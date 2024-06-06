🚶 Пешая 20% скидка Групповая 1.5 часа 34 отзыва Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе Начало: У м. Чистые пруды 1100 880 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 137 отзывов Секретная Москва: Китай-город с фотографом Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях Начало: Метро Китай-город 6100 5 490 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей Начало: У м. Красные ворота 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 111 отзывов Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 73 отзыва Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей от 7 500 ₽ за всё до 20 чел.

Билеты 1 час 42 отзыва Спуск в бункер времён Холодной войны Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 16:00 1 000 ₽ за билет

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях Начало: В районе метро Чистые пруды 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 50 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов Начало: У метро Китай-город Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Огородная Слобода и Чистые пруды Истории, которые хранят старинные московские дома Начало: В районе метро Красные Ворота 5 913 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 23 отзыва Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы Начало: У м. Арбатская Филевской линии 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 53 отзыва По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки Начало: На Красной площади 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 19 отзывов По Арбату и переулкам в мини-группе Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях Начало: У метро Арбатская Расписание: в субботу в 12:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 43 отзыва Мясницкая: легенды и были Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами Начало: М. Красные ворота вых. 1 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар» 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 80 отзывов Тайной тропой - в Китай-город Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему Начало: у отеля Метрополь 6 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Уютное Переделкино Перенестись в мир писателей 20 века в легендарном дачном поселке Начало: На ж/д станции Переделкино 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 49 отзывов Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища Начало: В райне м. Охотный Ряд 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Что кроется в переулках Мясницкой улицы? Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы Начало: У метро Красные ворота 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 35 отзывов Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы Целиком изучить любимое место прогулок горожан и послушать его интересные истории Начало: В районе метро Кропоткинская 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов В поисках московских замков История, архитектура и судьбы домов в стиле модерн и не только Начало: В районе метро «Маяковская» от 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве Ощутить, как герои произведений оживают на улицах столицы, и услышать истории старинных домов Начало: У м. Арбатская (Арбатско-Покровская) 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 31 отзыв В лабиринте Чистопрудных переулков Разобраться в архитектурных стилях и уловить старомосковский дух района Начало: В районе метро Чистые пруды 4650 4 418 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Мясницкая: Начало (мини-группа) Прогуляться по известной улице от Лубянки до Чистых прудов, увидеть интересные здания и узнать о них Начало: У станции метро Лубянка Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды Погулять по кварталу экспериментальных домов в районе Черёмушки и увидеть первые «хрущевки» Начало: У метро Академическая 2 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 85 отзывов Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия) Начало: СТ.М. Площадь революции Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00 от 2 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 143 отзыва Мистика и реальность Булгаковской Москвы Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное Начало: У театра сатиры 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1280 отзывов Легенды и мифы сталинских высоток Начало: Триумфальная пл., 2 Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00 1 200 ₽ за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Велопрогулка по идиллическому Зеленограду Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 89 отзывов Экскурсия в закрытый особняк Морозова Начало: Подсосенский переулок, 21 Расписание: Субботы и воскресенья 2 299 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 79 отзывов Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+) Начало: М. Таганская, выход №1 Расписание: По выходным 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 206 отзывов Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков» Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина Расписание: По воскресеньям в 13:00 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте Изучить архитектуру экспериментального района и узнать, за что его любят писатели и кинематографисты Начало: В районе станции метро «Чертановская» 5 300 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 89 отзывов Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская») Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов 4 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 10 отзывов Доходные дома: уют и роскошь столицы Познакомиться с архитектурой дореволюционной Москвы на дружеской прогулке в мини-группе Начало: У метро «Чистые пруды» Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00 667 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 43 отзыва Замоскворечье - другая Москва История района в его архитектуре и жителях Начало: В районе метро Полянка 5 980 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 12 отзывов Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке Начало: В районе метро Кропоткинская 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 15 отзывов Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты Начало: В районе СТ.М. Маяковская 700 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 2 часа 1 отзыв Фотопрогулка по местам культовых фильмов Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино Начало: На улице Забелина 7000 5 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2.5 часа 3 отзыва Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа) Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным Начало: У метро «Третьяковская» Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00 444 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Замоскворечье: заповедник старой Москвы Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов Начало: У выхода из метро Новокузнецкая 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 140 отзывов Подземелья и мистика Кремля Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап... Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Загадочные линии московского модерна Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века Начало: М. Кропоткинская 5 000 ₽ за всё до 3 чел.