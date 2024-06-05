О Ольга Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе читать дальше и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!! нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный

Ф Фарида Мистическая Москва: необычное в обычном Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.

Ф Фируза Москва: по следам Романовых Прекрасная экскурсия! Экскурсовод знает и подаёт материал восхитительно: три часа пролетели незаметно, в полном погружении в эпоху! Экскурсию рекомендую всём, кто небезразличен к истории нашей страны.

Ю Юлия Групповая экскурсия «Огни Москвы» Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!

Л Лариса Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.

т татьяна Москва: от допетровских палат до ГЭС-2 Экскурсия очень понравилась! Олеся удивительно приятная девушка, мы получили удовольствие от общения! Было комфортно. Порекомендовала знакомым.

А Алексей «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)

И Ирина Москва сквозь эпохи Никита приятный молодой человек, быстро овладел нашим вниманием, два часа пролетели незаметно, узнали много нового, все понравилось, спасибо огромное!

Н Наталья Мистическая Москва: необычное в обычном Спасибо большое гиду - Никите Деменок, он сделал эту экскурсию яркой, захватывающей, захотелось изучать историю Москвы. Очень харизматичный, увлеченный своим делом гид. А маленькие вкусные презенты очень воодушевляли группу. Искренне рекомендую попасть именно к нему на экскурсию.