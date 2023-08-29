Перед нами распахнет свои двери величественное здание из мрамора и гранита, шедевр в стиле ар-деко — Российская Государственная Библиотека.
Отправимся в Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим, а также посетим знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в любую выбранную дату на 7 дней.
Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели в период до 24.04.2024, с 15.05 до 26.12.2024
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даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия Москва-Сити
12:00 Экскурсия Москва-Сити, посещение комплекса Москва-Сити с подъемом на смотровую площадку.
Деловой центр «Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия. Москва-Сити — сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.
На сегодняшний день завершено строительство небоскребов Око, Империя, Меркурий, Эволюция…
Есть парные башни: Город столиц: Москва и Петербург; Федерация: Восток и Запад.
Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось.
Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа — это будет самый высокий жилой дом в Европе. И все это в 4-х км от Кремля…
- За доп. плату: посещение смотровой площадки на 89 этаже башни «Федерация». Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом. Вам предстоит полюбоваться столицей и продегустировать мороженое и шоколад.
Взрослый билет: 2600 руб., школьный (до 14 лет включительно): 1800 руб.
Вторник. Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»
11:00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское».
Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.
Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.
Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями - 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного.
На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.
Вы побываете на Сытном дворе.
Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).
Оцените совершенство Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи — одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.
Среда. Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва…
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины…
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
Четверг. Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной библиотеки
16:30 Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной библиотеки.
Детям возможно посетить эту экскурсию только с 7 лет.
Семь холмов, на которых стоит Москва, испокон веков бережно хранят тайны и секреты стольного града.
Один из этих стражей — Ваганьков холм — расположен в самом сердце Москвы, у кремлёвской стены.
Именно здесь давным-давно жили уличные артисты, музыканты и возлюбленная графа Шереметьева — актриса Прасковья Жемчугова, здесь располагался Аптекарский приказ, и стоял дворец бояр Стрешневых, в котором хранилась личная переписка русских царей.
А древнее предание говорит о том, что в глубине Ваганькова холма до сих пор может быть надёжно спрятана от посторонних глаз Либерея — легендарная библиотека Ивана Грозного…
Может быть, неслучайно именно здесь открыл свои двери настоящий дворец для книг — Российская государственная библиотека — «Ленинка», одно из крупнейших книгохранилищ мира?
Во время экскурсии прогуляемся по тихим читальным залам знаменитого города для книг.
Узнаем, зачем здесь расположилась миниатюрная железная дорога и как работает пневмопочта.
Выясним, кто и как заказывает книги и для чего нужно обеспыливание.
Возможно, под шелест старинных страниц, эта мощнейшая библиотека приоткроет нам свои секреты…
А из окон этого книжного дворца вы полюбуетесь прекрасным видом на Кремль!
Пятница. Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве
10:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля. Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Суббота. Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд»
10:00 Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
Воскресенье. Тайны и легенды ВДНХ
09:30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Во время экскурсии Вы узнаете историю создания Выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют над погодой" синоптики.
Вам представится уникальная возможность загадать желание у "Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города…
Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета.
В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура в зависимости от размещения на 1 человека, руб:
Гостиницы Заря 3* ст. метро «Окружная»
Завтраки шведский стол
|Стоимость
|2 местный номер
|22 200
2 местный номер
для детей до 16 лет
|21 400
|Доп. место в 2 местном номере
|22 200
Доп. место в 2 местном номере
для детей до 16 лет
|21 400
|1 местный номер
|31 800
Гостиница Панорама 4* (ст. метро «Автозаводская»)
Завтраки шведский стол
|2 местные номера стандартный
|25 700
2 местные номера стандартный
(дети до 16 лет)
|24 700
|1 местные номера с удобствами
|36 000
Варианты проживания
«ЗАРЯ» 3
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.
Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.
В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.
К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.
Завтраки - шведский стол.
Измайлово 3
Расположение гостиницы: ст. м. Партизанская, в непосредственной близости от метро.
Гостиница Измайлово располагает прекрасной инфраструктурой: здесь находится много ресторанов, баров, сувенирных киосков, есть салон красоты, сауна.
Для туристов предлагаются 1,2 местных стандартные номера с удобствами.
Рядом с гостиницей расположен историко-архитектурный комплекс Чудо-град (здесь воссоздан теремной дворец Великого князя Алексея Михайловича), прекрасный парк.
От гостиницы очень удобно добраться в центр города: 5 остановок на метро без пересадок – и Вы находитесь на Красной площади.
При 3-местном размещении в 2-местный номер ставится раскладушка (только для детей до 12 лет).
Завтраки - шведский стол в ресторане гостиницы (возможны изменения формата завтрака!).
«КОСМОС» 3*
Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино.
Неподалеку от здания гостиницы «Космос» находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».
К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.
Завтраки шведский стол. (возможны изменения формата завтрака!)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: в выбранной гостинице
- Питание: завтраки со второго дня тура
- Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
- Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Билеты в московские театры и концертные залы
- Дополнительные индивидуальные экскурсии
- Подъем на смотровую площадку башни «Федерация» - 2 600 руб. (бронировать и оплачивать при покупке тура), школьный (до 14 лет включительно) - 1 800 руб
- Трансфер аэропорт - гостиница (за машину) 3 900 руб
- Трансфер гостиница - аэропорт (за машину) 3 900 руб
- Трансфер гостиница - ж/д вокзал: (за машину) 2 800 руб
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница: (за машину) 2 800 руб
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7ч - 1 500 руб
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
|Гостиницы "Максима Заря" 3*
|номера 2 местные стандартный
|3000 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 1 местные стандартный
|3000 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 2 местные стандартный с доп. местом
|4500 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|Гостиница Космос 3*+
|номера 2 местные стандартный
|3900 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 1 местные стандартный
|3900 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 2 местные стандартный с доп. местом
|5900 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|Гостиница Панорама 4*
|номера 2 местные стандартный
|3900 руб. за номер за сутки, включая завтрак
|номера 1 местные стандартный
|3900 руб. за номер за сутки, включая завтрак
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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