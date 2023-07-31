Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты
Приглашаю совершить 2-часовую прогулку на катере комфорт-класса по Москве-реке.
Вы увидите столичные достопримечательности с лучшего ракурса — Кремль, храм Христа Спасителя, Парящий мост, Парк Горького, МГУ, Лужники.
Капитан по вашему желанию остановит ход, чтобы вы насладились красотой архитектуры и природы, а также сделали атмосферные фото.
Вы увидите столичные достопримечательности с лучшего ракурса — Кремль, храм Христа Спасителя, Парящий мост, Парк Горького, МГУ, Лужники.
Капитан по вашему желанию остановит ход, чтобы вы насладились красотой архитектуры и природы, а также сделали атмосферные фото.
Ближайшие даты:
31
июл
июл
1
авг
авг
2
авг
авг
3
авг
авг
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авг
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 2 часа водной прогулки в сердце Москвы вы успеете осмотреть 13 достопримечательностей. Пройдёте по камерному и атмосферному Водоотводному каналу, затем выйдете в Москву-реку и успеете дойти до Лужников, где развернетёсь и продолжите движение мимо храма Христа Спасителя, Кремля и парка «Зарядье».
Программа
- 30 минут — движемся по Москве-реке от Нагатинского затона до камерного Водоотводного канала
- 10 минут — идём по Водоотводному каналу (фонтанный комплекс на Водоотводном канале, ГЭС-2, скульптура «Большая глина № 4»)
- 20 минут — центральная часть Москвы-реки (памятник Петру I, Парк Горького, Воробьёвы горы и канатная дорога над рекой, стадион «Лужники»)
- 20 минут — разворачиваемся и продолжаем движение (Красный Октябрь, Кремль, храм Христа Спасителя)
- 10 минут — плывём вдоль нескольких ярких локаций (парк «Зарядье», высотка на Котельнической набережной, Дом музыки)
- 30 минут — возвращаемся в точку старта
Организационные детали
- Судно — комфортабельный катер «Стремительный». Есть мощная аудиосистема, подсветка, розетки и отсеки для вещей. А ещё — одноразовая посуда и пледы на случай прохладной погоды.
- На катер запрещено брать красные и красящие напитки — красное вино, вишнёвый, гранатовый и томатный соки
- На борт можно с детьми от 1 года
- Животные к катанию, к сожалению, не допускаются
Правила переноса бронирования
- В случае дождя или сильного ветра прогулку можно перенести в тот же день, но не позднее чем за 3 часа до начала
- По личным причинам путешественника можно перенести прогулку за 2 дня до забронированной даты, но не более двух раз
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Нагатинский Затон»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 126 туристов
Наша компания уже более 7 лет проводит водные прогулки на катерах в Санкт-Петербурге и Москве. Мы знаем всё о лучших маршрутах, безопасности и комфорте. Предлагаем варианты на любой вкус. Для любителей драйва и активного отдыха — аренда катера без капитана. Для тех, кто хочет расслабиться — традиционные прогулки по центру города с капитаном. Мы сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых прошел безупречно!
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