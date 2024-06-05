Театральные экскурсии в Москве

Найдено 38 экскурсий в категории «Театральные» в Москве, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
84 отзыва
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
«Красная площадь, Никольская улица, Большой театр, ЦУМ, Лубянская и Театральная площади — все эти места припасли для вас яркие истории с ароматом кофе»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700 за всё до 4 чел.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
«Я расскажу про каждый театр маршрута, его историю, репертуар, режиссеров, актеров, премьеры, успешные и скандальные спектакли»
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Царицыно: театр архитектуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Царицыно: театр архитектуры
Поэтическая прогулка по самому таинственному парку Москвы
Начало: В районе станции метро «Царицыно»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Москва: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
24 отзыва
Москва: инструкция по применению
Большая обзорная экскурсия для всех, кто впервые в городе
Начало: метро «Театральная», выход 10
«Большой театр, Красная площадь, МХАТ, Детский мир, главные улицы города: Варварка, Мясницкая, Тверская, Кузнецкий Мост, необычные дворы и переулки исторических районов — Ивановской горки и Хитровки»
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
648 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
«В жизни… Москвовед, российский актёр театра и кино, телеведущий ВГТРК и радиоведущий на «Говорит Москва», выпускник и ныне преподаватель актёрского мастерства в театральном институте имени Б»
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400 за человека
Уникальный мир Большого театра
🚶 Пешая
Групповая
1 час 15 минут
294 отзыва
Уникальный мир Большого театра
Начало: Театральная площадь, 1
«Большой театр — это визитная карточка России и Москвы, предмет гордости и символ величия культуры с собственной историей, величественной, как и само здание театра»
Расписание: Ежедневно в 15:00. Время начала может меняться в связи с репетициями
9 июня в 10:30
10 июня в 15:00
3 600 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
11 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
«Вы оцените главные достопримечательности города: Красную площадь, храм Василия Блаженного, Большой и Малые театры, Мавзолей и другие»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900 за человека
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
«В Москве есть несколько театров, на месте которых раньше находились рестораны»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1 час 9 минут
5 отзывов
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
3 отзыва
Семейная театрализованная экскурсия-квест «Наземный и подземный Кремль»
Начало: Встречаемся у памятника маршалу Жукову
«Что вас ждет Я приглашаю вас на семейную театрализованную экскурсию-квест в истории и тайны Московского Кремля и Александровского сада»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Москва Гиляровского
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Москва Гиляровского
Атмосферная прогулка по следам произведения «Москва и москвичи»: увидеть город глазами литератора
Начало: В районе метро Сухаревская
«Кроме того, вы полюбуетесь Театральной площадью, старинным водоразборным фонтаном и послушаете рассказы об извозчиках, дамах и кавалерах»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Затем проедем мимо Театральной площади с роскошным Большим театром и ЦУМом»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Театры Москвы: истории из закулисья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Театры Москвы: истории из закулисья
Прогуляться и услышать эксклюзивные факты из театральной жизни 19-20 веков
Начало: У м. Маяковская
«15 самых популярных театров столицы»
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
6 650 за всё до 6 чел.
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Красная, Манежная и Театральная площади на экскурсии в мини-группе
Увидеть места-символы Москвы, открыть ее историю и узнать любопытные факты о столице
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Театральная площадь, где в центре внимания окажется, конечно, Большой театр»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
2 000 за человека
Москва Александра Вертинского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Москва Александра Вертинского
Закружиться в вихре артистической жизни под песни «Печального Пьеро русской эстрады»
Начало: в районе станции метро «Трубная»
«Увидим различные театры и места, где он жил и работал»
14 июня в 17:30
21 июня в 17:30
600 за всё до 10 чел.
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
1 отзыв
Театрализованная квест-экскурсия «Путешествие к стрельцам»
Узнать историю Замоскворечья и разобраться, зачем служивым выдавали два пуда соли
Начало: В Климентовском переулке
11 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 000 за всё до 15 чел.
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
8 отзывов
Экскурсия в мини-группе «Женский день»
Поговорить о женском мире на рубеже 19-20 веков - предпринимательстве, моде, театре и многом другом
Начало: На ул. Неглинная
«Три главных театра Москвы: Малый, Большой и Молодёжный»
Завтра в 16:00
12 июня в 19:00
1200960 за человека
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
39 отзывов
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400 за человека
Театральная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Театральная Москва
Узнать о театрах столицы и жизнях замечательных людей
Начало: У метро "Тверская" или "Пушкинская"
«История и судьба театрального искусства»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 000 за всё до 15 чел.
Центр Москвы: площади, храмы, театры
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей
Начало: Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская»
«Услышите о музеях, расположившихся на главной площади города, и о двух старинных театрах Москвы — Большом и Малом»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия-путеводитель по музыкальным театрам Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия-путеводитель по музыкальным театрам Москвы
Узнать о театральной жизни и новомодных течениях, а также разобраться в тонкостях оперы и балета
