Оксана проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

По следам героев и злодеев на Партриарших

Если вас попросят назвать самое «булгаковское» место Москвы, то первыми на ум придут, конечно, Патриаршие пруды. Мы побываем в месте, где начинается действие культового романа «Мастер и Маргарита». А затем отправимся исследовать окрестности: среди чудом сохранившихся деревянных построек и великолепных особняков отыщем прототипы дома Мастера и особняка Маргариты. Заглянем в «унылый переулок», где Иван Бездомный упустил иностранного профессора, и осмотрим Спасо-Хаус, где давал бал сатана. А по пути удивимся, как тесно судьбы и адреса вымышленных героев связаны с жизнью писателя, его друзей и семьи.

Булгаковские хроники Пречистенки

Из лабиринта переулков мы вынырнем на одну из самых блестящих московских улиц — Пречистенку. Булгаков говорил, что только здесь и можно жить. Он приходил сюда в гости к дяде, профессору Покровскому, а после и сам поселился неподалеку. Мы выясним, где разворачивались события повести «Собачье сердце», какой дом стал прототипом «калабуховского» и куда профессор Преображенский заходил за краковской колбасой. А еще вы увидите, что располагается сейчас на месте дома Булгакова, откроете, кем была хозяйка «нехорошей квартиры», и пройдете по местам съемок советского фильма.