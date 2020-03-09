8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Совершить исторический вояж в сердце столицы и приобщиться к местной кофейной культуре

Наталья
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Наталья – ваш гид
Кофе для москвичей — это не просто напиток, а стиль жизни и неизменный утренний ритуал.

На прогулке от Красной площади до Тверского бульвара вы узнаете, как кофе завоёвывал столицу и покорял сердца монархов, оцените шедевры лучших бариста Москвы и взглянете на ключевые достопримечательности с неожиданного «кофейного» ракурса.
4800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Встреча в районе метро Площадь Революции
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У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Москва для кофеманов
Москва для кофеманов

Что вас ожидает

Кофейная столица — от руссиано до свекольного латте
В центре нашего внимания окажутся знаковые кофейные точки столицы:
☕ За чашкой «коренного москвича Рафа» в маленькой кофейне недалеко от Красной площади мы поговорим о традициях московского кофепития и кофейном этикете, а заодно оценим атмосферу места, созданного «мечтателями для мечтателей».
☕ Вы отыщете неожиданную кофейню, спрятавшуюся в стенах древнего монастыря, откроете кофейные секреты дореволюционной Москвы. А чашечка орехового руссиано с традиционным московским калачом, испеченным по старинному рецепту, идеально дополнит эти истории.
☕ Затем заглянем в «кофейню третьей волны» и разберемся, чем альтернативные способы заваривания кофе отличаются от привычных. Самое время пополнить свой кофейных словарь: пуровер, бонавита, cold brew перестанут для вас быть просто набором букв. Кроме того, мы продегустируем несколько видов slow coffee, приготовленных победителями мировых чемпионатов.
☕ В финале прогулки вы окажетесь на крыше со стаканчиком свекольного латте и рассмотрите столицу с высоты птичьего полета, наслаждаясь моментом.

Самое главное о Москве и не только
Наш маршрут охватит не только знаковые кофейни, но и культовые московские достопримечательности. Красная площадь, Никольская улица, Большой театр, ЦУМ, Лубянская и Театральная площади — все эти места припасли для вас яркие истории с ароматом кофе. Шаг за шагом вы проследите, как «выходец с Востока» завоевывал Москву, узнаете, как бодрящий напиток пленил монарших особ, начиная с Петра I, представителей интеллигенции и простолюдинов. По-новому взглянете на Шаляпина и балет «Щелкунчик». А главное — с нового ракурса изучите времена и эпохи Москвы.

Организационные детали

  • Напитки и сладости в кофейнях оплачиваются дополнительно по желанию
  • В конце нашей прогулки я поделюсь с вами несколькими секретными адресами, где также варят отличный кофе, и порекомендую впечатляющие места Москвы, которые точно стоит посетить
Москва для кофеманов
Москва для кофеманов
Москва для кофеманов
Москва для кофеманов
Москва для кофеманов
Москва для кофеманов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Площадь Революции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Привет! Меня зовут Наталья. Вот уже четверть века я живу в Москве и постоянно открываю ее новые грани. Исследую, разглядываю, вынюхиваю, отыскиваю «изюминки». На экскурсиях я не гружу энциклопедическими знаниями (если вы сами меня об этом не попросите), а рассказываю городские истории: смешные и грустные, добрые и не очень, реальные и мистические — разные, как и сама Москва. А еще, я считаю, чтобы по настоящему познакомиться с городом, мало просто видеть, надо чувствовать. Поэтому большинство моих экскурсий с гастрономическим акцентом. Через кулинарные традиции, местную кухню, вкусы и запахи вы можете узнать о Москве, то, что не уловить взглядом. Гуляя со мной, вы ощутите, чем пахнет столица России, попробуете ее на вкус и заразитесь безграничной любовью к ней!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Описание на сайте намного интереснее самой экскурсии. гид задавал вопросы, пытаясь создать видимость интерактивной экскурсии, но они напрягали, ибо были затянуты во времени и вообще.
6 марта 2020
Замечательная экскурсия,Наталья молодец.Побывали в интересных кофейнях,попробовали необычные сорта кофе,кроме этого посетили интереснейшие исторические места в центре Москвы,о которых даже не подозревали.Получили массу приятных впечатлений,спасибо Наталье,буду рекомендовать ее всем друзьям и знакомым.
3 марта 2020
Неожиданный маршрут по центру Москвы Узнали много интересного ГИД с очень хорошей энергетикой Готовы сходить с Натальей по другому маршруту Поделились с приятелями информацией
18 ноября 2019
Несмотря на то, что я много знаю о Москве и часто бываю на экскурсиях, "Москва для кофеманов" Натальи мне понравилась. Наталья человек очень позитивный. Много отвечала на мои вопросы, а вопросы я задавать люблю и умею)). Из-за моих вопросов экскурсия продлилась дольше заявленного времени, но Наталья отнеслась к этому с большим терпением и позитивом. Не торопила меня, не перебивала и была готова общаться на любые темы. Огромное ей за это спасибо! Кроме новых знаний я получила массу положительных эмоций!
29 октября 2019
Очень душевно погуляли, узнала много интересных мест в центре Москвы, о которых ранее и не догадывалась) Спасибо!
29 октября 2019
Добрый вечер! Спасибо за экскурсию, прониклись темой экскурсии, все понравилось, открыли много нового в кофейной церемонии. А параллельно посмотрели "такую Москву", спасибо гиду Наталье. С ней очень комфортно и уютно, познавательно. С благодарностью.
28 октября 2019
Сегодня в группе из четырех человек разного возраста были на экскурсии с Натальей. Наше единодушное мнение, что экскурсия удалась. Маршрут составлен грамотно. Информация интересная и разноплановая. Посетили 4 кофейни, разного формата, продегустировали множество вариантов любимого напитка. Узнали об истории и новых тенденциях развития кофейного бизнеса. Также гид рассказал много интересного о Москве. Экскурсия длилась много дольше запланированного времени, Наталья нас не торопила, за что отдельное спасибо! Будем рекомендовать друзьям.
7 октября 2019
Отличная экскурсия и по продолжительности и по содержанию. Узнали много нового об истории кофе в России и культуре его потребления. Очень рекоммендуем.

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