8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История русского предпринимательства на прогулке по району Китай-город

Мария
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Мария – ваш гид
Эта авторская экскурсия познакомит вас с непростой историей русского купечества и поможет по-новому осмыслить выражение "богатые тоже плачут".

Прогуливаясь от Красной площади по Никольской улице, мы исследуем быт и историю купеческой Москвы, проследим, как она менялась от 16 века до революции, и поговорим о судьбах знаменитых купцов, которые увековечили свои имена в русской промышленности и русском искусстве.
4500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 49 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 50 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.88
Москва от купцов до бизнесменов
Москва от купцов до бизнесменов

Что вас ожидает

Развитие русского купечества
Наш маршрут пройдет от Красной площади до площади Революции, через исторический район Китай-город, где в 16 веке образовалась торговая площадь Москва – Торг. Именно здесь веками жили и торговали русские и заморские купцы. Мы прогуляемся по Никольской улице, где строились торговые, конторские и банковские здания. Увидим первое высшее учебное заведение Москвы, легендарное здание ГУМа, первый ресторан, лучшую аптеку рубежа 19-20 веков и место, где напечатали первую русскую книгу «Апостол». Поговорим о том, как веками менялось московское купечество, о купеческом юморе и всевозможных уловках, которыми купцы старались привлечь клиентов.

Знаменитые московские меценаты
Особое внимание мы уделим знаковым личностям купеческой среды 19 века: меценатам и филантропам, которые внесли огромный вклад в развитие Москвы и русского искусства, огромную часть своего дохода выделяя на благотворительность. Я расскажу вам о жизни и судьбе братьев Третьяковых, предпринимателя Мамонтова и других знаменитых меценатов. С этими именами связано открытие Третьяковской галереи, развитие московской оперы, а также творчество Серова, Репина и других великих русских художников.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят по-новому взглянуть на историю Москвы и изучить достопримечательности исторического центра города.

Москва от купцов до бизнесменов
Москва от купцов до бизнесменов
Москва от купцов до бизнесменов
Москва от купцов до бизнесменов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я профессиональный экскурсовод по столице, хотя по первому образованию я психолог. Легко нахожу подход к совершенно разным людям, очень люблю работать с детскими группами. От каждой экскурсии я сама получаю огромное удовольствие, поскольку рассказываю только самые проверенные, отборные и интересные факты. Со мной вы будете удивляться, смеяться, недоумевать и, конечно, узнавать много нового о столице России.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 июня 2019
Экскурсия была хоть и не очень продолжительной (около 2 часов), но очень интересной и познавательной!
Экскурсия будет интересна не только гостям столицы, но и ее жителям. Мы узнали о Москве много новых и интересных фактов, побывали в укромных уголках Никольской улицы, которые мы, не замечая, обычно проходили мимо.
19 ноября 2018
Благодарим Марию за экскурсию! Собрались семьей отпраздновать ДР мамы и с пользой провести время. Интересно было всем (от 4 до 50 лет)! Получили даже больше, чем ожидали). Мария любит Москву и рассказали много нового). Надежда
15 мая 2018
Спасибо Марии ! Экскурсия понравилась, очень познавательная.
10 апреля 2018
Спасибо Марии, мы отлично провели время и узнали новую, интересную информацию.
2 октября 2017
Очень понравилась экскурсия! Мария показывает такие "лакомые кусочки" города, что чувствуешь себя приобщенным к кругу избранных. При этом как будто беседуешь со старой знакомой, настолько просто ( но не поверхностно!) излагается материал. Несмотря на довольно-таки прохладный вечер, время пролетело незаметно. С удовольствием пойду на другие экскурсии Марии и буду рекомендовать её своим знакомым.
8 августа 2017
Спасибо огромное Марии за увлекательную прогулку!!! На любой наш вопрос Мария знала ответ! Свою любовь к городу гид старается передать через свои знания об истории города и его жителей !!! Благодарим трипстер за прекрасного гида)
5 августа 2017
Огромное спасибо за экскурсию, Мария. Сразу видно что экскурсия авторская и текст не заученный - просто свободное общение один на один. Информация интересная и необычная. С удовольствием пойдем на другие экскурсии к вам!
23 июня 2017
Огромное спасибо Марии!! Профессиональна, умна, начитана, знает, кажется, ВСЕ. По крайней мере, мы получили ответы на все заданные вопросы. С удовольствием продолжим общением с Марией на других экскурсиях!!

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