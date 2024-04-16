О Олеся «Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

О Ольга Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)

О Ольга Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!

Е Елена Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней читать дальше между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР). Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы

О Ольга Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

О Ольга Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня Тур замечательный, экскурсии очень интересные, посмотрели самые известные места Москвы, шикарные экскурсоводы, особенно Нина Леонидовна. Думаем и летом воспользоваться предложениями вашей тур организации. Большое спасибо, всё понравилось.

С Сергей «Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

З Закурдаева «Хочу в который раз влюбиться… Москва-Санкт-Петербург». Тур на 10 дней По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.