Любите ли вы Булгакова так, как люблю его я? Если да, то добро пожаловать со мной на бал у Мастера! На этой экскурсии 🧭 мы пройдем заветными коридорами, соединяющими нынешнюю Москву с неповторимым литературным пространством, созданным Михаилом Афанасьевичем.
Идемте за Мастером!
«…и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида…» (сквер на Патриарших прудах).
«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…» (переулок Мастера и Маргариты, Гнездниковский, 10).
«…ей нужен был он, Мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги» (Дом Маргариты, ул. Остоженка, 21 ИЛИ ул. Спиридоновка, 17).
«Боже, пропал калабуховский дом!» (ул. Пречистенка, 24/1).
«Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами?» (Александровский Сад).
«На свете существует только две силы: доллары и литература» («Зойкина квартира»).
«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус» («нехорошая квартира», ул. Садовая, 10).
«Невидима и свободна! Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко» (ул. Арбат).
«Бегемот… сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю… и проглотил ее вместе с золотой оберткой» («Торгсин», Смоленская пл. ).
«Мессир! Суббота. Солнце ☀️ склоняется. Нам пора» (Дом Пашкова).
«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля!» (Голгофа Михаила Булгакова на Новодевичьем кладбище).
«Ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье, сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат» («Тайная комната» в квартире на Садовой, 10).
Мастер расскажет и о себе
От чего его спасла первая жена Татьяна Лаппа?
Что общего у него с тезкой Миком Джаггером?
Почему Сталин любил смотреть пьесу «Дни Турбиных?»
Кто был прототипом профессора Преображенского?
Откуда писатель-мистик знал свою судьбу?
Как Маяковский перешел ему дорогу… в мир иной?
Любил ли Мастер котов?
Каким было его последнее желание, преданно исполненное Еленой Николаевной?
Как мистически сбылась просьба, обращенная писателем к Гоголю: «Учитель, укрой меня своей шинелью»?
Придя на бал к Мастеру, не забудьте положить в бутыль у входа немного монет на масло для Аннушки. Заручитесь поддержкой тонкого мира, чтобы попасть на Лунную дорогу в Тайной комнате.
А теперь – «За мной… и только за мной!»