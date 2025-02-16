Описания событий в «нехорошей квартире» и на «весеннем балу полнолуния» рождались у Булгакова во время квартирников в тесном кругу друзей, за таинственными разговорами и спиритическими сеансами. А вам тоже хотелось бы побывать на такой встрече? Мессир приглашает вас! Стильный интерьер, актёры в образе Воланда, Коровьева и Геллы — этот вечер вы точно не забудете!

Описание экскурсии

В этом представлении соединяются магия театра, магия «закатного» романа, и магия места. Покинув «бессонную и шумную» улицу в центре Москвы, вы очутитесь в старинном здании, на которое распространяются особенности булгаковской «нехорошей квартиры»: пространство здесь то и дело меняется, расширяется и словно живёт своей жизнью.

Старинный антураж поможет перенестись в эпоху 1930-х годов, ощутить себя жителем булгаковской Москвы и в то же время героем известного романа. Вам предстоит не просто побывать в гостях у Воланда, но и стать частью невероятно эмоционального повествования, ведь главные герои будут находиться на расстоянии нескольких метров.

В стоимость билета входят напитки и угощение (вино, соки, вода, закуски).

Организационные детали