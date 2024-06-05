1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы
Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий
Начало: У метро Третьяковская
«Вы увидите, как и где Яуза впадает в Москву-реку, пересечете необычный рукотворный остров в центре Москвы и прогуляетесь по набережной Водоотводного канала»
9 июня в 12:30
10 июня в 12:30
от 2 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити
Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве
Начало: Вблизи метро Выставочная
«Сделав впечатляющие фотографии башен Москва-Сити с набережной, мы отправимся исследовать лабиринты небоскребов комплекса»
13 июня в 14:30
14 июня в 14:30
5 850₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
«Дом на набережной: хроники места»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
Начало: По месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
«Проезжая по самым красивым набережным столицы, вы полюбуетесь из окна автомобиля многочисленными мостами, кафедральным собором Христа Спасителя и могучим памятником князю Владимиру»
23 июня в 06:00
26 июня в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
«Софийская и Берсеневская набережные — одна из главных «открыточных» точек Москвы с видом на храм Христа Спасителя, Кремль, Дом на набережной и фабрику «Красный октябрь»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Коломенское. История и тайны государевой вотчины
Погрузиться в жизнь царского двора, открыть мистические сюжеты и полюбоваться русским зодчеством
Начало: В Музее-заповеднике «Коломенское»
«Погуляем по знаменитым садам и набережной-променаду, отыщем 600-летный дуб и Государев ледник, подивимся крохотному домику великана Петра I и обсудим, почему главный храм Коломенского охраняется ЮНЕСКО»
Завтра в 17:00
14 июня в 15:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Открыть старинные предания на авторской прогулке в центре Москвы
Начало: У м. Библиотека имени Ленина
«Мы исследуем местность вокруг Кремля, набережную, Красную и Манежную площади»
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
49004 410₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны улицы Смоленской: экскурсия по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы, раскрывая секреты улицы Смоленской в увлекательной экскурсии
Начало: у метро «Смоленская»
«Жилой Дом архитекторов и парадную застройку набережных»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом
Начало: У м. Кропоткинская
«На Болотной набережной мы познакомимся с новой московской достопримечательностью — домом культуры ГЭС-2 — и обсудим современное искусство»
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
1 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
За спиной великих: по следам московских коллекционеров
Истории, тайны и судьбы меценатов, подаривших миру Пикассо, Матисса и Чайковского
Начало: У метро Кропоткинская
«Я проведу вас по улицам, бульварам и набережным, где притаились особняки богатых купцов-коллекционеров, создавших основу коллекций Пушкинского музея, Третьяковки, Эрмитажа»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 25 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Москве
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: У станции метро «Смоленская»
«С Ростовской набережной вы полюбуетесь видом на сталинские высотки, Белый дом, Киевский вокзал и Москву-Сити»
Расписание: ежедневно в 15:15
9 июня в 15:15
10 июня в 15:15
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
«Прокатимся по набережным московского острова Балчуг и увидим новомодный дом культуры «ГЭС-2»»
Завтра в 15:30
9 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Модный» остров рядом с Кремлем
Собрать коллекцию лучших ракурсов столицы на прогулке по старинному московскому району
Начало: в районе метро Кропоткинская
«Мы вернемся на Берсеневскую набережную ради лучшего из дошедших до нашего времени боярских дворов в Москве — палат думного дьяка Аверкия Кириллова, храма Святителя Николы, легендарного Дома на набережной»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Хамовники: прогулка к усадьбе Льва Толстого
Прогуляться вдоль Фрунзенской набережной, узнать истории Хамовной слободы и увидеть дом Толстого
Начало: У метро «Парк Культуры», радиальная линия
«По живописной Фрунзенской набережной выйдем к Комсомольскому проспекту и отыщем Шефский дом, где в XIX веке собирались офицеры и интеллектуальная элита»
Завтра в 18:00
11 июня в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Дома на набережной
Раскрыть тайны одного из самых загадочных зданий Москвы и разобраться в особенностях его архитектуры
Начало: На станции метро Кропоткинская
«Вы услышите, как изменилась Всехсвятская улица со времен постройки легендарного здания, что было раньше на его месте и почему в 30-е годы Дом на набережной можно было назвать настоящим небоскребом»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
«После вы пройдете по одному из самых красивых мостов Москвы, откуда увидите большой Кремлёвский дворец, все звездные башни Московского кремля и дом на Набережной»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Москва-Сити с видом из башни Око
Погрузитесь в атмосферу делового центра Москвы и насладитесь видом столицы с высоты 87 этажа
Начало: В районе метро Выставочная
«Изучать высокотехнологичный центр деловой жизни начнем на набережной Тараса Шевченко, где вы взглянете на небоскребы с другого берега Москвы-реки»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
«Мы встретимся в районе Киевского вокзала и отправимся гулять по живописным набережным: Бережковской и Тараса Шевченко»
25 июня в 11:00
26 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Северный речной вокзал: гуляем, изучаем, слушаем музыку
Нескучная экскурсия в мини-группе по паркам и набережной через великолепное здание 20 века
