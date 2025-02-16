Описания событий в «нехорошей квартире» и на «весеннем балу полнолуния» рождались у Булгакова во время квартирников в тесном кругу друзей, за таинственными разговорами и спиритическими сеансами.
А вам тоже хотелось бы побывать на такой встрече? Мессир приглашает вас! Стильный интерьер, актёры в образе Воланда, Коровьева и Геллы — этот вечер вы точно не забудете!
А вам тоже хотелось бы побывать на такой встрече? Мессир приглашает вас! Стильный интерьер, актёры в образе Воланда, Коровьева и Геллы — этот вечер вы точно не забудете!
Описание экскурсии
В этом представлении соединяются магия театра, магия «закатного» романа, и магия места. Покинув «бессонную и шумную» улицу в центре Москвы, вы очутитесь в старинном здании, на которое распространяются особенности булгаковской «нехорошей квартиры»: пространство здесь то и дело меняется, расширяется и словно живёт своей жизнью.
Старинный антураж поможет перенестись в эпоху 1930-х годов, ощутить себя жителем булгаковской Москвы и в то же время героем известного романа. Вам предстоит не просто побывать в гостях у Воланда, но и стать частью невероятно эмоционального повествования, ведь главные герои будут находиться на расстоянии нескольких метров.
В стоимость билета входят напитки и угощение (вино, соки, вода, закуски).
Организационные детали
- Возрастное ограничение 16+
- В экскурсии-спектакле задействовано несколько профессиональных актёров
- Оденьтесь красиво и элегантно — всё же вы идёте в гости к Воланду
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 3839 туристов
Мы — команда гидов, где каждый специализируется на своей теме. Василий — бывший журналист, специалист по демонологии, славянскому и германскому язычеству. Показывает мистику и паранормальные явления. Константин — студент-архитектор, специалистЗадать вопрос
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