  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Квест по музею Космонавтики "Поехали!"

5
10 отзывов
Виталий К.
Виталий К. – Гид из Москвы
Вы всегда мечтали стать космонавтом или хотя бы приложить руку к космическим исследованиям? Время пришло — объявлен конкурс на исследование планет солнечной системы.

Привлеките инвестиции, постройте свою ракету и распределите исследовательские модули по планетам.

Скорее на старт — докажите соперникам, что вы лучше всех умеете планировать космические стратегии.

И не забудьте позвать с собой друзей — ведь вместе гораздо интереснее!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • 750 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Квест по музею Космонавтики "Поехали!"
Квест по музею Космонавтики "Поехали!"

Что вы увидите

  • Музей Космонавтики

Краткие правила:

  • Если у вас нет команды - мы подберем её вам на старте, но старайтесь тогда приходить вовремя. На старте команда получает конверт с путевым листом и заданиями.
  • Цель квеста - Собрать ракету, приобрести исследовательские модули, заправить ракету и развести модули по планетам.
  • Игра состоит из трех этапов.
  • На каждом из этапов вам необходимо будет ответить на вопросы по музею. Заработанное за правильные ответы вы должны будете потратить на создание ракеты, покупку исследовательских модулей и заправку ракеты топливом. После третьего этапа вы должны будете определить, на какие планеты и сколько модулей вы сможете завезти. За каждый модуль на каждой планете вы будете получать баллы.
  • Побеждает команда, заработавшая максимальное количество баллов. В случае равенства баллов, победителем считается команда, которая посетит больше всего планет. Если и этот показатель не позволит выявить победителя, то выиграет команда, доставившая наибольшее количество исследовательских модулей.

Примечания:

  • -Возможно ограничение времени на каждый этап;
  • -Возможно проведение "нулевого" этапа для разбиения участников на команды.
-Стоимость билета (не входит в квест): 0 руб. (бесплатный день)
Что входит
  • Услуги талантливой команды, любящей свое дело
  • Квест от гида, во время которого вы сможете собрать ракету, приобрести исследовательские модули, заправить ракету и развести модули по планетам
  • Если у вас нет команды - мы подберем её вам на старте
Что не входит
  • Стоимость билета в музей (возможно проведение игры в бесплатный день музея)
  • Личные расходы туриста
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Начало
🚩 Проспект Мира, 111, Мемориальный музей Космонавти
Место завершения
🏁 Мемориальный музей Космонавтики (Проспект Мира, 111)
Квест по музею Космонавтики "Поехали!"
Квест по музею Космонавтики "Поехали!"
Квест по музею Космонавтики "Поехали!"
Квест по музею Космонавтики "Поехали!"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталий К.
Виталий К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

Виталий К. проводит ещё 3 экскурсии

Городской квест "Поброди за тортом!"
1 000
2 часа
Городской квест "Поброди за тортом!"
11 отзывов
Городской квест "В поисках украденного порошка!"
2 167
3 часа
Городской квест "В поисках украденного порошка!"
4 отзыва
Квест «Поподземь»
1 875
3 часа
Квест «Поподземь»
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1953 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
514 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов