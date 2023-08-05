Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Приглашаем погрузиться в мир самого знаменитого произведения Булгакова! Вы шаг за шагом откроете для себя места, где происходили его события. Попробуете отыскать особняк Маргариты, увидите здание театра Варьете и дом, где жил писатель. Услышите множество малоизвестных, но интересных и важных для понимания романа историй.
Ближайшие даты:
5
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6
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19
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авг
20
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26
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Описание
Что вас ожидает
Вы посетите важнейшие булгаковские уголки в столице: Козье болото, сад Аквариум, Патриаршие пруды, «кладбище замыслов» и место, где стояла церковь Святого Ермолая. Заглянете в легендарный подъезд, где располагалась Нехорошая квартира, и увидите предполагаемый особняк Маргариты. Я расскажу:
- Сколько раз мог погибнуть Булгаков и какую роль в его жизни играл морфий
- Почему Воланд появился именно на Патриарших прудах и какова их история
- Как связаны Нехорошая квартира и доходный дом Пигита
- Почему православная церковь не любит «Мастера и Маргариту»
- Можно ли встретить на Патриарших призрак кота Бегемота или он канул в Лету
- Где отрезало трамваем голову Берлиозу и где та самая лавочка из романа
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия начнётся у м. Маяковская и завершится в районе Патриарших прудов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. Маяковская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Станислав. Я профессиональный гид, краевед, актёр и писатель. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольны и возвращаются не единожды.
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