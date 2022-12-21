Ольга — ваша команда гидов в Москве

Провели 30 экскурсий для 28 туристов

Меня зовут Ольга, я представляю дружное, профессиональное собщество современных экскурсоводов Москвы. Мы проводим яркие и запоминающиеся экскурсии по городу, организовываем туры выходного дня в Подмосковье и не только. Наши гиды интересно и динамично проводят экскурсии, блистательно владея историческими знаниями по своей теме. Главный отзыв после встреч с нами: спасибо за чувство дружбы, новые открытия и прекрасную подачу!