в субботу и воскресенье в 11:00

Мои заказы

Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве (18+)

Курьёзные истории самых дерзких слов русского языка на пешеходной экскурсии
Что объединяет Пушкина, Петра I, Фаину Раневскую и Высоцкого? Все они не гнушались использовать крепкое словцо! На нашей крайне необычной прогулке по московским улицам вы услышите самые дерзкие и смешные истории о русских ругательствах (и даже не шёпотом!).

И в итоге безусловно согласитесь, что русский мат – хоть и противоречивая, но неотъемлемая часть нашей культуры.
5
188 отзывов
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве (18+)
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве (18+)
Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве (18+)

Описание экскурсии

Просим вас оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Берите с собой друзей и отправляйтесь с нами исследовать московские улицы с неожиданной стороны!

Что вас ожидает

О Москве — без цензуры!

На прогулке вам откроются истории московских районов, больниц, усадеб и даже монастырей. И связаны они будут с русской ненормативной лексикой: вспомним эпатажных поэтов, царей, хулиганистых актрис и бардов. Разберёмся в происхождении, значении ругательств и их месте в современном языке. За 1,5 часа вы узнаете:

  • какие бранные слова родились именно на улочках Москвы;
  • в каких случаях в эпоху Петра I мат был был не просто желателен, а обязателен;
  • какое ругательство можно считать самым загадочным;
  • какому «междометию» приписывают авторство самого Ивана Грозного;
  • кого считали истинными виртуозами московского мата (готовы пополнить словарный запас?)

А ещ` мы побываем в местах, где снимали культовые фильмы «Брат 2» и «Место встречи изменить нельзя». И не забудем про матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского!

Организационные детали

  • Обратите внимание: наша экскурсия строго 18+, на ней присутствует нецензурная лексика, поэтому к участию не допускаются дети младше 18 лет
  • Экскурсия проходит с использованием радиогидов
  • Экскурсанты в нетрезвом состоянии до экскурсии не допускаются, экскурсионная услуга в этом случае будет считаться выполненной в полном объеме, возврат средств не предусмотрен
  • В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 20 минут
Провели экскурсии для 44771 туриста
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
читать дальшеуменьшить

— это увлечённые профессионалы с глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Москвы. Нас объединяет экспертность, искренняя любовь к городу и творческий подход. Главное для нас — это любовь к своему городу. А наша миссия — вдохновлять гостей и жителей города, превращая каждую прогулку в интересное путешествие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
181
4
7
3
2
1
Р
Дата посещения: 19 июн 2026
Все отлично, мы под впечатлением ❤️ Большое спасибо !
Вам был полезен этот отзыв?
А
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова и выражения приобрели новый смысл. После экскурсии стала искать в интернете рекомендованные сведения. Экскурсоводу браво!!!
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова+2
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Одна из лучших экскурсий! огромное спасибо автору этой необычной, вместе с тем очень познавательной прогулки - Ирине! Потрясающе эрудированный гид, такие тонкие параллели с современностью, глубокие познания в истории происхождения
читать дальшеуменьшить

всем известных слов, без который русский язык был бы не столь ярок! Плюс места, где снимали любимые фильмы- вишенка на торте! Однозначно рекомендую и с удовольствием схожу на другие экскурсии автора.

Одна из лучших экскурсий! огромное спасибо автору этой необычной, вместе с тем очень познавательной прогулки -
Одна из лучших экскурсий! огромное спасибо автору этой необычной, вместе с тем очень познавательной прогулки -
Одна из лучших экскурсий! огромное спасибо автору этой необычной, вместе с тем очень познавательной прогулки -
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень колоритная экскурсия.
Долго собиралась, и вот мечта сбылась!
Рекомендую всем, узнаёте много нового.
Очень колоритная экскурсия.
Очень колоритная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.+3
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
Вам был полезен этот отзыв?
И
очень понравилось
очень понравилось
очень понравилось
очень понравилось
очень понравилось
очень понравилось
очень понравилось
очень понравилось
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Культурно матом: хроники русских ругательств в Москве (18+)»

Подлинный дух русского Средневековья на Крутицком подворье
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Подлинный дух русского Средневековья на Крутицком подворье
Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 8600 ₽ за всё до 10 чел.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Москве - кутить! Хулиганские хроники города: от Пушкина до Высоцкого
Узнайте, что скрывается за фасадом столицы. Хулиганские хроники Москвы раскроют тайны кутежей и скандалов, от Есенина до Высоцкого
Начало: На Тверском бульваре
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 9200 ₽ за всё до 6 чел.
История русской кухни: гастро-экскурсия по Москве
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
История русской кухни: гастро-экскурсия по Москве
Побывать в трёх аутентичных заведениях Замоскворечья и узнать, что ели на Руси
Начало: У м. «Павелецкая»
11 авг в 13:00
13 авг в 12:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
Гастро-метро-прогулка «Русская и европейская кухни в Москве»
Пешая
Метро
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастро-метро-прогулка «Русская и европейская кухни в Москве»
Продегустировать лучшие блюда русской кухни и побывать на самых красивых станциях столичной подземки
Начало: На станции метро «Китай-город»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 8000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
1700 ₽ за человека