По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия

Прогулка по старинному району Москвы с местным жителем: реальные истории об известных людях

5
12 отзывов
На Арбате я родился, вырос, открыл за годы жизни места, о которых не знает случайный прохожий, и с головы до ног пропитался его духом — интеллигентским и творческим.

Район был любим как знаменитыми фамилиями ушедших эпох, так и современниками.

От первого лица я расскажу о великих артистах и писателях, которые жили вокруг меня, и покажу вам «настоящий» Арбат.
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия
По арбатским дворам с диктором Первого канала — стендап-экскурсия

Что вас ожидает

Душа и дух Арбата

Моя экскурсия уникальна тем, что я не понаслышке знаю почти всех, кого мы коснёмся в разговоре. Могу похвастаться, что появился на свет в роддоме, стены которого услышали первый крик Ширвиндта, Окуджавы, Миронова. Ну а с возрастом личная история только обрастала подобными случайностями и встречами с такими людьми, о которых, без сомнений, будет любопытно послушать.
Что именно вы будете делать на нашей встрече.

  • Прогуляетесь от Кропоткинской до Арбата через дворы и обнаружите потаённые места, которых раньше не замечали.
  • Пройдёте по следам персонажей из романа «Мастер и Маргарита».
  • Узнаете, где училась прима-балерина Большого театра и где живёт Познер.
  • Услышите правду о музее-квартире Пушкина, а также любопытные факты о писателе.

И откроете для себя ещё множество историй о людях, которые формировали или формируют ту особенную атмосферу моего родного района.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Гиллон
Гиллон
Меня зовут Гил. Я — диктор Первого канала, ведущий, хореограф, режиссер и т. д. Я родился в коммунальной квартире на Арбате, окончил Московское хореографическое училище, музыкальную школу, Московский государственный университет Культуры и Искусств. Моя экскурсия уникальна тем, что я повествую от первого лица. Рассказываю о своих великих педагогах и об известных людях, которые жили вокруг меня. Конечно, касаюсь и тайн старой Москвы. Арбата! Показываю своим гостям самобытные точки в городе, о которых никто, кроме местных жителей, не знает. Касаюсь литературы и литературных персонажей, в частности, Булгакова и его произведений. Вас ждут воспоминания и тайны старинной Москвы!
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12 реальных отзывов от туристов

Н
26 окт 2021
Отличная экскурсия! Спасибо, Гиллону, за увлекателный рассказ. Несмотря на плохую погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Узнали много интересных и ранее неизвестных фактах. Захотелось перечитать произведения Булгакова. Однозначно рекомендую данную экскурсию асем.
А
27 сен 2021
Отличная экскурсия! Гил - прекрасный рассказчик, профессионально умеющий держать внимание.
Экскурсия интерактивная, продуманная до мелочей.
Очень понравилось. Рекомендую!
Л
27 сен 2021
Спасибо Гиллу за проведенную экскурсию, было очень интересно услышать и увидеть своими глазами историю про тихие дворники, где сам бы никогда не прошёл, про известных людей проживавших в этом районе. А вообщем пополнили свой кругозор и получили положительные эмоции.
Н
25 сен 2021
Очень необычную экскурсию провел Гиллан. Не по центральным улицам, как обычно ходят туристы, а по старым московским дворником, наполненным историей и личными воспоминаниями. Удивительным переплетением событий и судеб. Большое спасибо.
Л
15 сен 2021
Всем привет! 12 сентября были на Экскурсии. Получили приятные эмоции, даже удовольствие) Гил, класс! Это персональная экскурсия, проводилась для нас, двоих. Реально стенд-ап! Легко и не принуждённо общались на протяжении всего маршрута, было очень интересно.
М
4 сен 2021
По мимо 5 звезд, которых не хватит, чтобы отразить восторг экскурсии!
Гил, Вы крутой, талантливый, добрый, интересный и умный человек, который построит экскурсию так, чтобы именно Вам было интересно!

Я из Владивостока, безумно ценю историю, и благодаря данной экскурсии я на 3 часа перенеслась в старую, историческую Москву, которая наполнена историей!

Благодарю! До новых встреч!
Юлия
4 сен 2021
Очень понравилось. Атмосферная экскурсия. Экскурсия - настроение. Море положительных эмоций.
Д
2 сен 2021
Гиллон - молодец! Обладает полной информацией об истории и архитектуре центра Москвы от царей до наших дней. Особенно интересны подробности о живших и ныне живущих знаменитых людях Арбата и окрестностей. Всем настоятельно рекомендую. Профессионал влюблённый в свое дело.
К
30 авг 2021
Очень понравился формат экскурсии - нам, искушенным путешественникам, была интересна именно авторская часть экскурсии и она полностью себя оправдала. Погружение в атмосферу московских двориков, события и фишки - всё это помогло создать определенное настроение вечера, а это было очень важно, и Гил с этим справился на отлично!
Спасибо!
В
21 авг 2021
Замечательная экскурсия с неординарным, приятным и легким в общении человеком. Галлон, огромное спасибо за экскурсию и за настроение! Таки это стоит чтобы побывать! 😉 Отчаянно рекомендую. Легко, непринужденно, неакадемически но весьма познавательно. И да, атмосферно.
М
13 авг 2021
Самое необычное и интересное времяпровождение в пятничный вечер. )
Спасибо Гиллону за шикарную экскурсию, полное погружение в ту самую атмосферную Москву. Любимый район открылся с новой стороны, глазами человека, который в ней вырос и несет в себе удивительную историю. Это экскурсия именно об эмоциях и атмосфере города любимого города, круто. )
М
8 авг 2021
Очень живо, интересно, красочно, с юмором, погружаешься в атмосферу, информация хорошо усваивается, запоминается) вообщем с удовольствием погуляли! Спасибо большое!

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