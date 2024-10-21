Вы увидите Москву без привычной толчеи — на рассвете, когда она особенно прекрасна. Я расскажу о строительстве Кремля, ансамбле Красной площади и метаморфозах Зарядья. Поговорим о театрах, первом печатном дворе и древних монастырях. Вы поймёте, как менялись архитектурный и исторический облики города и как на него влияют люди.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по Театральной площади и Александровскому саду, Никольской улице и Варварке, переулкам Китай-города и парку «Зарядье». И увидите:
- Древнейший действующий фонтан Москвы
- Фрагмент 500-летней Китайгородской стены
- Уникальные детали фасада гостиницы «Метрополь»
- Единственную сохранившуюся отводную стрельницу Кремля
- Невероятные виды города с панорамного моста
А я расскажу:
- Кто из Рюриковичей и Романовых родился в Москве
- Какие завоеватели осаждали Кремль
- Как появился первый университет
- Где у Москвы рука и можно ли с ней поздороваться
- Есть ли в городе отпечаток морского дна
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет. При необходимости проведу экскурсию с учётом детских интересов
- В любой момент можем прерваться на кофе или завтрак (оплачивается дополнительно и по желанию). Я предложу разные места — от демократичных до статусных
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Здравствуйте, дорогие друзья! Рада, что заглянули ко мне. Я родилась в Москве и очень её люблю. Мне всегда хотелось показывать интересные места города и рассказывать про её историю вам. Раннее утро — особое время. Приходите ко мне на рассветные экскурсии — вы увидите удивительно тихую Москву!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
21 окт 2024
Экскурсия с Ольгой была очень интересной и познавательной. Время пролетело быстро. Мы получили много ответов на свои вопросы. Чувствуется, что Ольга - профессионал своего дела.
Благодарим!
Рекомендуем!
Благодарим!
Рекомендуем!
А
Алексей
25 сен 2024
Потрясающе! Вроде все знакомые места, но благодаря Ольге раскрылись абсолютно с другой стороны
Анастасия
19 сен 2024
Заказали эту чудесную экскурсию не на рассвете, а на закате и получили огромное удовольствие!
Это был наш последний вечер перед отъездом из Москвы и он получился волшебным!
Ольга создала по нашему запросу
Это был наш последний вечер перед отъездом из Москвы и он получился волшебным!
Ольга создала по нашему запросу
А
Анастасия
18 сен 2024
3 часа пролетели незаметно!
Спасибо за такую интересную экскурсию!!!
Будем всем советовать:)
Спасибо за такую интересную экскурсию!!!
Будем всем советовать:)
Г
Григорий
18 сен 2024
Потрясающая экскурсия! Все было очень интересно, материал был подан не как сухой набор фактов, а как одна история, рассказ, плавно и бесшовно проводящий нас по всему Китай-городу. Ольга наполнила экскурсию интересными фактами, мини-историями, которые позволяют понять, какой была жизнь в этом районе сотни лет назад. Отличным дополнением стала презентация с фотографиями, картинами, плакатами этих мест из разных эпох.
Ф
Федор
18 сен 2024
Отличная рассветная экскурсия в насыщенном историческими событиями месте. Экскурсия насыщенная, 2 часа пролетели.
Александра
18 сен 2024
Огромное спасибо Ольге за прекрасное проведенное время! Экскурсия прошла на одном дыхании и погрузила в историю. Ольга заранее направила файл со старыми фотографиями, чтобы лучше ощутить прошлое, за это отдельное спасибо)
Р
Рита
18 сен 2024
Ольга провела очень насыщенную, подробную экскурсию, углубилась в детали и необычно дополнила прогулку фотоматериалами для интересного сравнения "было"-"стало". Спасибо!
Входит в следующие категории Москвы
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