Это будет легкая фотопрогулка с рассказами о прошлом двух парков, украшающих центр Москвы. Пока вы любуетесь видами города, рассматриваете скульптуры и наслаждаетесь отдыхом, я буду «ловить» вас в кадре и развлекать разговорами. Вы проникнитесь атмосферой парков, поймете, чем они так привлекают горожан, и получите на память снимки с вами в главной роли.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Парк с большой историей

Парк Горького — не просто любимое место москвичей и гостей столицы: вы услышите множество любопытных сюжетов, с ним связанных. Начнем рассказ аж с 10-го века; раскроем жестокую тайну Андреевского пруда в Нескучном саду (чем объясняется это название, тоже обсудим!) и выясним, какое стратегическое значение имел Крымский мост. Вы узнаете, кто и почему назвал парк «Фабрикой счастливых людей», отыщете место, где на коньках катался молодой Шаляпин, и, конечно, насладитесь открыточными видами.

Стильный Музеон и его загадки

Пересечем Садовое кольцо — и окажемся в более молодом парке. Необычный ландшафт, обилие растений и арт-объектов, уютные заведения и потрясающие виды на Москву — вы оцените Музеон как отличную фотолокацию!

Изюминка парка — коллекция советских и современных скульптур, окутанных городскими легендами. Где прячется Сталин «без носа», какая скульптура в Музеоне самая большая, почему на скульптуре «Дед Мазай и зайцы» бедные животные предстают без ушей — обсудим эти и другие детали.

Фотосессия в двух лучших локациях Москвы

Индивидуальная съемка для соцсетей, уютная семейная или же романтическая фотосессия, урбанистические ландшафты или съемка на природе — мы сделаем все, чтобы вы не чувствовали себя скованно, поможем с позированием и сделаем профессиональные живые кадры.

Организационные детали

Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки

Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon Z6 или Sony Alpha 7 III

Так как экскурсия пешеходная, советуем надевать удобную обувь

С вами будет опытный гид-фотограф из нашей команды

Дополнительно: