Виталий К. – Гид из Москвы

Вы всегда мечтали стать космонавтом или хотя бы приложить руку к космическим исследованиям? Время пришло — объявлен конкурс на исследование планет солнечной системы.



Привлеките инвестиции, постройте свою ракету и распределите исследовательские модули по планетам.



Скорее на старт — докажите соперникам, что вы лучше всех умеете планировать космические стратегии.



И не забудьте позвать с собой друзей — ведь вместе гораздо интереснее!