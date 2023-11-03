Закружиться в вихре артистической жизни под песни «мэтра русского шансона»
Созданному им поэтически-музыкально-театральному искусству до сих пор не могут дать точное определение, а после него никто в этом жанре больше не творил. Давайте попробуем найти ключ к его личности, путешествуя по местам его памяти.
Они, словно хорошее вино, постепенно раскроются перед вами, оставляя долгое послевкусие приятного приключения.
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Описание
Что вас ожидает
Это не просто экскурсия, а рассказ о жизни, судьбе и душе великого Мастера. В нём сочетаются разные эмоции: трагедия и комедия, боль и красота, тоска и надежда. Вы проследите жизненный путь Александра Вертинского на сцене и за кулисами. Погрузитесь в его внутренний мир через уникальные афиши, плакаты, ноты, шаржи. Посетите места, которые помнят одновременно восторженного и страдающего «русского Пьеро» на разных этапах творчества.
Мы пройдём от Трубной площади, где когда-то он продал свой единственный фрак, в сторону Тверской улицы. Увидим различные театры и места, где он жил и работал. Путешествие будет объединено музыкой: каждую новую историю будет предварять песенка Вертинского. Что помогло ему победить наркотическую зависимость? Как был придуман образ Печального Пьеро? Кто был фанатом его песенок и как прошло прощание с шансонье на Триумфальной площади? Об этом и многом другом — без лишних мифов, только факты.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Маршрут рассчитан на три часа с учётом перерыва.
- Перед экскурсией я создаю чат в Whatsapp, где сообщаю о месте встречи, а также высылаю музыку для прослушивания. Необходимо иметь с собой наушники.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Трубная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.