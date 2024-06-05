1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«У величественного храма Христа Спасителя — здесь же, на ажурном Патриашем мосту, вы сможете сделать потрясающие фотографии Москвы-реки»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя
Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты
Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя
Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Все о храме Христа Спасителя
Узнать историю культовой святыни, увидеть сокровища, спрятанные внутри, и подняться на самый верх
Начало: Около Храма Христа Спасителя
«Храм Христа Спасителя — главный кафедральный Собор нашей страны и в нем представлено немало реликвий»
Расписание: в субботу в 13:00
Завтра в 13:00
12 июня в 13:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Познакомиться с историей главного храма столицы и увидеть всю Москву с его смотровых площадок
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
«Храм Христа Спасителя в историях и деталях»
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
«Вы увидите «визитные карточки» Москвы: Красную площадь, храм Христа Спасителя, ГУМ, Воробьевы горы, парк Горького и небоскребы «Москва-Сити»»
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Москва: по следам Романовых
Раскрыть тайны великой династии и проехать по связанным с ней местам
Начало: У м. Китай-город
«А также оцените грандиозный Храм Христа Спасителя, неразрывно связанный с правлением Александра II, и два старинных дворца: Елизаветинский и Екатерининский»
Расписание: в воскресенье в 15:00
9 июня в 15:00
16 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер + экскурсия по Москве для транзитных пассажиров
Познакомиться с историей и достопримечательностями столицы по пути в аэропорт или на вокзал
Начало: по договоренности
9 июня в 02:30
10 июня в 00:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
«Софийская и Берсеневская набережные — одна из главных «открыточных» точек Москвы с видом на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной и фабрику «Красный октябрь»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия Храм Христа Спасителя + смотровая площадка
Начало: Москва, ул. Волхонка, д. 15
«Пешеходная экскурсия в один из главных Храмов столицы - Храм Христа Спасителя»
Расписание: суббота и праздники в 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 14:00
1 300₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Храм Христа Спасителя с видом на столицу
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с высоты птичьего полета
Начало: На улице Волхонка
«Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства, имеющий аккредитацию при Храме Христа Спасителя»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:30
58004 930₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
«Храм Христа Спасителя — главный кафедральный собор России»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
«Храм Христа Спасителя, Зарядье, ГУМ, ЦУМ, Большой театр, Новодевичий монастырь, ГЭС-2, Воробьёвы горы, МГУ, парк Победы — все must-see-места столицы и ещё больше»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
На свидание с Москвой! Групповая автобусная экскурсия с поездкой по канатной дороге
Оценить известные места столицы и пейзажи, открывающиеся с высоких точек
Начало: В районе станции метро «Охотный ряд»
«Храм Христа Спасителя — наша вторая остановка в пути»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
1 960₽ за человека
Аудиогид
13 часов
Москва на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться со столицей по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа по 2 маршрутам)
Начало: На Болотной площади
«Сверху вы увидите и сфотографируете главные достопримечательности центра Москвы: Кремль, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Арбат, Охотный ряд, мосты через Москву-реку и другие»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1 700₽ за человека
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия по непарадной Москве: от храма Христа Спасителя до Кремля
Начало: Улица Волхонка, 15
«Ваша прогулка начнется у Храма Христа Спасителя, где вы послушаете о его судьбе в советское время»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом
Начало: У м. Кропоткинская
«Мы начнем прогулку у величественного Храма Христа Спасителя»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
1 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«классицизм (храм Христа Спасителя), модерн русский (дом Перцовой) и европейский (дом Филатова)»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Остановимся у Храма Христа Спасителя, чтобы рассмотреть его с ажурного Патриаршего моста, а также увидеть подсвеченные кремлёвские купола»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва сквозь эпохи
Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Мы прогуляемся по одной из старейших улиц города, обойдём храм Христа Спасителя, доберёмся по пешеходному мосту до острова Балчуг»
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
«Затем окажемся в саду скульптур «Экология» Бурганова и у храма Христа Спасителя, поговорим о его непростой судьбе и впечатлимся архитектурой»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей
Начало: Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская»
«В Храме Христа Спасителя вы узнаете об архитектуре здания, внутреннем убранстве и запутанной истории перестроений храма, а также о его сегодняшнем статусе»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
«Познакомитесь с историей строительства храма Христа Спасителя и легендой о проклятье игуменьи, из-за которого ничто не сможет устоять на месте обители больше 100 лет»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам московских художников и коллекционеров
Погрузиться в творческую жизнь столицы прошлых столетий в компании искусствоведа
Начало: у метро Кропоткинская
«Храмы Христа Спасителя и Антипы на Колымажном дворе»
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
2 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Волшебный сундучок Волхонки: экскурсия для детей 8-12 лет
Собрать коллекцию чудесных историй на прогулке по одной из самых знаменитых улиц Москвы
Начало: У метро Кропоткинская
«Мы прогуляемся мимо Храма Христа Спасителя и Пушкинского музея, посмотрим на дом Перцовой, поднимемся на Патриарший мост — и древний град раскинется перед нами как на ладони»
13 июня в 16:30
14 июня в 20:00
62005 580₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по острову Балчуг
Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки
Начало: У Храма Христа Спасителя
«Только представьте: нежное солнце, блеск куполов Храма Христа Спасителя, проходящие теплоходы, переулки фабрики Красный октябрь и вы в лучших ракурсах»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Увидеть и узнать, как менялась Москва - на экскурсии по необычному маршруту в центре города
Начало: У храма Христа Спасителя
«Отыщете следы дворца Советов у храма Христа Спасителя и рассмотрите богато украшенный дом Перцовой»
11 июня в 17:00
15 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
Узнать о прошлом фабрики, создавшей «Алёнку», и распробовать конфеты с неожиданными вкусами
Начало: у станции метро «Кропоткинская»
«Поговорим по пути об интересных зданиях-соседях, например, храме Христа Спасителя, Доме на набережной, палатах Аверкия Кириллова и ГЭС-2»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Москва с высоты колокольни храма Христа Спасителя
Подняться к куполам главного храма Москвы и узнать, почему столицу оставили Наполеону
Начало: в районе метро «Кропоткинская»
«Наша экскурсия начнётся с интересного рассказа о событиях, предшествовавших появлению храма Христа Спасителя»
9 июня в 14:00
10 июня в 13:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
В тренде
Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города
Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Какие тайные языческие, православные, масонские и советские символы заложены в Кремле, храме Христа Спасителя, сталинских высотках и других памятниках архитектуры»
Расписание: в будние дни в 20:00, в субботу в 18:00 и 20:00, в воскресенье в 19:00
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
666567₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Москва - обязательно к просмотру
Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен...
