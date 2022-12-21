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Описание
Что вас ожидает
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За 3,5 часа автомобильной экскурсии вы встретитесь и познакомитесь с каждой из «семи сестер». Темами рассказов станут смелые проекты и их авторы, ход строительства, архитектурные особенности и уникальные решения.
Гостиница «Ленинградская» на Комсомольской площади — самая помпезная, дорогая и красивая. Вы узнаете о рекордах здания и постояльцах гостиницы.
Высотка у Красных Ворот — самая технически сложная. Заморозка грунта, отклонение от вертикали, вход в метро в здании…
Высотка на Котельнической набережной — самая звездная. Какие представители творческой элиты купили квартиры в этом доме и что говорили о жизни здесь?
МГУ на Воробьевых горах — самое высокое из семи зданий. На средства, потраченные на строительство нового «дома» для Московского Университета, можно было заново отстроить город с населением 40 тысяч человек.
МИД — самая умная и секретная высотка. Вы услышите о лучших умах государства, о сложностях с установкой шпиля, об элементах английской готики.
Гостиница «Украина» — самая гостеприимная. В нашей программе предусмотрено посещение этой высотки: вы рассмотрите макет исторического центра Москвы и сделаете перерыв на чашечку кофе.
Высотка на Кудринской площади — самая знаменитая. Здесь стоял на посту дядя Степа-милиционер и здесь поселились героини фильма «Москва слезам не верит», чтобы присмотреть за квартирой родственников.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле; предусмотрено 5-6 остановок для прогулок
Экскурсию для вас проведет гид-историк Василий из нашей команды — человек с богатейшим опытом, огромным количеством знаний и интересными рассказами
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек на микроавтобусе за доплату (по запросу)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Москве
Провели 30 экскурсий для 28 туристов
Меня зовут Ольга, я представляю дружное, профессиональное собщество современных экскурсоводов Москвы.
Мы проводим яркие и запоминающиеся экскурсии по городу, организовываем туры выходного дня в Подмосковье и не только.
Наши гиды интересно и динамично проводят экскурсии, блистательно владея историческими знаниями по своей теме.
Главный отзыв после встреч с нами: спасибо за чувство дружбы, новые открытия и прекрасную подачу!