Любите ли вы Булгакова так, как люблю его я? Если да, то добро пожаловать со мной на бал у Мастера! На этой экскурсии 🧭 мы пройдем заветными коридорами, соединяющими нынешнюю Москву с неповторимым литературным пространством, созданным Михаилом Афанасьевичем.

Идемте за Мастером!

«…и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида…» (сквер на Патриарших прудах).

«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…» (переулок Мастера и Маргариты, Гнездниковский, 10).

«…ей нужен был он, Мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги» (Дом Маргариты, ул. Остоженка, 21 ИЛИ ул. Спиридоновка, 17).

«Боже, пропал калабуховский дом!» (ул. Пречистенка, 24/1).

«Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами?» (Александровский Сад).

«На свете существует только две силы: доллары и литература» («Зойкина квартира»).

«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус» («нехорошая квартира», ул. Садовая, 10).

«Невидима и свободна! Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко» (ул. Арбат).

«Бегемот… сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю… и проглотил ее вместе с золотой оберткой» («Торгсин», Смоленская пл. ).

«Мессир! Суббота. Солнце ☀️ склоняется. Нам пора» (Дом Пашкова).

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля!» (Голгофа Михаила Булгакова на Новодевичьем кладбище).

«Ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье, сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат» («Тайная комната» в квартире на Садовой, 10).

Мастер расскажет и о себе

От чего его спасла первая жена Татьяна Лаппа?

Что общего у него с тезкой Миком Джаггером?

Почему Сталин любил смотреть пьесу «Дни Турбиных?»

Кто был прототипом профессора Преображенского?

Откуда писатель-мистик знал свою судьбу?

Как Маяковский перешел ему дорогу… в мир иной?

Любил ли Мастер котов?

Каким было его последнее желание, преданно исполненное Еленой Николаевной?

Как мистически сбылась просьба, обращенная писателем к Гоголю: «Учитель, укрой меня своей шинелью»?

Придя на бал к Мастеру, не забудьте положить в бутыль у входа немного монет на масло для Аннушки. Заручитесь поддержкой тонкого мира, чтобы попасть на Лунную дорогу в Тайной комнате.

А теперь – «За мной… и только за мной!»