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Бал у Булгакова (по страницам романов великого романтика и мистика)

Светлана Л.
Светлана Л. – Гид из Москвы
Бал у Булгакова (по страницам романов великого романтика и мистика)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 500 ₽ за экскурсию

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Бал у Булгакова (по страницам романов великого романтика и мистика)
Бал у Булгакова (по страницам романов великого романтика и мистика)

Что вы увидите

  • Александровский Сад. Боровицкая площадь
  • Дом Пашкова. Ул. Остоженка
  • особняк Кекушевой (Дом Маргариты). Ул. Пречистенка
  • "Калабуховский дом". Гоголевский бульвар. Ул. Арбат
  • Дом с рыцарями и др. Смоленская пл.
  • бывший "Торгсин". Ул. Большая Садовая
  • сквер театра Сатиры ("Варьете" ). Сквер на Патриарших Прудах. Дом-музей Михаила Булгакова. Ул. Спиридоновка
  • особняк Морозовой (Дом Маргариты). Большой Гнездиковский пер.
  • Дом Нирнзее (переулок Мастера и Маргариты). Тверской бульвар
  • Дом Герцена ("МАССОЛИТ").
Любите ли вы Булгакова так, как люблю его я? Если да, то добро пожаловать со мной на бал у Мастера! На этой экскурсии 🧭 мы пройдем заветными коридорами, соединяющими нынешнюю Москву с неповторимым литературным пространством, созданным Михаилом Афанасьевичем.
Идемте за Мастером!
«…и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида…» (сквер на Патриарших прудах).
«Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке…» (переулок Мастера и Маргариты, Гнездниковский, 10).
«…ей нужен был он, Мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги» (Дом Маргариты, ул. Остоженка, 21 ИЛИ ул. Спиридоновка, 17).
«Боже, пропал калабуховский дом!» (ул. Пречистенка, 24/1).
«Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами?» (Александровский Сад).
«На свете существует только две силы: доллары и литература» («Зойкина квартира»).
«Не шалю, никого не трогаю, починяю примус» («нехорошая квартира», ул. Садовая, 10).
«Невидима и свободна! Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко» (ул. Арбат).
«Бегемот… сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю… и проглотил ее вместе с золотой оберткой» («Торгсин», Смоленская пл. ).
«Мессир! Суббота. Солнце ☀️ склоняется. Нам пора» (Дом Пашкова).
«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля!» (Голгофа Михаила Булгакова на Новодевичьем кладбище).
«Ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье, сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат» («Тайная комната» в квартире на Садовой, 10).
Мастер расскажет и о себе
От чего его спасла первая жена Татьяна Лаппа?
Что общего у него с тезкой Миком Джаггером?
Почему Сталин любил смотреть пьесу «Дни Турбиных?»
Кто был прототипом профессора Преображенского?
Откуда писатель-мистик знал свою судьбу?
Как Маяковский перешел ему дорогу… в мир иной?
Любил ли Мастер котов?
Каким было его последнее желание, преданно исполненное Еленой Николаевной?
Как мистически сбылась просьба, обращенная писателем к Гоголю: «Учитель, укрой меня своей шинелью»?
Придя на бал к Мастеру, не забудьте положить в бутыль у входа немного монет на масло для Аннушки. Заручитесь поддержкой тонкого мира, чтобы попасть на Лунную дорогу в Тайной комнате.
А теперь – «За мной… и только за мной!»
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение.
  • В подарок великолепные фото с наилучшего ракурса, на профессиональную камеру и Ваш смартфон.
Что не входит
  • Входные билеты у музей Булгакова (200р)
  • Проезд на наземном транспорте (1 раз)
Начало
🚩 Александровский Сад, у пам. Патриарху Гермогену
Место завершения
🏁 Тверской бульвар
Бал у Булгакова (по страницам романов великого романтика и мистика)
Бал у Булгакова (по страницам романов великого романтика и мистика)
Бал у Булгакова (по страницам романов великого романтика и мистика)
Бал у Булгакова (по страницам романов великого романтика и мистика)
Бал у Булгакова (по страницам романов великого романтика и мистика)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Л.
Светлана Л.
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