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Авторский тур
8 дней
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Начало: Россия, Москва
от 89 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
от 33 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
от 30 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
от 26 150₽ за человека
Авторский тур
4 дня
от 20 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
от 15 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга1 апреля 2024Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ООльга31 марта 2024Тур замечательный, экскурсии очень интересные, посмотрели самые известные места Москвы, шикарные экскурсоводы, особенно Нина Леонидовна. Думаем и летом воспользоваться предложениями вашей тур организации. Большое спасибо, всё понравилось.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ВВладислав19 марта 2024Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех этапах отдыха прошло без заминок. Спасибо большое!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Весенние»
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Сейчас в Москве в категории "Весенние" можно забронировать 6 авторских туров от 15 300 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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