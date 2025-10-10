Старинные храмы здесь прячутся в тени величественных сталинских домов, купеческие усадьбы сменяются современной архитектурой. Здесь жили ремесленники, промышленники, военные… А во время нашествия Наполеона район даже приглянулся французам! Начав путь от театра на Таганке, вы пройдете до красивейшей церкви Николая Чудотворца на Болванке. Познакомитесь с историей многочисленных особняков и усадеб и осмотрите их завораживающую архитектуру. По пути мы расскажем вам о самой Таганке, как формировался и развивался этот район сквозь века. Резкие подъёмы и спуски улиц Таганки отлично отражают крутую историю России. Здесь ею дышит каждое здание. Давайте проверим это вместе! Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях. Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).