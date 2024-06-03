На мастер-классе вы отдохнёте душой, познакомитесь с уникальным и очень приятным материалом — глиной, слепите и распишете работы, попьёте чай со сладостями.
Мы всегда создаём спокойную творческую атмосферу, которая позволяет полностью окунуться в созидательный процесс и сотворить уникальное изделие.
Мы всегда создаём спокойную творческую атмосферу, которая позволяет полностью окунуться в созидательный процесс и сотворить уникальное изделие.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 19:00, 20:30
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
- Наша мастерская находится в историческом здании в самом центре Москвы. Мы всегда предлагаем гостям прийти к нам чуть раньше или задержаться после, чтобы рассмотреть невероятную лестницу и парадную.
- Наши мастерицы познакомят вас с удивительным материалом — глиной, расскажут о её особенностях и помогут вам в процессе работы.
- Вы можете слепить любое изделие, но желательно заранее решить, что это будет, чтобы осталось больше времени на саму лепку.
- Вы также распишете работу специальными красками.
- Через 3–4 недели сможете забрать её домой.
Организационные детали
- В стоимость мастер-класса включены роспись, обжиг, покрытие глазурью и чаепитие.
- Дополнительно (по желанию) оплачивается съёмка на фотоаппарат моментальной печати Instax — от 100 руб. /снимок.
- К нам можно и нужно с детками. До 12 лет — обязательно с сопровождающим взрослым. Билеты приобретаются на обоих участников — взрослые всегда тоже с удовольствием погружаются в процесс.
- Если вы приведёте с собой друзей, стоимость будет ниже: для двоих — 7200 руб. на всех, для троих — 10200 руб. на всех, для четверых и больше стоимость с человека — 3200 руб.
- Можем провести индивидуальный мастер-класс только для вашей компании. Подробности обсудим в переписке.
в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Никольской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Меня зовут Ирина, я керамистка и создательница студии керамики. Всем сердцем люблю своё дело и с радостью погружу вас в мир керамики вместе со своими коллегами-мастерами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
3 июня 2024
Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и помогли создать идеальное изделие на память. Здорово, что здесь можно самостоятельно расписать кружку или тарелочку красками, а не оставлять эту работу мастеру-глазуровщику. Надеюсь, обжиг пройдёт успешно!:)
Мария
31 мая 2024
Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным дизайном. Внутри было находиться очень комфортно. С задачей справились все. Наши преподаватели-мастерицы чутко и внимательно руководили процессом, при этом ненавязчиво, поддерживали творческие идеи и помогали воплотить желаемое. Отличный вариант собраться с подругами после работы или в выходной)
Наталия
30 мая 2024
Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
Алёна
30 мая 2024
Определённо, это был один из лучших вечеров моей весны)
Понравилось всё: и расположение студии в самом сердце Москвы, и обстановка (потрясающее внимание к деталям), и очаровательные мастерицы Ира и Алёна, и
Понравилось всё: и расположение студии в самом сердце Москвы, и обстановка (потрясающее внимание к деталям), и очаровательные мастерицы Ира и Алёна, и
Ирина
29 мая 2024
Очень понравился мастер-класс по керамике! Все было идеально: пространство, музыка и, конечно, сам процесс изготовления изделия. Это очень расслабляющее медитативное занятие. Ира и Алена с самого начала создали приятную дружескую
Е
Екатерина
29 мая 2024
Чудесно и душевно провели время на мастер-классе! Очень уютная студия с приятными хозяюшками, которые мягко направляли и рассказывали, как работать с глиной. Лепка и роспись позволили переключиться и отдохнуть от повседневности в творческом потоке. Рекомендую!
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