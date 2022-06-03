Москва это отражение истории и архитектуры нашей страны. Историю можно учить не только по учебнику, но и просто гуляя по центру столицы, ведь именно здесь она и происходила. Архитектура формируется определенным контекстом, выражает вкусы заказчика и позицию власти, является инструментом продвижения тех или иных идей. Это мы увидим на примере района.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Пречистенские Ворота, 1
Завершение: улица Воздвиженка, 7 / 6с1
Когда и сколько длится?
Когда: начало в будние дни с 10-15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Москве
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