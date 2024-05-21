Музеи и искусство Москвы

Найдено 14 туров в категории «Музеи» в Москве, цены от 14 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 дня
2 отзыва
За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
Найти перламутровые аммониты и научиться различать геологические слои
Начало: Москва, метро ВДНХ, 7:00
22 июня в 08:00
15 500 за человека
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
«11:00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»»
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 18 400 за человека
Город чудный, город древний
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Город чудный, город древний
Начало: Москва
«Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 25 550 за человека
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
«Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 960 за человека
Московский сюжет за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московский сюжет за 3 дня
Начало: Москва
«Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города»
от 14 350 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
Начало: Москва
«Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар»
от 33 450 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней
Начало: Москва
«Музей расположен недалеко от центра столицы на живописном берегу Москвы-реки и занимает территорию более 250 гектар»
от 30 150 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Начало: Москва
«Путешествие для всей семьи по главным достопримечательностям Москвы: парк Зарядье, музей Космонавтики, Коломенское и Третьяковскую галерею»
от 26 150 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Начало: Москва
«Тур выходного дня, в котором мы посетим самые знаковые достопримечательности города: парк Зарядье, музей Космонавтики, музеи-усадьбы Коломенское и Кусково, Третьяковскую галерею»
от 20 950 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
Начало: Москва
«Мы посетим самые знаковые достопримечательности города: парк Зарядье, музей Космонавтики, музеи-усадьбы Коломенское и Кусково, Третьяковскую галерею»
от 15 300 за человека
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Гастротур с дегустацией вин под живую музыку и отдыхом в SPA-отеле
Попробовать «космический» десерт, пообедать на загородной экоферме и исследовать 3 города
Начало: Москва, станция метро «Тропарёво», 07:30
«Первым посетим футуристичный музей истории космонавтики: осмотрим космические корабли и скафандры, узнаем, как тренируются космонавты»
14 сен в 07:30
7 дек в 07:30
19 600 за человека
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
«Прогуляемся среди старинных церквушек и заглянем в дом-музей Исаака Левитана»
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900 за человека
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
«Посетим музей обуви и узнаем, можно ли сделать ботинки из рыбьей кожи, что такое осташи и в каких кроссовках советская сборная завоевала наибольшее количество олимпийских медалей»
3 ноя в 07:00
15 900 за человека
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Отдых в загородном отеле с посещением усадеб Лермонтова, Блока и Менделеева
Отведать обед из печи, послушать гармонь, поплавать в бассейне и попариться в сауне
Начало: Москва, станция метро «Речной вокзал», 08:00
«Затем заглянем в музей «Еда Руси» неподалёку»
2 янв в 08:00
4 янв в 08:00
21 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • т
    татьяна
    21 мая 2024
    За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
    интересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимиру за организацию, позитив! выдаютс
    читать дальше

    сух. пайки, тоже очень продуманные, все инструменты (лопата, молоток, перчатки). а главное - уникальный опыт, свежий воздух, удивительные находки и новые знакомства с увлеченными людьми 😊

    интересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимируинтересный маршрут, очень насыщенный, очень интересные рассказы и Профессор Дмитрий, главный по аммонитам 💪🏽 спасибо Владимиру
  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
    читать дальше

    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
    Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)
    Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
    Тур замечательный, экскурсии очень интересные, посмотрели самые известные места Москвы, шикарные экскурсоводы, особенно Нина Леонидовна. Думаем и летом воспользоваться предложениями вашей тур организации. Большое спасибо, всё понравилось.
  • В
    Владислав
    19 марта 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
    Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех этапах отдыха прошло без заминок. Спасибо большое!
    Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех
  • М
    Маргарита
    22 августа 2023
    За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
    Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном восторге. Отличная организация -
    читать дальше

    удобный автобус, тайминг на всех локациях. Честно, когда бронировала не особо вчитывалась в орг. детали, т. к. интересны были сами раскопки и находки, а не еда и размещение, и была приятно удивлена, что нас покормили сухпаем на пути туда и обратно, всем выдали по 1,5 литровой бутылке воды, также в стоимость входил ужин в кафешке в Рыбинске, и проживание в гостинице. Владимир все очень подробно рассказывал - как и где искать ископаемых, на что обращать внимание, а главное - как потом находки препарировать и восстанавливать. На местах выдавали перчатки, инвентарь. С собой нужно только хорошее настроение, а также подходящяя одежда и обувь:) В первый день даже удалось самостоятельно прогуляться по Рыбинску, что вдвойне приятно. Еще раз огромное спасибо!

    Спасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полномСпасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полномСпасибо большое Владимиру за такую чудесную экскурсию. Я впервые ехала на раскопки и осталась в полном
  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
    Все очень понравилось, экскурсоводы замечательные, очень грамотные и увлеченные. Мы отлично провели время и узнали много нового и интересного.
  • С
    Софья
    1 августа 2023
    Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
    Спасибо сообществу туроператоров "Большая Страна" за организацию нашего отдыха. Тур в целом прошел неплохо, все экскурсии были организованы на высоком
    читать дальше

    уровне и впечатлили насыщенностью, богатством информации и высоким уровнем экскурсоводов. Отлично то, что при организации тура учтены наши пожелания и возможность иметь свободные дни, на которые мы сами заранее забронировали экскурсии и смогли посетить Алмазный фонд, Оружейную Палату и даже посмотрели развод караулов на Соборной площади Московского Кремля. Немного не повезло с погодой, было дождливо. Отель "Космос" оставил сложное впечатление. С одной стороны, отличный шведский стол, с другой, неудобный узкий номер, обшарпанная мебель, непонятное освещение. Но это несущественно.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музеи»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. За окаменелостями музейного уровня в Ярославскую область с палеонтологом
  2. Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
  3. Город чудный, город древний
  4. Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
  5. Московский сюжет за 3 дня
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Музеи" можно забронировать 14 авторских туров от 14 350 до 38 960. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самый интересный из 14 туров в Москве на 2024 год по теме «Музеи», 29 ⭐ отзывов, цены от 14350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам