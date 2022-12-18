Квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея

Древний колдун заколдовал художников Третьяковской галереи

Древний колдун заколдовал художников Третьяковской галереи! Совсем скоро люди окончательно о них их забудут, и художники НАВСЕГДА ПОТЕРЯЮТСЯ ВО ВРЕМЕНИ! На квест-экскурсии вам предстоит бороться со злом! Вы будете проходить жуткие испытания колдуна, отгадывать его коварные загадки, взламывать секретные шифры. Сможете ли Вы пройти испытания и спасти всех художников? Или они навсегда потеряются во времени?
Квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Квест-экскурсия «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Ближайшие даты:
18
дек
20
дек
21
дек
22
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Квест проходит вживую в Третьяковской галерее (Москва) с применением новых технологий! Виртуальный ведущий будет присылать Вам маршрут и необычные задания, головоломки и шифры. Детям нравится, ведь это очень необычно, весело, есть множество кнопок для игры и других разных секретиков. А родители радуются, т. к. за 1,5 часа Квеста их дети узнали историю дворца, прошлись по главным парадным залам, познакомились с культовыми картинами и скульптурами и повеселились.
Квест адаптирован под детей 6-13 лет. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный, его можно пройти в любое удобное время в часы работы музея.
Все квесты создаю я, Ксения Федорина, дипломированный искусствовед, влюбленный в свое дело 😍

Стоимость:

  • С виртуальным ведущим (сааамый популярный формат у моих гостей) = 1300 за билет (ребенок + один взрослый), доп. билет - 800. Для больших компаний большие скидки 🎉 Проходит на платформе ВКонтакте.
  • Билеты в музей в стоимость Квеста не входят.

Порадуйте своих деток необычным походом в музей:) О свободных окошках спрашивайте в сообщениях:

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Третьяковская галерея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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