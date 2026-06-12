8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Москва для кофеманов» подходит для посещения в любое время года. Независимо от месяца, вы сможете насладиться атмосферой города и узнать много нового о кофе и его истории в Москве.

Кофе в Москве - это не просто напиток, это целая история, которая начинается на Красной площади и ведет вас через самые знаковые кофейни столицы. Вы узнаете, как кофе завоевывал Москву

и какие секреты хранят старинные кофейни. Вас ждут уникальные вкусы руссиано, свекольного латте и многого другого, а также неожиданные истории о монархах и балете «Щелкунчик». Эта экскурсия позволит вам взглянуть на Москву с новой стороны, наслаждаясь каждым глотком кофе

Описание экскурсии

Кофейная столица — от руссиано до свекольного латте

В центре нашего внимания окажутся знаковые кофейные точки столицы:

☕ За чашкой «коренного москвича Рафа» в маленькой кофейне недалеко от Красной площади мы поговорим о традициях московского кофепития и кофейном этикете, а заодно оценим атмосферу места, созданного «мечтателями для мечтателей».

☕ Вы отыщете неожиданную кофейню, спрятавшуюся в стенах древнего монастыря, откроете кофейные секреты дореволюционной Москвы. А чашечка орехового руссиано с традиционным московским калачом, испеченным по старинному рецепту, идеально дополнит эти истории.

☕ Затем заглянем в «кофейню третьей волны» и разберемся, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от привычных. Самое время пополнить свой кофейных словарь: пуровер, бонавита, cold brew перестанут для вас быть просто набором букв. Кроме того, мы продегустируем несколько видов slow coffee, приготовленных победителями мировых чемпионатов.

☕ В финале прогулки вы окажетесь на крыше со стаканчиком свекольного латте и рассмотрите столицу с высоты птичьего полета, наслаждаясь моментом.

Самое главное о Москве и не только

Наш маршрут охватит не только знаковые кофейни, но и культовые московские достопримечательности. Красная площадь, Никольская улица, Большой театр, ЦУМ, Лубянская и Театральная площади — все эти места припасли для вас яркие истории с ароматом кофе. Шаг за шагом вы проследите, как «выходец с Востока» завоевывал Москву, узнаете, как бодрящий напиток пленил монарших особ, начиная с Петра I, представителей интеллигенции и простолюдинов. По-новому взглянете на Шаляпина и балет «Щелкунчик». А главное — с нового ракурса изучите времена и эпохи Москвы.

Организационные детали