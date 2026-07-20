Парк Горького — не просто любимое место москвичей и гостей столицы: вы услышите множество любопытных сюжетов, с ним связанных. Начнем рассказ аж с 10-го века; раскроем жестокую тайну Андреевского пруда в Нескучном саду (чем объясняется это название, тоже обсудим!) и выясним, какое стратегическое значение имел Крымский мост. Вы узнаете, кто и почему назвал парк «Фабрикой счастливых людей», отыщете место, где на коньках катался молодой Шаляпин, и, конечно, насладитесь открыточными видами.
Стильный Музеон и его загадки
Пересечем Садовое кольцо — и окажемся в более молодом парке. Необычный ландшафт, обилие растений и арт-объектов, уютные заведения и потрясающие виды на Москву — вы оцените Музеон как отличную фотолокацию! Изюминка парка — коллекция советских и современных скульптур, окутанных городскими легендами. Где прячется Сталин «без носа», какая скульптура в Музеоне самая большая, почему на скульптуре «Дед Мазай и зайцы» бедные животные предстают без ушей — обсудим эти и другие детали.
Фотосессия в двух лучших локациях Москвы
Индивидуальная съемка для соцсетей, уютная семейная или же романтическая фотосессия, урбанистические ландшафты или съемка на природе — мы сделаем все, чтобы вы не чувствовали себя скованно, поможем с позированием и сделаем профессиональные живые кадры.
Организационные детали
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
Съёмка проходит на профессиональную камеру Nikon Z6 или Sony Alpha 7 III
Так как экскурсия пешеходная, советуем надевать удобную обувь
С вами будет опытный гид-фотограф из нашей команды
Дополнительно:
Экскурсию можно провести для большего числа человек, доплата — 1300 ₽ за чел.
По запросу на экскурсии можно организовать небольшой стилизованный пикник для фото: предупредите гида заранее, и он возьмет с собой сезонные атрибуты для фотографий (плед, корзинку с фруктами, термос с чаем, бенгальские огни и тд). Это будет включено в стоимость экскурсии
Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 2908 туристов
Я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фотографов в Москве. Мы придумываем авторские фотомаршруты уже больше года. Создаём максимально дружескую и непринуждённую атмосферу и делаем живые профессиональные фотографии в лучших локациях.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Базина
Дата посещения: 20 июл 2026
Хочу выразить слова благодарности нашему гиду Александру ща увлекательное путешествие по родному городу. Легко, непринужденно, эмоционально! Много полезной и интересной информации! Ждем красивые фото о сегодняшней прогулке!
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Н
Наталья
Очень понравился такой «лёгкий» формат фотосессии и экскурсии. Дети с удовольствием и не заметно прошли весь парк Горького и Музеон. Алена замечательный рассказчик и собеседник, легко и с юмором просила улыбнуться и попозировать. Очень быстро получили классные фото. Очень рекомендую как гостям столицы так и москвичам! Мы остались все довольны. Спасибо 💕
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Татьяна
Спасибо большое за экскурсию, отдельное спасибо гиду и фотографу Александре за профессионализм и душевность! Отличный маршрут, неоднократно была в парке Горького, но узнала много интересных фактов о нем.
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Татьяна
С большим удовольствием провели время на экскурсии-фотосессии Парк Горького - Музеон! Спасибо фотографу Александру!
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Антон
Экскурсия замечательная. Легко и непринуждённо. Узнали много интересного. Отличные фото на память.
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Дарья
Ходили семьей. Экскурсовод был отличный парнишка, его рассказы были интересны и увлекательны. Но нам не очень подошло, так как брали с собой бабушку, и для нее прогулка оказалась слишком тяжела (хотя читать дальшеуменьшить
изначально договорились сократить, но и этого было много) + рассказ для нее был слишком быстр и богат фактами. Фотографии я ожидала больше репортажные, а не постановочные, но заранее как-то даже не подумала это проговорить.
В любом случае оценка отличная, если бы не бабушка, я бы получила удовольствие и кайфанула бы, а тут все же в приоритете было дать ей насладиться экскурсией и она нам не подошла.
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