Оксана проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а улицы Москвы оживают. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, несмотря на холод, прогулка возможна, но потребуется теплая одежда. Насладиться атмосферой можно в любое время года, но летом и в начале осени это сделать проще всего.

Представьте, что вы перенеслись в эпоху Булгакова, гуляя по историческим улицам Москвы.Ваш путь пролегает через знаковые места романа "Мастер и Маргарита", где каждый камень дышит историей.Патриаршие пруды, улицы Остоженка и

Пречистенка, дома, в которых жил сам писатель и его герои, - все это станет частью вашего путешествия. Вы узнаете, какие реальные события и личности вдохновили Булгакова на создание его знаменитых произведений. Мы пройдемся по следам Ивана Бездомного и профессора Воланда, посетим дом Мастера и особняк Маргариты, раскроем секреты "нехорошей квартиры" и многое другое. Эта экскурсия - настоящее погружение в мир классической литературы, где каждый поворот улицы может стать началом новой главы. Подготовьтесь к необычному путешествию - выберите удобную обувь и одежду, ведь все впечатления вас ждут в реальной прогулке по Москве

Описание экскурсии

По следам героев и злодеев

Если вас попросят назвать самое «булгаковское» место Москвы, то первыми на ум придут, конечно, Патриаршие пруды. Да, именно там начинается действие самого известного романа писателя. Но в «Мастере и Маргарите» детально описаны окрестности улиц Остоженка и Пречистенка, где жил сам Булгаков — туда мы и отправимся. Среди чудом сохранившихся деревянных построек и великолепных особняков отыщем прототипы дома Мастера и особняка Маргариты. Заглянем в «унылый переулок», где Иван Бездомный упустил иностранного профессора, и осмотрим Спасо-Хаус, где давал бал сатана. А по пути удивимся, как тесно судьбы и адреса вымышленных героев связаны с жизнью писателя, его друзей и семьи.

Булгаковские хроники Пречистенки

Из лабиринта переулков мы вынырнем на одну из самых блестящих московских улиц — Пречистенку. Булгаков говорил, что только здесь и можно жить. Он приходил сюда в гости к дяде, профессору Покровскому, а после и сам поселился неподалеку. Мы выясним, где разворачивались события повести «Собачье сердце», какой дом стал прототипом «калабуховского» и куда профессор Преображенский заходил за краковской колбасой. А еще вы увидите, что располагается сейчас на месте дома Булгакова, откроете, кем была хозяйка «нехорошей квартиры», и пройдете по местам съемок советского фильма.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.