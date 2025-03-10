Иммерсивная экскурсия по центру Москвы

Перенеситесь в прошлое Москвы, участвуя в интерактивной экскурсии с аудиогидом. Узнайте интересные факты и насладитесь атмосферой столицы
Участники экскурсии отправятся в путешествие по Москве 18-20 века, познакомятся с выдающимися личностями и узнают о ключевых событиях.

Прогулка начинается у памятника на Пушкинской площади и проходит через Тверскую улицу, Столешников переулок и другие знаковые места. На маршруте гостей ждут интерактивные задания, московские угощения и репортажные фотографии. Экскурсия подходит для всех возрастов, начиная с 5 лет, и оставит незабываемые впечатления
5
18 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎧 Аудиогид с эффектами
  • 📸 Памятные фотографии
  • 🍽 Московские угощения
  • 🕵️ Интерактивные задания
  • 🏛 Исторические факты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семьи
Иммерсивная экскурсия по центру Москвы
Иммерсивная экскурсия по центру Москвы
Иммерсивная экскурсия по центру Москвы
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 11:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Пушкинская площадь
  • Тверская улица
  • Столешников переулок
  • Большой театр
  • Никольская улица
  • ГУМ
  • Красная площадь
  • Парящий мост

Описание экскурсии

Я встречу вас с термосом чая и питательными батончиками, расскажу, как будет проходить экскурсия, и выдам наушники. Дружелюбный голос виртуального гида, музыка и аудиоэффекты перенесут вас на несколько веков назад. На познавательной прогулке вы примете участие в интерактивных заданиях, станцуете, подпоёте и попробуете московское угощение. Я буду рядом на протяжении всего маршрута, сделаю фотографии в репортажной манере и отправлю вам лучшие кадры после экскурсии.

Вы узнаете:

  • Почему бульвар называется Страстным
  • Как передвигались дома по Тверской улице при её расширении
  • Чем знаменит Столешников переулок
  • Кто считается главным архитектором города
  • Кем были постояльцы гостиницы «Метрополь»
  • Как питерский храм оказался в столице
  • Кое-что новое о сталинских высотках

А также почувствуете знаменитый запах старой Москвы и сниметесь в коротком видео на память.

Наш маршрут:
Прогулка начнётся около памятника поэту на Пушкинской площади, пройдёт по Тверской улице, Столешникову переулку, Большой Дмитровке и мимо Большого театра. Затем мы выйдем к улице Никольской, осмотрим Никольские ряды, ГУМ, Красную площадь. Закончим на Парящем мосту в Зарядье.

Организационные детали

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет (размер наушников регулируется).

Остались вопросы?

в понедельник, вторник и четверг в 11:00 и 14:00, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1710 ₽
Дети до 18 лет1140 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пушкинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 11:00 и 14:00, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Марина)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Марина)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Марина)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Марина)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Марина)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Марина)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Дарья)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Елена)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Елена)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Елена)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Елена)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Елена)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Елена)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Елена)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Елена)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Елена)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Александра)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Александра)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Александра)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Александра)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Александра)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Александра)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Татьяна)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Татьяна)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Татьяна)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Наталия)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Наталия)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Наталия)Иммерсивная экскурсия по центру Москвы (Маша)
И
10 мар 2025
Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Татьяне. Очень люблю иммерсивные прогулки и эта точно войдет в коллекцию любимых. Рекомендую!
А
3 мар 2025
Эта экскурсия перевернула мое представление о том, какими могут быть прогулки по городу! Сочетание иммерсивных технологий и живого общения с Татьяной – это просто бомба! Татьяна умеет создать невероятную атмосферу,
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а наушники позволяют полностью погрузиться в историю. Кроме того, она замечательно фотографирует и снимает видео, поэтому у вас останутся не только знания и впечатления, но и отличные кадры на память! Настоятельно рекомендую!

Ульяна
2 мар 2025
Спасибо Татьяне за замечательно проведенное время! Видно что человек с любовью к своему делу. Рекомендуем для тех кому надоели однотипные экскурсии. Здесь вы погрузитесь в атмосферу и точно запомните маршрут😃
Марина
2 мар 2025
Впервые побывала на таком формате экскурсий, иммерсивной. Экскурсовод, обаятельная девушка Татьяна, напоила вкусным чаем и потом в комфортном темпе пошли гулять по улицам Москвы. Такой формат экскурсии никого не оставит
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равнодушным,что мы только не делали - слушали интересные факты, плясали, пели, смеялись, ели конфетки, нюхали духи. Дети, школьного возраста, думаю тоже будут в восторге. Если хотите испытать позитивные эмоции, то обязательно заказывайте эту экскурсию)

