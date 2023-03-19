в субботу и воскресенье в 11:00

Просим вас оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Берите с собой друзей и отправляйтесь с нами исследовать московские улицы с неожиданной стороны!
На прогулке вам откроются истории московских районов, больниц, усадеб и даже монастырей. И связаны они будут с русской ненормативной лексикой: вспомним эпатажных поэтов, царей, хулиганистых актрис и бардов. Разберёмся в происхождении, значении ругательств и их месте в современном языке. За 1,5 часа вы узнаете:
А еще мы побываем в местах, где снимали культовые фильмы «Брат 2» и «Место встречи изменить нельзя». И не забудем про матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского!