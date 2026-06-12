Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке предлагает уникальную возможность увидеть столицу с воды.



В течение двух часов вы насладитесь видами Кремля, храма Христа Спасителя, Парящего моста и других знаковых мест. Капитан остановит катер по вашему желанию, чтобы вы могли сделать атмосферные фотографии.



Это идеальный способ провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь комфортом и великолепными видами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки по Москве-реке - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а виды на город особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для прогулок, хотя может быть прохладнее. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.