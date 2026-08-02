9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Подлинный дух русского Средневековья на Крутицком подворье

Интерактивная семейная экскурсия по заповедному уголку Москвы
Экскурсия по Крутицам поможет детям и взрослым в ненавязчивой форме получить представление о русской средневековой архитектуре, открыть для себя малоизвестные страницы русской истории, проявить смекалку и сообразительность и, наконец, узнать еще одно место старой Москвы, которое имеет все шансы стать самым любимым!
5
27 отзывов
Подлинный дух русского Средневековья на Крутицком подворье
Подлинный дух русского Средневековья на Крутицком подворье
Подлинный дух русского Средневековья на Крутицком подворье

Описание экскурсии

История Крутицкого подворья

Вы откроете маленький заповедный уголок на Таганке, в котором удивительным образом сохранился подлинный дух русского Средневековья. Узорочные палаты с затейливыми наличниками, шатровые башенки, старинный теремок, покрытый цветными изразцами, и, кажется, сам воздух этого места – всё это погружает в атмосферу настоящей русской сказки. Даже булыжник здесь самый старый в Москве, ведь он сохранился с 19 века!

Интерактивная программа

  • Вы будете отгадывать загадки
  • Выяснять отличия архитектурного стиля барокко от русского узорочья
  • Займётесь поиском записок, спрятанных под старыми камнями
  • Узнаете, почему Изразцовый теремок показывает свою парадную сторону наружу, а Митрополичьи палаты скрывают свою красоту от прохожих
  • Найдёте несуществующее окошко

Лёгкое погружение в историю русского изразца (с наглядным материалом и иллюстрациями).

  • Вы узнаете, что за секрет привез в Первопрестольную белорусский мастер со странным именем Степан Полубес
  • Познакомитесь с птичкой-оглядышкой

Организационные детали

По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, доплата +500 руб. с участника, детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариадна
Ариадна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 844 туристов
Я историк, журналист и аккредитованный экскурсовод. С юности увлекаюсь русским Средневековьем и историей Москвы. И, конечно, очень люблю рассказывать. Причем не только об архитектуре, исторических фактах, народных промыслах, но и о
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самых мелких и неважных деталях повседневной жизни. Например, почему женская шапка называлась «каблучком», из чего готовили «тюрю» и зачем господа гуляли по улицам с тросточкой. Ведь именно эти детали составляют бесценное очарование старой Москвы! На интерактивных экскурсиях дети 7-12 лет и их родители узнают родной город, разгадывая загадки, разыскивая подсказки и, в конце концов, вознаграждаются призами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
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3
2
1
Оксана
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.+2
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
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А
Спасибо за отличную экскурсию, было очень интересно
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М
Отличная экскурсия! Волшебное погружение в глубину веков! Крутицкое подворье это удивительно сохранившийся в центре Москвы уголок древности,кусочек подлинной истории. Прекрасный гид Ариадна - очень легкий и приятный в общении человек.
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Увлекла и заинтересовала 9-летнего ребенка настолько, что весь вечер он говорил об увиденном и услышанном. Спасибо, это очень нужно и важно, чтобы наши дети отвлекаясь от гаджетов соприкасались с прекрасным, не отрывались от истоков, знали историю свей родины.

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Е
Мы очень благодарны Ариадне за замечательную экскурсию. Было интересно и детям, и взрослым. Видно, как Ариадна любит то, о чем говорит.
Потрясающий уголок средневековья в Москве! Проходишь в ворота и перемещаешься в машине времени 👍🏻
Мы очень благодарны Ариадне за замечательную экскурсию. Было интересно и детям, и взрослым. Видно, как Ариадна любит то, о чем говорит.
Мы очень благодарны Ариадне за замечательную экскурсию. Было интересно и детям, и взрослым. Видно, как Ариадна любит то, о чем говорит.
Мы очень благодарны Ариадне за замечательную экскурсию. Было интересно и детям, и взрослым. Видно, как Ариадна любит то, о чем говорит.
Мы очень благодарны Ариадне за замечательную экскурсию. Было интересно и детям, и взрослым. Видно, как Ариадна любит то, о чем говорит.
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Л
Невероятно интересная экскурсия и подача материала! Ходили большой семьей (от 15 до 70 лет) и всем очень понравилось, много нового и интересного узнали. Место притягательное и теперь одно из любимых в Москве!
Невероятно интересная экскурсия и подача материала! Ходили большой семьей (от 15 до 70 лет) и всем
Невероятно интересная экскурсия и подача материала! Ходили большой семьей (от 15 до 70 лет) и всем
Невероятно интересная экскурсия и подача материала! Ходили большой семьей (от 15 до 70 лет) и всем
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И
Очень интересная экскурсия, понравилась и мне, и сыну. Увлекательно рассказывает Ариадна, и время пролетело незаметно. Ариадна - профессионал, историк, не в первый раз на её экскурсии, всем рекомендуем!
Очень интересная экскурсия, понравилась и мне, и сыну. Увлекательно рассказывает Ариадна, и время пролетело незаметно. Ариадна
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