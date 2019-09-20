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  4. Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы

Прогуляться по заповеднику, насладиться живописными панорамами и узнать секреты старинного района

Анна
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Анна – ваш гид
Я расскажу, как Воробьевы горы из деревни превратились в культурный центр, покажу главные достопримечательности и открою немало смешных историй.

Вы насладитесь прогулкой по заказнику, лучшими панорамными видами и прохладным бризом от Москвы-реки и лучше поймете любовь горожан к старинным кручам.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — в районе станции метро «Воробьевы горы»
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы

Что вас ожидает

Пасторальные пейзажи
Мы пройдемся экологической тропой по заказнику и полюбуемся Андреевским прудом, обсудим флору, фауну и удивительную геологическую структуру Воробьевых гор. А после выйдем на берег Москвы-реки, который во все времена привлекал к себе внимание густым лесом, сложным рельефом и чудесной панорамой столицы. Я расскажу о происхождении названия района, событиях и судьбах людей, живших в этой исторической местности.

Воробьевы кручи и Ленинские горы
Я проведу вас к Мамоновой даче и поделюсь множеством исторических фактов. Вы узнаете, зачем сюда приезжала Екатерина II, когда здесь начал работать Институт Химической физики, что получилось, когда Капица вместе с Семеновым пришли в гости к Кустодиеву, и почему усадьба была тюрьмой для ее первого владельца. Мы также рассмотрим издали дачу Грачева, который сам никогда в ней не жил, пройдем мимо Троицкой церкви, места, где когда-то была пересыльная тюрьма, в которой работал «святой доктор» Гааз и места первой закладки Храма Христа Спасителя. Я расскажу истории об МГУ, покажу памятник Герцену и Огареву и непопулярную локацию, открывающую необычный вид на столицу.

Организационные детали

Дополнительные расходы не предусмотрены.

Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы
Воробьевы горы — знаменитые холмы Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в районе станции метро «Воробьевы горы».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Я родилась и выросла в Москве, и с детства интересовалась ее историей. Всегда хотелось представить, как это — приехать в Москву впервые. Поэтому хочется встречаться с путешественниками, чтобы вместе открывать этот удивительный город, рассказывать о его истории и показывать во всей красе. На своих экскурсиях стараюсь показать, что Москва — разная, но всегда интересная и единственная в своем роде.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 сентября 2019
Мы прошли не очень много. Тем же для обсуждения было достаточно. Материал интересный, виды красочные. Преподнесено с душой. Всем советую. Увидели парковую зону у метро Воробьёвы горы с ее достопримечательностями, мост над Комсомольским проспектом, главное здание МГУ.

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