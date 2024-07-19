Экскурсия по Воробьёвым горам предлагает уникальную возможность узнать, как эта местность из деревни превратилась в культурный центр Москвы. Посетители смогут прогуляться по экологической тропе, насладиться видами Андреевского пруда и Москвы-реки, а также узнать множество исторических фактов о знаменитых личностях и событиях, связанных с этой местностью. Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим

Описание экскурсии

Пасторальные пейзажи

Мы пройдемся экологической тропой по заказнику и полюбуемся Андреевским прудом, обсудим флору, фауну и удивительную геологическую структуру Воробьёвых гор. А после выйдем на берег Москвы-реки, который во все времена привлекал к себе внимание густым лесом, сложным рельефом и чудесной панорамой столицы. Я расскажу о происхождении названия района, событиях и судьбах людей, живших в этой исторической местности.

Воробьёвы кручи и Ленинские горы

Я проведу вас к Мамоновой даче и поделюсь множеством исторических фактов. Вы узнаете, зачем сюда приезжала Екатерина II, когда здесь начал работать Институт Химической физики, что получилось, когда Капица вместе с Семеновым пришли в гости к Кустодиеву, и почему усадьба была тюрьмой для ее первого владельца. Мы также рассмотрим издали дачу Грачева, который сам никогда в ней не жил, пройдем мимо Троицкой церкви, места, где когда-то была пересыльная тюрьма, в которой работал «святой доктор» Гааз и места первой закладки Храма Христа Спасителя. Я расскажу истории об МГУ, покажу памятник Герцену и Огареву и непопулярную локацию, открывающую необычный вид на столицу.

Организационные детали