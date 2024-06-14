Мистика, романтика и реализм Гоголевского бульвара

Погрузиться в волшебство былых времён и узнать, почему бульвар был окутан густым туманом
Приглашаю раскрыть секреты одного из самых таинственных и живописных мест в ожерелье Бульварного кольца.

Тенистые аллеи, крутые повороты, узнаваемые по фильмам фасады усадеб и домов… Здесь тесно переплетаются судьбы выдающихся людей разных эпох.

И сегодня бульвар не остаётся в стороне от культурной жизни столицы, сохраняя атмосферу уютной старой Москвы.
Мистика, романтика и реализм Гоголевского бульвара
Мистика, романтика и реализм Гоголевского бульвара
Мистика, романтика и реализм Гоголевского бульвара
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы полюбуетесь фасадом усадьбы Нарышкиных — выдающегося образца классицизма. Увидите экспериментальный дом-коммуну эпохи конструктивизма с тайным подвалом и доходный дом-торт, совмещающий пять архитектурных стилей. Также на вашем пути — здание Наркомата обороны в стиле ар-деко, необычный памятник Шолохову и другие интересные локации.

Я расскажу:

  • Почему раньше у Пречистенки было другое название — Чертолье
  • Как сложилась судьба Тона — архитектора, который спроектировал первоначальный вариант храма Христа Спасителя
  • Почему в Музее современного искусства застыли в вечности жёны декабристов
  • Как жил и творил Гоголь и что связывает его с Булгаковым
  • Где жил начальник охраны Сталина, а позже — и его сын Василий
  • Эпизоды каких фильмов снимали на Гоголевском бульваре

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и подросткам от 14 лет
  • По желанию можно посетить музей или зайти в камерное итальянское кафе на чашечку кофе. Детали и цены уточняйте в переписке.

в четверг в 12:00, в пятницу в 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 12:00, в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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