9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Крутицам поможет детям и взрослым в ненавязчивой форме получить представление о русской средневековой архитектуре, открыть для себя малоизвестные страницы русской истории, проявить смекалку и сообразительность и, наконец, узнать еще одно место старой Москвы, которое имеет все шансы стать самым любимым!
Описание экскурсии
История Крутицкого подворья
Вы откроете маленький заповедный уголок на Таганке, в котором удивительным образом сохранился подлинный дух русского Средневековья. Узорочные палаты с затейливыми наличниками, шатровые башенки, старинный теремок, покрытый цветными изразцами, и, кажется, сам воздух этого места – всё это погружает в атмосферу настоящей русской сказки. Даже булыжник здесь самый старый в Москве, ведь он сохранился с 19 века!
Интерактивная программа
- Вы будете отгадывать загадки
- Выяснять отличия архитектурного стиля барокко от русского узорочья
- Займётесь поиском записок, спрятанных под старыми камнями
- Узнаете, почему Изразцовый теремок показывает свою парадную сторону наружу, а Митрополичьи палаты скрывают свою красоту от прохожих
- Найдёте несуществующее окошко
Лёгкое погружение в историю русского изразца (с наглядным материалом и иллюстрациями).
- Вы узнаете, что за секрет привез в Первопрестольную белорусский мастер со странным именем Степан Полубес
- Познакомитесь с птичкой-оглядышкой
Организационные детали
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы, доплата +500 руб. с участника, детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариадна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 844 туристов
Я историк, журналист и аккредитованный экскурсовод. С юности увлекаюсь русским Средневековьем и историей Москвы. И, конечно, очень люблю рассказывать. Причем не только об архитектуре, исторических фактах, народных промыслах, но и о
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекраснейшее место, дополненное интересным рассказом Ариадны. Не нужно лишних слов, просто посмотрите на это великолепие.
+2
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А
Спасибо за отличную экскурсию, было очень интересно
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М
Отличная экскурсия! Волшебное погружение в глубину веков! Крутицкое подворье это удивительно сохранившийся в центре Москвы уголок древности,кусочек подлинной истории. Прекрасный гид Ариадна - очень легкий и приятный в общении человек.
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Е
Мы очень благодарны Ариадне за замечательную экскурсию. Было интересно и детям, и взрослым. Видно, как Ариадна любит то, о чем говорит.
Потрясающий уголок средневековья в Москве! Проходишь в ворота и перемещаешься в машине времени 👍🏻
Потрясающий уголок средневековья в Москве! Проходишь в ворота и перемещаешься в машине времени 👍🏻
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Л
Невероятно интересная экскурсия и подача материала! Ходили большой семьей (от 15 до 70 лет) и всем очень понравилось, много нового и интересного узнали. Место притягательное и теперь одно из любимых в Москве!
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И
Очень интересная экскурсия, понравилась и мне, и сыну. Увлекательно рассказывает Ариадна, и время пролетело незаметно. Ариадна - профессионал, историк, не в первый раз на её экскурсии, всем рекомендуем!
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