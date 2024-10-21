Рассветная Москва: вы, город и его история

Прогуляться по столице в первых лучах солнца и узнать, как древняя крепость превратилась в мегаполис
Вы увидите Москву без привычной толчеи — на рассвете, когда она особенно прекрасна. Я расскажу о строительстве Кремля, ансамбле Красной площади и метаморфозах Зарядья. Поговорим о театрах, первом печатном дворе и древних монастырях. Вы поймёте, как менялись архитектурный и исторический облики города и как на него влияют люди.
5
8 отзывов
Рассветная Москва: вы, город и его история
Рассветная Москва: вы, город и его история
Рассветная Москва: вы, город и его история
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по Театральной площади и Александровскому саду, Никольской улице и Варварке, переулкам Китай-города и парку «Зарядье». И увидите:

  • Древнейший действующий фонтан Москвы
  • Фрагмент 500-летней Китайгородской стены
  • Уникальные детали фасада гостиницы «Метрополь»
  • Единственную сохранившуюся отводную стрельницу Кремля
  • Невероятные виды города с панорамного моста

А я расскажу:

  • Кто из Рюриковичей и Романовых родился в Москве
  • Какие завоеватели осаждали Кремль
  • Как появился первый университет
  • Где у Москвы рука и можно ли с ней поздороваться
  • Есть ли в городе отпечаток морского дна

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет. При необходимости проведу экскурсию с учётом детских интересов
  • В любой момент можем прерваться на кофе или завтрак (оплачивается дополнительно и по желанию). Я предложу разные места — от демократичных до статусных

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Александровский сад»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
О
21 окт 2024
Экскурсия с Ольгой была очень интересной и познавательной. Время пролетело быстро. Мы получили много ответов на свои вопросы. Чувствуется, что Ольга - профессионал своего дела.
Благодарим!
Рекомендуем!
А
25 сен 2024
Потрясающе! Вроде все знакомые места, но благодаря Ольге раскрылись абсолютно с другой стороны
Анастасия
19 сен 2024
Заказали эту чудесную экскурсию не на рассвете, а на закате и получили огромное удовольствие!
Это был наш последний вечер перед отъездом из Москвы и он получился волшебным!
Ольга создала по нашему запросу
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индивидуальный маршрут, было очень интересно окунуться в древнюю историю Москвы.
Мы попросили больше времени уделить истории Китай-города.
Экскурсия прошла очень душевно: и история, и интересные артефакты на нашем пути, и юмор - всё сделало этот вечер прекрасным для нас.
Очень удобно гулять с радиогидами, особенно по шумной Никольской, всё хорошо слышно.
Ольга, спасибо! Обязательно будем рекомендовать Вас нашим друзьям!

Заказали эту чудесную экскурсию не на рассвете, а на закате и получили огромное удовольствие!
А
18 сен 2024
3 часа пролетели незаметно!
Спасибо за такую интересную экскурсию!!!
Будем всем советовать:)
Г
18 сен 2024
Потрясающая экскурсия! Все было очень интересно, материал был подан не как сухой набор фактов, а как одна история, рассказ, плавно и бесшовно проводящий нас по всему Китай-городу. Ольга наполнила экскурсию интересными фактами, мини-историями, которые позволяют понять, какой была жизнь в этом районе сотни лет назад. Отличным дополнением стала презентация с фотографиями, картинами, плакатами этих мест из разных эпох.
Потрясающая экскурсия! Все было очень интересно, материал был подан не как сухой набор фактов, а какПотрясающая экскурсия! Все было очень интересно, материал был подан не как сухой набор фактов, а какПотрясающая экскурсия! Все было очень интересно, материал был подан не как сухой набор фактов, а как
Ф
18 сен 2024
Отличная рассветная экскурсия в насыщенном историческими событиями месте. Экскурсия насыщенная, 2 часа пролетели.
Александра
18 сен 2024
Огромное спасибо Ольге за прекрасное проведенное время! Экскурсия прошла на одном дыхании и погрузила в историю. Ольга заранее направила файл со старыми фотографиями, чтобы лучше ощутить прошлое, за это отдельное спасибо)
Р
18 сен 2024
Ольга провела очень насыщенную, подробную экскурсию, углубилась в детали и необычно дополнила прогулку фотоматериалами для интересного сравнения "было"-"стало". Спасибо!

Входит в следующие категории Москвы

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