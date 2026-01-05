Приглашаем погрузиться в мир самого знаменитого произведения Булгакова! Вы шаг за шагом откроете для себя места, где происходили его события. Попробуете отыскать особняк Маргариты, увидите здание театра Варьете и дом, где жил писатель. Услышите множество малоизвестных, но интересных и важных для понимания романа историй.
Описание экскурсии
Вы посетите важнейшие булгаковские уголки в столице: Козье болото, сад Аквариум, Патриаршие пруды, «кладбище замыслов» и место, где стояла церковь Святого Ермолая. Заглянете в легендарный подъезд, где располагалась Нехорошая квартира, и увидите предполагаемый особняк Маргариты. Я расскажу:
- Сколько раз мог погибнуть Булгаков и какую роль в его жизни играл морфий
- Почему Воланд появился именно на Патриарших прудах и какова их история
- Как связаны Нехорошая квартира и доходный дом Пигита
- Почему православная церковь не любит «Мастера и Маргариту»
- Можно ли встретить на Патриарших призрак кота Бегемота или он канул в Лету
- Где отрезало трамваем голову Берлиозу и где та самая лавочка из романа
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия начнётся у м. Маяковская и завершится в районе Патриарших прудов.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 10 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, студенты
|1000 ₽
|Школьники
|900 ₽
|Стандартный билет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6312 туристов
Меня зовут Станислав. Я журналист, историк, москвовед, профессиональный гид, актёр. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Как эксперта-историка меня приглашают на федеральные каналы: Первый канал, Россия,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 301 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 5 янв 2026
5 баллов
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Недавно посетил экскурсию по следам романа М. А. Булгакова Мастер и Маргарита в Москве.
В целом экскурсией остался доволен, отдельное хочу сказать спасибо гиду Станиславу, который очень интересно и талантливо рассказывал материал и поведал нам тайны самого писателя, а так же деталями создания его бессмертного произведения.
Так же удалось посетить самые значимые места Москвы, в которых происходит действие романа.
В целом экскурсией остался доволен, отдельное хочу сказать спасибо гиду Станиславу, который очень интересно и талантливо рассказывал материал и поведал нам тайны самого писателя, а так же деталями создания его бессмертного произведения.
Так же удалось посетить самые значимые места Москвы, в которых происходит действие романа.
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Экскурсия очень понравилась, спасибо!
Маршрут очень красивый, а Станислав рассказывает так увлекательно и с таким количеством интересных деталей, что время пролетает незаметно. Теперь на некоторые привычные вещи смотришь по-новому.
Группа была довольно
Маршрут очень красивый, а Станислав рассказывает так увлекательно и с таким количеством интересных деталей, что время пролетает незаметно. Теперь на некоторые привычные вещи смотришь по-новому.
Группа была довольно
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Всё очень понравилось👍 и по содержанию и по подаче материала было интересно
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Очень атмосферная экскурсия по булгаковской Москве. Интересный маршрут, увлекательный рассказ и полное погружение в мир Мастер и Маргарита.
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Е
Экскурсию выбирала по отзывам и она полностью соответствовала ожиданиям. Благодаря нашему чудесному экскурсоводу произошло полное погружение в творчество Булгакова, был анализ жизни автора и анализ произведения, но все это в
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