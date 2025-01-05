10 отзывов оставили туристы

Отправьтесь в путешествие по Москве, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя Кремль и Болотный остров с необычного ракурса
Экскурсия по Москве предлагает путешествие сквозь века.
Участники узнают, как строился Кремль, каким он был изначально, и что находилось на месте Храма Христа Спасителя.
Прогулка включает осмотр главных достопримечательностей, таких как Болотная площадь и завод Красный Октябрь. В завершение экскурсии подарки: акварельные открытки и путеводитель по ВДНХ. Участники также смогут насладиться легендарными конфетами и посетить фирменный магазин «Алёнка»
Это не традиционная обзорная прогулка с обилием исторических дат. Я покажу вам Москву с необычного ракурса и поделюсь малоизвестными фактами о главных памятниках. Вы осмотрите Кремль с Патриаршего моста и узнаете, как на пустыре вырос завод Красный Октябрь, ныне ставший популярным арт-кластером. Я также угощу вас легендарными конфетами, вкус которых напомнит о детстве.
Назад в будущее
Мы пройдем через парк Музеон на Болотный остров, по-новому глядя на знакомые места. У храма Христа Спасителя вспомним о непростой судьбе святыни, а у памятника Петру I поговорим о роли императора в истории столицы. Вы узнаете, как менялся город на протяжении веков: в дореволюционный, советский период и лихие 90-е. В завершение, мы обсудим, какая из эпох оказалась наиболее благополучной для того или иного пространства, а также порадуемся позитивным изменениями последних лет. В конце прогулки я подарю вам акварельные открытки ручной работы и авторский путеводитель по ВДНХ — на память о нашем удивительном приключении.
Организационные детали
Экскурсия проходит с использованием радиогидов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 556 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я лицензированный экскурсовод в Москве и коренная москвичка. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алина
Добрый день! Выражаем благодарность Елене за прекрасно проведённую экскурсию! Сами бы никогда не посетили столько необычных, интересных и насыщенных локаций. Экскурсовод прекрасно подстраивалась под интересы нашей мини-группы (погреться, передохнуть, избегать читать дальшеуменьшить
скопления людей). Информация была представлена легко, незаурядно, позитивно. С удовольствием погуляем с Еленой по другим маршрутам и послушаем талантливые рассказы о Москве и ее достопримечательностях и, конечно, порекомендуем организатора друзьям и знакомым! Отдельное спасибо за творческий сувенир в конце!
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А
Анастасия
Несмотря на плохую погоду - прошло все замечательно. Детям 8 и 11 лет было интересно. Особенно в фирменном магазине фабрики Алёнка
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Михаил
Спасибо, Елене за отличную прогулку по центру Москвы. Несмотря на очень жаркую погоду, мы получили ответы на все наши вопросы и экскурсия продлилась существенно больше заявленного времени. Мы продвигались в комфортном читать дальшеуменьшить
темпе и вели интересную беседу. Сам маршрут отличается от большинства предлагаемых на этом сайте и охватывает разные, довольно удалённые друг от друга, локации в центре. Во многом поэтому, мы и остановили свой выбор именно на нём. В целом, маршрут длинный, но проходится легко, т. к. предусмотрены остановки на скамейках. Несмотря на то, что экскурсия заявлена "без детей", Елена пошла нам навстречу и, в итоге, прекрасно нашла общий язык с нашим шестилеткой, который крайне аккуратно общается с чужими людьми.
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Вячеслав
Эта экскурсия для людей, у которых есть мозги. Приятно удивила интеллектуальная и творческая работа экскурсовода, это не какие-то там скучные и унылые классические экскурсии (по типу обзорных, галопам по всему читать дальшеуменьшить
с озвучкой энциклопедических знаний), это локализация на самых интересных деталях архитектуры, исторические факты подаются в формате, который заинтересовывает. Не для маленьких детей, не нужно их мучать, им это будет не интересно. Получил море позитивных эмоций от экскурсии, которая имеет типовое описание и ничем толком от других не отличается. В общем, качественная работа. Спасибо! Буду в Москве, обязательно закажу что-нибудь ещё у этого экскурсовода. Волшебник плохого не посоветует, мне можно верить.
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Ю
Юлия
Хочу оставить отзыв об экскурсии "Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка". Гид Елена просто молодец: веселая, жизнерадостная девушка в очень простой и доступной форме рассказывает об интересных фактах парка Музеон, памятнике читать дальшеуменьшить
Петру 1, архитектуре городских домов и самое интересное о фабрике Красный Октябрь. На самом деле интересно все. Но про про эту кондитерскую фабрику, такую любимую и знакомую, узнали столько нового, что мы рекомендуем всем посетить это место. И обязательно в сопровождении Лены. Еще мы прошлись по набережной Москвы-реки и узнали много интересных фактов о назначении причала, около Заречья. Одним словом, мы в восторге!
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Н
Наталья
Как и заявлено в описании, данная экскурсия представляет собой не простой набор дат и фактов, а эмоциональный рассказ (иногда даже в ролях) о московских достопримечательностях и самой Москве. Экскурсия интересна читать дальшеуменьшить
тем, что она не повторяет классические обзорки по Москве, а раскрывает нам новые интересные места и факты. Рассказы Лены это больше о людях, чем об архитекуре или истории. Крайне рекомендую эту экскурсию особенно семьям с детьми, поскольку отсутствие формализма, рассказы про шоколадную фабрику не просто не дадут детям заскучать, но и оставят в себе реальные воспоминания.
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