Незабываемая М. – Гид из Москвы

В течение 2-х часовой экскурсии 🧭 по посольствам Москвы вы увидите особняк Волковой-Грибова-Позднякова, в котором сейчас находится посольство Танзании.



Оригинальный особняк Миндовского, считается одним из самых красивых 🤩 построек в Москве.



В данный момент в этом здесь расположилось посольство Новой Зеландии.



Вы сможете узнать удивительные тайны и истории 📖, которые хранят в себе эти здания, а может у вас получится увидеть привидение.