«Остановимся возле Храма Христа Спасителя, на пруду у Новодевичьего монастыря, у главного здания МГУ»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
Увидеть главные памятники столицы от Кремля до Музеона и попробовать культовые конфеты
Начало: метро Кропоткинская
«У храма Христа Спасителя вспомним о непростой судьбе святыни, а у памятника Петру I поговорим о роли императора в истории столицы»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Москва: из прошлого в будущее» + канатная дорога и PANORAMA360 в Москва-Сити
Отправиться из исторического центра по лучшим видовым местам и на смотровую площадку на высоте 374 м
Начало: в районе станции метро «Охотный ряд»
«Храм Христа Спасителя — вторая остановка в пути»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
5 350₽ за человека
Групповая
2 часа
Храм Христа Спасителя с посещением смотровой площадки
«Приглашаем вас на удивительную пешеходную экскурсию к Храму Христа Спасителя — одному из главных исторических соборов Москвы»
Расписание: Суббота в 13:00
1 300₽ за человека
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Патриаршем мосту
Сделать эффектные снимки в самом сердце Москвы
Начало: У Патриаршего моста
«Быстрая профессиональная фотосессия на фоне одного из лучших московских пейзажей с храмом Христа Спасителя, ГЭС-2, Стрелкой и набережными»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Мистика, романтика и реализм Гоголевского бульвара
Погрузиться в волшебство былых времён и узнать, почему бульвар был окутан густым туманом
Начало: У метро «Кропоткинская»
«Как сложилась судьба Тона — архитектора, который спроектировал первоначальный вариант храма Христа Спасителя»
Расписание: в четверг в 12:00, в пятницу в 17:00
14 июня в 17:00
20 июня в 12:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
«Затем по плану храм Христа Спасителя и Новодевичий монастырь — по желанию вы посетите их»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
«Храм Христа Спасителя — легендарный свидетель смены эпох»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Храм Христа Спасителя: русский Феникс
Посетить в мини-группе главный храм Москвы и взглянуть на столицу с 40-метровой высоты
Начало: У метро «Кропоткинская»
«Мы посетим сразу четыре смотровые площадки, которые расположились во внешних галереях между колокольнями храма Христа Спасителя»
9 июня в 13:45
13 июня в 13:45
1 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Пречистенская набережная. Новая жизнь Старой Москвы
Групповая экскурсия по центральному району с посещением смотровой площадки храма Христа Спасителя
Начало: На СТ.М. «Кропоткинская»
«Затем вы прогуляетесь вокруг храма Христа Спасителя и услышите о его строительстве, после чего подниметесь на смотровую площадку храма, где пройдёт завершающая часть экскурсии»
Расписание: в среду в 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ФФарида5 июня 2024Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.
- ФФируза3 июня 2024Прекрасная экскурсия! Экскурсовод знает и подаёт материал восхитительно: три часа пролетели незаметно, в полном погружении в эпоху! Экскурсию рекомендую всём, кто небезразличен к истории нашей страны.
- ЮЮлия3 июня 2024Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ттатьяна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Олеся удивительно приятная девушка, мы получили удовольствие от общения! Было комфортно. Порекомендовала знакомым.
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
- ИИрина2 июня 2024Никита приятный молодой человек, быстро овладел нашим вниманием, два часа пролетели незаметно, узнали много нового, все понравилось, спасибо огромное!
- ННаталья2 июня 2024Спасибо большое гиду - Никите Деменок, он сделал эту экскурсию яркой, захватывающей, захотелось изучать историю Москвы. Очень харизматичный, увлеченный своим делом гид. А маленькие вкусные презенты очень воодушевляли группу. Искренне рекомендую попасть именно к нему на экскурсию.
- ИИрина1 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Христа Спасителя»
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