С Сергей Москва Гиляровского читать дальше где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥 Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,

Л Лидия Москва для кофеманов Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.

И Ирина Экскурсия в мини-группе «Женский день» Замечательно провели вечер. Светлана приятная улыбчивая девушка с интересом рассказывала о женщинах 19 века, наглядно показывая здания в современной Москве, с которыми были связаны судьбы этих женщин. Спасибо за экскурсию! 🙏

Н Наталья Уникальный мир Большого театра Сама экскурсия понравилась, но лучше покупать напрямую через театр- цена существенно ниже.

Д Дмитрий Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)

К Кристина Москва для кофеманов Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍

Е Екатерина Театральная Москва Отличная очень познавательная экскурсия, узнала очень много нового и интересного не только о театральной Москве, но и об истории города. Огромное при огромное спасибо гиду Сергею.

С Светлана Экскурсия в мини-группе «Женский день» читать дальше Светлана раскрыла много удивительных фактов, 2 часа пролетели, как одно мгновение. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, приятно и с пользой провести время. Вчера побывала на замечательной экскурсии со Светланой. Прекрасный материал, гид с первых минут располагает к себе, интересно рассказывает. Тема необычная,

Н Надежда Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет читать дальше Маршрут по ходу перестраивался под наши предпочтения, Дмитрий очень много знает как про историю различных ресторанов, так и про саму еду. Посоветовал много интересных мест, в которых мы не были. На пути также заходили в разные рестораны, и вся еда понравилась! Спасибо Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!