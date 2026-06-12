Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке предлагает уникальную возможность увидеть столицу с воды.
В течение двух часов вы насладитесь видами Кремля, храма Христа Спасителя, Парящего моста и других знаковых мест. Капитан остановит катер по вашему желанию, чтобы вы могли сделать атмосферные фотографии.
Это идеальный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь комфортом и великолепными видами
В течение двух часов вы насладитесь видами Кремля, храма Христа Спасителя, Парящего моста и других знаковых мест. Капитан остановит катер по вашему желанию, чтобы вы могли сделать атмосферные фотографии.
Это идеальный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь комфортом и великолепными видами
5 причин купить эту экскурсию
- ⛵️ Уникальные виды Москвы
- 📸 Возможность сделать красивые фото
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🌟 Комфортный катер с удобствами
- 🕒 Гибкий график и индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки по Москве-реке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды на город особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя может быть прохладнее. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кремль
- Храм Христа Спасителя
- Парящий мост
- Парк Горького
- МГУ
- Лужники
- Водоотводный канал
- Памятник Петру I
- Парк Зарядье
- Высотка на Котельнической набережной
- Дом музыки
Описание экскурсии
За 2 часа водной прогулки в сердце Москвы вы успеете осмотреть 13 достопримечательностей. Пройдёте по камерному и атмосферному Водоотводному каналу, затем выйдете в Москву-реку и успеете дойти до Лужников, где развернетёсь и продолжите движение мимо храма Христа Спасителя, Кремля и парка «Зарядье».
Программа
- 30 минут — движемся по Москве-реке от Нагатинского затона до камерного Водоотводного канала
- 10 минут — идём по Водоотводному каналу (фонтанный комплекс на Водоотводном канале, ГЭС-2, скульптура «Большая глина № 4»)
- 20 минут — центральная часть Москвы-реки (памятник Петру I, Парк Горького, Воробьёвы горы и канатная дорога над рекой, стадион «Лужники»)
- 20 минут — разворачиваемся и продолжаем движение (Красный Октябрь, Кремль, храм Христа Спасителя)
- 10 минут — плывём вдоль нескольких ярких локаций (парк «Зарядье», высотка на Котельнической набережной, Дом музыки)
- 30 минут — возвращаемся в точку старта
Организационные детали
- Судно — комфортабельный катер «Стремительный». Есть мощная аудиосистема, подсветка, розетки и отсеки для вещей. А ещё — одноразовая посуда и пледы на случай прохладной погоды.
- На катер запрещено брать красные и красящие напитки — красное вино, вишнёвый, гранатовый и томатный соки
- На борт можно с детьми от 1 года
- Животные к катанию, к сожалению, не допускаются
Правила переноса бронирования
- В случае дождя или сильного ветра прогулку можно перенести в тот же день, но не позднее чем за 3 часа до начала
- По личным причинам путешественника можно перенести прогулку за 2 дня до забронированной даты, но не более двух раз
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М. Технопарк, Остров мечты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3464 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лучший подарок для Папы на его 75-летие - прогулка всей семьей на катере, отлично все организовано, капитан - Александр - чудесный, душевный человек, и попели вместе, и поговорили за жизнь,
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О
Спасибо большое за прогулку! Николай отличный и надежный капитан. все прошло максимально комфортно и приятно! до новых встреч!
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П
Выбрала прогулку на катере для девичника перед свадьбой. Понравилось оооочень! Катер чистый, капитан очень приятный, тактичный, ненавязчивый. Сразу предложил подключить наш телефон с музыкой, это создало атмосферу. Катались, пели, танцевали. Очень классно прошло, понравилось всем! Скорость, вода, музыка - суперский способ отпраздновать любое событие, очень советую!
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Самое интересное- это прогулка на катере по центру. Но за 2 часа не хватает времени доплыть до Москва Сити, только до воррбьевых гор. Катер чистый, при необходимости быстрый
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Е
Взяли эту экскурсию, чтобы показать иногородним коллегам Москву во всей ее красе. Большое спасибо организаторам, потому что все прошло отлично. Катер очень удобный и "свежий", все чистое, мягкие сиденья, не
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Г
Отличный и харизматичный капитан, непосредственная близость к воде по ощущениям кардинально отличается от прогулки на крупном судне. Рекомендую подобный формат водной прогулки как для знакомства с Москвой с воды, так и для позитивного времяпровождения.
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