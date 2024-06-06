1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе
Начало: У м. Чистые пруды
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
1100880₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
9 июня в 19:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огородная Слобода и Чистые пруды
Истории, которые хранят старинные московские дома
Начало: В районе метро Красные Ворота
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 913₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
14 июня в 17:30
15 июня в 19:00
64505 805₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия для детей «Переулочки Арбата»: погружение в историю Москвы
Приглашаем юных исследователей на квест по Арбату! В игровой форме дети узнают много интересного о знаменитом районе Москвы
Начало: У м. Арбатская Филевской линии
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам московских злодеев, авантюристов и нечистой силы
Открыть необычные столичные хроники на прогулке от Красной площади до трущоб Хитровки
Начало: На Красной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 990₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
По Арбату и переулкам в мини-группе
Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Начало: У метро Арбатская
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
Начало: М. Красные ворота вых. 1
14 июня в 12:00
21 июня в 12:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Семь чудесных домов Чистопрудного бульвара: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Москвы, исследуя архитектурные шедевры и уникальные особняки Чистопрудного бульвара
Начало: В районе станции метро «Сретенский бульвар»
9 июня в 17:00
18 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уютное Переделкино
Перенестись в мир писателей 20 века в легендарном дачном поселке
Начало: На ж/д станции Переделкино
18 июня в 12:00
21 июня в 12:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петровка - душа Москвы: путешествие по историческому центру
Познакомьтесь с уникальным районом Москвы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Петровка ждет вас, чтобы открыть свои сокровища
Начало: В райне м. Охотный Ряд
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы
Начало: У метро Красные ворота
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
4 часа
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Целиком изучить любимое место прогулок горожан и послушать его интересные истории
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
В поисках московских замков
История, архитектура и судьбы домов в стиле модерн и не только
Начало: В районе метро «Маяковская»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
С книжкой под мышкой: литературная прогулка по Москве
Ощутить, как герои произведений оживают на улицах столицы, и услышать истории старинных домов
Начало: У м. Арбатская (Арбатско-Покровская)
9 июня в 14:00
7 июля в 12:00
1 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
В лабиринте Чистопрудных переулков
Разобраться в архитектурных стилях и уловить старомосковский дух района
Начало: В районе метро Чистые пруды
5 июля в 10:30
6 июля в 11:30
46504 418₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Мясницкая: Начало (мини-группа)
Прогуляться по известной улице от Лубянки до Чистых прудов, увидеть интересные здания и узнать о них
Начало: У станции метро Лубянка
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 14:00
10 июня в 11:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Первые «хрущевки» Москвы: история и легенды
Погулять по кварталу экспериментальных домов в районе Черёмушки и увидеть первые «хрущевки»
Начало: У метро Академическая
Завтра в 14:00
9 июня в 10:00
2 600₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Замоскворечье + Третьяковская галерея (пешая экскурсия)
Начало: СТ.М. Площадь революции
Расписание: Среда в 12:00, Пятница в 14:00, Воскресенье в 10:00
12 июня в 12:00
14 июня в 14:00
от 2 250₽ за человека
Групповая
2 часа
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700₽ за человека
Групповая
3 часа
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка по идиллическому Зеленограду
Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы
Начало: Площадь Шокина перед МИЭТ
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия в закрытый особняк Морозова
Начало: Подсосенский переулок, 21
Расписание: Субботы и воскресенья
Завтра в 17:30
9 июня в 14:30
2 299₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: яркие истории русских ругательств (18+)
Начало: М. Таганская, выход №1
Расписание: По выходным
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Москва масонская: легенды и предания «Вольных каменщиков»
Начало: СТ.М. Библиотека им. Ленина
Расписание: По воскресеньям в 13:00
9 июня в 13:00
12 июня в 13:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Северное Чертаново. Жизнь в эксперименте
Изучить архитектуру экспериментального района и узнать, за что его любят писатели и кинематографисты
Начало: В районе станции метро «Чертановская»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
5 300₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бал у Булгакова: мистический Москва через призму его творчества
Погрузитесь в атмосферу произведений Булгакова, исследуя уголки Москвы, вдохновившие великого писателя
Начало: Возле театра Сатиры (м. «Маяковская»)
Расписание: ежедневно, начало в интервале с 10 до 19 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Доходные дома: уют и роскошь столицы
Познакомиться с архитектурой дореволюционной Москвы на дружеской прогулке в мини-группе
Начало: У метро «Чистые пруды»
Расписание: во вторник в 18:00, в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
11 июня в 18:00
667₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Замоскворечье - другая Москва
История района в его архитектуре и жителях
Начало: В районе метро Полянка
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия с фотографом: Золотая миля и Пречистенка в Москве
Откройте для себя красоту Москвы и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях с экскурсии по Золотой миле и Пречистенке
Начало: В районе метро Кропоткинская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Открыть малоизвестные и порой мистические истории зданий, где работают иностранные дипломаты
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 13:00
15 июня в 13:00
700₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по местам культовых фильмов
Сфотографироваться на атмосферных улочках Китай-города и найти адреса героев кино
Начало: На улице Забелина
11 июня в 10:30
14 июня в 10:00
70005 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Начало: У метро «Третьяковская»
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
14 июня в 19:00
444400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Замоскворечье: заповедник старой Москвы
Пройтись по Пятницкой и Большой Ордынке, узнать истории здешних усадеб и их знаменитых жильцов
Начало: У выхода из метро Новокузнецкая
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Подземелья и мистика Кремля
Начало: М. Александровский сад у 1 ваг. в центр, чёрн. пап...
Расписание: каждую пятницу, субботу и воскресенье
9 июня в 17:00
11 июня в 18:00
990₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Загадочные линии московского модерна
Разобраться в особенностях архитектуры модерна и его связи с русским искусством начала 20 века
Начало: М. Кропоткинская
Завтра в 15:00
9 июня в 11:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: интимные тайны столицы (18+)
Начало: М. Сухаревская, выход №2
Расписание: пятница, воскресенье, праздники
9 июня в 13:30
12 июня в 19:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Хотелось бы поблагодарить Ирину за прекрасную экскурсию "Необыкновенные обитатели Не Чистых прудах"! Были с группой школьников (10 лет). Это были
- ДДарья4 июня 2024Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
- ЮЮлия4 июня 2024Отличная познавательная экскурсия! Приятно, что поговорили не только о Замоскворечье, но и об истории Москвы в целом. Экскурсия прошла легко и позитивно! Спасибо Ирине!
- ВВалерия4 июня 2024Очень душевная и интересная экскурсия! Была с детьми, детям 11 лет. Дети были заинтересованы- это большая редкость в наше время. Спасибо огромное!
- ИИрина4 июня 20241 июня были на экскурсии с подругой и двумя девочками 9 лет. Заявленная тема очень интересная. Екатерина-экскурсовод приятная девушка. Не
- ККонстантин3 июня 2024Очень достойно, по мимо юмора, это и хорошее знание материала.
- ЕЕкатерина3 июня 2024Спасибо гиду за интересную экскурсию!
- ЕЕлена3 июня 2024Хорошо построен маршрут, много информации и отличная подача материала. Спасибо
- ААнастасия3 июня 2024Посетили фотоэкскурсию с Константином в качестве отмечания дня рождения)))) Нас было 6 девушек, каждую отдельно пофоткали, вместе тоже пофоткали. Фотографии
- ННаталья3 июня 2024Марина- прекрасный гид! Рассказ был довольно интересный, очень приятно слышать правильную речь.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Необычные дома»
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