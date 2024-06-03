О Ольга Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы читать дальше помогли создать идеальное изделие на память. Здорово, что здесь можно самостоятельно расписать кружку или тарелочку красками, а не оставлять эту работу мастеру-глазуровщику. Надеюсь, обжиг пройдёт успешно!:) Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и

М Мария Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы читать дальше дизайном. Внутри было находиться очень комфортно. С задачей справились все. Наши преподаватели-мастерицы чутко и внимательно руководили процессом, при этом ненавязчиво, поддерживали творческие идеи и помогали воплотить желаемое. Отличный вариант собраться с подругами после работы или в выходной) Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным

Н Наталия Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!

А Анна Москва гусарская: мастер-класс по сабражу Все очень понравилось! Благодарю Евгению за информативность и легкость мероприятия. Сабраж удался, теперь перейду к тернировкам!!!

О Олег Москва гусарская: мастер-класс по сабражу Евгения отличный рассказчик, все было симпатично и доступно! У нас все получилось, только времени было мало и не успели «трофеи» выпить! Но все упаковали с любовью и заботой. Спасибо за познавательную и полезную экскурсию в мир шампанского и сабража

Н Наталья Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» Детишкам понравилась экскурсия, все довольны и счастливы. Заняла экскурсия 45-60 минут, сделали конфетки, экскурсовод рассказала про шоколад. Конфетки забрали с собой)

М Марина Москва гусарская: мастер-класс по сабражу Прекрасный мастер-класс. Евгения очень контактная и очень интересный рассказчик. Узнали новое об игристых винах, залихватски отрубили горлышки бутылок (у всех получилось с первого раза🤣). Дорогу домой не очень помним! Настоятельно рекомендуем мероприятие!

Д Дарья Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы» Очень интересная, увлекательная и интерактивная экскурсия! Экскурсоводы очень отзывчивые! Само здание супер современное и чистенькое, спасибо

Д Дарья Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием Чудесный мастер-класс! Ирина рассказала об истории восточной росписи, показала множество примеров, а во время творческого процесса направляла и подсказывала. Теперь украшенная плиточка красуется на полке и радует глаз!