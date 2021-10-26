Что вас ожидает

Душа и дух Арбата

Моя экскурсия уникальна тем, что я не понаслышке знаю почти всех, кого мы коснёмся в разговоре. Могу похвастаться, что появился на свет в роддоме, стены которого услышали первый крик Ширвиндта, Окуджавы, Миронова. Ну а с возрастом личная история только обрастала подобными случайностями и встречами с такими людьми, о которых, без сомнений, будет любопытно послушать.

Что именно вы будете делать на нашей встрече.

Прогуляетесь от Кропоткинской до Арбата через дворы и обнаружите потаённые места, которых раньше не замечали.

Пройдёте по следам персонажей из романа «Мастер и Маргарита».

Узнаете, где училась прима-балерина Большого театра и где живёт Познер.

Услышите правду о музее-квартире Пушкина, а также любопытные факты о писателе.

И откроете для себя ещё множество историй о людях, которые формировали или формируют ту особенную атмосферу моего родного района.