Начало: на Театральной площади
«В Москве почти 200 театров, значимое место среди которых занимают театры музыкальные (один из которых старейший во всей России»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 940 за всё до 4 чел.
Фаина Раневская и её московские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: возле станции метро «Маяковская»
«📍 Завершаем экскурсию у театра Моссовета, где актриса служила в последние годы жизни»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Эстрадная Тверская: от кабаре до мюзик-холлов
Перенестись на 100 лет назад, узнать о выдающихся артистах - и провести параллели с современностью
Начало: в районе СТ.М. Тверская, Пушкинская
«Дом Нирнзее, в подвале которого располагалось сначала легендарное кабаре «Летучая мышь», затем «Кривой Джимми» и Театр сатиры»
Расписание: в субботу в 15:00
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
600 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Групповая
2 часа
6 отзывов
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
«Насладитесь уникальной театральной постановкой без зрительного зала и сцены»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700 за человека
Закулисные страсти театральной Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Закулисные страсти театральной Москвы
Услышать яркие истории о людях и сцене на прогулке по центральным улочкам
Начало: на Театральной площади
«В Москве не одна сотня театров, но самые старые и именитые компактно разместились между Театральной и Пушкинской площадями»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Театр под открытым небом: стендап-экскурсия по дворам Арбата с диктором ТВ и актёром
Погулять по старинному району Москвы под аккомпанемент произведений русских и европейских классиков
Начало: Возле павильона станции метро Кропоткинская
«И все эти образы оживут на ваших глазах под аккомпанемент стихов и прозы в исполнении драматического артиста, выпускника Щукинского театрального училища Алексея Казакова»
Завтра в 12:00
9 июня в 14:30
от 10 000 за всё до 5 чел.
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
8 отзывов
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
«💫 почему строили театр, а получилась гостиница»
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200 за человека
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Билеты
2 часа
1 отзыв
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в отеле Vertical Boutique»
Погрузиться в истории, сыгранные вживую актёрами московских театров
Начало: в отеле «Vertical Boutique»
«На один вечер этот камерный отель превратится в театр без вывески и кресел»
5 400 за билет
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по неизвестному району Москвы
Начало: Ул. Верхняя Радищевская, 22
«Начав путь от театра на Таганке, вы пройдете до красивейшей церкви Николая Чудотворца на Болванке»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Театральная площадь для детей - фонтан впечатлений
Познавательная нескучная экскурсия по нарядному уголку города
Начало: В районе метро Театральная
«Мы пройдем немного — от Большого театра до Центрального детского магазина — но любопытные сюжеты здесь помнит каждое здание»
12 июня в 12:00
13 июня в 16:00
6 200 за всё до 6 чел.
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера
Начало: У станции Театральная/Площадь Революции
«Выясним, сколько длилось первое театральное представление, чем отличается опера от оперетты и откуда взялось знаменитое «Не верю»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 5 чел.
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
Театрализованное шоу «Пожиратели» (18+)
Начало: М. Проспект Мира, Каланчевская ул., 32, Москва
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 800 за билет
Тайные дворики Тверской и Большой Никитской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайные дворики Тверской: путешествие по историческим улицам
Откройте для себя уединенные переулки Москвы в компании знающего гида. Погрузитесь в атмосферу тишины и искусства
Начало: в районе Камергерского переулка
«Узнаете, где Пушкин читал трагедию «Борис Годунов», где находится самый необычный театр Москвы и как с этими местами связаны Ксения Собчак и Евгений Цыганов»
9 июня в 12:00
10 июня в 12:00
12 000 за всё до 5 чел.
Девичники дореволюционной России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Девичники дореволюционной России
Отправиться в путешествие в конец 19 века по самому женскому маршруту в Москве
Начало: В районе Театрального проезда
«Как надо было одеваться в театр»
9 июня в 15:00
10 июня в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.
Театральная площадь Москвы в 19-21 веках
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Театральная площадь Москвы в 19-21 веках
Детально познакомиться с историей и архитектурой театров на авторской экскурсии с театроведом
Начало: На Театральной площади
«об истории Московского частного театра в 18 веке и Московского Императорского театра в 19 веке»
17 июня в 18:30
18 июня в 18:30
4 800 за всё до 8 чел.
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
«Большой театр — ещё одна важнейшая визитная карточка не только Москвы, но и России»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500 за человека
В гостях у самурая: театрализованная экскурсия в музее Востока
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у самурая: театрализованная экскурсия в музее Востока
Познакомиться с историей и культурой Японии в формате игры, увидеть подарок императора и дом самурая
Начало: ул. Никитская, 12А
«Талисман, приносящий удачу, поможет детям найти дорогу в театр, где они вместе со мной разыграют спектакль»
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
10 000 за всё до 7 чел.
Квест по Арбату и его переулкам
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест по Арбату и его переулкам
Прогулка в формате театрального мини-спектакля с дегустацией сладостей
Начало: на Арбате
«Увидим, насколько тесно Арбат связан с театром, литературой, живописью, музыкой, гастрономией, медициной»
10 июня в 11:30
18 июня в 11:30
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Москва Гиляровского
    Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
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    где жил Чехов и многие другие Забавные и занимательные истории о Гиляровском, о Москве и её жителях конца 19 века. Всем рекомендую, интересно и познавательно 🔥

