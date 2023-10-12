8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Москва от купцов до бизнесменов» предлагает путешествие по историческому центру столицы. Участники узнают о развитии купечества, его влиянии на город и стране.Путешествие начинается от Красной площади и продолжается по

Никольской улице, где можно увидеть легендарные здания и узнать о жизни известных меценатов, таких как братья Третьяковы и Мамонтов. Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет глубже понять историю Москвы и её культурное наследие

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пройдём от Красной площади до площади Революции через Китай-город, где веками жили и торговали русские и заморские купцы. Прогуляемся по Никольской улице, где строились торговые, конторские и банковские здания.

Вы увидите:

первое высшее учебное заведение Москвы

легендарное здание ГУМа

первый ресторан в городе

лучшую аптеку рубежа 19–20 веков

офисное здание парфюмерного короля Российской империи

И узнаете:

как веками менялось московское купечество

какими уловками и шутками купцы старались привлечь клиентов

где в Москве нашли самый большой клад

о меценатах и филантропах 19 века, которые внесли огромный вклад в развитие Москвы и русского искусства

Организационные детали

Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 50. Детали и цены уточняйте в переписке.