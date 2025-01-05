10 отзывов оставили туристы

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Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка

Отправьтесь в путешествие по Москве, где история оживает на каждом шагу. Откройте для себя Кремль и Болотный остров с необычного ракурса
Экскурсия по Москве предлагает путешествие сквозь века.

Участники узнают, как строился Кремль, каким он был изначально, и что находилось на месте Храма Христа Спасителя.

Прогулка включает осмотр главных достопримечательностей, таких как Болотная площадь и завод Красный Октябрь. В завершение экскурсии подарки: акварельные открытки и путеводитель по ВДНХ. Участники также смогут насладиться легендарными конфетами и посетить фирменный магазин «Алёнка»
5
22 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🕌 Узнать историю Кремля
  • 🍬 Попробовать легендарные конфеты
  • 🎨 Получить уникальные открытки
  • 📚 Авторский путеводитель в подарок
  • 🗺️ Увидеть Болотный остров с нового ракурса
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Храм Христа Спасителя
  • Болотная площадь
  • Памятник Петру I
  • Завод Красный Октябрь

Описание мастер-класса

Кремлевские звезды

Это не традиционная обзорная прогулка с обилием исторических дат. Я покажу вам Москву с необычного ракурса и поделюсь малоизвестными фактами о главных памятниках. Вы осмотрите Кремль с Патриаршего моста и узнаете, как на пустыре вырос завод Красный Октябрь, ныне ставший популярным арт-кластером. Я также угощу вас легендарными конфетами, вкус которых напомнит о детстве.

Назад в будущее

Мы пройдем через парк Музеон на Болотный остров, по-новому глядя на знакомые места. У храма Христа Спасителя вспомним о непростой судьбе святыни, а у памятника Петру I поговорим о роли императора в истории столицы. Вы узнаете, как менялся город на протяжении веков: в дореволюционный, советский период и лихие 90-е. В завершение, мы обсудим, какая из эпох оказалась наиболее благополучной для того или иного пространства, а также порадуемся позитивным изменениями последних лет.
В конце прогулки я подарю вам акварельные открытки ручной работы и авторский путеводитель по ВДНХ — на память о нашем удивительном приключении.

Организационные детали

Экскурсия проходит с использованием радиогидов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 556 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я лицензированный экскурсовод в Москве и коренная москвичка. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1
Алина
Добрый день! Выражаем благодарность Елене за прекрасно проведённую экскурсию! Сами бы никогда не посетили столько необычных, интересных и насыщенных локаций. Экскурсовод прекрасно подстраивалась под интересы нашей мини-группы (погреться, передохнуть, избегать
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скопления людей). Информация была представлена легко, незаурядно, позитивно. С удовольствием погуляем с Еленой по другим маршрутам и послушаем талантливые рассказы о Москве и ее достопримечательностях и, конечно, порекомендуем организатора друзьям и знакомым! Отдельное спасибо за творческий сувенир в конце!

Добрый день! Выражаем благодарность Елене за прекрасно проведённую экскурсию! Сами бы никогда не посетили столько необычных,
Добрый день! Выражаем благодарность Елене за прекрасно проведённую экскурсию! Сами бы никогда не посетили столько необычных,
Добрый день! Выражаем благодарность Елене за прекрасно проведённую экскурсию! Сами бы никогда не посетили столько необычных,
Добрый день! Выражаем благодарность Елене за прекрасно проведённую экскурсию! Сами бы никогда не посетили столько необычных,
Добрый день! Выражаем благодарность Елене за прекрасно проведённую экскурсию! Сами бы никогда не посетили столько необычных,
Добрый день! Выражаем благодарность Елене за прекрасно проведённую экскурсию! Сами бы никогда не посетили столько необычных,
Добрый день! Выражаем благодарность Елене за прекрасно проведённую экскурсию! Сами бы никогда не посетили столько необычных,
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А
Несмотря на плохую погоду - прошло все замечательно. Детям 8 и 11 лет было интересно. Особенно в фирменном магазине фабрики Алёнка
Несмотря на плохую погоду - прошло все замечательно. Детям 8 и 11 лет было интересно. Особенно в фирменном магазине фабрики Алёнка
Несмотря на плохую погоду - прошло все замечательно. Детям 8 и 11 лет было интересно. Особенно в фирменном магазине фабрики Алёнка
Несмотря на плохую погоду - прошло все замечательно. Детям 8 и 11 лет было интересно. Особенно в фирменном магазине фабрики Алёнка
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Михаил
Спасибо, Елене за отличную прогулку по центру Москвы.
Несмотря на очень жаркую погоду, мы получили ответы на все наши вопросы и экскурсия продлилась существенно больше заявленного времени. Мы продвигались в комфортном
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темпе и вели интересную беседу.
Сам маршрут отличается от большинства предлагаемых на этом сайте и охватывает разные, довольно удалённые друг от друга, локации в центре. Во многом поэтому, мы и остановили свой выбор именно на нём. В целом, маршрут длинный, но проходится легко, т. к. предусмотрены остановки на скамейках.
Несмотря на то, что экскурсия заявлена "без детей", Елена пошла нам навстречу и, в итоге, прекрасно нашла общий язык с нашим шестилеткой, который крайне аккуратно общается с чужими людьми.

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Вячеслав
Эта экскурсия для людей, у которых есть мозги. Приятно удивила интеллектуальная и творческая работа экскурсовода, это не какие-то там скучные и унылые классические экскурсии (по типу обзорных, галопам по всему
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с озвучкой энциклопедических знаний), это локализация на самых интересных деталях архитектуры, исторические факты подаются в формате, который заинтересовывает. Не для маленьких детей, не нужно их мучать, им это будет не интересно. Получил море позитивных эмоций от экскурсии, которая имеет типовое описание и ничем толком от других не отличается. В общем, качественная работа. Спасибо! Буду в Москве, обязательно закажу что-нибудь ещё у этого экскурсовода. Волшебник плохого не посоветует, мне можно верить.

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Ю
Хочу оставить отзыв об экскурсии "Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка". Гид Елена просто молодец: веселая, жизнерадостная девушка в очень простой и доступной форме рассказывает об интересных фактах парка Музеон, памятнике
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Петру 1, архитектуре городских домов и самое интересное о фабрике Красный Октябрь. На самом деле интересно все. Но про про эту кондитерскую фабрику, такую любимую и знакомую, узнали столько нового, что мы рекомендуем всем посетить это место. И обязательно в сопровождении Лены. Еще мы прошлись по набережной Москвы-реки и узнали много интересных фактов о назначении причала, около Заречья. Одним словом, мы в восторге!

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Н
Как и заявлено в описании, данная экскурсия представляет собой не простой набор дат и фактов, а эмоциональный рассказ (иногда даже в ролях) о московских достопримечательностях и самой Москве. Экскурсия интересна
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тем, что она не повторяет классические обзорки по Москве, а раскрывает нам новые интересные места и факты. Рассказы Лены это больше о людях, чем об архитекуре или истории.
Крайне рекомендую эту экскурсию особенно семьям с детьми, поскольку отсутствие формализма, рассказы про шоколадную фабрику не просто не дадут детям заскучать, но и оставят в себе реальные воспоминания.

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