Впервые побывала на таком формате экскурсий, иммерсивной. Экскурсовод, обаятельная девушка Татьяна, напоила вкусным чаем и потомВпервые побывала на таком формате экскурсий, иммерсивной. Экскурсовод, обаятельная девушка Татьяна, напоила вкусным чаем и потомВпервые побывала на таком формате экскурсий, иммерсивной. Экскурсовод, обаятельная девушка Татьяна, напоила вкусным чаем и потомВпервые побывала на таком формате экскурсий, иммерсивной. Экскурсовод, обаятельная девушка Татьяна, напоила вкусным чаем и потомВпервые побывала на таком формате экскурсий, иммерсивной. Экскурсовод, обаятельная девушка Татьяна, напоила вкусным чаем и потомВпервые побывала на таком формате экскурсий, иммерсивной. Экскурсовод, обаятельная девушка Татьяна, напоила вкусным чаем и потом
Николай
4 фев 2025
Хочу поблагодарить замечательного экскурсовода Татьяну! Так случилось, что я приехал в Москву, когда была очень плохая погода. В результате оказалось, что в этот день никто кроме меня на экскурсию не
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записался. Но Татьяна ничего отменять не стала и провела иммерсивную прогулку специально для меня одного. Я почувствовал себя «настоящим ВИПом»))) В любом турагентстве индивидуальная экскурсия разумеется стоит дороже, чем групповая. Но раз я записывался на групповую, то никакую доплату с меня брать не стали. В результате получилась индивидуальная экскурсия по цене групповой! Но главное разумеется не в этом. Татьяна - очень эрудированный, обаятельный и доброжелательный человек, который просто излучает позитив. Да и сама экскурсия весьма содержательная и оригинальная. Неожиданные факты, красивая музыка, весёлые интерактивы, различные сюрпризы - всё это создаёт удивительную атмосферу. Ну а появление Майкла Джексона - просто огонь!))) Время пролетело незаметно. Когда всё завершилось, мы с Татьяной вместе шли до метро, общались, и было ощущение, что мы знакомы уже очень-очень давно. А потом она мне прислала прекрасные фотографии с прогулки и даже настоящий видеоклип! Хочу пожелать развития этому замечательному проекту. Надеюсь, что когда я в следующий раз снова приеду в Москву, у Татьяны к тому времени появятся новые экскурсионные маршруты и я на них обязательно запишусь!

Дарья
22 янв 2025
Это было великолепно! Татьяна прекрасный организатор, это была одна из самых душевных экскурсий! Очень интересный формат. Спасибо большое за экскурсию, от души рекомендую!
Это было великолепно! Татьяна прекрасный организатор, это была одна из самых душевных экскурсий! Очень интересный формат.
Елена
22 янв 2025
Татьяна, спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции до сих пор захлёстывают.
На новогодние праздники мне удалось побывать на замечательной иммерсивной экскурсии. Было очень интересно и здорово. Экскурсия нестандартная. Мне
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очень нравится такой вид мероприятий, когда в легкой и интересной форме рассказывают об истории города. Экскурсия действительно интерактивная, участников активно вовлекают в какие то действия: поёшь, танцуешь, веселишься. Иногда чувствуешь себя ребенком. Очень здорово. Мы прошли интересные исторические места расположенные в центре города. Но не по традиционному маршруту, который выберет любой приезжий, а по местам с секретиками. Угостились конфетами, чаем, какая экскурсия еще этим похвастается. Прекрасный экскурсовод, Татьяна, была очень внимательна, сделала мне кучу фотографий и даже ролик! Буду рекомендовать вас всем своим друзьям и знакомым

Татьяна, спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции до сих пор захлёстывают.Татьяна, спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции до сих пор захлёстывают.Татьяна, спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции до сих пор захлёстывают.Татьяна, спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции до сих пор захлёстывают.Татьяна, спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции до сих пор захлёстывают.Татьяна, спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции до сих пор захлёстывают.Татьяна, спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции до сих пор захлёстывают.Татьяна, спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции до сих пор захлёстывают.Татьяна, спасибо вам огромное, за такую потрясающую экскурсию. Эмоции до сих пор захлёстывают.
Александр
15 янв 2025
Спасибо Татьяне, все было чудесно!!!
А
9 янв 2025
Были на данной экскурсии 6 января - захотелось разнообразить тюлений отдых!) и мы явно не прогадали!
С подобным форматом проведения мероприятия столкнулись первый раз, очень необычно. Причем на наше время забронировала
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билеты только наша семья - 3 человека - но Татьяна все равно провела экскурсию.
Вот все понравилось больше всего:
1. Отличные наушники, хороший звук, зимой дополнительное утепление)) да и вообще при использовании наушников нет обычной погони за экскурсоводом, боязни не услышать, слышно отлично отовсюду + Татьяна следила за воспроизведением в зависимости от ситуации на пути.
2. Энергичное движение - мы не успели замерзнуть, по пути были и танцы, и пробежки.
3. За время экскурсии было очень много интерактива и всяких приятностей - чай, вкусные батончики, другие вкусняшки и памятные подарочки.
Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению!!!

