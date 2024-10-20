Москва: от допетровских палат до ГЭС-2. Групповая экскурсия

Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом
Москва меняется с молниеносной скоростью.

Я интересуюсь сохранением ее исторического наследия и с любопытством наблюдаю за появлением новых центров притяжения. На моей авторской экскурсии мы пройдем по живописному маршруту близ Москвы-реки.

Мы увидим восхитительные панорамы, знаковые сооружения разных эпох, поговорим о жизни города в соединении прошлого и настоящего.
5
1 отзыв
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2. Групповая экскурсия
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2. Групповая экскурсия
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Люди и панорамы Москвы

Мы начнем прогулку у величественного Храма Христа Спасителя: узнаем о том, что сохранилось от старого храма, о чём вспоминал Л. Н. Толстой и где отыскать иконы 16 века. С роскошного Патриаршего моста мы полюбуемся великолепным видом на Кремль и Москву-реку, Дом на набережной и памятник Петру I. Вспомним имена знаменитых созидателей Москвы: Константина Тона, Бориса Иофана, Сергея Малютина, Василия Башкирова. Спустившись к территории бывшей фабрики «Красный Октябрь», мы поговорим о легендарном кондитере фон Эйнеме и его верном продолжателе, окунёмся в пространство арт-кластера и вкусим воздух грядущих перемен.

Водоотводный канал и ДК «ГЭС-2»

На Болотной набережной мы узнаем, как Екатерина II подарила Москве остров. А на самом острове мы познакомимся с новой московской достопримечательностью — домом культуры «ГЭС-2». Поговорим о знаменитых синих трубах, раздвижных крышах и о сути современного искусства. В завершении прогулки мы посетим владения купца 17 века Аверкия Кириллова и полюбуемся великолепными палатами, хранящими дух Старой Москвы.

Архитектурные секреты

Мы поговорим об особенностях московской архитектуры: вспомним о том, что такое «русский стиль» 17 и 19 веков, увидим чудом сохранившиеся артефакты, узнаем о том, как воссоздавали, казалось бы, утраченные здания. Старые фотографии расскажут нам о том, как в первой половине 20 века строили и передвигали дома и как фантастическая «бумажная архитектура» удивительным образом воплощалась в жизнь.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
  • Храм Христа Спасителя и палаты Аверкия Кириллова частично закрыты лесами в ходе текущей реставрации.
  • Поскольку вход во дворы Дома на набережной в настоящее время есть только со стороны улицы Серафимовича, при желании после экскурсии гид может сопроводить экскурсантов на территорию дома, где по возможности дать дополнительную информацию об истории места.

в субботу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
20 окт 2024
Олеся отлично провела экскурсию, всем нам очень понравился интересный рассказ, жаль наше время было ограничено, обязательно примем участие в дальнейших экскурсиях!

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