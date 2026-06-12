8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Кофе в Москве - это не просто напиток, это целая история, которая начинается на Красной площади и ведет вас через самые знаковые кофейни столицы. Вы узнаете, как кофе завоевывал Москву читать дальшеуменьшить
и какие секреты хранят старинные кофейни.
Вас ждут уникальные вкусы руссиано, свекольного латте и многого другого, а также неожиданные истории о монархах и балете «Щелкунчик». Эта экскурсия позволит вам взглянуть на Москву с новой стороны, наслаждаясь каждым глотком кофе
🎭 Знакомство с культурными достопримечательностями
👨🏫 Обучение альтернативным способам заваривания кофе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия «Москва для кофеманов» подходит для посещения в любое время года. Независимо от месяца, вы сможете насладиться атмосферой города и узнать много нового о кофе и его истории в Москве.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красная площадь
Никольская улица
Большой театр
ЦУМ
Лубянская площадь
Театральная площадь
Описание экскурсии
Кофейная столица — от руссиано до свекольного латте
В центре нашего внимания окажутся знаковые кофейные точки столицы: ☕ За чашкой «коренного москвича Рафа» в маленькой кофейне недалеко от Красной площади мы поговорим о традициях московского кофепития и кофейном этикете, а заодно оценим атмосферу места, созданного «мечтателями для мечтателей». ☕ Вы отыщете неожиданную кофейню, спрятавшуюся в стенах древнего монастыря, откроете кофейные секреты дореволюционной Москвы. А чашечка орехового руссиано с традиционным московским калачом, испеченным по старинному рецепту, идеально дополнит эти истории. ☕ Затем заглянем в «кофейню третьей волны» и разберемся, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от привычных. Самое время пополнить свой кофейных словарь: пуровер, бонавита, cold brew перестанут для вас быть просто набором букв. Кроме того, мы продегустируем несколько видов slow coffee, приготовленных победителями мировых чемпионатов. ☕ В финале прогулки вы окажетесь на крыше со стаканчиком свекольного латте и рассмотрите столицу с высоты птичьего полета, наслаждаясь моментом.
Самое главное о Москве и не только
Наш маршрут охватит не только знаковые кофейни, но и культовые московские достопримечательности. Красная площадь, Никольская улица, Большой театр, ЦУМ, Лубянская и Театральная площади — все эти места припасли для вас яркие истории с ароматом кофе. Шаг за шагом вы проследите, как «выходец с Востока» завоевывал Москву, узнаете, как бодрящий напиток пленил монарших особ, начиная с Петра I, представителей интеллигенции и простолюдинов. По-новому взглянете на Шаляпина и балет «Щелкунчик». А главное — с нового ракурса изучите времена и эпохи Москвы.
Организационные детали
Напитки и сладости в кофейнях оплачиваются дополнительно по желанию
В конце нашей прогулки я поделюсь с вами несколькими секретными адресами, где также варят отличный кофе, и порекомендую впечатляющие места Москвы, которые точно стоит посетить
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2733 туристов
Меня зовут Наталья. Больше четверти века я живу в Москве и постоянно открываю её новые грани. Исследую, разглядываю, вынюхиваю, отыскиваю изюминки. На экскурсиях я не гружу энциклопедическими знаниями (если вы читать дальшеуменьшить
сами меня об этом не попросите), а рассказываю городские истории: смешные и грустные, добрые и не очень, реальные и мистические — разные, как и сама Москва.
А ещё я считаю: чтобы по-настоящему познакомиться с городом, мало просто видеть, надо чувствовать. Поэтому большинство моих экскурсий с гастрономическим акцентом. Через кулинарные традиции, местную кухню, вкусы и запахи вы можете узнать о Москве то, что не уловить взглядом.
Гуляя со мной, вы ощутите, чем пахнет столица России, попробуете её на вкус и заразитесь безграничной любовью к ней!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 142 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
134
4
7
3
–
2
1
1
–
Л
Лилит
спасибо за прекрасную экскурсию и за то, что учли наши пожелания! Все локации потрясающее, открыли для себя новые красивые места.
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А
Анастасия
Прекрасная кофейная прогулка по Москве. Наталье большое спасибо за экскурсию.
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К
Кристина
Спасибо огромное, маршрут, локации, информация-очень интересны и полезны, крайне приятно в своём городе узнать и увидеть необычные места, информация про кофе интересна не только для кофеманов но и для необычного потребителя.. попробовали невероятный вкусный кофе, узнали что кофе в джезве не горький …. впечатления супер… спасибо Наталье
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С
Светлана
Прекрасная экскурсия! Время пролетело незаметно! Это была культурная программа на день рождения, собралась вся семья - родители и взрослые дети, и все были в восторге! Понравилось всем! Сколько совершенно нового читать дальшеуменьшить
мы узнали! Сколько совершено неожиданных мест для себя открыли! Какая красивая наша Москва! Наталья показала нам такие места, куда мым сами бы никогда не попали и про такие кофейные места никогда бы не узнали. Наталья великолепный рассказчик, знаток города и кофе, и такой чудесный гид! Восхищение, спасибо огромное от всех нас! Давно хотела попасть на эту экскурсию. Рекомендую всем 😊
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Светлана
Отличная прогулка по центру в сопровождении интересного рассказа Натальи о прошлом и настоящем любимого многими напитка. Попробовали несколько разных видов кофе, но не все, т. к. сразу выпить столько все-таки сложновато. читать дальшеуменьшить
Некоторые понравившиеся нам места, где можно насладиться чашечкой кофе без спешки в приятной атмосфере, оставили на потом. Обязательно заглянем сюда в другой день. Благодаря Наталье мы стали лучше разбираться в видах кофе, кофейных зёрнах, открыли для себя несколько уютных уголков тишины и спокойствия в центре шумной и вечно бегущей Москвы.
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Елена
Спасибо Наталье за прекрасное общение! Открыли для себя новые интересные факты, прогулялись по морозной Москве, и узнали неизведанные до ныне местечки, где варят очень разный, чудесный, незабываемый кофий!!! 😂 Попробовали всяко разно!, и остались очень довольны. Спасибо!!!!