Оксана проводит ещё 1 экскурсию

📚 Погружение в атмосферу романа «Мастер и Маргарита»
🏛 Прогулка по историческим улицам Остоженка и Пречистенка
🏠 Визит к домам-прототипам героев Булгакова
👣 Следы реальных и вымышленных событий
🎥 Места съемок советского фильма
Лучшее время для посещения
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июл
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а улицы Москвы оживают. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой, несмотря на холод, прогулка возможна, но потребуется теплая одежда. Насладиться атмосферой можно в любое время года, но летом и в начале осени это сделать проще всего.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Патриаршие пруды
Остоженка
Пречистенка
Спасо-Хаус
Описание экскурсии
По следам героев и злодеев
Если вас попросят назвать самое «булгаковское» место Москвы, то первыми на ум придут, конечно, Патриаршие пруды. Да, именно там начинается действие самого известного романа писателя. Но в «Мастере и Маргарите» детально описаны окрестности улиц Остоженка и Пречистенка, где жил сам Булгаков — туда мы и отправимся. Среди чудом сохранившихся деревянных построек и великолепных особняков отыщем прототипы дома Мастера и особняка Маргариты. Заглянем в «унылый переулок», где Иван Бездомный упустил иностранного профессора, и осмотрим Спасо-Хаус, где давал бал сатана. А по пути удивимся, как тесно судьбы и адреса вымышленных героев связаны с жизнью писателя, его друзей и семьи.
Булгаковские хроники Пречистенки
Из лабиринта переулков мы вынырнем на одну из самых блестящих московских улиц — Пречистенку. Булгаков говорил, что только здесь и можно жить. Он приходил сюда в гости к дяде, профессору Покровскому, а после и сам поселился неподалеку. Мы выясним, где разворачивались события повести «Собачье сердце», какой дом стал прототипом «калабуховского» и куда профессор Преображенский заходил за краковской колбасой. А еще вы увидите, что располагается сейчас на месте дома Булгакова, откроете, кем была хозяйка «нехорошей квартиры», и пройдете по местам съемок советского фильма.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Парк культуры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 612 туристов
Меня зовут Оксана. По образованию филолог. Сначала по Москве гуляла с друзьями и родственниками, что-то рассказывала, и все говорили, что получается это неплохо. Потом пошла учиться на экскурсовода, и новое читать дальшеуменьшить
дело оказалось так увлекательно, что с прежней работой было покончено! На своих экскурсиях я стараюсь рассказать о городе через судьбы людей, в нем живших, научить видеть детали и почувствовать уникальность Москвы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
27
4
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3
–
2
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Г
Галина
Экскурсия очень понравилась, маршрут насыщен неочевидными подробностями и интересными фактами. Оксана очень комфортный рассказчик, у неё грамотная речь, глубокое знание темы, с удовольствием отвечает на вопросы и поддерживает диалог. Булгаковская Москва уютная и таинственная, Оксана показала нам атмосферные московские переулки с красивой архитектурой. Очень рекомендую эту прогулку жителям и гостям города!
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В
Виктория
Спасибо за чудесную экскурсию. Все было отлично. Экскурсия построена идеально. Спасибо большое Оксане.
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Е
Екатерина
Большое спасибо! Маршрут и содержание очень понравились. Немного не хватило динамики в прогулке (много стояли на месте). Но это мелочи. Экскурсию советую!
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Анжелика
Отличная экскурсия для тех,кто любит Булгакова и хочет знать его биографию и подробности его жизни. Оксана знающий и приятный экскурсовод. Внимательно отнеслась к нашим просьбам и подробно отвечала на наши вопросы.
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О
Ольга
С экскурсоводом Оксаной гуляли по булгаковским местам Москвы. Узнали много о писателе, домах, где жили герои романа. Оксана использовала много дополнительного материала: цитировала высказывания современников Булгакова, читала отрывки из романа, показывала фотографии. Нам всем понравилось! Спасибо!
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И
Игорь
Выражаем огромную благодарность Оксане за прекрасную экскурсию! Было очень интересно узнать много интересных фактов из жизни Михаила Афанасьевича Булгакова. Как тесен мир, и сколько пересечений. Мы провели прекрасный и познавательный вечер, который сделал нашу жизнь лучше! Оксана, спасибо!
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