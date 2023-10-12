8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия «Москва от купцов до бизнесменов» предлагает путешествие по историческому центру столицы. Участники узнают о развитии купечества, его влиянии на город и стране.
Путешествие начинается от Красной площади и продолжается по
Путешествие начинается от Красной площади и продолжается по
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная историческая экскурсия
- 🏛️ Знакомство с архитектурой Москвы
- 🎨 Истории о знаменитых меценатах
- 📚 Узнайте о купеческом быте
- 🚶♂️ Прогулка по центру столицы
Что можно увидеть
- Красная площадь
- Никольская улица
- ГУМ
- Третьяковская галерея
Описание экскурсии
Пройдём от Красной площади до площади Революции через Китай-город, где веками жили и торговали русские и заморские купцы. Прогуляемся по Никольской улице, где строились торговые, конторские и банковские здания.
Вы увидите:
- первое высшее учебное заведение Москвы
- легендарное здание ГУМа
- первый ресторан в городе
- лучшую аптеку рубежа 19–20 веков
- офисное здание парфюмерного короля Российской империи
И узнаете:
- как веками менялось московское купечество
- какими уловками и шутками купцы старались привлечь клиентов
- где в Москве нашли самый большой клад
- о меценатах и филантропах 19 века, которые внесли огромный вклад в развитие Москвы и русского искусства
Организационные детали
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 50. Детали и цены уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 922 туристов
Я профессиональный экскурсовод по столице, хотя по первому образованию я психолог. Легко нахожу подход к совершенно разным людям, очень люблю работать с детскими группами. От каждой экскурсии я сама получаю огромное удовольствие, поскольку рассказываю только самые проверенные, отборные и интересные факты. Со мной вы будете удивляться, смеяться, недоумевать и, конечно, узнавать много нового о столице России.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Прекрасно!
Выбрали эту экскурсию как необычный формат для корпоративного мероприятия и не пожалели!
Мария прекрасно подготовлена, были и необычные интересные факты, и распечатанные фото, и возможность по-новому взглянуть на привычные здания, мимо
Выбрали эту экскурсию как необычный формат для корпоративного мероприятия и не пожалели!
Мария прекрасно подготовлена, были и необычные интересные факты, и распечатанные фото, и возможность по-новому взглянуть на привычные здания, мимо
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К
Познавательная прогулка, с интересными фактами. Нас была компания 5 взрослых и все остались под впечатлением. Материал был подан очень легко. Спасибо большое Вам за уделенное нам время и интересный материал
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А
Очень понравилась экскурсия! Мария показывает такие "лакомые кусочки" города, что чувствуешь себя приобщенным к кругу избранных. При этом как будто беседуешь со старой знакомой, настолько просто (но не поверхностно!) излагается материал. Несмотря на довольно-таки прохладный вечер, время пролетело незаметно. С удовольствием пойду на другие экскурсии Марии и буду рекомендовать её своим знакомым.
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Экскурсия была хоть и не очень продолжительной (около 2 часов), но очень интересной и познавательной!
Экскурсия будет интересна не только гостям столицы, но и ее жителям. Мы узнали о Москве много новых и интересных фактов, побывали в укромных уголках Никольской улицы, которые мы, не замечая, обычно проходили мимо.
Экскурсия будет интересна не только гостям столицы, но и ее жителям. Мы узнали о Москве много новых и интересных фактов, побывали в укромных уголках Никольской улицы, которые мы, не замечая, обычно проходили мимо.
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Н
Благодарим Марию за экскурсию! Собрались семьей отпраздновать ДР мамы и с пользой провести время. Интересно было всем (от 4 до 50 лет)! Получили даже больше, чем ожидали). Мария любит Москву и рассказали много нового). Надежда
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В
Спасибо огромное Марии за увлекательную прогулку!!! На любой наш вопрос Мария знала ответ! Свою любовь к городу гид старается передать через свои знания об истории города и его жителей!!! Благодарим трипстер за прекрасного гида)
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