Погрузитесь в историю Воробьёвых гор, узнайте о знаменитых событиях и насладитесь лучшими видами столицы на индивидуальной экскурсии
Экскурсия по Воробьёвым горам предлагает уникальную возможность узнать, как эта местность из деревни превратилась в культурный центр Москвы.
Посетители смогут прогуляться по экологической тропе, насладиться видами Андреевского пруда и Москвы-реки, а также узнать множество исторических фактов о знаменитых личностях и событиях, связанных с этой местностью. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим
Мы пройдемся экологической тропой по заказнику и полюбуемся Андреевским прудом, обсудим флору, фауну и удивительную геологическую структуру Воробьёвых гор. А после выйдем на берег Москвы-реки, который во все времена привлекал к себе внимание густым лесом, сложным рельефом и чудесной панорамой столицы. Я расскажу о происхождении названия района, событиях и судьбах людей, живших в этой исторической местности.
Воробьёвы кручи и Ленинские горы
Я проведу вас к Мамоновой даче и поделюсь множеством исторических фактов. Вы узнаете, зачем сюда приезжала Екатерина II, когда здесь начал работать Институт Химической физики, что получилось, когда Капица вместе с Семеновым пришли в гости к Кустодиеву, и почему усадьба была тюрьмой для ее первого владельца. Мы также рассмотрим издали дачу Грачева, который сам никогда в ней не жил, пройдем мимо Троицкой церкви, места, где когда-то была пересыльная тюрьма, в которой работал «святой доктор» Гааз и места первой закладки Храма Христа Спасителя. Я расскажу истории об МГУ, покажу памятник Герцену и Огареву и непопулярную локацию, открывающую необычный вид на столицу.
Организационные детали
Дополнительные расходы не предусмотрены
Есть особенность в подъезде к месту встречи. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с описанием места встречи после бронирования!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Воробьевы горы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 641 туриста
Я родилась и выросла в Москве, и с детства интересовалась ее историей. Всегда хотелось представить, как это — приехать в Москву впервые. Поэтому хочется встречаться с путешественниками, чтобы вместе открывать этот удивительный город, рассказывать о его истории и показывать во всей красе. На своих экскурсиях стараюсь показать, что Москва — разная, но всегда интересная и единственная в своем роде.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!»
С исторически «птичьим» названием Воробьёвы горы знакомились 3 часа. Увидеть, ощутить, запомнить местность один из семи холмов Москвы, помогла экскурсовод читать дальшеуменьшить
Анна из Трипстер — необычные экскурсии
Узнали интересные факты, услышали народные байки, увидели замаскированные локации.
«Золотые мозги» открыли нам глаза! Из далека кажется идёт реставрация. Нас даже это не удивило, ведь в столице постоянно что-то реконструируют. А нет. Это архитектурная задумка.
Воробьевский водяной резервуар - удивительный по красоте промышленный объект. Если бы его не представили, прошли мимо. Зеваки. А ведь в начале 19 века это была смотровая площадка для жителей и гостей. Завидую работникам водохранилища, которые внимают эту красоту без ограничений.
Не менее интересна судьба Мамоновских дач, которое находится внутри зелёного сада с вековыми деревьями, с удобной прогулочной дорожкой, где кружится голова от свежести. Находится на опасном почвенном покрове. Знаменитая постройка так же захватывает трагическими судьбами ее владельцев и руководителей объекта.
Ну и конечно же увлекательная история про одну из «семи сестёр» - высотка мегаполиса учреждение МГУ. Оказывается зданий должно было быть восемь. Но видно не судьба последней родиться. Теперь это Храм Христа Спасителя, к которому ведёт Комсомольский проспект. - Где логика? - спросили мы гида. - Москва это город контрастов! - ответила Анна.
А эта зашифрованная река и семь высоток в брусчатке на смотровой площадке холма - великолепное современное дополнение исторических событий и архитектурных сооружений. Класс!
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Надежда
Экскурсия получилась незабываемая. Мы остались под большим впечатлением от красивых видов на реку Москву, от живописных зеленых склонов Воробьевых гор. Было интересно послушать захватывающие рассказы Анны, прогуливаясь по тенистым дорожкам читать дальшеуменьшить
парка. Анна с большой ответственностью и любовью подходит ко своей работе. В ее рассказе много интересных исторических фактов, подкрепленных фотографиями. Думаю, что еще не раз воспользуюсь услугами Анны, так как она настоящий профессионал. Всем рекомендую эту экскурсию!
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Ю
Юлия
Отличная экскурсия, прошла на одном дыхании. З часа пролетели незаметно. Даже небольшой моросящий дождик не помешал прогулке. Занимательный рассказ экскурсовода Анны и отличные виды сделали прогулку незабываемой! Всем рекомендую, особенно летом.
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Евгения
Интересная и познавательная экскурсия,мы многое узнали. Экскурсовод Анна прекрасно донесла информацию,маршрут был необычным и интересным.
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Л
Лариса
Хочется поблагодарить нашего экскурсовода Анну за прекрасную прогулку по всем достопримечательным местам Воробьевых гор и МГУ. Формат экскурсии предполагал передвижение на автомобиле с многочисленными остановками в желаемых нами местах и читать дальшеуменьшить
прогулками. Рекомендую такие экскурсии для людей пожилого возраст, где они смогут больше увидеть интересного, при этом меньше устанут. Организация нашей экскурсии была на высшем уровне, мы не только увидели, но и много узнали из истории Воробьевых гор и МГУ. Еще раз огромное спасибо Анне, за ее интересный рассказ и наши впечатления, которые останутся с нами на долгие годы.
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Н
Нонна
Замечательный экскурсовод Анна. Я первый раз была на Воробьевых горах и теперь,можно сказать, стала знатоком этой местности благодаря Анне 😄. Анна очень увлекательно рассказала нам об истории возникновения и о читать дальшеуменьшить
современном состоянии этого красивейшего района Москвы. Чудесная экскурсия,на мой взгляд,подойдет не только новичкам, но и знатокам города. Очень приятный в общении человек, Анна по ходу экскурсии отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно! Огромная благодарность Анне от всей нашей компании 4 -х подруг.
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