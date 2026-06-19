в субботу и воскресенье в 11:00

Что объединяет Пушкина, Петра I, Фаину Раневскую и Высоцкого? Все они не гнушались использовать крепкое словцо! На нашей крайне необычной прогулке по московским улицам вы услышите самые дерзкие и смешные истории о русских ругательствах (и даже не шёпотом!).
И в итоге безусловно согласитесь, что русский мат – хоть и противоречивая, но неотъемлемая часть нашей культуры.
И в итоге безусловно согласитесь, что русский мат – хоть и противоречивая, но неотъемлемая часть нашей культуры.
Описание экскурсии
Просим вас оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Берите с собой друзей и отправляйтесь с нами исследовать московские улицы с неожиданной стороны!
Что вас ожидает
О Москве — без цензуры!
На прогулке вам откроются истории московских районов, больниц, усадеб и даже монастырей. И связаны они будут с русской ненормативной лексикой: вспомним эпатажных поэтов, царей, хулиганистых актрис и бардов. Разберёмся в происхождении, значении ругательств и их месте в современном языке. За 1,5 часа вы узнаете:
- какие бранные слова родились именно на улочках Москвы;
- в каких случаях в эпоху Петра I мат был был не просто желателен, а обязателен;
- какое ругательство можно считать самым загадочным;
- какому «междометию» приписывают авторство самого Ивана Грозного;
- кого считали истинными виртуозами московского мата (готовы пополнить словарный запас?)
А ещ` мы побываем в местах, где снимали культовые фильмы «Брат 2» и «Место встречи изменить нельзя». И не забудем про матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского!
Организационные детали
- Обратите внимание: наша экскурсия строго 18+, на ней присутствует нецензурная лексика, поэтому к участию не допускаются дети младше 18 лет
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов
- Экскурсанты в нетрезвом состоянии до экскурсии не допускаются, экскурсионная услуга в этом случае будет считаться выполненной в полном объеме, возврат средств не предусмотрен
- В день экскурсии нужно внести доплату за все забронированные билеты, даже если пришло меньше участников, чем указано в заказе
- С вами будет один из гидов нашей команды
в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Таганская
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 20 минут
Провели экскурсии для 44771 туриста
Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. С 2014 года мы создаём увлекательные автобусные и пешие экскурсии по Москве, раскрывая её тайны, легенды и великую историю. Наша команда
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 188 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Дата посещения: 19 июн 2026
Все отлично, мы под впечатлением ❤️ Большое спасибо !
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А
Великолепная экскурсия! Информация подана легко и непринужденно. Узнала для себя много интересного и неожиданного. Знакомые слова и выражения приобрели новый смысл. После экскурсии стала искать в интернете рекомендованные сведения. Экскурсоводу браво!!!
+2
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Одна из лучших экскурсий! огромное спасибо автору этой необычной, вместе с тем очень познавательной прогулки - Ирине! Потрясающе эрудированный гид, такие тонкие параллели с современностью, глубокие познания в истории происхождения
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А
Очень колоритная экскурсия.
Долго собиралась, и вот мечта сбылась!
Рекомендую всем, узнаёте много нового.
Долго собиралась, и вот мечта сбылась!
Рекомендую всем, узнаёте много нового.
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В
Замечательная и познавательная экскурсия. Полтора часа прошли на одном дыхании. Красивые места, разнообразные истории судеб, прекрасный гид.
+3
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И
очень понравилось
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