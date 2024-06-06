Необычные дома в Москве

Найдено 136 экскурсий в категории «Необычные дома» в Москве, цены от 400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стендап-экскурсия по Чистым прудам
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
34 отзыва
Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе
Начало: У м. Чистые пруды
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
1100880 за человека
Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
137 отзывов
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490 за всё до 4 чел.
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
9 июня в 19:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 4 чел.
Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
111 отзывов
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950 за человека
Москва с французским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500 за всё до 20 чел.
Спуск в бункер времён Холодной войны
Билеты
1 час
42 отзыва
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000 за билет
Нечистые Чистые: экскурсия-фотосессия
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
50 отзывов
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300 за человека
Огородная Слобода и Чистые пруды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913 за всё до 6 чел.
Вокруг Дома на набережной с его жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Остоженка и Пречистенка: терапия красотой
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805 за всё до 5 чел.
Квест для детей «Переулочки Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500 за всё до 5 чел.
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990 за всё до 5 чел.
По Арбату и переулкам в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
19 отзывов
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000 за человека
Мясницкая: легенды и были
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
43 отзыва
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750 за человека
Семь чудесных домов Чистопрудного
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара
Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар»
9 июня в 17:00
18 июня в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.
Тайной тропой - в Китай-город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
80 отзывов
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670 за всё до 10 чел.
Уютное Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Уютное Переделкино
Перенестись в мир писателей 20 века в легендарном дачном поселке
Начало: На ж/д станции Переделкино
18 июня в 12:00
21 июня в 12:00
7 000 за всё до 5 чел.
Петровка - душа Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы
Начало: У метро Красные ворота
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
6 000 за всё до 7 чел.
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
35 отзывов
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Целиком изучить любимое место прогулок горожан и послушать его интересные истории
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
2 000 за человека
В поисках московских замков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
В поисках московских замков
История, архитектура и судьбы домов в стиле модерн и не только
Начало: В районе метро «Маяковская»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
Ощутить, как герои произведений оживают на улицах столицы, и услышать истории старинных домов
Начало: У м. Арбатская (Арбатско-Покровская)
9 июня в 14:00
7 июля в 12:00
1 000 за человека
В лабиринте Чистопрудных переулков
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
В лабиринте Чистопрудных переулков
Разобраться в архитектурных стилях и уловить старомосковский дух района
Начало: В районе метро Чистые пруды
5 июля в 10:30
6 июля в 11:30
46504 418 за всё до 10 чел.
Мясницкая: Начало (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Мясницкая: Начало (мини-группа)
Прогуляться по известной улице от Лубянки до Чистых прудов, увидеть интересные здания и узнать о них
Начало: У станции метро Лубянка
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
1 000 за человека
Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды
Погулять по кварталу экспериментальных домов в районе Черёмушки и увидеть первые «хрущевки»
Начало: У метро Академическая
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 600 за всё до 5 чел.
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
85 отзывов
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250 за человека
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700 за человека
Легенды и мифы сталинских высоток
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1280 отзывов
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200 за человека
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы
Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
89 отзывов
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299 за человека
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
79 отзывов
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200 за человека
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
206 отзывов
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700 за человека
Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте
Изучить архитектуру экспериментального района и узнать, за что его любят писатели и кинематографисты
Начало: В районе станции метро «Чертановская»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 300 за всё до 15 чел.
Бал у Булгакова: по страницам книг великого романтика и мистика
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
89 отзывов
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900 за всё до 6 чел.
Доходные дома: уют и роскошь столицы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Познакомиться с архитектурой дореволюционной Москвы на дружеской прогулке в мини-группе
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 18:00
667 за человека
Замоскворечье - другая Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Замоскворечье - другая Москва
История района в его архитектуре и жителях
Начало: В районе метро Полянка
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980 за всё до 6 чел.
От «Золотой мили» до Пречистенки: экскурсия с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
12 отзывов
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67506 075 за всё до 4 чел.
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
15 отзывов
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700 за человека
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600 за всё до 7 чел.
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Начало: У метро «Третьяковская»
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
14 июня в 19:00
444400 за человека
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300 за всё до 4 чел.
Подземелья и мистика Кремля
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
140 отзывов
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990 за человека
Загадочные линии московского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000 за всё до 3 чел.
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
64 отзыва
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Начало: М. Сухаревская, выход №2
Расписание: пятница, воскресенье, праздники
9 июня в 13:30
12 июня в 19:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Фотоквест «Необыкновенные обитатели НеЧистых прудов»
    Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
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    чудесные, насыщенные 2 часа, полные эмоций и впечатлений! Ирина оживила историю зданий своими рассказами. Прекрасно нашла общий язык с детьми, очень тактична, отлично чувствует группу, умеет привлечь и удержать внимание детей к интересным фактам. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, зарабатывая небольшие призы-сувениры. Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков центра Москвы. Ирина, спасибо Вам большое, продолжайте дарить положительные эмоции от раскрытия тайн и соприкосновения с прекрасным.

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Замоскворечье: заповедник старой Москвы
    Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Удивленья в Огородной слободе: детская интерактивная экскурсия
    Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Детская групповая экскурсия «Животные на фасадах домов и около»
    1 июня были на экскурсии с подругой и двумя девочками 9 лет. Заявленная тема очень интересная. Екатерина-экскурсовод приятная девушка. Не
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    хочется негативить, но до конца тема не раскрыта, вроде бы вот вот подходим к какому то интересному открытию/итогу, но нет, идем дальше. Для детей интерактива нет, задали пару вопросов. Можно бы продумать побольше для них деятельности, все таки задел как детская экскурсия. Очень надеемся, что через опыт -прогулки станут более насыщенными и интересными.

  • К
    Константин
    3 июня 2024
    Стендап-экскурсия по Чистым прудам
    Очень достойно, по мимо юмора, это и хорошее знание материала.
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    «Золотая миля» - архитектурный заповедник и энциклопедия элитного жилья
    Спасибо гиду за интересную экскурсию!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Замоскворечье: заповедник старой Москвы
    Хорошо построен маршрут, много информации и отличная подача материала. Спасибо
  • А
    Анастасия
    3 июня 2024
    Фотоэкскурсия по Тверской
    Посетили фотоэкскурсию с Константином в качестве отмечания дня рождения)))) Нас было 6 девушек, каждую отдельно пофоткали, вместе тоже пофоткали. Фотографии
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    получили на следующий день и они все прям классные!!! Все девчонки очень довольны и теперь останутся такие красивые воспоминания о проведенном вместе дне. Константин интересно и простым языком рассказывает обо всем, можно задать доп. вопросы или порассуждать на какие-то темы. В полтора часа не уложились, гуляли больше положенного. Устали, но это приятная усталость… И мозгами пошевелить и попозировать))) Спасибо!

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
    Марина- прекрасный гид! Рассказ был довольно интересный, очень приятно слышать правильную речь.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Стендап-экскурсия по Чистым прудам
  2. Секретная Москва: прогулка с фотографом по Китай-городу
  3. Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
  4. Нескучная прогулка по московским переулкам: между Тверской и Петровкой
  5. Москва с французским акцентом
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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