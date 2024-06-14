Елена — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 814 туристов

читать дальше истории и архитектуре, но и о человеческих судьбах, подвигах, невероятной силе духа нашего народа и, конечно, о любви. Ну и почти всегда есть немного мистики. Ведь Москва — город-загадка, хранящий ключ нашего культурного кода. Будем искать его вместе!

Меня зовут Елена, я аккредитованный московский гид. По образованию историк, люблю Москву с детства и буду счастлива разделить свою любовь с вами. На своих экскурсиях я рассказываю не только об