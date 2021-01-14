10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Кремлевские звезды

Это не традиционная обзорная прогулка 👣 с обилием исторических дат. Я покажу вам Москву с необычного ракурса и поделюсь малоизвестными фактами о главных памятниках. Вы осмотрите Кремль с противоположного берега и пройдете вдоль его южной стены, подивитесь новому мосту в парке 🌳 Зарядье и узнаете, как на пустыре вырос завод Красный Октябрь, ныне ставший популярным арт-кластером. Я также угощу вас легендарными конфетами, вкус которых напомнит о детстве.

Назад в будущее

Мы пройдем через парк 🌳 Музеон на Болотный остров 🏝️, по-новому глядя на знакомые места. У храма Христа Спасителя вспомним о непростой судьбе святыни, а у памятника Петру I поговорим о роли императора в истории 📖 столицы ⭐️. Вы узнаете, как менялся город 🏙️ на протяжении веков: в дореволюционный, советский период и лихие 90-е. В завершение, мы обсудим, какая из эпох оказалась наиболее благополучной для того или иного пространства, а также порадуемся позитивным изменениями последних лет.

В конце прогулки я подарю вам акварельные открытки ручной работы и авторский путеводитель 🚗 по ВДНХ — на память о нашем удивительном приключении.

Организационные детали