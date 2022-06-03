Москва это отражение истории и архитектуры нашей страны. Историю можно учить не только по учебнику, но и просто гуляя по центру столицы, ведь именно здесь она и происходила. Архитектура формируется определенным контекстом, выражает вкусы заказчика и позицию власти, является инструментом продвижения тех или иных идей. Это мы увидим на примере района.