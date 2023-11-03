Талант Вертинского — поэта, композитора и артиста — был поистине уникален. Созданному им поэтически-музыкально-театральному искусству до сих пор не могут дать точное определение, а после него никто в этом жанре больше не творил. Давайте попробуем найти ключ к его личности, путешествуя по местам его памяти. Они, словно хорошее вино, постепенно раскроются перед вами, оставляя долгое послевкусие приятного приключения.

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Описание

Что вас ожидает

Это не просто экскурсия, а рассказ о жизни, судьбе и душе великого Мастера. В нём сочетаются разные эмоции: трагедия и комедия, боль и красота, тоска и надежда. Вы проследите жизненный путь Александра Вертинского на сцене и за кулисами. Погрузитесь в его внутренний мир через уникальные афиши, плакаты, ноты, шаржи. Посетите места, которые помнят одновременно восторженного и страдающего «русского Пьеро» на разных этапах творчества.

Мы пройдём от Трубной площади, где когда-то он продал свой единственный фрак, в сторону Тверской улицы. Увидим различные театры и места, где он жил и работал. Путешествие будет объединено музыкой: каждую новую историю будет предварять песенка Вертинского. Что помогло ему победить наркотическую зависимость? Как был придуман образ Печального Пьеро? Кто был фанатом его песенок и как прошло прощание с шансонье на Триумфальной площади? Об этом и многом другом — без лишних мифов, только факты.

Организационные детали