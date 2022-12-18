Древний колдун заколдовал художников Третьяковской галереи
Древний колдун заколдовал художников Третьяковской галереи! Совсем скоро люди окончательно о них их забудут, и художники НАВСЕГДА ПОТЕРЯЮТСЯ ВО ВРЕМЕНИ! На квест-экскурсии вам предстоит бороться со злом! Вы будете проходить жуткие испытания колдуна, отгадывать его коварные загадки, взламывать секретные шифры. Сможете ли Вы пройти испытания и спасти всех художников? Или они навсегда потеряются во времени?
Ближайшие даты:
18
дек
дек
20
дек
дек
21
дек
дек
22
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
25
дек
дек
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Квест проходит вживую в Третьяковской галерее (Москва) с применением новых технологий! Виртуальный ведущий будет присылать Вам маршрут и необычные задания, головоломки и шифры. Детям нравится, ведь это очень необычно, весело, есть множество кнопок для игры и других разных секретиков. А родители радуются, т. к. за 1,5 часа Квеста их дети узнали историю дворца, прошлись по главным парадным залам, познакомились с культовыми картинами и скульптурами и повеселились.
Квест адаптирован под детей 6-13 лет. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный, его можно пройти в любое удобное время в часы работы музея.
Все квесты создаю я, Ксения Федорина, дипломированный искусствовед, влюбленный в свое дело 😍
Стоимость:
- С виртуальным ведущим (сааамый популярный формат у моих гостей) = 1300 за билет (ребенок + один взрослый), доп. билет - 800. Для больших компаний большие скидки 🎉 Проходит на платформе ВКонтакте.
- Билеты в музей в стоимость Квеста не входят.
Порадуйте своих деток необычным походом в музей:) О свободных окошках спрашивайте в сообщениях:
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Третьяковская галерея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие туры в Москве
Групповая
до 20 чел.
Алла
Москва художников и меценатов + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Хотите увидеть самый старинный район Москвы и посмотреть, где жили русские писатели
СТ.М. Площадь революции
Сегодня
21 дек
23 дек
25 дек
2 050₽ за 1 человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Валерия
Экскурсия по Третьяковской галерее для детей
Учимся воспринимать сюжеты, видеть смысл и интересные детали в любой картине
в Третьяковской галерее (Лаврушенский переулок, ме...
Сегодня
20 дек
21 дек
22 дек
60005 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Константин
Третьяковская галерея - искусство глазами художника
Понять, как устроены картины, и проследить развитие живописи на примере русских мастеров
Сегодня
22 дек
23 дек
24 дек
5 900₽ за всё до 2 чел.
Квест
до 6 чел.
Дмитрий
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Я приглашаю вас на экскурсию-квест по истории и тайнам Московского Кремля
Встречаемся у памятника маршалу Жукову
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Оксана
Третьяковская галерея снаружи и внутри
Полюбоваться полотнами, узнать историю музея и понять, в чем самобытность русской школы живописи
метро Третьяковская
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Marina
Прогулка по Третьяковской галерее
Изучить шедевры русских мастеров и подобрать свой ключ к пониманию живописи
в районе станции Третьяковская
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Елена
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия по музею для путешественников всех возрастов
в районе метро Третьяковская
Сегодня
20 дек
21 дек
22 дек
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 25 чел.
Музей
Экскурсия «Древняя Русь»
В ходе экскурсии можно будет не только посмотреть
ул. Крутицкая 17с1, Москва
24 дек
25 дек
26 дек
27 дек
16 000₽ за всё до 25 чел.
Квест
до 23 чел.
Наталья
Москва-Сити. Экскурсия-квест для детей от 10 до 18 лет
Экскурсия с заданиями и призами на вершине небоскреба
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
от 9 000₽ за всё до 9 чел.
Квест
до 6 чел.
Виктория
Детская экскурсия-квест «Ворона и лисица» на Патриарших прудах
Приглашаем вас и ваших детей на увлекательную детскую
Вход в Патриарший сквер со стороны Садового кольца
7 900₽ за всё до 6 чел.
Входной билет
Третьяковская Галерея
Билет в Третьяковскую галерею
Познакомиться с шедеврами русского искусства 19 - начала 20 века без очередей и ожидания
здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переул...
Сегодня
20 дек
21 дек
22 дек
500₽ за 1 человека
Входной билет
Спутник
Входной билет в Третьяковскую галерею
Если вы собираетесь в Москву, то бывалые путешественники обязательно скажут
Лаврушинский переулок, д. 10
Сегодня
20 дек
21 дек
22 дек
700₽ за 1 человека
Забронировать
Можно выбрать дату до оплаты