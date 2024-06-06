Мистические экскурсии в Москве

Найдено 50 экскурсий в категории «Мистические» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
233 отзыва
Популярное предложение
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
15 июня в 12:15
22 июня в 12:15
950 за человека
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл
Начало: Около Новодевичьего монастыря
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
19401 746 за человека
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990 за всё до 5 чел.
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
О самом загадочном мировом сообществе - со знатоком масонской истории и профессиональным москвоведом
Начало: В районе СТ.М. Библиотека им. Ленина
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700 за человека
Тайны Остоженки с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
21 отзыв
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Булгаковская Москва: мистика и реальность
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
971 отзыв
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:30
9 июня в 16:00
от 700 за человека
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
648 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400 за человека
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700 за человека
Легенды и мифы сталинских высоток
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1280 отзывов
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
91 отзыв
Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
Начало: Станция метро «Улица 1905 года», выход 3
Расписание: пн
10 июня в 12:00
13 июня в 14:00
1 600 за человека
Тени Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Тени Москвы: индивидуальная экскурсия в мир мистической Москвы
Откройте для себя тайны Москвы: призраки, алхимики и загадки старинных улиц в уникальной пешеходной экскурсии
Начало: по договорённости
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000 за всё до 10 чел.
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
69 отзывов
Необычное в обычном - мистическая экскурсия по Москве
Начало: Ст. /м. «Кропоткинская», у выхода №1
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
от 777660 за человека
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
206 отзывов
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700 за человека
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Индивидуальная
1 час
Пространство закрыто! Спектакль больше не проводится
Начало: Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, башня Империя
Расписание: Четверг, пятница, суббота и воскресенье c 19:19 до 23:23
Сегодня в 21:49
Завтра в 19:19
8 000 за всё до 2 чел.
Возрожденная ВДНХ
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
38 отзывов
Возрожденная ВДНХ
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: Четверг в 12:00, Воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
1 200 за человека
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
Завтра в 17:00
14 июня в 15:00
10 000 за всё до 10 чел.
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
15 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700 за человека
Романовы: история и мистика Великой династии
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
84 отзыва
Романовы: история и мистика Великой династии
Начало: Ул. Варварка 14, стр 2
Расписание: По воскресеньям в 14.00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300 за человека
Подземелья и мистика Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990 за человека
Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
183 отзыва
Бал у Булгакова: литературное путешествие
Погрузитесь в магический мир Булгакова, пройдя по местам, вдохновившим его на создание романа «Мастер и Маргарита»
Начало: Возле Зала Чайковского, м. «Маяковская»
Завтра в 10:00
9 июня в 15:00
5 500 за всё до 6 чел.
Треугольник гармонии Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Треугольник гармонии Москвы
Пройти специальными дорогами, чтобы привести жизнь к балансу, и узнать, какая аура у перекрёстков
Начало: У метро «Охотный ряд»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
7 200 за всё до 6 чел.
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Групповая
2 часа
76 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: По субботам в 13:00
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700 за человека
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
Начало: У м. Библиотека имени Ленина
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
49004 410 за всё до 6 чел.
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Булгаковская Москва: аудиоэкскурсия по следам писателя и его героев
Начало: Триумфальная пл., 2, Москва, Россия, 125047
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
890 за человека
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
3 отзыва
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Тайны московских особняков и кофепитие в «Замке масонов»
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Тайны московских особняков: путешествие в прошлое и кофе в легендарном Замке
Исследуйте скрытые уголки Москвы, открывая истории знатных домов и тайные знаки, завершая кофепитием в атмосфере масонства
Начало: У метро Белорусская
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
7 500 за всё до 4 чел.
Любовные истории Ивановской горки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Любовные истории Ивановской горки
Начало: Славянская площадь, у памятника Кириллу и Мефодию
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотосессия в Царицыно с экскурсией
Начало: Москва, музей-заповедник Царицыно (главный вход)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
70006 300 за всё до 4 чел.
Загадки Старой Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
6 000 за всё до 10 чел.
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
«Рукописи не горят»: по следам Мастера и Маргариты
Разгадать тайны мистического романа и увидеть город глазами Булгакова
Начало: На Триумфальной площади
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
9 300 за всё до 3 чел.
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Посетить известные места столицы, отмеченные присутствием потусторонних сил
Начало: В районе метро Пушкинская
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
1 800 за человека
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Призраки, привидения, фантомы и проклятые места Москвы
Отправиться на групповую мистическую прогулку за самыми будоражащими историями
Начало: Возле станции метро «Тургеневская»
Расписание: в субботу в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
500 за человека
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
39 отзывов
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400 за человека
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
14 июня в 14:00
18 июня в 11:00
6 700 за всё до 5 чел.
Мистические окрестности Тверского бульвара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Мистические окрестности Тверского бульвара
Погулять по живописному району, обратить внимание на детали зданий и открыть местные загадки
Начало: На Арбатской площади
Завтра в 11:00
9 июня в 11:30
6 500 за всё до 10 чел.
Квест «13 необычных историй для детей»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «13 необычных историй для детей»
Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов
Начало: На Триумфальной площади
10 июня в 11:30
11 июня в 13:00
7 999 за всё до 4 чел.
Тайны трех вокзалов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Тайны трех вокзалов
Мистические истории Комсомольской площади и знакомство с культурой столичного градостроительства
Начало: на Комсомольской площади
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 500 за всё до 7 чел.
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
По следам Булгакова и Гоголя: мистические места Москвы
Прогуляться в мини-группе по страницам произведений великих писателей и открыть тайны столицы
Начало: У станции метро «Маяковская»
Расписание: в пятницу в 15:30
14 июня в 15:30
21 июня в 15:30
1 000 за человека
Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
2 часа
16 отзывов
Фотоквест «Обитатели НеЧистых прудов» в Москве
Исследуйте тайны московских улиц, находите скрытых зверей на фасадах и обогащайте знаниями об архитектуре
Начало: Возле станции метро «Чистые пруды»
14 июня в 10:30
17 июня в 15:00
70005 950 за всё до 10 чел.
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Прогулка по местам из «Мастера и Маргариты»
Пройти по следам культового романа Булгакова и открыть Москву с новой стороны
Начало: у метро «Парк культуры»
11 июня в 11:00
14 июня в 11:00
70006 300 за всё до 8 чел.
Мистический Кузнецкий - мост «зелёной собаки»
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мистический Кузнецкий - мост «зелёной собаки»
Прогуляться в «зазеркалье» старой Москвы на берегах исчезнувшей реки
Начало: В районе метро Театральная
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
49004 410 за всё до 6 чел.
Мистическая Москва: необычное в обычном
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
107 отзывов
В тренде
Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города
Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Расписание: в будние дни в 20:00, в субботу в 18:00 и 20:00, в воскресенье в 19:00
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
666567 за человека
Тайны Лубянки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Тайны Лубянки
Мрачная история известной площади
Начало: метро Лубянка
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
    Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
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    чудесные, насыщенные 2 часа, полные эмоций и впечатлений! Ирина оживила историю зданий своими рассказами. Прекрасно нашла общий язык с детьми, очень тактична, отлично чувствует группу, умеет привлечь и удержать внимание детей к интересным фактам. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, зарабатывая небольшие призы-сувениры. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков центра Москвы. Ирина, спасибо Вам большое, продолжайте дарить положительные эмоции от раскрытия тайн и соприкосновения с прекрасным.

