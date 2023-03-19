в субботу и воскресенье в 11:00

Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве

Курьёзные истории самых дерзких слов русского языка на пешеходной экскурсии

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Что объединяет Пушкина, Петра I, Фаину Раневскую и Высоцкого? Все они не гнушались использовать крепкое словцо! На нашей крайне необычной прогулке по московским улицам вы услышите самые дерзкие и смешные истории о русских ругательствах (и даже не шёпотом!).

И в итоге безусловно согласитесь, что русский мат – хоть и противоречивая, но неотъемлемая часть нашей культуры.
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Просим вас оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Берите с собой друзей и отправляйтесь с нами исследовать московские улицы с неожиданной стороны!

Что вас ожидает

О Москве — без цензуры!

На прогулке вам откроются истории московских районов, больниц, усадеб и даже монастырей. И связаны они будут с русской ненормативной лексикой: вспомним эпатажных поэтов, царей, хулиганистых актрис и бардов. Разберёмся в происхождении, значении ругательств и их месте в современном языке. За 1,5 часа вы узнаете:

  • какие бранные слова родились именно на улочках Москвы;
  • в каких случаях в эпоху Петра I мат был был не просто желателен, а обязателен;
  • какое ругательство можно считать самым загадочным;
  • какому «междометию» приписывают авторство самого Ивана Грозного;
  • кого считали истинными виртуозами московского мата (готовы пополнить словарный запас?)

А еще мы побываем в местах, где снимали культовые фильмы «Брат 2» и «Место встречи изменить нельзя». И не забудем про матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского!

Организационные детали

  • Обратите внимание: наша экскурсия строго 18+, на ней присутствует нецензурная лексика, поэтому к участнию не допускаются дети младше 18 лет
  • Экскурсия пешеходная, пожалуйста, одевайтесь по погоде
  • Экскурсия проходит в группе до 20 человек с использованием радиогидов
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

в субботу и воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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