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На Поварской что ни здание — то объект для изучения. Но мы возьмём только те, что связаны с культурой и литературой. Вы увидите, где жил автор «Дяди Стёпы» и женился граф Шереметев.



Узнаете, кто из местных жителей стал прототипом голоса Пятачка и почему дочь Пушкина умерла в нищете. А ещё нас будут сопровождать стихи!