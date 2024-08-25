Москва только для вас

Увидеть знаковые достопримечательности столицы и узнать о ней всё: от тайн Кремля до цен на квартиры
Москву можно узнавать всю жизнь. Но если у вас не так много времени, мы отправимся в поездку по ключевым местам столицы. Проедем по Тверской, погуляем у Кремля и полюбуемся его
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соборами с Софийской набережной. Отправимся к храму Христа Спасителя и на Воробьёвы горы.

Ощутим бешеный ритм города на Кутузовском и замедлимся на Старом Арбате, где всё ещё витает тот самый дух старой Москвы.

Москва только для вас
Москва только для вас
Москва только для вас
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Мы проедем по главной улице города — Тверской, на которой расположены самые красивые здания, дорогие отели и рестораны.

Посетим Красную площадь, где запланирован выход из автобуса. Вы узнаете, почему у собора Василия Блаженного 10 куполов, в честь кого он так назван и сколько зубцов у кремлёвских стен. Посмотрите на Мавзолей с Историческим музеем и попробуете мороженое в ГУМе.

С Софийской набережной увидим как на ладони все соборы Кремля: Архангельский, Успенский, Благовещенский. Обратим внимание на Спасскую башню, колокольню «Иван Великий» и Оружейную палату.

Отправимся по Москве дальше — и посмотрим на дом Пашкова, Ленинскую библиотеку, памятник князю Владимиру, Патриарший мост и храм Христа Спасителя. По желанию посетим храм и сделаем фото на мосту, с которого открываются панорамные виды Кремля.

Прокатимся по Золотой миле Москвы — улицам Остоженка и Пречистенка, входящими в десятку самых дорогих улиц мира.

Рассмотрим архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря, являющийся памятником ЮНЕСКО.

Отправимся на Воробьёвы горы, чтобы полюбоваться видами столицы со смотровой площадки. При желании вы сможете прокатиться на фуникулёре к стадиону «Лужники» и обратно — дорога занимает несколько минут.

На Кутузовском проспекте вас будут ждать Триумфальная арка, музей-панорама Бородинской битвы и башни делового квартала «Москва-Сити».

Завершится прогулка на Старом Арбате, который порадует встречей с уличными художниками и музыкантами, возможностью выпить чашечку кофе и попробовать самые вкусные в Москве хачапури.

Вы узнаете:

  • Как маленькая деревушка на границе Владимиро-Суздальского княжества превратилась в один из самых красивых мегаполисов мира
  • Кто построил краснокаменный Кремль и каким он был по счёту
  • Отчего над Красной площадью не летают птицы
  • Почему Москва не верит слезам, а только делам
  • Кто проживает в столице, что в ней производят и сколько стоят квартиры в разных районах города
  • Где проводит вечера московская интеллигенция и молодежь, какие клубы и рестораны являются самыми посещаемыми
  • Где готовят самый вкусный кофе и как бесплатно попасть на общегородские мероприятия

И многое другое!

Организационные детали

  • Мы заберём вас от места проживания в любом районе столицы, на ж/д вокзале или в аэропорту
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе с широкими панорамными окнами, оборудованном кондиционером и микрофоном. Запланировано 3 выхода: на Красной площади — 30 минут, у храма Христа Спасителя — 30 минут, на Воробьевых горах — 20 минут. Прогулка по Арбату возможна, если уложимся в тайминг
  • Если вы хотите посетить храм Христа Спасителя, не надевайте шорты и короткие юбки, одежду с декольте
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников — подробности в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

ИндивидуальныеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковИстория и архитектураВечерниеНочныеЛетниеСвятые местаНа выходныеМосква-СитиПопулярные местаМонастыри, церкви, храмыКремльНоводевичий МонастырьХрам Христа СпасителяСтарый АрбатХрам Василия БлаженногоКрасная площадьСмотровая площадка на Воробьёвых горахУлицы и переулкиТверская улицаБиблиотека имени ЛенинаЛужникиЦентр МосквыОстоженкаЭкскурсии по ПречистенкеСамое главноеИндивидуальные по Кремлю

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