9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Крутицам поможет детям и взрослым в ненавязчивой форме получить представление о русской средневековой архитектуре, открыть для себя малоизвестные страницы русской истории, проявить смекалку и сообразительность и, наконец, узнать еще одно место старой Москвы, которое имеет все шансы стать самым любимым!

Что вас ожидает

История Крутицкого подворья

Вы откроете маленький заповедный уголок на Таганке, в котором удивительным образом сохранился подлинный дух русского средневековья. Узорочные палаты с затейливыми наличниками, шатровые башенки, старинный теремок, покрытый цветными изразцами, и, кажется, сам воздух этого места – все это погружает в атмосферу настоящей русской сказки. Даже булыжник здесь самый старый в Москве, ведь он сохранился с 19 века!

Интерактивная программа

Вы будете отгадывать загадки,

выяснять отличия архитектурного стиля барокко от русского узорочья,

займетесь поиском записок, спрятанных под старыми камнями,

узнаете, почему Изразцовый теремок показывает свою парадную сторону наружу, а Митрополичьи палаты скрывают свою красоту от прохожих,

найдете несуществующее окошко.

Легкое погружение в историю русского изразца (с наглядным материалом и иллюстрациями).

Вы узнаете, что за секрет привез в Первопрестольную белорусский мастер со странным именем Степан Полубес,

познакомитесь с птичкой-оглядышкой,

и, по желанию, поиграем с вами в подвижную тематическую игру «Веселые изразцы».

В конце прогулки участникам предстоит найти клад с маленькими сюрпризами!