Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы

Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
На мастер-классе вы отдохнёте душой, познакомитесь с уникальным и очень приятным материалом — глиной, слепите и распишете работы, попьёте чай со сладостями.

Мы всегда создаём спокойную творческую атмосферу, которая позволяет полностью окунуться в созидательный процесс и сотворить уникальное изделие.
5
6 отзывов
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:30

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

  • Наша мастерская находится в историческом здании в самом центре Москвы. Мы всегда предлагаем гостям прийти к нам чуть раньше или задержаться после, чтобы рассмотреть невероятную лестницу и парадную.
  • Наши мастерицы познакомят вас с удивительным материалом — глиной, расскажут о её особенностях и помогут вам в процессе работы.
  • Вы можете слепить любое изделие, но желательно заранее решить, что это будет, чтобы осталось больше времени на саму лепку.
  • Вы также распишете работу специальными красками.
  • Через 3–4 недели сможете забрать её домой.

Организационные детали

  • В стоимость мастер-класса включены роспись, обжиг, покрытие глазурью и чаепитие.
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается съёмка на фотоаппарат моментальной печати Instax — от 100 руб. /снимок.
  • К нам можно и нужно с детками. До 12 лет — обязательно с сопровождающим взрослым. Билеты приобретаются на обоих участников — взрослые всегда тоже с удовольствием погружаются в процесс.
  • Если вы приведёте с собой друзей, стоимость будет ниже: для двоих — 7200 руб. на всех, для троих — 10200 руб. на всех, для четверых и больше стоимость с человека — 3200 руб.
  • Можем провести индивидуальный мастер-класс только для вашей компании. Подробности обсудим в переписке.

в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Никольской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Ольга
3 июня 2024
Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и помогли создать идеальное изделие на память. Здорово, что здесь можно самостоятельно расписать кружку или тарелочку красками, а не оставлять эту работу мастеру-глазуровщику. Надеюсь, обжиг пройдёт успешно!:)
Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильноПрекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно
Мария
31 мая 2024
Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным дизайном. Внутри было находиться очень комфортно. С задачей справились все. Наши преподаватели-мастерицы чутко и внимательно руководили процессом, при этом ненавязчиво, поддерживали творческие идеи и помогали воплотить желаемое. Отличный вариант собраться с подругами после работы или в выходной)
Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большимЗамечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим
Наталия
30 мая 2024
Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
Алёна
30 мая 2024
Определённо, это был один из лучших вечеров моей весны)
Понравилось всё: и расположение студии в самом сердце Москвы, и обстановка (потрясающее внимание к деталям), и очаровательные мастерицы Ира и Алёна, и
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мягкий процесс обучения при работе с глиной, и даже музыка в зале. Благодарю студию за такую качественную перезагрузку всего за 2 часа и буду очень ждать свою готовую мисочку для кота:))

Определённо, это был один из лучших вечеров моей весны)Определённо, это был один из лучших вечеров моей весны)Определённо, это был один из лучших вечеров моей весны)Определённо, это был один из лучших вечеров моей весны)Определённо, это был один из лучших вечеров моей весны)
Ирина
29 мая 2024
Очень понравился мастер-класс по керамике! Все было идеально: пространство, музыка и, конечно, сам процесс изготовления изделия. Это очень расслабляющее медитативное занятие. Ира и Алена с самого начала создали приятную дружескую
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атмосферу. С душой пояснили все этапы создания изделия, поддерживали и помогали на каждом этапе. Чувствуется, что они по-настоящему любят свое дело и рады делиться им с гостями. 2 часа пролетели незаметно! Я вышла с ощущением перезагрузки и душевного обновления как после спа) Ира, Алена, спасибо вам большое!

Е
29 мая 2024
Чудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направляли и рассказывали, как работать с глиной. Лепка и роспись позволили переключиться и отдохнуть от повседневности в творческом потоке. Рекомендую!
Чудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направлялиЧудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направлялиЧудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направлялиЧудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направлялиЧудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направлялиЧудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направлялиЧудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направлялиЧудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направлялиЧудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направляли

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