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Индивидуальная
2 дня
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Начало: Москва, метро ВДНХ, 7:00
22 июня в 08:00
15 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
«11:00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»»
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 18 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город чудный, город древний
Начало: Москва
«Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 25 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
«Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 960₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Начало: Москва
«Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города»
от 14 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
Начало: Москва
«Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар»
от 33 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней
Начало: Москва
«Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар»
от 30 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Начало: Москва
«Путешествие для всей семьи по главным достопримечательностям Москвы: парк Зарядье, музей Космонавтики, Коломенское и Третьяковскую галерею»
от 26 150₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Начало: Москва
«Тур выходного дня, в котором мы посетим самые знаковые достопримечательности города: парк Зарядье, музей Космонавтики, музеи-усадьбы Коломенское и Кусково, Третьяковскую галерею»
от 20 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
Начало: Москва
«Мы посетим самые знаковые достопримечательности города: парк Зарядье, музей Космонавтики, музеи-усадьбы Коломенское и Кусково, Третьяковскую галерею»
от 15 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
«Первым посетим футуристичный музей истории космонавтики: осмотрим космические корабли и скафандры, узнаем, как тренируются космонавты»
14 сен в 07:30
7 дек в 07:30
19 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«Прогуляемся среди старинных церквушек и заглянем в дом-музей Исаака Левитана»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
«Посетим музей обуви и узнаем, можно ли сделать ботинки из рыбьей кожи, что такое осташи и в каких кроссовках советская сборная завоевала наибольшее количество олимпийских медалей»
3 ноя в 07:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
«Затем заглянем в музей «Еда Руси» неподалёку»
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
21 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ттатьяна21 мая 2024интересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимиру за организацию, позитив! выдаютс
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга1 апреля 2024Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ООльга31 марта 2024Тур замечательный, экскурсии очень интересные, посмотрели самые известные места Москвы, шикарные экскурсоводы, особенно Нина Леонидовна. Думаем и летом воспользоваться предложениями вашей тур организации. Большое спасибо, всё понравилось.
- ВВладислав19 марта 2024Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех этапах отдыха прошло без заминок. Спасибо большое!
- ММаргарита22 августа 2023Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном восторге. Отличная организация -
- ААнна22 августа 2023Все очень понравилось, экскурсоводы замечательные, очень грамотные и увлеченные. Мы отлично провели время и узнали много нового и интересного.
- ССофья1 августа 2023Спасибо сообществу туроператоров "Большая Страна" за организацию нашего отдыха. Тур в целом прошел неплохо, все экскурсии были организованы на высоком
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музеи»
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