Участники экскурсии отправятся в путешествие по Москве 18-20 века, познакомятся с выдающимися личностями и узнают о ключевых событиях. Прогулка начинается у памятника на Пушкинской площади и проходит через Тверскую улицу, Столешников переулок и другие знаковые места. На маршруте гостей ждут интерактивные задания, московские угощения и репортажные фотографии. Экскурсия подходит для всех возрастов, начиная с 5 лет, и оставит незабываемые впечатления

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Описание экскурсии

Я встречу вас с термосом чая и питательными батончиками, расскажу, как будет проходить экскурсия, и выдам наушники. Дружелюбный голос виртуального гида, музыка и аудиоэффекты перенесут вас на несколько веков назад. На познавательной прогулке вы примете участие в интерактивных заданиях, станцуете, подпоёте и попробуете московское угощение. Я буду рядом на протяжении всего маршрута, сделаю фотографии в репортажной манере и отправлю вам лучшие кадры после экскурсии.

Вы узнаете:

Почему бульвар называется Страстным

Как передвигались дома по Тверской улице при её расширении

Чем знаменит Столешников переулок

Кто считается главным архитектором города

Кем были постояльцы гостиницы «Метрополь»

Как питерский храм оказался в столице

Кое-что новое о сталинских высотках

А также почувствуете знаменитый запах старой Москвы и сниметесь в коротком видео на память.

Наш маршрут:

Прогулка начнётся около памятника поэту на Пушкинской площади, пройдёт по Тверской улице, Столешникову переулку, Большой Дмитровке и мимо Большого театра. Затем мы выйдем к улице Никольской, осмотрим Никольские ряды, ГУМ, Красную площадь. Закончим на Парящем мосту в Зарядье.

Организационные детали

Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет (размер наушников регулируется).