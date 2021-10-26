Моя экскурсия уникальна тем, что я не понаслышке знаю почти всех, кого мы коснёмся в разговоре. Могу похвастаться, что появился на свет в роддоме, стены которого услышали первый крик Ширвиндта, Окуджавы, Миронова. Ну а с возрастом личная история только обрастала подобными случайностями и встречами с такими людьми, о которых, без сомнений, будет любопытно послушать.
Что именно вы будете делать на нашей встрече.
И откроете для себя ещё множество историй о людях, которые формировали или формируют ту особенную атмосферу моего родного района.