С Светлана За 2,5 часа прошли от Александровского сада до Софийской набережной и по истории с 12-го по 20-ый века. Узнали тайны Кремля, Красной площади и улочек Москвы. Спасибо Галине за интересные факты! Время пролетело незаметно!

Андрей Огромное спасибо Галине за то удивительное настроение, которое она создала во время экскурсии. Ее подача материала и любовь к своей работе говорит о высоком уровне профессионализма. Однозначно рекомендую и взрослым и детям.

E Elmira Отличный гид!

Д Дмитрий Отличный экскурсовод, превосходно разбирается в теме, знает материал и видно что любит Москву и ее историю. Однозначно рекомендую!

Р Роман Было очень интересно, прекрасная экскурсия!

Е Екатерина Добрый день. 30 августа ходили на экскурсию с Галиной. Спасибо огромное! Отличный маршрут, отличный экскурсвод. Получилось так, что на экскурсии была только наша семья, что было приятным бонусом. Дети 11 лет остались в восторге, очень интересно и понятно для них! Галина, ещё раз спасибо огромное!!

С Светлана Экскурсия с Галиной прекрасная! Почти 3 часа пролетели незаметно, узнали так много нового о башнях Кремля, соборе Василия Блаженного и истории России. Галина - отличный специалист и рассказчик, глубоко разбирающийся в истории и умеющий заинтересовать не только взрослых, но и детей. Спасибо за проведенную экскурсию, мы обязательно вернёмся вновь!

Н Надежда Экскурсия очень увлекательная и познавательная! Гид Галина рассказывала доступно и понятно. Мероприятие для широкой аудитории, было интересно детям и взрослым!

Д Дина Благодарим за увлекательную экскурсию прогулку!

Н Нат Очень увлекательно и познавательно

Л Людмила Все очень понравилось

Д Денис Замечатеная экскурсия, отличный экскурсовод! Помогла систематизировать всё знания о Кремле и Красной площади. Низкий поклон за прекрасно проведённое время.

Елена Галина-прекрасный экскурсовод, очень доступно и красочно всё рассказала, уместила в свой рассказ несколько эпох,умело организовала маршрут: и походить, и посидеть, с огромным уважением к духовным святыням этих мест.

История Кремля и Китай-города раскрылась совсем с другой стороны. Мне, мужу, сыну 11 лет понравилось всё!

И Ирина Замечательная экскурсия, 2,5 часа гуляли по Красной площади, Китай городу, экскурсовод отличный, показала, рассказала все,что могла, язык не сухой, рекомендую экскурсовода и экскурсию!!!!