Начало: Около метро Речной вокзал
«На набережной вас ждут не только виды, но и небольшой сюрприз»
Расписание: в пятницу и воскресенье в 12:00
14 июня в 12:00
16 июня в 12:00
900₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по острову Балчуг
Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки
Начало: У Храма Христа Спасителя
«Раскроем место, где можно полюбоваться городом с высоты, и пройдём по набережным»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Загадочная Берсеневка: от Дома на набережной - до музея «Роза Эйнема» на Красном Октябре
Прогуляться по историческому району Москвы, погрузиться в прошлое и попробовать горячий шоколад
Начало: На Берсеневской набережной
«1️⃣ Наш маршрут начинается напротив театра Эстрады на Берсеневской набережной»
Завтра в 18:00
12 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музейная миля Москвы
Пройти по излюбленным местам ценителей классического и современного искусства
Начало: В районе станции метро «Кропоткинская»
«кем и для чего был построен «русский терем» на Пречистенской набережной,»
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка от храма Христа Спасителя до Музеона
Увидеть и узнать, как менялась Москва - на экскурсии по необычному маршруту в центре города
Начало: У храма Христа Спасителя
«Взглянете с впечатляющего ракурса на Кремль и Дом на набережной»
11 июня в 17:00
15 июня в 09:00
4 550₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Остоженка: от пакгаузов до Золотой мили
Архитектурная прогулка по современному району престижной малоэтажной застройки
Начало: Метро Парк Культуры (радиальная)
«Еще в начале 1990-х в самом центре Москвы, между Пречистенской набережной и улицей Остоженка лежала «великая разруха»»
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка вокруг Золотого острова по Москве-реке и Водоотводному каналу
На теплоходе по центру столицы в компании аудиогида
Начало: На причале «Патриарший»
«Причал «Патриарший» — Болотная набережная — Парящий мост — парк Зарядье — Московский Кремль — Храм Христа Спасителя — причал «Патриарший»»
Завтра в 12:29
9 июня в 12:29
990₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ловить всегда, ловить везде! Street fishing на исторических набережных Москвы
Отыскать самые «клёвые» места в компании гида и эксперта по городской рыбалке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
«Всё чаще в парках и на набережных можно встретить людей с удочками»
14 июня в 13:00
15 июня в 16:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Южный речной вокзал - образ времени
Об истории, архитектуре, прошлом и будущем вокзала - понятно и интересно
Начало: У Южного речного вокзала
«с чего начиналось благоустройство набережных и районов, прилегающих к реке»
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на катере по Москве-реке
Поплавать с капитаном по Москве-реке и отдохнуть от городской суеты
Начало: в районе метро «Нагатинский Затон»
«10 минут — плывём вдоль нескольких ярких локаций (парк «Зарядье», высотка на Котельнической набережной, Дом музыки)»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
24 900₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Пречистенская набережная. Новая жизнь Старой Москвы
Групповая экскурсия по центральному району с посещением смотровой площадки храма Христа Спасителя
Начало: На СТ.М. «Кропоткинская»
«На примере ярких строений в районе Пречистенской набережной вы проследите эту эволюцию»
Расписание: в среду в 11:00
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Самостоятельная прогулка на катере по живописному району Москвы
Увидеть нецентральные достопримечательности и зелёные берега столицы с воды
Начало: В яхт-клубе «Медуза» (м. Строгино)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
«Переместитесь в советскую Москву, чтобы посмотреть на знаменитый Дом на набережной и вспомнить его страшную судьбу»
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Сердце Москвы: групповая экскурсия на электросамокатах
Увидеть единственную башню Китайгородской стены и по-новому посмотреть на Красную площадь
Начало: у парка Зарядье
«Проедем вокруг древних стен Кремля и Китай-города, прокатимся по Кремлёвской набережной»
12 июня в 19:30
15 июня в 19:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ттатьяна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Олеся удивительно приятная девушка, мы получили удовольствие от общения! Было комфортно. Порекомендовала знакомым.
- ИИрина1 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
- AAnna1 июня 2024Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
- ММарина27 мая 2024Прогулка-экскурсия вместе с Павлом - восторг! Экскурсовод — харизматичный, великолепный рассказчик, было интересно с первой до последней минуты: неожиданные повороты истории,
- ВВероника24 мая 2024Спасибо, Юлия! Очень интересно и познавательно, на все дополнительные вопросы так же были получены ответы.
- ППолина24 мая 2024Чудесная экскурсия! Спасибо большое нашему гиду - Юлии. Ходили до этого на экскурсию по красному маршруту, также с Юлией -
- ЕЕлена20 мая 202420.05.24 гуляла с Юлией по синему маршруту, моим восторгам нет предела - столько нового, красивого, интересного плюс дополнительная рекомендация смотровой
- ССветлана20 мая 2024Спасибо Ирине за прекрасную экскурсию! Несмотря на необычайно холодную для мая погоду, время провели великолепно. На комфортабельном автомобиле, в тепле,
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Набережная»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Набережная" можно забронировать 34 экскурсии от 900 до 24 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1597 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Москве, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Москвы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024