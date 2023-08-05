По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия

Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты

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Приглашаем погрузиться в мир самого знаменитого произведения Булгакова! Вы шаг за шагом откроете для себя места, где происходили его события. Попробуете отыскать особняк Маргариты, увидите здание театра Варьете и дом, где жил писатель. Услышите множество малоизвестных, но интересных и важных для понимания романа историй.
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
5
авг
6
авг
19
авг
20
авг
26
авг
27
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы посетите важнейшие булгаковские уголки в столице: Козье болото, сад Аквариум, Патриаршие пруды, «кладбище замыслов» и место, где стояла церковь Святого Ермолая. Заглянете в легендарный подъезд, где располагалась Нехорошая квартира, и увидите предполагаемый особняк Маргариты. Я расскажу:

  • Сколько раз мог погибнуть Булгаков и какую роль в его жизни играл морфий
  • Почему Воланд появился именно на Патриарших прудах и какова их история
  • Как связаны Нехорошая квартира и доходный дом Пигита
  • Почему православная церковь не любит «Мастера и Маргариту»
  • Можно ли встретить на Патриарших призрак кота Бегемота или он канул в Лету
  • Где отрезало трамваем голову Берлиозу и где та самая лавочка из романа

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия начнётся у м. Маяковская и завершится в районе Патриарших прудов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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