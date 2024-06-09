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Приглашаю вместе погулять по одному из самых красивых районов Москвы — Хамовники. Вы увидите средневековые дома и роботов-курьеров, древние церкви и современную архитектуру. Я расскажу, как эти места связаны с Булгаковым, Есениным, Львом Толстым и Никулиным. Как они менялись от эпохи к эпохе и какие удивительные события здесь происходили.