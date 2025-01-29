Москва: Поварская улица культурно-литературная

Увидеть дома Рождественского и Ахмадуллиной и узнать, как потратить Нобелевскую премию за пару лет
На Поварской что ни здание — то объект для изучения. Но мы возьмём только те, что связаны с культурой и литературой. Вы увидите, где жил автор «Дяди Стёпы» и женился граф Шереметев.

Узнаете, кто из местных жителей стал прототипом голоса Пятачка и почему дочь Пушкина умерла в нищете. А ещё нас будут сопровождать стихи!
5
4 отзыва
Москва: Поварская улица культурно-литературная
Москва: Поварская улица культурно-литературная
Москва: Поварская улица культурно-литературная

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по Поварской, слушая стихотворения и рассматривая здания, у каждого из которых — своя история. Среди них:

  • Церковь Симеона Столпника, где в 1801 году венчался граф Шереметев с крепостной Прасковьей
  • Здание, в котором были все русские и советские писатели
  • Дом, где проживала Белла Ахмадулина с мужем Борисом Мессерером
  • Памятник Бунину, установленный недалеко от дома, где писатель жил последний год перед эмиграцией
  • Дом Ростовых из романа «Война и мир»

А я расскажу:

  • Какому дому посвящено стихотворение, а какому — целая книга
  • Кто родился при царе, жил при Сталине, а умер при Путине
  • Как потратить Нобелевскую премию за 2 года и закончить жизнь в нищете
  • Что связывает Диму Билана с Поварской
  • Какую пенсию назначили дочери Пушкина и почему она её так и не получила

И многое другое!

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный700 ₽
Пенсионеры500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Лариса
29 янв 2025
Вчера посетила замечательную экскурсию по Поварской, прибываю под впечатлением! Наталья потрясающе читает стихи, творчески и вдохновенно, прожив и прочувствовав! На каждом объекте лирическое отступление, изумительно! Столько интересного на одной улице, судьбы людей, истории из жизни, много нового узнала! Вечер прошел на одном дыхании! Хочется перечитать сыну Дядю Степу и слушать песни на стихи Рождественского!
Е
21 янв 2025
Очень интересный маршрут, по которому раньше не ходила. Услышала много интересных историй из жизни великих людей, увидела много красивых зданий, особенно вечером с подсветками несравненно. История переплетена с литературой, дополнена стихами. Одним словом- рекомендую. Очень благодарна за то, что не смотрена на малочисленность, экскурсия состоялась по полной программе.
Е
28 дек 2024
Добрый день! 7 декабря я была на экскурсии "Москва: улица Поварская культурно-литературная". Прошло с тех пор две недели, а истории, рассказанные Натальей, не забыты. Отлично подобран материал - судьбы известных
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людей, зданий. Была непогода: дождик холодный, ветер, под ногами почти расстаявший снег. А от рассказа Натальи не оторваться. Информация была интересна. Экскурсия дополнялась аудио, что замечательно сочеталось с рассказом. Короче, очень понравилось. Наталья, вам большое спасибо. Незабываемо.

А
15 дек 2024
Первый раз на экскурсии и так поразило, что в привычных улицах любимой Москвы столько кроется истории известных поэтов, деятелей искусств и политиков, которые внесли значимый вклад в историю нашего государства. Особенно откликнулась история жизни Беллы Ахмадулиной. Спасибо экскурсоводу, Наталье за увлекательное и позитивное сопровождение. Рекомендую к посещению!
Первый раз на экскурсии и так поразило, что в привычных улицах любимой Москвы столько кроется историиПервый раз на экскурсии и так поразило, что в привычных улицах любимой Москвы столько кроется историиПервый раз на экскурсии и так поразило, что в привычных улицах любимой Москвы столько кроется истории

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