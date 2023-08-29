4 день

Четверг. Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной библиотеки

16:30 Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной библиотеки.

Детям возможно посетить эту экскурсию только с 7 лет.

Семь холмов, на которых стоит Москва, испокон веков бережно хранят тайны и секреты стольного града.

Один из этих стражей — Ваганьков холм — расположен в самом сердце Москвы, у кремлёвской стены.

Именно здесь давным-давно жили уличные артисты, музыканты и возлюбленная графа Шереметьева — актриса Прасковья Жемчугова, здесь располагался Аптекарский приказ, и стоял дворец бояр Стрешневых, в котором хранилась личная переписка русских царей.

А древнее предание говорит о том, что в глубине Ваганькова холма до сих пор может быть надёжно спрятана от посторонних глаз Либерея — легендарная библиотека Ивана Грозного…

Может быть, неслучайно именно здесь открыл свои двери настоящий дворец для книг — Российская государственная библиотека — «Ленинка», одно из крупнейших книгохранилищ мира?

Во время экскурсии прогуляемся по тихим читальным залам знаменитого города для книг.

Узнаем, зачем здесь расположилась миниатюрная железная дорога и как работает пневмопочта.

Выясним, кто и как заказывает книги и для чего нужно обеспыливание.

Возможно, под шелест старинных страниц, эта мощнейшая библиотека приоткроет нам свои секреты…

А из окон этого книжного дворца вы полюбуетесь прекрасным видом на Кремль!