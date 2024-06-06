1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
3 часа
Любовь и трагедии Новодевичьего кладбища
Посетить легендарный некрополь и услышать нескучные истории о похороненных здесь людях
Начало: В районе м. Спортивная
9 июня в 11:00
12 июня в 15:00
от 1 250₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве
Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы
Начало: В районе м. Китай-город
9 июня в 12:30
16 июня в 12:30
750₽ за человека
скидка
20%
Групповая
1.5 часа
Юмористическая прогулка с гидом-стендапером по историческим местам Москвы
Погрузитесь в историю Москвы с улыбкой! Стендап-экскурсия по Чистым прудам - это развлечение и образование в одном флаконе
Начало: У м. Чистые пруды
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
1100880₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Секс в СССР: от раскрепощения до аскетизма
Присоединяйтесь к нам в путешествии по секретам советской интимной жизни в самом сердце Москвы
Начало: В районе м. Сухаревская
Расписание: в четверг, пятницу и субботу в 19:00, в воскресенье в 13:30
Завтра в 19:00
9 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина
Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции
Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30
13 июня в 11:00
15 июня в 10:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
По арбатским дворам с диктором Первого канала - стендап-экскурсия
Прогуляйтесь по Арбату с диктором Первого канала. Узнайте о знаменитых артистах и писателях, посетите потаённые места и окунитесь в атмосферу старого Арбата
Начало: метро Кропоткинская
Завтра в 11:00
9 июня в 14:00
от 6 400₽ за всё до 50 чел.
Групповая
2 часа
По следам «Мастера и Маргариты»: групповая экскурсия
Пройти по культовым булгаковским местам и узнать о них неожиданные факты
Начало: В районе м. Маяковская
Завтра в 16:00
9 июня в 14:00
800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
от 72006 480₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото
Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях
Начало: В районе метро Китай-город
9 июня в 12:00
10 июня в 09:00
76006 460₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
12 июня в 16:00
13 июня в 19:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
скидка
25%
Групповая
2 часа
Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время
Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса
Начало: У моста Багратион
12 июня в 11:00
13 июня в 15:30
800600₽ за человека
Квест
1.5 часа
Золотые яблоки - детский квест по усадьбе Коломенское
Как провести выходные с детьми? Квест-экскурсия по усадьбе Коломенское подарит незабываемые впечатления и увлекательные истории о царях и крестьянском быте
Начало: в районе метро «Коломенское»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
80006 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Ваганьковское - некрополь великих людей России (экскурсия в мини-группе)
Посмотреть на памятники - настоящие произведения искусства и узнать интересное о людях, почивших тут
Начало: У станции метро «Улица 1905 года»
9 июня в 10:00
10 июня в 12:00
1 600₽ за человека
скидка
30%
Групповая
2 часа
Женские истории Новодевичьего монастыря
Истории придворной обители о силе и непредсказуемости женского характера - на групповой экскурсии
Начало: В районе станции метро «Спортивная»
Завтра в 12:00
11 июня в 12:00
1000700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия «Необычные бары Китай-города»: путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу необычных баров Китай-города: история, культура и уникальные напитки ждут вас
Начало: У метро «Китай-город»
9 июня в 16:30
10 июня в 16:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы
Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас
Начало: У памятника героям Плевны
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
9 июня в 17:00
18 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты
Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями
Начало: У входа на Новодевичье кладбище
10 июня в 09:00
12 июня в 14:00
от 3 990₽ за всё до 15 чел.
Групповая
1.5 часа
История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве
Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом
Начало: В районе метро Спортивная
Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
14 июня в 12:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке
Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
14 июня в 16:30
670₽ за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
9 июня в 19:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Квест «Потерянные во времени»: Третьяковская галерея
Исследуйте Третьяковскую галерею в игровой форме, открывая шедевры искусства вместе с детьми
Начало: В Третьяковской галерее, Лаврушинский пер., д. 10
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 16251 463₽ за всё до 50 чел.
Групповая
2 часа
Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки
Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого
Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская
Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
950₽ за человека
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва с французским акцентом: путешествие по следам французской культуры
Почувствуйте дух Парижа в сердце Москвы: от французских бульваров до легендарных кафе. Эксклюзивное путешествие для истинных ценителей
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
от 7 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Северное Чертаново: путешествие по району будущего и его архитектуре
Погрузитесь в мир архитектуры и истории Северного Чертаново, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У станции метро Чертановская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
На этой экскурсии дети узнают об истории Красной площади, найдут нулевой километр, разгадают тайны Спасской башни и получат сладкие призы
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 17:00
9 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва пикантная: увлекательное путешествие по злачной истории
Погрузитесь в атмосферу пикантной Москвы конца 19 века. Злачные места, тайны и скандалы ждут вас
Начало: У метро Трубная
13 июня в 14:30
14 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Усадьба Быково: тайны русской готики и архитектурное наследие
Откройте для себя мир русской готики и узнайте истории, спрятанные за стенами усадьбы Быково
Начало: Село Быково, Владимирский храм
Завтра в 10:00
9 июня в 13:00
от 49004 410₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства
Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью
Начало: В районе метро Партизанская
Сегодня в 22:00
Завтра в 16:30
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве
Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях
Начало: В районе метро Чистые пруды
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы
Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов
Начало: У метро Китай-город
Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00
Завтра в 16:00
9 июня в 15:00
1 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая прогулка по московским местам романа «Мастер и Маргарита»
Загадочный мир Булгакова оживает в центре Москвы. Пройдитесь по следам героев «Мастера и Маргариты», узнайте истории за знаменитыми адресами
Начало: В районе станции метро «Маяковская»
Расписание: во вторник в 14:00, в пятницу в 12:00, в субботу в 13:30
Завтра в 13:30
11 июня в 14:00
800₽ за человека
Билеты
2 часа
Экскурсия по комплексу Храма вооруженных сил в Кубинке
Изучить главные объекты парка «Патриот» и узнать больше о героической истории России
Начало: В Парке «Патриот» (город Кубинка)
12 июня в 18:00
13 июня в 14:00
7 300₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
15 июня в 12:15
22 июня в 12:15
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
- ДДружинин5 июня 2024Спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно и без лишней*воды*. Спасибо за помощь в приобретении билетов в Алмазный фонд. Всё понравилось, спасибо!
- ВВиктория5 июня 2024Во-первых, спасибо что напомнили, я очень хотела оставить отзыв об этой экскурсии, никак не могла собраться). Ну и о нашей
- ИИрина5 июня 2024Прекрасная экскурсия! Познавательно, увлекательно и с юмором. Экскурсовод Ольга отличный рассказчик и историк.
- ССергей5 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании, ходили 2 часа, экскурсовод великолепен, послушали историю сухаревского рынка, сандуновских бань, большой и малый переулки,
- ИИрина5 июня 2024Просто замечательный способ отметить свой ДР. Крутой формат) очень приятный и позитивный гид Алена поделилась интересными городскими историями и классными атмосферными фотографиями)
- ЗЗумруд5 июня 2024Были в первый раз на экскурсии с дочкой 12 лет, понравилось. Было приятно слушать гида, с удовольствием отвечала на наши вопросы🫶🏻
- ААнна5 июня 2024Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!
- ТТамара5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, от экскурсовода Ирины просто в восторге. Рассказывала все очень последовательно. Была с ребёнком, он также в восторге. Спасибо большое.
- ММарина5 июня 2024Очень интересно и познавательно 👍 спасибо экскурсоводу Наталье 🙏💙 Погуляли по улочкам, послушали историю Третьяковская галерея - пик эмоций, была впервые! Экскурсовод все
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Пешеходные»
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