Квест проходит вживую в Третьяковской галерее (Москва) с применением новых технологий! Виртуальный ведущий будет присылать Вам маршрут и необычные задания, головоломки и шифры. Детям нравится, ведь это очень необычно, весело, есть множество кнопок для игры и других разных секретиков. А родители радуются, т. к. за 1,5 часа Квеста их дети узнали историю дворца, прошлись по главным парадным залам, познакомились с культовыми картинами и скульптурами и повеселились.

Квест адаптирован под детей 6-13 лет. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный, его можно пройти в любое удобное время в часы работы музея.

Все квесты создаю я, Ксения Федорина, дипломированный искусствовед, влюбленный в свое дело 😍

Стоимость:

С виртуальным ведущим (сааамый популярный формат у моих гостей) = 1300 за билет (ребенок + один взрослый), доп. билет - 800. Для больших компаний большие скидки 🎉 Проходит на платформе ВКонтакте.

Билеты в музей в стоимость Квеста не входят.

Порадуйте своих деток необычным походом в музей:) О свободных окошках спрашивайте в сообщениях: