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Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков

3.8
10 отзывов
Незабываемая М.
Незабываемая М. – Гид из Москвы
В течение 2-х часовой экскурсии 🧭 по посольствам Москвы вы увидите особняк Волковой-Грибова-Позднякова, в котором сейчас находится посольство Танзании.

Оригинальный особняк Миндовского, считается одним из самых красивых 🤩 построек в Москве.

В данный момент в этом здесь расположилось посольство Новой Зеландии.

Вы сможете узнать удивительные тайны и истории 📖, которые хранят в себе эти здания, а может у вас получится увидеть привидение.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 700 ₽ за человека

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Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков

Что вы увидите

  • особняк Волкова–Грибовой–Позднякова - посольство Танзании
  • оригинальный особняк Миндовского – посольство Новой Зеландии
  • палаццо Верстовской – посольство Исландии
  • строгий особняк Берии – посольство Туниса
  • особняк Шлосберга – резиденция немецкого посла
  • особняк Некрасова – резиденция посла Чили
  • удивительный замок, созданный архитектором Шехтелем, в котором когда–то жила настоящая ведьма
  • усадьбу в неорусском стиле, принадлежавшую Лопатиной
  • особняк Морозовой – Дом приемов МИД
  • особняк Рябушинского – музей Горького
Многие дворянские усадьбы, расположенные в центральных районах Москвы, отданы в распоряжение посольств иностранных государств. Несмотря на то, что эти прекрасные образцы старинной архитектуры утратили свое прямое назначение, они продолжают украшать столицу. Но самое главное заключается в том, что посольства хранят удивительные тайны и истории 📖, которые можно узнать на нашей экскурсии 🧭 ходе 2–х часовой авторской пешеходной экскурсии по посольствам Москвы Вы обязательно:
  • побываете у подножия горы ⛰️ Килиманджаро, не покидая столицу;
  • совершите прогулку 👣 под пальмами Танзании;
  • выясните, зачем нужны грифоны и какая миссия на них возложена,
  • узнаете как и зачем построен вышитый крестиком дом;
  • какие тайны скрываются в особняке Соловьева, почему его называют «бестиарием» и что за странная дипмиссия там «прописана»;
  • истории о привидениях, живущих в посольстве Туниса, и о том, как сотрудники от них спасаются.
Что входит
  • Осмотр всех основных улиц, особняков и монументов по программе
  • Удивительные тайны и истории от гида, любящего свое дело
  • Остановки для фотографий
Что не входит
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии и трансфер не предусмотрен
Начало
🚩 ст. м. Маяковская
Место завершения
🏁 ст. м. Тверская
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Незабываемая М.
Незабываемая М.
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10 отзывов оставили туристы

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