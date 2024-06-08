Москва еврейская: стендап-экскурсия с диктором Первого канала

Пройтись по Москве, пропитанной духом Торы, в компании гида-инсайдера
Друзья, на этой экскурсии вы узнаете об удивительной старинной Москве через призму еврейства и еврейского народа, населяющего этот прекрасный город уже более 300 лет.

Увидите место, где ночевал Остап Бендер, и услышите о талантливых учёных, артистах и художниках из числа евреев, повлиявших на облик и историю столицы.
Москва еврейская: стендап-экскурсия с диктором Первого канала
Москва еврейская: стендап-экскурсия с диктором Первого канала
Москва еврейская: стендап-экскурсия с диктором Первого канала
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Я расскажу о еврейских архитекторах, поэтах, писателях, актёрах, научной и творческой интеллигенции, военных — список замечательных людей можно продолжать бесконечно! Познакомлю вас с некоторыми из них на нашей встрече.

На пути нашей стендап-прогулки:

  • Метрополитен имени Лазаря Кагановича, воспетый Лазарем Вайсбейном
  • Дворец Советов Боруха Иофана (Яффе)
  • Общежитие имени монаха Бертольда Шварца, в котором останавливался Остап Бендер
  • И многое другое — еврейское!

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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