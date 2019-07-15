9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История Крутицкого подворья Вы откроете маленький заповедный уголок на Таганке, в котором удивительным образом сохранился подлинный дух русского средневековья. Узорочные палаты с затейливыми наличниками, шатровые башенки, старинный теремок, покрытый цветными изразцами, и, кажется, сам воздух этого места – все это погружает в атмосферу настоящей русской сказки. Даже булыжник здесь самый старый в Москве, ведь он сохранился с 19 века!
Интерактивная программа
Вы будете отгадывать загадки,
выяснять отличия архитектурного стиля барокко от русского узорочья,
займетесь поиском записок, спрятанных под старыми камнями,
узнаете, почему Изразцовый теремок показывает свою парадную сторону наружу, а Митрополичьи палаты скрывают свою красоту от прохожих,
найдете несуществующее окошко.
Легкое погружение в историю русского изразца (с наглядным материалом и иллюстрациями).
Вы узнаете, что за секрет привез в Первопрестольную белорусский мастер со странным именем Степан Полубес,
познакомитесь с птичкой-оглядышкой,
и, по желанию, поиграем с вами в подвижную тематическую игру «Веселые изразцы».
В конце прогулки участникам предстоит найти клад с маленькими сюрпризами!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я историк, журналист и аккредитованный экскурсовод. С юности увлекаюсь русским средневековьем и историей Москвы.
И, конечно, очень люблю рассказывать. Причем не только об архитектуре, исторических фактах, народных промыслах, но и о самых мелких и неважных деталях повседневной жизни. Например, почему женская шапка называлась «каблучком», из чего готовили «тюрю» и зачем господа гуляли по улицам с тросточкой. Ведь именно эти детали составляют бесценное очарование старой Москвы!
На интерактивных экскурсиях дети 7-12 лет и их родители узнают родной город, разгадывая загадки, разыскивая подсказки и, в конце концов, вознаграждаются призами!
прекрасный уголок старой Москвы, с многовековой историей, действующим храмом и потрясающей красоты архитектурным ансамблем. Редкостная жемчужина в самом сердце города, а неподалеку не менее впечатляющий Новоспасский монастырь. Очень рады, что посетили эти места. Гугл рассказал историю, гид не пришла, увы. Но нам понравилось и так)
Елена
26 ноября 2018
Прекрасная семейная экскурсия. Ариадна замечательно работала с детьми, вовремя привлекала их внимание. Дети довольны. Родители тоже узнали много интересного. Спасибо!
Елена
16 июня 2018
Замечательная, познавательная экскурсия для детей и взрослых. Спасибо гиду большое, за интересный рассказ и любовь к своему делу. Экскурсия прошла на одном дыхании, было интересно как нам взрослым, так и детям 8-10 лет. Спасибо, еще раз и до новых встреч!
Светлана
16 октября 2017
Спасибо Ариадне, замечательно. содержательно и неутомительно.
Виктория
23 июля 2017
Детям очень понравилась экскурсия ! Очень красивое подворье, очень здорово было открыть это замечательное место вместе с Ариадной! Спасибо большое!!!
Елена
28 июня 2017
Спасибо большое Ариадне за экскурсию. Несмотря на то, что наша компания состояла из людей всех возрастов, а именно дети 8,9,12 лет, взрослые от 40 до 68, нам всем было комфортно! А, если учесть, что самый маленький ребенок еще и не совсем хорошо владел русским языком, но при этом проявлял живой интерес, участвовал в незамысловатой игре, которую Ариадна вплетала в эту историческую экскурсию, отвечал на вопросы, как и все остальные, и с удовольствием слушал саму историю, то становится понятно, что рассказчик выкладывался на все 100%! Рекомендую всем! Название экскурсии - это самая сложная её составляющая, как только Ариадна начнет прогулку и рассказ, все покажется гораздо проще, веселее, роднее и понятнее!
Анастасия
9 мая 2017
Интересная и познавательная экскурсия, и как в плане истории места, и во внимании к деталям (архитектурные стили, детали декора, изразцовая плитка и т.п.). Материал подается живой форме, так что детям школьного возраста тоже будет интересно. Ариадна, нам нужны еще экскурсии на трипстере!!! )))
Олеся
8 мая 2017
Отличная, познавательная экскурсия, очень понравилось и запомнилось!
Ариадна увлеченно и с большим энтузиазмом рассказывает о старой Москве, о Крутицах, и вообще вы чувствуете глубокую профессиональную подготовку гида и получаете удовольствие от общения с мастером своего дела!
Ольга
6 мая 2017
Увлекательная экскурсия с загадками, сюрпризами , интересными фактами. С первых минут захватывает и очаровывает. Чувствуется глубокое знание темы. Всем рекомендую.
Браво, Ариадна! И огромное спасибо за интереснйшую прогулку по Крутицкому подворью.
Парадную Никольскую можно назвать улицей № 1 — именно здесь увидела свет первая печатная книга, отрылось первое высшее учебное заведение в России и принял гостей первый русский ресторан. На игровой прогулке вы поторгуете калачами, заглянете «в окошко» Михайло Ломоносову и представите себя в рядах ополчения Минина и Пожарского — интересно будет и детям, и взрослым!
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.