  • Ф
    Фарида
    5 июня 2024
    Мистическая Москва: необычное в обычном
    Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.
  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Бал у Булгакова: прогулка по страницам книг
    Были на экскурсии 1.06.24, компанией друзей, получилась прекрасная экскурсия, очень все интересно, материал прекрасно структурирован, легко воспринимается, по ходу экскурсии узнали много дополнительно интересного, очень рекомендуем
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
    Экскурсия, по моему мнению, подойдет людям взрослым (или подросткам, интересующимся масонами или тайными обществами), имеющим хотя бы базовые знания по
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    теме. Как идея для начала романтического свидания - однозначно нет (навеяло наблюдением за экскурсантами)! Дорогие девушки, пожалуйста, не мучайте своих спутников! Масоны - совсем не та "компания", которая может предварять приятную встречу двух людей, испытывающих друг к другу сильные чувства. Гид Андрей произвел впечатление знающего, грамотного человека, с хорошо поставленным голосом, правильной речью и умеющего заинтересовать аудиторию. Но есть одно замечание. В последнее время часто хожу на различные экскурсии по Москве и пришла к выводу, что единственным удобным техническим оснащением любой уличной прогулки является раздача гарнитуры экскурсантам, потому что хождение гуськом и стояние впритык к экскурсоводу, который (спасибо, что без мегафона!) довольно громко вещает в микрофон), что, ввиду шумности улиц и вполне понятной ограниченности громкости человеческого голоса, сильно сужает свободу мобильности посетителя и вынуждают напрягаться как его самого, так и гида. Все мы разные: кому-то интересно внимать каждому слову ведущего и ему ОК быть пришпиленным к нему, кому-то - хочется и внимать, и задерживаться на только ему интересных деталях или точках, не теряя связи с нитью повествования и группой.

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
    Отличная экскурсия! Гид очень доброжелательна, видно, что любит и знает свое дело.
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Мистическая Москва: необычное в обычном
    Спасибо большое гиду - Никите Деменок, он сделал эту экскурсию яркой, захватывающей, захотелось изучать историю Москвы. Очень харизматичный, увлеченный своим делом гид. А маленькие вкусные презенты очень воодушевляли группу. Искренне рекомендую попасть именно к нему на экскурсию.
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Ваганьковское кладбище: лучшие люди страны
    Экскурсия понравилась, очень интересно, много информации! 2 часа пролетает незаметно
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Экскурсия с гидом Ольгой всем понравилась! Увлекательно, много интересных историй, о которых хочется размышлять, возвращаться к ним. Ольга прекрасно владеет материалом, рассказывает очень интересно, общается с позитивом и желанием открыть новое для нас. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мистические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
  2. Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
  3. Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
  4. По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
  5. Москва масонская: история и легенды вольных каменщиков
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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