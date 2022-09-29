Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Парк с большой историей
Парк Горького — не просто любимое место москвичей и гостей столицы: вы услышите множество любопытных сюжетов, с ним связанных. Начнем рассказ аж с 10-го века; раскроем жестокую тайну Андреевского пруда в Нескучном саду (чем объясняется это название, тоже обсудим!) и выясним, какое стратегическое значение имел Крымский мост. Вы узнаете, кто и почему назвал парк «Фабрикой счастливых людей», отыщете место, где на коньках катался молодой Шаляпин, и, конечно, насладитесь открыточными видами парка.
Стильный Музеон и его загадки
Пересечем Садовое кольцо — и окажемся в более молодом парке. Необычный ландшафт, обилие растений и арт-объектов, уютные заведения и потрясающие виды на Москву — вы оцените Музеон как отличную фотолокацию! Изюминка парка — коллекция советских и современных скульптур, окутанных городскими легендами. Где прячется Сталин «без носа», какая скульптура в Музеоне самая большая, почему на скульптуре «Дед Мазай и зайцы» бедные животные предстают без ушей — обсудим эти и другие детали.
Фотосессия в двух лучших локациях Москвы
Индивидуальная съемка для соцсетей, уютная семейная или же романтическая фотосессия, урбанистические ландшафты или съемка на природе — эти парки предлагают множество ракурсов и отлично подходят воплощения самых разных идей. Мы сделаем все, чтобы вы не чувствовали себя скованно перед камерой, поможем с позированием и оставим на память о прогулке профессиональные живые кадры.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой опытный гид-фотограф нашей команды
Вы получите около 40 обработанных фото на почту в течение недели после прогулки
Так как экскурсия пешеходная, советуем надевать удобную обувь
Дополнительно:
Экскурсию можно провести для большего числа человек, доплата составит 1000 руб. /чел.
По запросу на экскурсии можно организовать небольшой стилизованный пикник для фото: предупредите гида заранее, и он возьмет с собой сезонные атрибуты для фотографий (плед, корзинку с фруктами, термос с чаем, бенгальские огни и тд). Это будет включено в стоимость экскурсии.
Также можно провести экскурсию без фотосессии — или фотосессию без экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Парк Культуры (кольцевая)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Москве
Меня зовут Алёна, я бывший журналист, коренная москвичка и представитель команды фото-гидов в Москве. Мы придумываем авторские маршруты и водим фотоэкскурсии уже больше года. Наш формат отличается от других экскурсий: мы создаем максимально дружескую и непринужденную атмосферу на прогулке, доступно рассказываем историю Москвы, делимся ее тайнами и легендами и делаем живые профессиональные фотографиях в лучших локациях.