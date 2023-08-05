Приглашаем погрузиться в мир самого знаменитого произведения Булгакова! Вы шаг за шагом откроете для себя места, где происходили его события. Попробуете отыскать особняк Маргариты, увидите здание театра Варьете и дом, где жил писатель. Услышите множество малоизвестных, но интересных и важных для понимания романа историй.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите важнейшие булгаковские уголки в столице: Козье болото, сад Аквариум, Патриаршие пруды, «кладбище замыслов» и место, где стояла церковь Святого Ермолая. Заглянете в легендарный подъезд, где располагалась Нехорошая квартира, и увидите предполагаемый особняк Маргариты. Я расскажу:

Сколько раз мог погибнуть Булгаков и какую роль в его жизни играл морфий

Почему Воланд появился именно на Патриарших прудах и какова их история

Как связаны Нехорошая квартира и доходный дом Пигита

Почему православная церковь не любит «Мастера и Маргариту»

Можно ли встретить на Патриарших призрак кота Бегемота или он канул в Лету

Где отрезало трамваем голову Берлиозу и где та самая лавочка из романа

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия начнётся у м. Маяковская и завершится в районе Патриарших прудов.