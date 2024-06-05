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🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 214 отзывов Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий Начало: У метро Третьяковская «Вы увидите, как и где Яуза впадает в Москву-реку, пересечете необычный рукотворный остров в центре Москвы и прогуляетесь по набережной Водоотводного канала» от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 24 отзыва Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве Начало: Вблизи метро Выставочная «Сделав впечатляющие фотографии башен Москва-Сити с набережной, мы отправимся исследовать лабиринты небоскребов комплекса» 5 850 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной «Дом на набережной: хроники места» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 50 отзывов Автомобильная обзорная экскурсия по Москве Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок... «Проезжая по самым красивым набережным столицы, вы полюбуетесь из окна автомобиля многочисленными мостами, кафедральным собором Христа Спасителя и могучим памятником князю Владимиру» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1020 отзывов Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе... «Софийская и Берсеневская набережные — одна из главных «открыточных» точек Москвы с видом на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной и фабрику «Красный октябрь»» 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 7 отзывов Коломенское. История и тайны государевой вотчины Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское» «Погуляем по знаменитым садам и набережной-променаду, отыщем 600-летный дуб и Государев ледник, подивимся крохотному домику великана Петра I и обсудим, почему главный храм Коломенского охраняется ЮНЕСКО» 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 50 отзывов Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы Начало: У м. Библиотека имени Ленина «Мы исследуем местность вокруг Кремля, набережную, Красную и Манежную площади» 4900 4 410 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Тайны улицы Смоленской: экскурсия по историческим местам Москвы Погрузитесь в историю Москвы, раскрывая секреты улицы Смоленской в увлекательной экскурсии Начало: у метро «Смоленская» «Жилой Дом архитекторов и парадную застройку набережных» от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Москва: от допетровских палат до ГЭС-2 Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом Начало: У м. Кропоткинская «На Болотной набережной мы познакомимся с новой московской достопримечательностью — домом культуры ГЭС-2 — и обсудим современное искусство» 1 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва За спиной великих: по следам московских коллекционеров Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского Начало: У метро Кропоткинская «Я проведу вас по улицам, бульварам и набережным, где притаились особняки богатых купцов-коллекционеров, создавших основу коллекций Пушкинского музея, Третьяковки, Эрмитажа» 6 000 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 10 отзывов Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 6 отзывов Групповая велопрогулка по киноместам Москвы Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы Начало: В районе метро «Ленинский проспект» 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 88 отзывов Ежедневная прогулка по Москве Узнать и полюбить город за 2 часа Начало: У станции метро «Смоленская» «С Ростовской набережной вы полюбуетесь видом на сталинские высотки, Белый дом, Киевский вокзал и Москву-Сити» Расписание: ежедневно в 15:15 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой «Прокатимся по набережным московского острова Балчуг и увидим новомодный дом культуры «ГЭС-2»» 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв «Модный» остров рядом с Кремлем Собрать коллекцию лучших ракурсов столицы на прогулке по старинному московскому району Начало: в районе метро Кропоткинская «Мы вернемся на Берсеневскую набережную ради лучшего из дошедших до нашего времени боярских дворов в Москве — палат думного дьяка Аверкия Кириллова, храма Святителя Николы, легендарного Дома на набережной» 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Хамовники: прогулка к усадьбе Льва Толстого Прогуляться вдоль Фрунзенской набережной, узнать истории Хамовной слободы и увидеть дом Толстого Начало: У метро «Парк Культуры», радиальная линия «По живописной Фрунзенской набережной выйдем к Комсомольскому проспекту и отыщем Шефский дом, где в XIX веке собирались офицеры и интеллектуальная элита» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Секреты Дома на набережной Раскрыть тайны одного из самых загадочных зданий Москвы и разобраться в особенностях его архитектуры Начало: На станции метро Кропоткинская «Вы услышите, как изменилась Всехсвятская улица со времен постройки легендарного здания, что было раньше на его месте и почему в 30-е годы Дом на набережной можно было назвать настоящим небоскребом» 4 650 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России Начало: В районе метро Кропоткинская «После вы пройдете по одному из самых красивых мостов Москвы, откуда увидите большой Кремлёвский дворец, все звездные башни Московского кремля и дом на Набережной» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа Начало: В районе метро Выставочная «Изучать высокотехнологичный центр деловой жизни начнем на набережной Тараса Шевченко, где вы взглянете на небоскребы с другого берега Москвы-реки» 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Московские набережные: история и архитектура Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика Начало: У м. Киевская «Мы встретимся в районе Киевского вокзала и отправимся гулять по живописным набережным: Бережковской и Тараса Шевченко» от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 13 отзывов Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века Начало: Около метро Речной вокзал «На набережной вас ждут не только виды, но и небольшой сюрприз» Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 5 отзывов Фотопрогулка по острову Балчуг Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки Начало: У Храма Христа Спасителя «Раскроем место, где можно полюбоваться городом с высоты, и пройдём по набережным» 6700 6 030 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре Прогуляться по историческому району Москвы, погрузиться в прошлое и попробовать горячий шоколад Начало: На Берсеневской набережной «1️⃣ Наш маршрут начинается напротив театра Эстрады на Берсеневской набережной» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Музейная миля Москвы Пройти по излюбленным местам ценителей классического и современного искусства Начало: В районе станции метро «Кропоткинская» «кем и для чего был построен «русский терем» на Пречистенской набережной,» 5 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона Увидеть и узнать, как менялась Москва - на экскурсии по необычному маршруту в центре города Начало: У храма Христа Спасителя «Взглянете с впечатляющего ракурса на Кремль и Дом на набережной» 4 550 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили Архитектурная прогулка по современному району престижной малоэтажной застройки Начало: Метро Парк Культуры (радиальная) «Еще в начале 1990-х в самом центре Москвы, между Пречистенской набережной и улицей Остоженка лежала «великая разруха»» 7 000 ₽ за всё до 6 чел.

⛴ На теплоходе Аудиогид 1.5 часа 2 отзыва Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Водоотводному каналу На теплоходе по центру столицы в компании аудиогида Начало: На причале «Патриарший» «Причал «Патриарший» — Болотная набережная — Парящий мост — парк Зарядье — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — причал «Патриарший»» 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы Отыскать самые «клёвые» места в компании гида и эксперта по городской рыбалке Начало: Возле станции метро «Кропоткинская» «Всё чаще в парках и на набережных можно встретить людей с удочками» 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Южный речной вокзал - образ времени Об истории, архитектуре, прошлом и будущем вокзала - понятно и интересно Начало: У Южного речного вокзала «с чего начиналось благоустройство набережных и районов, прилегающих к реке» 5 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты Начало: в районе метро «Нагатинский Затон» «10 минут — плывём вдоль нескольких ярких локаций (парк «Зарядье», высотка на Котельнической набережной, Дом музыки)» 24 900 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа Пречистенская набережная. Новая жизнь Старой Москвы Групповая экскурсия по центральному району с посещением смотровой площадки храма Христа Спасителя Начало: На СТ.М. «Кропоткинская» «На примере ярких строений в районе Пречистенской набережной вы проследите эту эволюцию» Расписание: в среду в 11:00 1 400 ₽ за человека

🚤 На катере Индивидуальная 1.5 часа Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы Увидеть нецентральные достопримечательности и зелёные берега столицы с воды Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино) 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Квест 3.5 часа Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября "" Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома Начало: у метро Кропоткинская «Переместитесь в советскую Москву, чтобы посмотреть на знаменитый Дом на набережной и вспомнить его страшную судьбу» 1 200 ₽ за всё до 5 чел.