9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Подлинный дух русского средневековья в Крутицком подворье

Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы

Ариадна
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Ариадна – ваш гид
Экскурсия по Крутицам поможет детям и взрослым в ненавязчивой форме получить представление о русской средневековой архитектуре, открыть для себя малоизвестные страницы русской истории, проявить смекалку и сообразительность и, наконец, узнать еще одно место старой Москвы, которое имеет все шансы стать самым любимым!
4200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
4.89
Подлинный дух русского средневековья в Крутицком подворье
Подлинный дух русского средневековья в Крутицком подворье

Что вас ожидает

История Крутицкого подворья
Вы откроете маленький заповедный уголок на Таганке, в котором удивительным образом сохранился подлинный дух русского средневековья. Узорочные палаты с затейливыми наличниками, шатровые башенки, старинный теремок, покрытый цветными изразцами, и, кажется, сам воздух этого места – все это погружает в атмосферу настоящей русской сказки. Даже булыжник здесь самый старый в Москве, ведь он сохранился с 19 века!

Интерактивная программа

  • Вы будете отгадывать загадки,
  • выяснять отличия архитектурного стиля барокко от русского узорочья,
  • займетесь поиском записок, спрятанных под старыми камнями,
  • узнаете, почему Изразцовый теремок показывает свою парадную сторону наружу, а Митрополичьи палаты скрывают свою красоту от прохожих,
  • найдете несуществующее окошко.

Легкое погружение в историю русского изразца (с наглядным материалом и иллюстрациями).

  • Вы узнаете, что за секрет привез в Первопрестольную белорусский мастер со странным именем Степан Полубес,
  • познакомитесь с птичкой-оглядышкой,
  • и, по желанию, поиграем с вами в подвижную тематическую игру «Веселые изразцы».

В конце прогулки участникам предстоит найти клад с маленькими сюрпризами!

Подлинный дух русского средневековья в Крутицком подворье
Подлинный дух русского средневековья в Крутицком подворье
Подлинный дух русского средневековья в Крутицком подворье
Подлинный дух русского средневековья в Крутицком подворье
Подлинный дух русского средневековья в Крутицком подворье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ариадна
Ариадна
Я историк, журналист и аккредитованный экскурсовод. С юности увлекаюсь русским средневековьем и историей Москвы. И, конечно, очень люблю рассказывать. Причем не только об архитектуре, исторических фактах, народных промыслах, но и о самых мелких и неважных деталях повседневной жизни. Например, почему женская шапка называлась «каблучком», из чего готовили «тюрю» и зачем господа гуляли по улицам с тросточкой. Ведь именно эти детали составляют бесценное очарование старой Москвы! На интерактивных экскурсиях дети 7-12 лет и их родители узнают родной город, разгадывая загадки, разыскивая подсказки и, в конце концов, вознаграждаются призами!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 июля 2019
прекрасный уголок старой Москвы, с многовековой историей, действующим храмом и потрясающей красоты архитектурным ансамблем. Редкостная жемчужина в самом сердце города, а неподалеку не менее впечатляющий Новоспасский монастырь. Очень рады, что посетили эти места. Гугл рассказал историю, гид не пришла, увы. Но нам понравилось и так)
26 ноября 2018
Прекрасная семейная экскурсия. Ариадна замечательно работала с детьми, вовремя привлекала их внимание. Дети довольны. Родители тоже узнали много интересного. Спасибо!
16 июня 2018
Замечательная, познавательная экскурсия для детей и взрослых. Спасибо гиду большое, за интересный рассказ и любовь к своему делу. Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно как нам взрослым, так и детям 8-10 лет. Спасибо, еще раз и до новых встреч!
16 октября 2017
Спасибо Ариадне, замечательно. содержательно и неутомительно.
23 июля 2017
Детям очень понравилась экскурсия ! Очень красивое подворье, очень здорово было открыть это замечательное место вместе с Ариадной! Спасибо большое!!!
28 июня 2017
Спасибо большое Ариадне за экскурсию. Несмотря на то, что наша компания состояла из людей всех возрастов, а именно дети 8,9,12 лет, взрослые от 40 до 68, нам всем было комфортно! А, если учесть, что самый маленький ребенок еще и не совсем хорошо владел русским языком, но при этом проявлял живой интерес, участвовал в незамысловатой игре, которую Ариадна вплетала в эту историческую экскурсию, отвечал на вопросы, как и все остальные, и с удовольствием слушал саму историю, то становится понятно, что рассказчик выкладывался на все 100%! Рекомендую всем! Название экскурсии - это самая сложная её составляющая, как только Ариадна начнет прогулку и рассказ, все покажется гораздо проще, веселее, роднее и понятнее!
Анастасия
9 мая 2017
Интересная и познавательная экскурсия, и как в плане истории места, и во внимании к деталям (архитектурные стили, детали декора, изразцовая плитка и т.п.). Материал подается живой форме, так что детям школьного возраста тоже будет интересно. Ариадна, нам нужны еще экскурсии на трипстере!!! )))
8 мая 2017
Отличная, познавательная экскурсия, очень понравилось и запомнилось!

Ариадна увлеченно и с большим энтузиазмом рассказывает о старой Москве, о Крутицах, и вообще вы чувствуете глубокую профессиональную подготовку гида и получаете удовольствие от общения с мастером своего дела!
Ольга
6 мая 2017
Увлекательная экскурсия с загадками, сюрпризами , интересными фактами. С первых минут захватывает и очаровывает. Чувствуется глубокое знание темы. Всем рекомендую.
Браво, Ариадна! И огромное спасибо за интереснйшую прогулку по Крутицкому подворью.

Ариадна проводит ещё 1 экскурсию

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