Приглашаю вместе погулять по одному из самых красивых районов Москвы — Хамовники. Вы увидите средневековые дома и роботов-курьеров, древние церкви и современную архитектуру. Я расскажу, как эти места связаны с Булгаковым, Есениным, Львом Толстым и Никулиным. Как они менялись от эпохи к эпохе и какие удивительные события здесь происходили.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы рассмотрите две прекрасные средневековые церкви: Николы на Берсеневке и Николы в Хамовниках. Пройдёте по Пречистенке — одной из древнейших улиц Москвы. Полюбуетесь архитектурой разных стилей: строгой и с причудливыми украшениями. А также увидите необычное место, где роятся роботы Яндекса. По пути я расскажу:
- Как складывалось противостояние Великих княжеств Литовского и Московского
- Чем колымага отличается от кареты
- Почему Булгаков так часто писал о Пречистенке
- Что значит «съездить к Мюру»
- В каком трактире можно было выпить на границе ночи и утра
- Как расположения церкви отражалось на её названии и наименовании местности
- Где Толстой видел «городскую беспросветную нищету»
И многое другое.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваш гид в Москве
Меня зовут Борис, я путешественник и фотограф, знаток Старой Москвы. Стараюсь создавать на экскурсиях атмосферу радостного удивления и интересных открытий, ощущение праздника и счастья. Жду вас на своих авторских маршрутах.Задать вопрос
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