Экскурсия по сталинским высоткам Москвы предлагает уникальную возможность познакомиться с архитектурными шедеврами послевоенного времени. Гид расскажет о смелых проектах, технических сложностях и знаменитых жильцах.



Посетители смогут увидеть интерьеры гостиницы «Ленинградская» и высотки на Котельнической набережной, а также насладиться видом с Воробьевых гор.



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Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для экскурсии по сталинским высоткам - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода в Москве наиболее комфортная, что позволяет наслаждаться видами города без лишних неудобств. В тёплые месяцы меньше вероятность дождей, и город оживает, создавая особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные дни. Зимой экскурсия возможна, но холод и снег могут усложнить передвижение и восприятие архитектурных деталей.

Сейчас август — это идеальное время.