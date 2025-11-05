Эта экскурсия по Москве предлагает прогулку по историческому центру столицы. Начав с Красной площади, маршрут ведет через Китай-город к Москворецкому мосту.
Путешественники увидят знаменитые постройки, такие как храм Василия Блаженного и крепостные стены Кремля. В ходе экскурсии раскрываются загадки архитектуры и события Смутного времени.
Групповая экскурсия без посещения объектов идеально подходит для тех, кто хочет глубже понять историю Москвы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посетите Красную площадь и Китай-город
- 🔍 Узнайте о Смутном времени
- 🕌 Оцените архитектуру храма Василия Блаженного
- 📜 Раскройте тайны древних зодчих
- 🎧 Комфортная экскурсия с звукоусилителем
Что можно увидеть
Описание экскурсии
На нашем маршруте:
- Красная площадь.
- Храм Василия Блаженного.
- Верхние и Средние торговые ряды.
- Храм Казанской иконы Божией Матери.
- Исторический музей.
- Мавзолей.
- Арсенал.
- Сенат.
- Крепостные стены Кремля и Китай-города.
- Москворецкий мост и многое другое.
Вам предстоит:
- Oтыскать следы бурных событий Смутного времени.
- Увидеть грандиозные постройки и сооружения эпох Ивана III и Ивана Грозного.
- Разобраться, является ли храм Василия Блаженного хаотичным нагромождением куполов или это симметричная архитектурная композиция, философия в камне.
- Расшифровать код, оставленный потомкам средневековыми зодчими.
- Узнать, в силу каких причин зарождаются такие всемирно известные города, как Москва.
Организационные детали
- Начало экскурсии недалеко от станции метро «Охотный ряд», а окончание у Москворецкого моста с противоположной стороны Москвы-реки.
- Это пешеходная программа без посещения объектов.
- Я использую звукоусилитель, чтобы всем было хорошо слышно.
- По запросу проведу экскурсию для организованных групп (например, школьных классов) — детали уточняйте в переписке.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Пенсионеры
|400 ₽
|Школьники
|400 ₽
|Студенты
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Красной площадью
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 211 туристов
Я большой любитель старины, фанат Москвы, книгочей. По образованию учитель и экскурсовод. Почти 20 лет постоянных походов и экскурсий по Москве подарили мне счастье познания лучшего города лучшей страны. Этим счастьем хочу поделиться со всеми!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Светлана
5 ноя 2025
За 2,5 часа прошли от Александровского сада до Софийской набережной и по истории с 12-го по 20-ый века. Узнали тайны Кремля, Красной площади и улочек Москвы. Спасибо Галине за интересные факты! Время пролетело незаметно!
Андрей
3 ноя 2025
Огромное спасибо Галине за то удивительное настроение, которое она создала во время экскурсии. Ее подача материала и любовь к своей работе говорит о высоком уровне профессионализма. Однозначно рекомендую и взрослым и детям.
E
Elmira
29 окт 2025
Отличный гид!
Д
Дмитрий
29 окт 2025
Отличный экскурсовод, превосходно разбирается в теме, знает материал и видно что любит Москву и ее историю. Однозначно рекомендую!
Р
Роман
27 окт 2025
Было очень интересно, прекрасная экскурсия!
Е
Екатерина
7 сен 2025
Добрый день. 30 августа ходили на экскурсию с Галиной. Спасибо огромное! Отличный маршрут, отличный экскурсвод. Получилось так, что на экскурсии была только наша семья, что было приятным бонусом. Дети 11 лет остались в восторге, очень интересно и понятно для них! Галина, ещё раз спасибо огромное!!
С
Светлана
7 июл 2025
Экскурсия с Галиной прекрасная! Почти 3 часа пролетели незаметно, узнали так много нового о башнях Кремля, соборе Василия Блаженного и истории России. Галина - отличный специалист и рассказчик, глубоко разбирающийся в истории и умеющий заинтересовать не только взрослых, но и детей. Спасибо за проведенную экскурсию, мы обязательно вернёмся вновь!
Н
Надежда
7 июл 2025
Экскурсия очень увлекательная и познавательная! Гид Галина рассказывала доступно и понятно. Мероприятие для широкой аудитории, было интересно детям и взрослым!
Д
Дина
3 июл 2025
Благодарим за увлекательную экскурсию прогулку!
Н
Нат
14 июн 2025
Очень увлекательно и познавательно
Л
Людмила
29 мая 2025
Все очень понравилось
Д
Денис
8 апр 2025
Замечатеная экскурсия, отличный экскурсовод! Помогла систематизировать всё знания о Кремле и Красной площади. Низкий поклон за прекрасно проведённое время.
Елена
7 апр 2025
Галина-прекрасный экскурсовод, очень доступно и красочно всё рассказала, уместила в свой рассказ несколько эпох,умело организовала маршрут: и походить, и посидеть, с огромным уважением к духовным святыням этих мест.
История Кремля и Китай-города раскрылась совсем с другой стороны. Мне, мужу, сыну 11 лет понравилось всё!
История Кремля и Китай-города раскрылась совсем с другой стороны. Мне, мужу, сыну 11 лет понравилось всё!
И
Ирина
7 апр 2025
Замечательная экскурсия, 2,5 часа гуляли по Красной площади, Китай городу, экскурсовод отличный, показала, рассказала все,что могла, язык не сухой, рекомендую экскурсовода и экскурсию!!!!
О
Ольга
5 апр 2025
Все очень понравилось
