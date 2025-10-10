Экскурсия по Вшивой горке от метро «Таганская-Кольцевая» до самой Москвы-реки и снова наверх.
Этот не самый популярный для прогулок район и у туристов, и у москвичей таит много интересных историй и архитектурных жемчужин.
Отправляйтесь на прогулку и вы удивитесь, как за несколько веков в переулках незнакомой Таганки переплелась история нашей страны.
Этот не самый популярный для прогулок район и у туристов, и у москвичей таит много интересных историй и архитектурных жемчужин.
Отправляйтесь на прогулку и вы удивитесь, как за несколько веков в переулках незнакомой Таганки переплелась история нашей страны.
Описание аудиогида
Старинные храмы здесь прячутся в тени величественных сталинских домов, купеческие усадьбы сменяются современной архитектурой. Здесь жили ремесленники, промышленники, военные… А во время нашествия Наполеона район даже приглянулся французам! Начав путь от театра на Таганке, вы пройдете до красивейшей церкви Николая Чудотворца на Болванке. Познакомитесь с историей многочисленных особняков и усадеб и осмотрите их завораживающую архитектуру. По пути мы расскажем вам о самой Таганке, как формировался и развивался этот район сквозь века. Резкие подъёмы и спуски улиц Таганки отлично отражают крутую историю России. Здесь ею дышит каждое здание. Давайте проверим это вместе! Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Вы можете выбрать любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр на Таганке
- Церковь Николы на Болвановке
- Усадьба Ивана Баташёва
- Церковь Симеона Столпника
- Высотка на Котельнической набережной
- Афонское подворье
- Дом военачальников
- И многое другое
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Место начала и завершения?
Ул. Верхняя Радищевская, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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