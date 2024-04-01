Туры в Москве весной

Найдено 6 туров в категории «Весенние» в Москве, цены от 15 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
🚉 На поезде
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
Начало: Россия, Москва
от 89 000 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
Начало: Москва
от 33 450 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней
Начало: Москва
от 30 150 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Начало: Москва
от 26 150 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Начало: Москва
от 20 950 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
Начало: Москва
от 15 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
    Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)
    Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
    Тур замечательный, экскурсии очень интересные, посмотрели самые известные места Москвы, шикарные экскурсоводы, особенно Нина Леонидовна. Думаем и летом воспользоваться предложениями вашей тур организации. Большое спасибо, всё понравилось.
  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • В
    Владислав
    19 марта 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
    Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех этапах отдыха прошло без заминок. Спасибо большое!
    Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
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    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Жемчужина Кавказа. Железнодорожный круиз с посещением Северной Осетии в апреле
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Весенние»

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Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Весенние" можно забронировать 6 авторских туров от 15 300 до 89 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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