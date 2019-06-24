8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта авторская экскурсия познакомит вас с непростой историей русского купечества и поможет по-новому осмыслить выражение "богатые тоже плачут". Прогуливаясь от Красной площади по Никольской улице, мы исследуем быт и историю купеческой Москвы, проследим, как она менялась от 16 века до революции, и поговорим о судьбах знаменитых купцов, которые увековечили свои имена в русской промышленности и русском искусстве.

Что вас ожидает

Развитие русского купечества

Наш маршрут пройдет от Красной площади до площади Революции, через исторический район Китай-город, где в 16 веке образовалась торговая площадь Москва – Торг. Именно здесь веками жили и торговали русские и заморские купцы. Мы прогуляемся по Никольской улице, где строились торговые, конторские и банковские здания. Увидим первое высшее учебное заведение Москвы, легендарное здание ГУМа, первый ресторан, лучшую аптеку рубежа 19-20 веков и место, где напечатали первую русскую книгу «Апостол». Поговорим о том, как веками менялось московское купечество, о купеческом юморе и всевозможных уловках, которыми купцы старались привлечь клиентов.

Знаменитые московские меценаты

Особое внимание мы уделим знаковым личностям купеческой среды 19 века: меценатам и филантропам, которые внесли огромный вклад в развитие Москвы и русского искусства, огромную часть своего дохода выделяя на благотворительность. Я расскажу вам о жизни и судьбе братьев Третьяковых, предпринимателя Мамонтова и других знаменитых меценатов. С этими именами связано открытие Третьяковской галереи, развитие московской оперы, а также творчество Серова, Репина и других великих русских художников.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые хотят по-новому взглянуть на историю Москвы и изучить достопримечательности исторического центра города.