Прогулка начинается у памятника на Пушкинской площади и проходит через Тверскую улицу, Столешников переулок и другие знаковые места. На маршруте гостей ждут интерактивные задания, московские угощения и репортажные фотографии. Экскурсия подходит для всех возрастов, начиная с 5 лет, и оставит незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Аудиогид с эффектами
- 📸 Памятные фотографии
- 🍽 Московские угощения
- 🕵️ Интерактивные задания
- 🏛 Исторические факты
- 👨👩👧👦 Подходит для семьи
Что можно увидеть
- Пушкинская площадь
- Тверская улица
- Столешников переулок
- Большой театр
- Никольская улица
- ГУМ
- Красная площадь
- Парящий мост
Описание экскурсии
Я встречу вас с термосом чая и питательными батончиками, расскажу, как будет проходить экскурсия, и выдам наушники. Дружелюбный голос виртуального гида, музыка и аудиоэффекты перенесут вас на несколько веков назад. На познавательной прогулке вы примете участие в интерактивных заданиях, станцуете, подпоёте и попробуете московское угощение. Я буду рядом на протяжении всего маршрута, сделаю фотографии в репортажной манере и отправлю вам лучшие кадры после экскурсии.
Вы узнаете:
- Почему бульвар называется Страстным
- Как передвигались дома по Тверской улице при её расширении
- Чем знаменит Столешников переулок
- Кто считается главным архитектором города
- Кем были постояльцы гостиницы «Метрополь»
- Как питерский храм оказался в столице
- Кое-что новое о сталинских высотках
А также почувствуете знаменитый запах старой Москвы и сниметесь в коротком видео на память.
Наш маршрут:
Прогулка начнётся около памятника поэту на Пушкинской площади, пройдёт по Тверской улице, Столешникову переулку, Большой Дмитровке и мимо Большого театра. Затем мы выйдем к улице Никольской, осмотрим Никольские ряды, ГУМ, Красную площадь. Закончим на Парящем мосту в Зарядье.
Организационные детали
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет (размер наушников регулируется).
в понедельник, вторник и четверг в 11:00 и 14:00, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1710 ₽
|Дети до 18 лет
|1140 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
На новогодние праздники мне удалось побывать на замечательной иммерсивной экскурсии. Было очень интересно и здорово. Экскурсия нестандартная. Мне
С подобным форматом проведения мероприятия столкнулись первый раз, очень необычно. Причем на наше время забронировала
Назвать это экскурсией я не могу🤓 Это ПОТРЯСАЮЩАЯ АТМОСФЕРНАЯ прогулка с другом!!!!
Все было просто супер!
Комфортный формат с наушниками,
Интересный разговор с увлечённым и эрудированым человеком!
Море положительных эмоций!
Вопросы-викторины, музыка, вкусняшки открывали новое
Это было увлекательное, и позитивное путешествие по Москве, по центру нашей столицы.
Несмотря на то, что я живу здесь, я