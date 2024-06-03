1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по яхтингу от чемпиона России
Научиться управлять парусной яхтой среди пейзажей Клязьминского водохранилища
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
Завтра в 19:00
9 июня в 12:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Москва гусарская: научитесь сабрированию шампанского
Возьмите саблю в руки и станьте частью гусарской эпохи, открывая шампанское как настоящий аристократ
Начало: В районе метро Кутузовская
19 июня в 20:00
23 июня в 14:00
5 340₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по керамике в самом сердце Москвы
Погрузиться в расслабляющий и творческий процесс лепки (в мини-группе)
Начало: На Никольской улице
Расписание: в пятницу в 18:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 и 20:30
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Усадьба Мураново и душевный мастер-класс
Погрузиться в мир старинного имения и создать милые изделия для интерьера под руководством дизайнера
Начало: У СТ.М. "Медведково" или "Алтуфьево"
19 июня в 09:00
20 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
День под парусом! Путешествие и мастер-класс на яхте
Научиться управлять яхтой, устроить пикник на борту и искупаться в Пестовском водохранилище
Начало: В яхт-клубе «Березки» (Московская обл., Поведники)
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Урок фортепиано в центре Москвы
Сыграть Чайковского, даже если до этого никогда не прикасались к пианино
9 июня в 18:30
10 июня в 19:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Искусство Востока: роспись керамики с чаепитием
Окунуться в историю орнаментального искусства Турции и расписать своё изделие (в группе)
Начало: в районе м. "Партизанская"/МЦК "Измайлово"
15 июня в 11:00
23 июня в 11:00
2 650₽ за человека
Групповая
6 часов
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
Начало: Метро Баррикадная
Расписание: Cуббота, воскресенье в 10.00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Печатный двор и мастер-класс
Идем в знаменитое здание типографии на Никольской - да-да, то самое, 16 века, с единорогом и львом
Начало: На Никольской улице
15 июня в 14:00
23 июня в 11:30
1 899₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Симонов монастырь: экскурсия + мастер-класс по керамике в мини-группе
Воссоздать величие и грандиозный замысел могучего форпоста - и создать шедевр своими руками
Начало: возле станции метро «Автозаводская»
Расписание: в воскресенье в 12:30
7 июля в 12:30
28 июля в 12:30
3 650₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Сладкая сказка». Групповая экскурсия на шоколадную фабрику и мастер-класс
Увидеть, как делают настоящий шоколад, и примерить на себя профессию шоколатье
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по линогравюре «В мастерской Пикассо»
Почувствовать себя первопечатником и поработать на старинном прессе в центре Москвы
Начало: возле метро «Красные ворота»
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по «Красному Октябрю» с посещением музея и мастер-классом
Осмотреть цеха бывшей фабрики, попробовать вкуснейший шоколад и самим создать шедевр
Начало: недалеко от метро «Кропоткинская»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по лепке из глины в Москве
Погрузиться в мир творчества и создать своими руками керамическое изделие в мини-группе
Начало: На ул. Яузская
9 июня в 13:00
10 июня в 15:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Прекрасные два часа времени в уютной студии в самом сердце Москвы! Девочки подробно рассказали, как правильно работать с глиной и
- ММария31 мая 2024Замечательный творческий вечер в уютном пространстве) Первое, что хочется отменить, это именно сама студия с большим деревянным столом и нежным
- ННаталия30 мая 2024Совершено прекрасный мастер-класс в самом центре! Уютная студия, гостеприимные мастера, возможность познакомиться с глиной и сделать свое изделие. Просто идеально, чтобы отдохнуть и попробовать что-то новое 💛 Спасибо!
- ААнна18 марта 2024Все очень понравилось! Благодарю Евгению за информативность и легкость мероприятия. Сабраж удался, теперь перейду к тернировкам!!!
- ООлег1 марта 2024Евгения отличный рассказчик, все было симпатично и доступно! У нас все получилось, только времени было мало и не успели «трофеи» выпить! Но все упаковали с любовью и заботой. Спасибо за познавательную и полезную экскурсию в мир шампанского и сабража
- ННаталья26 февраля 2024Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»Детишкам понравилась экскурсия, все довольны и счастливы. Заняла экскурсия 45-60 минут, сделали конфетки, экскурсовод рассказала про шоколад. Конфетки забрали с собой)
- ММарина22 февраля 2024Прекрасный мастер-класс. Евгения очень контактная и очень интересный рассказчик. Узнали новое об игристых винах, залихватски отрубили горлышки бутылок (у всех получилось с первого раза🤣). Дорогу домой не очень помним! Настоятельно рекомендуем мероприятие!
- ДДарья20 февраля 2024Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»Очень интересная, увлекательная и интерактивная экскурсия! Экскурсоводы очень отзывчивые! Само здание супер современное и чистенькое, спасибо
- ДДарья9 февраля 2024Чудесный мастер-класс! Ирина рассказала об истории восточной росписи, показала множество примеров, а во время творческого процесса направляла и подсказывала. Теперь украшенная плиточка красуется на полке и радует глаз!
- ААлёна7 февраля 2024Просто замечательная идея для досуга! Получила огромное удовольствие и от лекционной части, и от творческого процесса. Ирина очень увлечена темой
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