Экскурсия ⛳ по Вшивой горке от метро 🚇 «Таганская-Кольцевая» до самой Москвы-реки и снова наверх. Этот не самый популярный для прогулок район и у туристов, и у москвичей таит много интересных историй и архитектурных жемчужин. Отправляйтесь на прогулку 👣 и вы удивитесь, как за несколько веков в переулках незнакомой Таганки переплелась история 📖 нашей страны.

Старинные храмы здесь прячутся в тени величественных сталинских домов, купеческие усадьбы сменяются современной архитектурой. Здесь жили ремесленники, промышленники, военные... А во время нашествия Наполеона район даже приглянулся французам!

Начав путь от театра на Таганке, вы пройдете до красивейшей церкви Николая Чудотворца на Болванке. Познакомитесь с историей 📖 многочисленных особняков и усадеб и осмотрите их завораживающую архитектуру. По пути мы расскажем вам о самой Таганке, как формировался и развивался этот район сквозь века.

Резкие подъёмы и спуски улиц Таганки отлично отражают крутую историю 📖 России. Здесь ею дышит каждое здание. Давайте проверим это вместе!

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.