Были на данной экскурсии 6 января - захотелось разнообразить тюлений отдых!) и мы явно не прогадали!Были на данной экскурсии 6 января - захотелось разнообразить тюлений отдых!) и мы явно не прогадали!Были на данной экскурсии 6 января - захотелось разнообразить тюлений отдых!) и мы явно не прогадали!Были на данной экскурсии 6 января - захотелось разнообразить тюлений отдых!) и мы явно не прогадали!Были на данной экскурсии 6 января - захотелось разнообразить тюлений отдых!) и мы явно не прогадали!Были на данной экскурсии 6 января - захотелось разнообразить тюлений отдых!) и мы явно не прогадали!
О
8 янв 2025
Иммерсивная экскурсия по центру Москвы с Татьяной - моё удивление и открытие, что можно так легко, интересно, где-то пританцовывая, где-то замедляя шаг увидеть, почувствовать и ощутить очарование Москвы. Отдельный респект за музыкальное сопровождение экскурсии. Наш 6-летний сын в конце сказал:"Хочу продолжения!" И я с ним согласна, очень душевно!
Н
7 янв 2025
Большое спасибо Татьяне за прекрасную организацию и проведение нашей экскурсии! Было познавательно, интересно и весело! Наша прогулка прошла в очень теплой атмосфере. Татьяне желаем дальнейших профессиональных успехов! С удовольствием посетим другие ее экскурсии.
Т
20 дек 2024
Татьяна,
Назвать это экскурсией я не могу🤓 Это ПОТРЯСАЮЩАЯ АТМОСФЕРНАЯ прогулка с другом!!!!
Все было просто супер!
Комфортный формат с наушниками,
Интересный разговор с увлечённым и эрудированым человеком!
Море положительных эмоций!
Вопросы-викторины, музыка, вкусняшки открывали новое
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и не очевидное, подсвечивали интересные детали и привнесли вкусную, яркую изюминку в наше небольшое путешествие!
Были удивлена как быстро и незаметно пролетело время!
Шикарное послевкусие от экскурсии - прогулки вместе с Татьяной - это получить фотографии и видео и с удовольствием пересматривать, вспоминать, делиться с близкими, заново наслаждаться эмоциями и атмосферой!!!
Спасибо огромное!
Татьяна, Ждём новых анонсов!

Татьяна
17 дек 2024
Восторг, да и только! Не описать словами, те чувства, что переживаешь и чувствуешь на маршруте во время экскурсии. И слёзы радости за нашу великую страну, и смех, и чувства гордости!
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Чётко продуманный маршрут; музыкальное сопровождение; интерактивные задания - всё происходило в неожиданные, но такие нужные моменты! История, факты, легенды - где Москва открывается с самой интересной стороны!
Приятные сюрпризы, которые остаются у тебя после экскурсии надолго позволят оставить в памяти этот день!
Но саму прогулку очень дополняет человек, который её создал и сотворил! Татьяна душевная, светлая, добрая. Нашла подход к каждому участнику в группе, обеспечила комфортную атмосферу среди всех и подарила самые лучшие впечатления!
Однозначно рекомендую и семьям и детям и жителям и гостям столицы! Это достойно продуманный маршрут с наилучшим наполнением! Процветания, роста и хороших гостей! С наилучшими пожеланиями, гостья Царицына-Сталинграда-Волгограда!

Восторг, да и только! Не описать словами, те чувства, что переживаешь и чувствуешь на маршруте воВосторг, да и только! Не описать словами, те чувства, что переживаешь и чувствуешь на маршруте воВосторг, да и только! Не описать словами, те чувства, что переживаешь и чувствуешь на маршруте во
Наталия
26 ноя 2024
На днях я посетила очень интересную экскурсию, в новом формате для меня!
Это было увлекательное, и позитивное путешествие по Москве, по центру нашей столицы.
Несмотря на то, что я живу здесь, я
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узнала много новой информации, интересных и даже необычных фактах о достопримечательностях Москвы!
Очень приятен и неожиданен был интерактив, благодаря этому экскурсия проходила весело и активно!
Я побывала балериной, а что творил Майкл Джексон!!))) Это нужно увидеть своими глазами!!!
А также приятно удивил подарок с запахом Москвы, вкусняшки и чай перед началом экскурсии, они придали настрой на теплый прием!
Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто готов к новым, неожиданным впечатлениям, где помимо истории вы сможете проявить себя и задуматься о будущем!
Время пролетело незаметно!
Татьяна, мега-позитивный человек! Спасибо огромное!
Желаю удачи и процветания и жду новых маршрутов!

На днях я посетила очень интересную экскурсию, в новом формате для меня!На днях я посетила очень интересную экскурсию, в новом формате для меня!На днях я посетила очень интересную экскурсию, в новом формате для меня!
Елена
25 ноя 2024
Побывала вчера на прекрасной экскурсии! Это мой первый опыт в данном направлении! Настолько было все душевно, эмоционально и в тот же момент интересно! Хочу сказать огромное спасибо, прекрасному экскурсоводу Татьяне, за подарочки и предоставленные эмоции 🥹! 💋

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