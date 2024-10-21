О Оксана Экскурсия с Ольгой была очень интересной и познавательной. Время пролетело быстро. Мы получили много ответов на свои вопросы. Чувствуется, что Ольга - профессионал своего дела.

Благодарим!

Рекомендуем!

А Алексей Потрясающе! Вроде все знакомые места, но благодаря Ольге раскрылись абсолютно с другой стороны

Анастасия

Это был наш последний вечер перед отъездом из Москвы и он получился волшебным!

Ольга создала по нашему запросу читать дальше индивидуальный маршрут, было очень интересно окунуться в древнюю историю Москвы.

Мы попросили больше времени уделить истории Китай-города.

Экскурсия прошла очень душевно: и история, и интересные артефакты на нашем пути, и юмор - всё сделало этот вечер прекрасным для нас.

Очень удобно гулять с радиогидами, особенно по шумной Никольской, всё хорошо слышно.

Ольга, спасибо! Обязательно будем рекомендовать Вас нашим друзьям! Заказали эту чудесную экскурсию не на рассвете, а на закате и получили огромное удовольствие!Это был наш последний вечер перед отъездом из Москвы и он получился волшебным!Ольга создала по нашему запросу

А Анастасия 3 часа пролетели незаметно!

Спасибо за такую интересную экскурсию!!!

Будем всем советовать:)

Г Григорий Потрясающая экскурсия! Все было очень интересно, материал был подан не как сухой набор фактов, а как одна история, рассказ, плавно и бесшовно проводящий нас по всему Китай-городу. Ольга наполнила экскурсию интересными фактами, мини-историями, которые позволяют понять, какой была жизнь в этом районе сотни лет назад. Отличным дополнением стала презентация с фотографиями, картинами, плакатами этих мест из разных эпох.

Ф Федор Отличная рассветная экскурсия в насыщенном историческими событиями месте. Экскурсия насыщенная, 2 часа пролетели.

Александра Огромное спасибо Ольге за прекрасное проведенное время! Экскурсия прошла на одном дыхании и погрузила в историю. Ольга заранее направила файл со старыми фотографиями, чтобы лучше ощутить прошлое, за это отдельное спасибо)