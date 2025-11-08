Экскурсия по сталинским высоткам Москвы предлагает уникальную возможность познакомиться с архитектурными шедеврами послевоенного времени. Гид расскажет о смелых проектах, технических сложностях и знаменитых жильцах.
Посетители смогут увидеть интерьеры гостиницы «Ленинградская» и высотки на Котельнической набережной, а также насладиться видом с Воробьевых гор.
Путешествие на комфортабельном автомобиле Mercedes V-класса сделает поездку удобной и запоминающейся
Посетители смогут увидеть интерьеры гостиницы «Ленинградская» и высотки на Котельнической набережной, а также насладиться видом с Воробьевых гор.
Путешествие на комфортабельном автомобиле Mercedes V-класса сделает поездку удобной и запоминающейся
5 причин купить эту экскурсию
- 🏢 Уникальные архитектурные решения
- 📚 Исторические факты и мифы
- 🎨 Посещение интерьеров высоток
- 🚗 Комфортное передвижение
- 🎁 Памятные подарки и сюрпризы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальное время для экскурсии по сталинским высоткам - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Москве наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться видами города без лишних неудобств. В тёплые месяцы меньше вероятность дождей, и город оживает, создавая особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные дни. Зимой экскурсия возможна, но холод и снег могут усложнить передвижение и восприятие архитектурных деталей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гостиница «Ленинградская»
- Высотка у Красных Ворот
- Высотка на Котельнической набережной
- МГУ на Воробьевых горах
- МИД
- Гостиница «Украина»
- Высотка на Кудринской площади
Описание экскурсии
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За 3 часа автомобильной экскурсии вы встретитесь и познакомитесь с каждой из «семи сестёр». Темами рассказов станут смелые проекты и их авторы, ход строительства, архитектурные особенности и уникальные решения.
- Гостиница «Ленинградская» на Комсомольской площади — самая помпезная, дорогая и красивая. Вы узнаете о рекордах здания и постояльцах гостиницы, а также изучите её великолепные интерьеры.
- Высотка у Красных Ворот — самая технически сложная. Заморозка грунта, отклонение от вертикали, вход в метро в здании…
- Высотка на Котельнической набережной — самая звёздная. Какие представители творческой элиты купили квартиры в этом доме и что говорили о жизни здесь?
- МГУ на Воробьевых горах — самое высокое из семи зданий. На средства, потраченные на строительство нового «дома» для Московского Университета, можно было заново отстроить город с населением 40 тысяч человек. Мы покажем уникальные фото интерьеров Главного здания МГУ, куда крайне сложно попасть.
- МИД — самая умная и секретная высотка. Вы услышите о лучших умах государства, о сложностях с установкой шпиля, об элементах английской готики.
- Гостиница «Украина» — самая гостеприимная. В нашей программе предусмотрено посещение этой высотки: вы рассмотрите макет исторического центра Москвы и сделаете перерыв на чашечку кофе и получите памятный подарок.
- Высотка на Кудринской площади — самая знаменитая. Здесь стоял на посту дядя Стёпа-милиционер и здесь поселились героини фильма «Москва слезам не верит», чтобы присмотреть за квартирой родственников.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes V-класса
- Если у вас экскурсия по особому поводу, поможем устроить сюрприз, заказать букет, торт или другой подарок. Словом, сделаем всё, чтобы три часа с нами стали для вас настоящим праздником.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 625 туристов
Меня зовут Ольга, я представляю дружное, профессиональное собщество современных экскурсоводов Москвы. Мы проводим яркие и запоминающиеся экскурсии по городу, организовываем туры выходного дня в Подмосковье и не только. Наши гиды интересно и динамично проводят экскурсии, блистательно владея историческими знаниями по своей теме. Главный отзыв после встреч с нами: спасибо за чувство дружбы, новые открытия и прекрасную подачу!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гид Олеся-суперпрофессионал своего дела, очень грамотная и образованая. Обязательно еще раз приедем к ней на экскурсии.
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O
Родилась в Москве, всю жизнь живу в Москве, но не все знала о высотках, мимо которых езжу почти каждый день всю свою жизнь! Интересно, познавательно, важно для осознания истории и
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Отличная экскурсия! Мы все (возраст от 8 до 92 лет) покорены и восхищены экскурсоводом Марией! Обширные знания, любовь к своему делу, отличное знание Москвы, интересное общение, умение преподнести информацию интересно и доступно для всех!
Благодарны организаторам экскурсии и лично Марии!
Всем рекомендую эту экскурсию!
Благодарны организаторам экскурсии и лично Марии!
Всем рекомендую эту экскурсию!
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Е
У нас экскурсию проводила Мария. Очень она нам понравилась! И как она преподносила материал, и манера общения, и объем информации, которым владеет экскурсовод. Мария нас сразу спросила, что мы хотим услышать на экскурсии. Давала дополнительную информацию, не только по высоткам.
Ещё и хорошо нас фотографировала) однозначно рекомендую!
Ещё и хорошо нас фотографировала) однозначно рекомендую!
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Выбрала экскурсию "7 сталинских высоток" в качестве подарка к юбилею супруга. Опыта экскурсий такого формата у нас ещё не было. Экскурсия понравилась: познавательно, интересно, информации в меру и глазам, и
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И
Экскурсия просто замечательная!! Много интересной информации, неожиданных подробностей. Огромное спасибо Марии!!! Мы были в восторге от экскурсии и от Марии)))
Хочется поблагодарить и организаторов- все на высшем уровне!!!
Конечно же, следующие экскурсии только с ВАМИ
Хочется поблагодарить и организаторов- все на высшем уровне!!!
Конечно же, следующие экскурсии только с ВАМИ
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