оригинальный особняк Миндовского – посольство Новой Зеландии
палаццо Верстовской – посольство Исландии
строгий особняк Берии – посольство Туниса
особняк Шлосберга – резиденция немецкого посла
особняк Некрасова – резиденция посла Чили
удивительный замок, созданный архитектором Шехтелем, в котором когда–то жила настоящая ведьма
усадьбу в неорусском стиле, принадлежавшую Лопатиной
особняк Морозовой – Дом приемов МИД
особняк Рябушинского – музей Горького
Многие дворянские усадьбы, расположенные в центральных районах Москвы, отданы в распоряжение посольств иностранных государств. Несмотря на то, что эти прекрасные образцы старинной архитектуры утратили свое прямое назначение, они продолжают украшать столицу. Но самое главное заключается в том, что посольства хранят удивительные тайны и истории 📖, которые можно узнать на нашей экскурсии 🧭 ходе 2–х часовой авторской пешеходной экскурсии по посольствам Москвы Вы обязательно:
побываете у подножия горы ⛰️ Килиманджаро, не покидая столицу;
совершите прогулку 👣 под пальмами Танзании;
выясните, зачем нужны грифоны и какая миссия на них возложена,
узнаете как и зачем построен вышитый крестиком дом;
какие тайны скрываются в особняке Соловьева, почему его называют «бестиарием» и что за странная дипмиссия там «прописана»;
истории о привидениях, живущих в посольстве Туниса, и о том, как сотрудники от них спасаются.
Что входит
Осмотр всех основных улиц, особняков и монументов по программе
Удивительные тайны и истории от гида, любящего свое дело
Остановки для фотографий
Что не входит
Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
Личные расходы туриста
Транспортное обслуживание на время экскурсии и трансфер не предусмотрен
Начало
🚩 ст. м. Маяковская
Место завершения
🏁 ст. м. Тверская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.