  • Л
    Лидия
    5 июня 2024
    Москва для кофеманов
    Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Экскурсия в мини-группе «Женский день»
    Замечательно провели вечер. Светлана приятная улыбчивая девушка с интересом рассказывала о женщинах 19 века, наглядно показывая здания в современной Москве, с которыми были связаны судьбы этих женщин. Спасибо за экскурсию! 🙏
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Уникальный мир Большого театра
    Сама экскурсия понравилась, но лучше покупать напрямую через театр- цена существенно ниже.
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
    Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
  • К
    Кристина
    26 мая 2024
    Москва для кофеманов
    Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍
    Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍Очень вкусно, очень интересно и много неожиданных мест, спасибо большое 😍
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Театральная Москва
    Отличная очень познавательная экскурсия, узнала очень много нового и интересного не только о театральной Москве, но и об истории города. Огромное при огромное спасибо гиду Сергею.
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Экскурсия в мини-группе «Женский день»
    Вчера побывала на замечательной экскурсии со Светланой. Прекрасный материал, гид с первых минут располагает к себе, интересно рассказывает. Тема необычная,
    читать дальше

    Светлана раскрыла много удивительных фактов, 2 часа пролетели, как одно мгновение. Всем рекомендую посетить данную экскурсию, приятно и с пользой провести время.

  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
    Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
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    Маршрут по ходу перестраивался под наши предпочтения, Дмитрий очень много знает как про историю различных ресторанов, так и про саму еду. Посоветовал много интересных мест, в которых мы не были. На пути также заходили в разные рестораны, и вся еда понравилась! Спасибо

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Фаина Раневская и её московские истории
    19.05 была на этой экскурсии с Марией-молодой, но уже очень эрудированной девушкой, прекрасно изучившей эту непростую тему, и прекрасно умеющей
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    донести любопытный материал до туриста. Подача материала сопровождается фото, видео отрывками, викториной и даже призами. Проходит в формате живого, непринужденного общения-диалога, иногда уходит более глубже в смежные темы в моментах пересечения с ними. Живо, интересно, познавательно и конструктивно-мое мнение.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Театральные»

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  4. Москва: инструкция по применению
  5. Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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