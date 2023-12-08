Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Групповой тур в Москве

Москва - день за днем

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас в незабываемое путешествие по столице! Вы посетите знаменитые достопримечательности Москвы: парк Зарядье, музей Космонавтики, Коломенское и Третьяковскую галерею.

Кроме того, у вас будет возможность прогуляться по Арбату и увидеть своими глазами Московский Кремль – сердце столицы России. Внимание: каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели. Пожалуйста, обращайте внимание на день заезда и программу тура в этот день.
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Современный парк «Зарядье»
Современный парк «Зарядье»
Погуляете по четырем климатическим зонам и проникнетесь разнообразием Российской природы
Гибкая программа
Гибкая программа
Вы можете подстроить под себя путешествие, чтобы побывать только в желаемых местах
ВДНХ и Космос
ВДНХ и Космос
Исследуйте страницы истории космонавтики и оцените грандиозность успехов человечества в освоении космоса
Великолепная Москва
Великолепная Москва
Влюбитесь в нашу прекрасную столицу, прогуляетесь по Красной площади, известным набережным и улицам, и заполните свою галерею потрясающими фотографиями
Третьяковская галерея
Третьяковская галерея
Познакомитесь с сокровищами русского искусства в одном из самых престижных художественных музеев мира
Атмосферное Архангельское
Атмосферное Архангельское
Погрузитесь в атмосферу изысканной роскоши и архитектурного великолепия старинной подмосковной усадьбы

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»

Прибытие в гостиницу самостоятельно. Размещение после 14:00.

12:20 Отъезд на экскурсии от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе на пешеходную прогулку по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Москвой/Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами. Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите Медиацентр и «Заповедное посольство».

Окончание программы не позднее 16:00 в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»Понедельник. Зарядье с посещением аттракциона «Полёты над Россией»
2 день

Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»

10:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Экскурсия «Царская резиденция – Коломенское» с внешним осмотром Церкви Вознесения Господня, Сытного двора, домика Петра I, Храма Иоанна Предтечи. Экскурсия во дворец Царя Алексея Михайловича с осмотром мужской половины.

Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар. На территории усадьбы расположено около пятидесяти архитектурных, природных и археологических памятников. В их числе музеи, храмы, старинные постройки, фундаменты Кормового и Хлебного дворцов, древнее поселение Дьяково городище, яблоневые сады и дубы, возраст которых более 500 лет, валуны удивительной формы и многое другое.

Экскурсия включает в себя прогулку по этому удивительному и овеянному легендами месту и посещение Коломенского дворца царя Алексея Михайловича.

Окончание программы у метро «Каширская» не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»Вторник. Экскурсия «Царская резиденция - Коломенское»
3 день

Среда. Пешеходная экскурсия по Арбату

Пешеходный день.

10:00 Встреча с экскурсоводом в Центре Зала ст. м. ВДНХ.

Пешеходная экскурсия по Арбату. Вы пройдетесь от Арбатских ворот до Смоленской площади. Сможете окунуться в атмосферу прошлого, узнать, где любили проводить время великие литературные деятели, взглянуть на уличных музыкантов и художников, без которых невозможно представить эту знаменитую улицу.

Арбат – это символ старой Москвы. Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурой Арбата, его памятниками достопримечательностями, узнаете о театре им. Е. Вахтангова и памятнике принцессе Турандот, музее А. С. Пушкина и строительстве здания МИДа.

После экскурсии вы можете отдохнуть в одном из многочисленных кафе, послушать уличных музыкантов, заказать свой портрет художнику.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Среда. Пешеходная экскурсия по АрбатуСреда. Пешеходная экскурсия по АрбатуСреда. Пешеходная экскурсия по АрбатуСреда. Пешеходная экскурсия по Арбату
4 день

Четверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея Космонавтики

Пешеходный день.

10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ.

Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики.

Музей космонавтики – один из крупнейших научно-технических музеев мира. История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса».

Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, о становлении космической отрасли в СССР, об основоположнике практической космонавтики Сергее Королеве, а также первых искусственных спутниках Земли, первом полете человека в космос, полетах к Луне, международном сотрудничестве в космосе, космодромах и современных ракетах-носителей!

Окончание программы не позднее 14:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Четверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея КосмонавтикиЧетверг. Пешеходная экскурсия на ВДНХ и посещение музея Космонавтики
5 день

Пятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи

11:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы – настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города. Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь потрясающими произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX веков в сопровождении лучших гидов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереиПятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереиПятница. Экскурсия по Замоскворечью и посещение Третьяковской галереи
6 день

Суббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского Кремля

10:20 Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Москва многоликая» – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва – Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы – реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства – Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 16:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Суббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия «Москва многоликая» и посещение территории Московского Кремля
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»

Отправление от гостиницы «ХИ Сущевский» на автобусе.

Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля. Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.

Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.

Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»Воскресенье. Экскурсия «Усадьба Архангельское»

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Холидей Инн Сущевский 4* в стандартном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное26 150
Одноместное34 500
Доп. место (взрослый)22 900
Двухместное (ребенок до 14 лет) 24 350
Доп. место (ребенок до 14 лет)21 200

Варианты проживания

Холидей Инн Москва Сущевский 4

4 ночи

Высотный отель Холидей Инн Москва Сущевский гостей ждет комфортное проживание и внимательное отношение персонала. Близость метро «Рижская» и Проспекта Мира позволяет быстро и удобно добраться в любую точку мегаполиса. Лучшие музеи и памятники центра Москвы, его старинные здания и всемирно известные театры, картинные галереи и парки отдыха ждут гостей отеля.

Отель предлагает 312 просторных номеров, среди которых 2 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями. С верхних этажей 22-х этажной гостиницы открываются прекрасные виды на Московские улицы и Останкинскую башню.

В отеле можно воспользоваться услугами ресторана, лобби-бара, службой доставки в номера, сувенирным магазином, спортзалом и бизнес-центром. Возможно размещение с животными после предварительного согласования.

Стандартные номера: одно-, двухместные номера со всеми удобствами. В каждом номере современная мебель: одна большая двуспальная или две раздельные кровати, стол, стулья, шкаф, телевизор, телефон с голосовой почтой, мини-бар, электрический чайник и кофеварка, доступ в Интернет.

Ванная комната оборудована душевой кабиной или ванной, одноразовыми принадлежностями для ванной и феном.

Холидей Инн Москва Сущевский 4Холидей Инн Москва Сущевский 4Холидей Инн Москва Сущевский 4Холидей Инн Москва Сущевский 4Холидей Инн Москва Сущевский 4Холидей Инн Москва Сущевский 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице: 4 ночи
  • Питание: 4 завтрака со второго дня тура
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа
  • Транспорт (автобусы туристического класса)
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча в аэропорту или на вокзале и трансфер
  • Доплата за иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой минимальный возраст ребёнка может быть?

Туристы принимаются в экскурсионные туры с 4 лет. Если менее 4 лет, то с распиской от родителей.

Какой автобус предусмотрен для экскурсий?

Транспорт: автобус туристического класса на 49-55 посадочных мест, есть кондиционер или обдув, рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
8 дек 2023
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.

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