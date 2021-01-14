10 отзывов оставили туристы

Кремлевские звезды Это не традиционная обзорная прогулка 👣 с обилием исторических дат. Я покажу вам Москву с необычного ракурса и поделюсь малоизвестными фактами о главных памятниках. Вы осмотрите Кремль с противоположного берега и пройдете вдоль его южной стены, подивитесь новому мосту в парке 🌳 Зарядье и узнаете, как на пустыре вырос завод Красный Октябрь, ныне ставший популярным арт-кластером. Я также угощу вас легендарными конфетами, вкус которых напомнит о детстве.
Назад в будущее Мы пройдем через парк 🌳 Музеон на Болотный остров 🏝️, по-новому глядя на знакомые места. У храма Христа Спасителя вспомним о непростой судьбе святыни, а у памятника Петру I поговорим о роли императора в истории 📖 столицы ⭐️. Вы узнаете, как менялся город 🏙️ на протяжении веков: в дореволюционный, советский период и лихие 90-е. В завершение, мы обсудим, какая из эпох оказалась наиболее благополучной для того или иного пространства, а также порадуемся позитивным изменениями последних лет. В конце прогулки я подарю вам акварельные открытки ручной работы и авторский путеводитель 🚗 по ВДНХ — на память о нашем удивительном приключении.
Организационные детали
Посещение памятников не предполагается
На нашем пути будет фирменный кондитерский магазин «Алёнка» и уютные кофейни, куда можно будет заглянуть при желании
Предусмотрено две санитарные остановки — в начале и середине пути. Для прогулки с детьми в колясках этот маршрут не адаптирован: на пути множество лестниц без пандусов.
В подарок от меня вы получите открытки ручной работы и мой авторский путеводитель 🚗 по ВДНХ — подробную карту с маршрутом и файл-пояснение с описанием точек на карте
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро Октябрьская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Я Лена. Родилась в Москве, выросла в Подмосковье. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
Очень хорошо провели время на экскурсии с Еленой. Время пролетело очень быстро. Приятная в общении девушка, интересный рассказчик.
Василий
9 янв 2021
Спасибо за экскурсию, непринуждённая обстановка и интересный рассказ о Столице прекрасно завершили наш вечер. Экскурсия занимает три часа времени и вы проходите чуть больше 5 км, в прохладное время года нужно обязательно тепло одеваться, гид предлагает во время пути заходить в кафе и брать чай, кофе, чтобы согреться. Нам понравился такой формат экскурсии, будем путешествовать ещё в такой компании.
Вячеслав
29 дек 2020
Эта экскурсия для людей, у которых есть мозги. Приятно удивила интеллектуальная и творческая работа экскурсовода, это не какие-то там скучные и унылые классические экскурсии (по типу обзорных, галопам по всему с озвучкой энциклопедических знаний), это локализация на самых интересных деталях архитектуры, исторические факты подаются в формате, который заинтересовывает. Не для маленьких детей, не нужно их мучать, им это будет не интересно. Получил море позитивных эмоций от экскурсии, которая имеет типовое описание и ничем толком от других не отличается. В общем, качественная работа. Спасибо! Буду в Москве, обязательно закажу что-нибудь ещё у этого экскурсовода. Волшебник плохого не посоветует, мне можно верить.
Наталья
1 дек 2020
Как и заявлено в описании, данная экскурсия представляет собой не простой набор дат и фактов, а эмоциональный рассказ (иногда даже в ролях) о московских достопримечательностях и самой Москве. Экскурсия интересна тем, что она не повторяет классические обзорки по Москве, а раскрывает нам новые интересные места и факты. Рассказы Лены это больше о людях, чем об архитекуре или истории. Крайне рекомендую эту экскурсию особенно семьям с детьми, поскольку отсутствие формализма, рассказы про шоколадную фабрику не просто не дадут детям заскучать, но и оставят в себе реальные воспоминания.
Светлана
24 ноя 2020
Экскурсия оставила положительное впечатление. Гид Елена – начинающий экскурсовод, пунктуальная, не скучная, видно как горит глаз и ей интересно. Были на экскурсии 21ноября, нас была группа 8человек, с погодой более- менее повезло. Имейте в виду, что экскурсия достаточно продолжительная, как по времени, так и по маршруту, рассчитана на 3, 5часа, а при хорошей погоде на все 4часа. Прошли мы почти 13тыщ шагов. За это время мы успели переместиться от парка «Музеон» через Болотный остров к набережной Кремля и далее к Зарядью. Повторили знания про памятник флоту (Петру), Башни Кремля и др. Узнали историю создания и интересные факты фабрики Красный Октябрь. Нас угостили конфетками (очень приятно)-прогулка то СЛАДКАЯ. В общем с положительным зарядом мы продолжили день! Маршрут достаточно длинный для холодного времени года. В теплое пойдет на УРА!
Юлия
9 окт 2020
Хочу оставить отзыв об экскурсии "Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка". Гид Елена просто молодец: веселая, жизнерадостная девушка в очень простой и доступной форме рассказывает об интересных фактах парка Музеон, памятнике Петру 1, архитектуре городских домов и самое интересное о фабрике Красный Октябрь. На самом деле интересно все. Но про про эту кондитерскую фабрику, такую любимую и знакомую, узнали столько нового, что мы рекомендуем всем посетить это место. И обязательно в сопровождении Лены. Еще мы прошлись по набережной Москвы-реки и узнали много интересных фактов о назначении причала, около Заречья. Одним словом, мы в восторге!
Наталия
7 окт 2020
Ходили на эту замечательную экскурсию разновозрастной компанией. Младшему 15, старшему 57. Всем очень понравилось. Елена интересно преподносит материал, видно, что человек работает душой. Тщательно подобран материал. Много интересных фактов. Такая теплая атмосфера царила во время экскурсии, с трудом распрощались, договорившись встретиться вновь. Всем рекомендую этого экскурсовода. Получите массу удовольствия. Леночка, спасибо, и до встречи.
Марина
20 сен 2020
Добрый день! Это была наша первая индивидуальная экскурсия, очень понравилось. Маршрут очень грамотно составлен. Особенно понравилась история фабрики "Красный октябрь", как самого прогрессивного места трудоустройства ХIX века. Всем советую гида Лену
Анна
4 сен 2020
Елена отличный экскурсовод. Немного сомневались, стоит ли идти на экскурсию, ведь мы тут живем) и вроде все знаем. Экскурсия прошла достаточно познавательно, некоторые события затерлись в памяти и Елена нам освежила воспоминания, а что то и вовсе оказалось открытием. Рекомендуем!
Юлия
1 сен 2020
Добрый день! Были на экскурсии всей семьёй, все в полном восторге. Лена очень обаятельная, позитивная девушка. Рекомендую!