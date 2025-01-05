10 отзывов оставили туристы

Экскурсия по Москве предлагает путешествие сквозь века. Участники узнают, как строился Кремль, каким он был изначально, и что находилось на месте Храма Христа Спасителя. Прогулка включает осмотр главных достопримечательностей, таких как Болотная площадь и завод Красный Октябрь. В завершение экскурсии подарки: акварельные открытки и путеводитель по ВДНХ. Участники также смогут насладиться легендарными конфетами и посетить фирменный магазин «Алёнка»

Описание мастер-класса

Кремлевские звезды

Это не традиционная обзорная прогулка с обилием исторических дат. Я покажу вам Москву с необычного ракурса и поделюсь малоизвестными фактами о главных памятниках. Вы осмотрите Кремль с Патриаршего моста и узнаете, как на пустыре вырос завод Красный Октябрь, ныне ставший популярным арт-кластером. Я также угощу вас легендарными конфетами, вкус которых напомнит о детстве.

Назад в будущее

Мы пройдем через парк Музеон на Болотный остров, по-новому глядя на знакомые места. У храма Христа Спасителя вспомним о непростой судьбе святыни, а у памятника Петру I поговорим о роли императора в истории столицы. Вы узнаете, как менялся город на протяжении веков: в дореволюционный, советский период и лихие 90-е. В завершение, мы обсудим, какая из эпох оказалась наиболее благополучной для того или иного пространства, а также порадуемся позитивным изменениями последних лет.

В конце прогулки я подарю вам акварельные открытки ручной работы и авторский путеводитель по ВДНХ — на память о нашем удивительном приключении.

Организационные детали

Экскурсия проходит с использованием радиогидов