Если у вас нет команды - мы подберем её вам на старте, но старайтесь тогда приходить вовремя. На старте команда получает конверт с путевым листом и заданиями.
Цель квеста - Собрать ракету, приобрести исследовательские модули, заправить ракету и развести модули по планетам.
Игра состоит из трех этапов.
На каждом из этапов вам необходимо будет ответить на вопросы по музею. Заработанное за правильные ответы вы должны будете потратить на создание ракеты, покупку исследовательских модулей и заправку ракеты топливом. После третьего этапа вы должны будете определить, на какие планеты и сколько модулей вы сможете завезти. За каждый модуль на каждой планете вы будете получать баллы.
Побеждает команда, заработавшая максимальное количество баллов. В случае равенства баллов, победителем считается команда, которая посетит больше всего планет. Если и этот показатель не позволит выявить победителя, то выиграет команда, доставившая наибольшее количество исследовательских модулей.
Примечания:
-Возможно ограничение времени на каждый этап;
-Возможно проведение "нулевого" этапа для разбиения участников на команды.
-Стоимость билета (не входит в квест): 0 руб. (бесплатный день)
Что входит
Услуги талантливой команды, любящей свое дело
Квест от гида, во время которого вы сможете собрать ракету, приобрести исследовательские модули, заправить ракету и развести модули по планетам
Если у вас нет команды - мы подберем её вам на старте
Что не входит
Стоимость билета в музей (возможно проведение игры в бесплатный день музея)
Личные расходы туриста
Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Проспект Мира, 111, Мемориальный музей Космонавти
Место завершения
🏁 Мемориальный музей Космонавтики (Проспект Мира, 111)
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.