кадры.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
  • Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
  • Так как экскурсия пешеходная, советуем надевать удобную обувь

Дополнительно:

  • Экскурсию можно провести для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел.
  • По запросу на экскурсии можно организовать небольшой стилизованный пикник для фото: предупредите гида заранее, и он возьмет с собой сезонные атрибуты для фотографий (плед, корзинку с фруктами, термос с чаем, бенгальские огни и тд). Это будет включено в стоимость экскурсии.
  • Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура📸ФотопрогулкиПарк Горького🗽Популярные места🏞Парки🍀Природа и пейзажиМузеон🖼Музеи

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