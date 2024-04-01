Е Елена Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней читать дальше между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР). Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы

О Ольга Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!

О Ольга Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)

О Ольга Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

О Ольга Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня Тур замечательный, экскурсии очень интересные, посмотрели самые известные места Москвы, шикарные экскурсоводы, особенно Нина Леонидовна. Думаем и летом воспользоваться предложениями вашей тур организации. Большое спасибо, всё понравилось.

В Виолетта Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!

В Владислав Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех этапах отдыха прошло без заминок. Спасибо большое!

А Андрей, Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле читать дальше постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей… Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала