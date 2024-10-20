Москва меняется с молниеносной скоростью. Я интересуюсь сохранением ее исторического наследия и с любопытством наблюдаю за появлением новых центров притяжения. На моей авторской экскурсии мы пройдем по живописному маршруту близ Москвы-реки. Мы увидим восхитительные панорамы, знаковые сооружения разных эпох, поговорим о жизни города в соединении прошлого и настоящего.

Описание экскурсии

Люди и панорамы Москвы

Мы начнем прогулку у величественного Храма Христа Спасителя: узнаем о том, что сохранилось от старого храма, о чём вспоминал Л. Н. Толстой и где отыскать иконы 16 века. С роскошного Патриаршего моста мы полюбуемся великолепным видом на Кремль и Москву-реку, Дом на набережной и памятник Петру I. Вспомним имена знаменитых созидателей Москвы: Константина Тона, Бориса Иофана, Сергея Малютина, Василия Башкирова. Спустившись к территории бывшей фабрики «Красный Октябрь», мы поговорим о легендарном кондитере фон Эйнеме и его верном продолжателе, окунёмся в пространство арт-кластера и вкусим воздух грядущих перемен.

Водоотводный канал и ДК «ГЭС-2»

На Болотной набережной мы узнаем, как Екатерина II подарила Москве остров. А на самом острове мы познакомимся с новой московской достопримечательностью — домом культуры «ГЭС-2». Поговорим о знаменитых синих трубах, раздвижных крышах и о сути современного искусства. В завершении прогулки мы посетим владения купца 17 века Аверкия Кириллова и полюбуемся великолепными палатами, хранящими дух Старой Москвы.

Архитектурные секреты

Мы поговорим об особенностях московской архитектуры: вспомним о том, что такое «русский стиль» 17 и 19 веков, увидим чудом сохранившиеся артефакты, узнаем о том, как воссоздавали, казалось бы, утраченные здания. Старые фотографии расскажут нам о том, как в первой половине 20 века строили и передвигали дома и как фантастическая «бумажная архитектура» удивительным образом воплощалась в жизнь.

Организационные детали