Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке

Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты

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Приглашаю совершить 2-часовую прогулку на катере комфорт-класса по Москве-реке.

Вы увидите столичные достопримечательности с лучшего ракурса — Кремль, храм Христа Спасителя, Парящий мост, Парк Горького, МГУ, Лужники.

Капитан по вашему желанию остановит ход, чтобы вы насладились красотой архитектуры и природы, а также сделали атмосферные фото.
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа водной прогулки в сердце Москвы вы успеете осмотреть 13 достопримечательностей. Пройдёте по камерному и атмосферному Водоотводному каналу, затем выйдете в Москву-реку и успеете дойти до Лужников, где развернетёсь и продолжите движение мимо храма Христа Спасителя, Кремля и парка «Зарядье».

Программа

  • 30 минут — движемся по Москве-реке от Нагатинского затона до камерного Водоотводного канала
  • 10 минут — идём по Водоотводному каналу (фонтанный комплекс на Водоотводном канале, ГЭС-2, скульптура «Большая глина № 4»)
  • 20 минут — центральная часть Москвы-реки (памятник Петру I, Парк Горького, Воробьёвы горы и канатная дорога над рекой, стадион «Лужники»)
  • 20 минут — разворачиваемся и продолжаем движение (Красный Октябрь, Кремль, храм Христа Спасителя)
  • 10 минут — плывём вдоль нескольких ярких локаций (парк «Зарядье», высотка на Котельнической набережной, Дом музыки)
  • 30 минут — возвращаемся в точку старта

Организационные детали

  • Судно — комфортабельный катер «Стремительный». Есть мощная аудиосистема, подсветка, розетки и отсеки для вещей. А ещё — одноразовая посуда и пледы на случай прохладной погоды.
  • На катер запрещено брать красные и красящие напитки — красное вино, вишнёвый, гранатовый и томатный соки
  • На борт можно с детьми от 1 года
  • Животные к катанию, к сожалению, не допускаются

Правила переноса бронирования

  • В случае дождя или сильного ветра прогулку можно перенести в тот же день, но не позднее чем за 3 часа до начала
  • По личным причинам путешественника можно перенести прогулку за 2 дня до забронированной даты, но не более двух раз

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Нагатинский Затон»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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