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По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия

Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Приглашаем погрузиться в мир самого знаменитого произведения Булгакова! Вы шаг за шагом откроете для себя места, где происходили его события. Попробуете отыскать особняк Маргариты, увидите здание театра Варьете и дом, где жил писатель. Услышите множество малоизвестных, но интересных и важных для понимания романа историй.
5
301 отзыв
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия

Описание экскурсии

Вы посетите важнейшие булгаковские уголки в столице: Козье болото, сад Аквариум, Патриаршие пруды, «кладбище замыслов» и место, где стояла церковь Святого Ермолая. Заглянете в легендарный подъезд, где располагалась Нехорошая квартира, и увидите предполагаемый особняк Маргариты. Я расскажу:

  • Сколько раз мог погибнуть Булгаков и какую роль в его жизни играл морфий
  • Почему Воланд появился именно на Патриарших прудах и какова их история
  • Как связаны Нехорошая квартира и доходный дом Пигита
  • Почему православная церковь не любит «Мастера и Маргариту»
  • Можно ли встретить на Патриарших призрак кота Бегемота или он канул в Лету
  • Где отрезало трамваем голову Берлиозу и где та самая лавочка из романа

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия начнётся у м. Маяковская и завершится в районе Патриарших прудов.

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 10 летБесплатно
Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, студенты1000 ₽
Школьники900 ₽
Стандартный билет1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. Маяковская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6312 туристов
Меня зовут Станислав. Я журналист, историк, москвовед, профессиональный гид, актёр. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Как эксперта-историка меня приглашают на федеральные каналы: Первый канал, Россия,
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РЕН ТВ, ТВЦ, Москва Доверие. Являюсь членом Русского географического общества. В качестве режиссёра снял несколько документальных фильмов. Люблю свой город и стараюсь передать эту любовь своим слушателям, это и привело меня в профессию гида. Как историк и профессиональный актёр я обладаю широким кругом интересов, рассказываю чётко и интересно. Мои темы: история Москвы (Арбат, Патриаршие, Садовое кольцо и др.), Москва литературная, театральная, мистическая, религиозная, быт и нравы города. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 301 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 5 янв 2026
5 баллов
5 баллов
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Иван
Недавно посетил экскурсию по следам романа М. А. Булгакова Мастер и Маргарита в Москве.
В целом экскурсией остался доволен, отдельное хочу сказать спасибо гиду Станиславу, который очень интересно и талантливо рассказывал материал и поведал нам тайны самого писателя, а так же деталями создания его бессмертного произведения.
Так же удалось посетить самые значимые места Москвы, в которых происходит действие романа.
Недавно посетил экскурсию по следам романа М. А. Булгакова Мастер и Маргарита в Москве.
Недавно посетил экскурсию по следам романа М. А. Булгакова Мастер и Маргарита в Москве.
Недавно посетил экскурсию по следам романа М. А. Булгакова Мастер и Маргарита в Москве.
Недавно посетил экскурсию по следам романа М. А. Булгакова Мастер и Маргарита в Москве.
Недавно посетил экскурсию по следам романа М. А. Булгакова Мастер и Маргарита в Москве.
Недавно посетил экскурсию по следам романа М. А. Булгакова Мастер и Маргарита в Москве.
Недавно посетил экскурсию по следам романа М. А. Булгакова Мастер и Маргарита в Москве.
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Людмила
Экскурсия очень понравилась, спасибо!
Маршрут очень красивый, а Станислав рассказывает так увлекательно и с таким количеством интересных деталей, что время пролетает незаметно. Теперь на некоторые привычные вещи смотришь по-новому.
Группа была довольно
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большой, но всё было отлично организовано: места хватало всем, идти было комфортно, и рассказ прекрасно слышно на протяжении всего маршрута. Было видно, что участники слушают с большим интересом.
С удовольствием рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет интересно и с пользой провести время!

Экскурсия очень понравилась, спасибо!
Экскурсия очень понравилась, спасибо!
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Моисеева
Всё очень понравилось👍 и по содержанию и по подаче материала было интересно
Всё очень понравилось👍 и по содержанию и по подаче материала было интересно
Всё очень понравилось👍 и по содержанию и по подаче материала было интересно
Всё очень понравилось👍 и по содержанию и по подаче материала было интересно
Всё очень понравилось👍 и по содержанию и по подаче материала было интересно
Всё очень понравилось👍 и по содержанию и по подаче материала было интересно
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Мерзлякова
Очень атмосферная экскурсия по булгаковской Москве. Интересный маршрут, увлекательный рассказ и полное погружение в мир Мастер и Маргарита.
Очень атмосферная экскурсия по булгаковской Москве. Интересный маршрут, увлекательный рассказ и полное погружение в мир Мастер и Маргарита.
Очень атмосферная экскурсия по булгаковской Москве. Интересный маршрут, увлекательный рассказ и полное погружение в мир Мастер и Маргарита.
Очень атмосферная экскурсия по булгаковской Москве. Интересный маршрут, увлекательный рассказ и полное погружение в мир Мастер и Маргарита.
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Е
Экскурсию выбирала по отзывам и она полностью соответствовала ожиданиям. Благодаря нашему чудесному экскурсоводу произошло полное погружение в творчество Булгакова, был анализ жизни автора и анализ произведения, но все это в
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легкой форме со множеством интересных деталей и в очень эмоциональной манере, которая помогает полностью погрузиться в тему. Одна из лучших экскурсий за мою жизнь! В дальнейшем буду ориентироваться на данного экскурсовода.

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