Оксана проводит ещё 1 экскурсию

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Булгаковская Москва: город глазами мастера

Перенестись на страницы произведений писателя, прогуливаясь по окрестностям Патриарших и Пречистенки

Оксана
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Оксана – ваш гид
Неудивительно, что автором «самого московского романа» стал именно Булгаков: писатель всю жизнь горячо любил город 🏙️, знал его и вдохновлялся им. На прогулке перед вами оживет та самая булгаковская Москва: мы отыщем неожиданные детали в переулках Остоженки и Пречистенки, пройдем по местам «Мастера и Маргариты» и распутаем клубок историй, реальных и мистических.

3000 за экскурсию

Булгаковская Москва: город глазами мастера
Булгаковская Москва: город глазами мастера

Что вас ожидает

По следам героев и злодеев на Партриарших
Если вас попросят назвать самое «булгаковское» место Москвы, то первыми на ум придут, конечно, Патриаршие пруды. Мы побываем в месте, где начинается действие культового романа «Мастер и Маргарита». А затем отправимся исследовать окрестности: среди чудом сохранившихся деревянных построек и великолепных особняков отыщем прототипы дома Мастера и особняка Маргариты. Заглянем в «унылый переулок», где Иван Бездомный упустил иностранного профессора, и осмотрим Спасо-Хаус, где давал бал сатана. А по пути удивимся, как тесно судьбы и адреса вымышленных героев связаны с жизнью писателя, его друзей и семьи.

Булгаковские хроники Пречистенки
Из лабиринта переулков мы вынырнем на одну из самых блестящих московских улиц — Пречистенку. Булгаков говорил, что только здесь и можно жить. Он приходил сюда в гости к дяде, профессору Покровскому, а после и сам поселился неподалеку. Мы выясним, где разворачивались события повести «Собачье сердце», какой дом стал прототипом «калабуховского» и куда профессор Преображенский заходил за краковской колбасой. А еще вы увидите, что располагается сейчас на месте дома Булгакова, откроете, кем была хозяйка «нехорошей квартиры», и пройдете по местам съемок советского фильма.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по погоде.

Булгаковская Москва: город глазами мастера
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Булгаковская Москва: город глазами мастера
Булгаковская Москва: город глазами мастера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Парк культуры.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Меня зовут Оксана. По образованию филолог. Сначала по Москве гуляла с друзьями и родственниками, что-то рассказывала, и все говорили, что получается это неплохо. Потом пошла учиться на экскурсовода, и новое дело оказалось так увлекательно, что с прежней работой было покончено! На своих экскурсиях я стараюсь рассказать о городе через судьбы людей, в нем живших, научить видеть детали и почувствовать уникальность Москвы!
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Оксана проводит ещё 1 экскурсию

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