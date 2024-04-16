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Авторский тур
3 дня
4 города Золотого кольца России за 3 дня c трансфером из Москвы
Сплавиться по Костроме, увидеть места съёмок фильма и древнейшие памятники архитектуры
Начало: Москва, Комсомольская площадь («Площадь трёх вокза...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 18 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город чудный, город древний
Начало: Москва
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 25 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 960₽ за человека
Авторский тур
8 дней
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 36 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Классика двух столиц. Москва и Петербург за 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 32 850₽ за человека
Авторский тур
10 дней
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 42 150₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Московский калейдоскоп
Начало: Россия, Москва
19 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 22 200₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Начало: Москва
от 14 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
от 33 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
от 30 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
от 26 150₽ за человека
Авторский тур
4 дня
от 20 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
от 15 300₽ за человека
Авторский тур
1 день
Один день в Москве: «Московские тайны космических глубин»
Начало: В зависимости от типа выбранного билета
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 570₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гастротур с чаем из самовара, домашней выпечкой и дегустациями сыров и вин
Пообедать в купеческом доме и старинной усадьбе, провести вечер на винодельне и выпить целебной воды
Начало: Москва, 07:00, станция метро «Аннино»
20 июля в 07:00
17 авг в 07:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
15 июня в 07:15
13 июля в 07:15
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Кинешме и Плёсе с круизом по Волге и пикником на берегу
Посетить усадьбы Островского и Левитана, осмотреть старинные церкви и насладиться русской кухней
Начало: Москва, станция метро «Новогиреево», выход № 1, 07...
15 июня в 07:15
22 июня в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в русском стиле: по городам Золотого кольца с проживанием в старинной усадьбе
Насладиться костюмированным шоу о пряниках, распробовать русскую кухню и полюбоваться финифтью
Начало: Москва, станция метро «Бабушкинская», выход № 3, 0...
13 июля в 07:15
24 авг в 07:15
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Очаровательная провинция: выходные в Тверской области
Побывать в городах сапожников и золотошвей, пообедать в «змеином логове» и на итальянской ферме
Начало: Москва, станция метро «Дмитровская», 07:00
3 ноя в 07:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 07:15
15 июня в 07:15
17 авг в 07:15
13 990₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Почувствовать себя купцом, боярином и князем: монастыри, царские палаты, русская кухня
Отведать монастырские блюда и спуститься в подземелья Троице-Сергиевой лавры
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 9:15
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
28 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тишь да благодать: тур по монастырям и уютным городкам Золотого кольца
Побывать в Плёсе, узнать, какие тайны скрывают монастырские стены, и отдохнуть от городской суеты
Начало: Ростов Великий, ж. - д. вокзал, 10:15
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
20 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ООльга1 апреля 2024Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ООльга31 марта 2024Тур замечательный, экскурсии очень интересные, посмотрели самые известные места Москвы, шикарные экскурсоводы, особенно Нина Леонидовна. Думаем и летом воспользоваться предложениями вашей тур организации. Большое спасибо, всё понравилось.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ВВладислав19 марта 2024Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех этапах отдыха прошло без заминок. Спасибо большое!
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