9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Крутицам поможет детям и взрослым в ненавязчивой форме получить представление о русской средневековой архитектуре, открыть для себя малоизвестные страницы русской истории, проявить смекалку и сообразительность и, наконец, узнать еще одно место старой Москвы, которое имеет все шансы стать самым любимым!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История Крутицкого подворья

Вы откроете маленький заповедный уголок на Таганке, в котором удивительным образом сохранился подлинный дух русского Средневековья. Узорочные палаты с затейливыми наличниками, шатровые башенки, старинный теремок, покрытый цветными изразцами, и, кажется, сам воздух этого места – всё это погружает в атмосферу настоящей русской сказки. Даже булыжник здесь самый старый в Москве, ведь он сохранился с 19 века!

Интерактивная программа

Вы будете отгадывать загадки

Выяснять отличия архитектурного стиля барокко от русского узорочья

Займётесь поиском записок, спрятанных под старыми камнями

Узнаете, почему Изразцовый теремок показывает свою парадную сторону наружу, а Митрополичьи палаты скрывают свою красоту от прохожих

Найдёте несуществующее окошко

Лёгкое погружение в историю русского изразца (с наглядным материалом и иллюстрациями).

Вы узнаете, что за секрет привез в Первопрестольную белорусский мастер со странным именем Степан Полубес

Познакомитесь с птичкой-оглядышкой

Организационные детали

По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, доплата +500 руб. с участника, детали уточняйте в переписке.