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Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по нетуристическойму району Москвы

WeGoTrip
WeGoTrip – Гид из Москвы
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по нетуристическойму району Москвы
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 090 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по нетуристическойму району Москвы
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по нетуристическойму району Москвы

Что вы увидите

  • Театр на Таганке
  • Церковь Николы на Болвановке
  • Усадьба Ивана Баташёва
  • Церковь Симеона Столпника
  • Высотка на Котельнической набережной
  • Афонское подворье
  • Дом военачальников
  • и многое другое!
Экскурсия ⛳ по Вшивой горке от метро 🚇 «Таганская-Кольцевая» до самой Москвы-реки и снова наверх. Этот не самый популярный для прогулок район и у туристов, и у москвичей таит много интересных историй и архитектурных жемчужин. Отправляйтесь на прогулку 👣 и вы удивитесь, как за несколько веков в переулках незнакомой Таганки переплелась история 📖 нашей страны.
Старинные храмы здесь прячутся в тени величественных сталинских домов, купеческие усадьбы сменяются современной архитектурой. Здесь жили ремесленники, промышленники, военные... А во время нашествия Наполеона район даже приглянулся французам!
Начав путь от театра на Таганке, вы пройдете до красивейшей церкви Николая Чудотворца на Болванке. Познакомитесь с историей 📖 многочисленных особняков и усадеб и осмотрите их завораживающую архитектуру. По пути мы расскажем вам о самой Таганке, как формировался и развивался этот район сквозь века.
Резкие подъёмы и спуски улиц Таганки отлично отражают крутую историю 📖 России. Здесь ею дышит каждое здание. Давайте проверим это вместе!
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало и место завершения
🚩 ул. Верхняя Радищевская, 22
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по нетуристическойму району Москвы
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по нетуристическойму району Москвы
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по нетуристическойму району Москвы
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по нетуристическойму району Москвы
Аудиоэкскурсия «Незнакомая Таганка»: прогулка по нетуристическойму району Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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