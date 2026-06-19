в субботу и воскресенье в 11:00

Что объединяет Пушкина, Петра I, Фаину Раневскую и Высоцкого? Все они не гнушались использовать крепкое словцо! На нашей крайне необычной прогулке по московским улицам вы услышите самые дерзкие и смешные истории о русских ругательствах (и даже не шёпотом!). И в итоге безусловно согласитесь, что русский мат – хоть и противоречивая, но неотъемлемая часть нашей культуры.

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Описание экскурсии

Просим вас оставить дома любую цензуру и несовершеннолетних детей. Берите с собой друзей и отправляйтесь с нами исследовать московские улицы с неожиданной стороны!

Что вас ожидает

О Москве — без цензуры!

На прогулке вам откроются истории московских районов, больниц, усадеб и даже монастырей. И связаны они будут с русской ненормативной лексикой: вспомним эпатажных поэтов, царей, хулиганистых актрис и бардов. Разберёмся в происхождении, значении ругательств и их месте в современном языке. За 1,5 часа вы узнаете:

какие бранные слова родились именно на улочках Москвы;

в каких случаях в эпоху Петра I мат был был не просто желателен, а обязателен;

какое ругательство можно считать самым загадочным;

какому «междометию» приписывают авторство самого Ивана Грозного;

кого считали истинными виртуозами московского мата (готовы пополнить словарный запас?)

А ещ` мы побываем в местах, где снимали культовые фильмы «Брат 2» и «Место встречи изменить нельзя». И не забудем про матерные стихи Пушкина и манифесты Маяковского!

Организационные детали