Москва: от допетровских палат до ГЭС-2. Групповая экскурсия
Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом
Москва меняется с молниеносной скоростью.
Я интересуюсь сохранением ее исторического наследия и с любопытством наблюдаю за появлением новых центров притяжения. На моей авторской экскурсии мы пройдем по живописному маршруту близ Москвы-реки.
Мы увидим восхитительные панорамы, знаковые сооружения разных эпох, поговорим о жизни города в соединении прошлого и настоящего.
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Люди и панорамы Москвы
Мы начнем прогулку у величественного Храма Христа Спасителя: узнаем о том, что сохранилось от старого храма, о чём вспоминал Л. Н. Толстой и где отыскать иконы 16 века. С роскошного Патриаршего моста мы полюбуемся великолепным видом на Кремль и Москву-реку, Дом на набережной и памятник Петру I. Вспомним имена знаменитых созидателей Москвы: Константина Тона, Бориса Иофана, Сергея Малютина, Василия Башкирова. Спустившись к территории бывшей фабрики «Красный Октябрь», мы поговорим о легендарном кондитере фон Эйнеме и его верном продолжателе, окунёмся в пространство арт-кластера и вкусим воздух грядущих перемен.
Водоотводный канал и ДК «ГЭС-2»
На Болотной набережной мы узнаем, как Екатерина II подарила Москве остров. А на самом острове мы познакомимся с новой московской достопримечательностью — домом культуры «ГЭС-2». Поговорим о знаменитых синих трубах, раздвижных крышах и о сути современного искусства. В завершении прогулки мы посетим владения купца 17 века Аверкия Кириллова и полюбуемся великолепными палатами, хранящими дух Старой Москвы.
Архитектурные секреты
Мы поговорим об особенностях московской архитектуры: вспомним о том, что такое «русский стиль» 17 и 19 веков, увидим чудом сохранившиеся артефакты, узнаем о том, как воссоздавали, казалось бы, утраченные здания. Старые фотографии расскажут нам о том, как в первой половине 20 века строили и передвигали дома и как фантастическая «бумажная архитектура» удивительным образом воплощалась в жизнь.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Храм Христа Спасителя и палаты Аверкия Кириллова частично закрыты лесами в ходе текущей реставрации.
Поскольку вход во дворы Дома на набережной в настоящее время есть только со стороны улицы Серафимовича, при желании после экскурсии гид может сопроводить экскурсантов на территорию дома, где по возможности дать дополнительную информацию об истории места.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 73 туристов
Меня зовут Олеся. Я лингвист, искусствовед и аккредитованный экскурсовод по Москве. На своих тематических экскурсиях стараюсь раскрыть город во всем его многообразии. Приглашаю вас в путешествие по знакомой и незнакомой столице. Мы вспомним, как менялся город на протяжении веков, и попробуем представить Москву будущего.