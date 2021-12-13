1 отзыв оставили туристы

Прогулка по Москве с осмотром архитектурных шедевров: от доходного дома с Атлантами до сталинской высотки и современного парка Горка
Москва - это кладезь архитектурных чудес.
На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Китай-города, узнаете его тайны и увидите, как он менялся с течением времени.
Прогулка по улице Маросейка откроет перед читать дальшеуменьшить
вами бруклинский дворик, а также вы сможете оценить современный парк Горка и заглянуть в глаза русским царям на Аллее правителей.
Архитектурные секреты Москвы не оставят вас равнодушными: дом с Атлантами, высотка на Котельнической набережной и многое другое ждут вашего внимания. В завершение вы получите акварельные открытки и авторский путеводитель по ВДНХ
Лучшее время для экскурсии «Архитектура Москвы: 500 лет за 2 часа» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться прогулкой по городу в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя возможны дожди и прохладные дни. Зимой экскурсия тоже возможна, но холодная погода и короткий световой день могут ограничить комфорт и обзор.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Китай-город
Доходный дом с Атлантами
Сталинская высотка
Парк Горка
Аллея правителей
Описание экскурсии
Китай-город изнутри
Мы начнем прогулку в колоритном районе Китай-город. Вы раскроете секрет его названия и услышите, как менялось его предназначение на протяжении истории. Пройдете по оживленной улице Маросейка и отыщете типичный бруклинский дворик, созданный по инициативе местных жителей. А также увидите синагогу, оцените современный парк Горка и заглянете в бронзовые глаза русских царей на Аллее правителей.
Архитектурные секреты Москвы
Москва — отличный город для ценителей архитектуры. Вы увидите знаменитый дом с Атлантами и услышите историю его превращения в элитное жилье. Рассмотрите высотку на Котельнической набережной и научитесь отличать классический стиль от неоклассического, а сталинский ампир от барокко. Кроме того, я объясню, что значит «доходный дом» и «дом-коммуна», и покажу, как выглядят немецкий стиль фахверк и модный сегодня лофт.
Организационные детали
Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Китай-город
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я лицензированный экскурсовод в Москве и коренная москвичка. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Арина
Приехали на пару дней в Москву, заранее забронировав данную экскурсию, так как тема была очень интересна. Елена прекрасный рассказчик, приятно слушать, можно задавать любые вопросы. Несмотря на прохладную погоду, гид читать дальшеуменьшить
позаботилась о нашем комфорте, спрашивала, не заммерзли ли мы, все ли хорошо. На экскурсии со мной был пожилой человек и Елена шла не торопясь, подстраиваясь под наш шаг. Очень понравилась прогулка, отдельно можем выделить подробный и интересный рассказ о Доходном Доме на Солянке и небольшие истории, которые прекрасно дополняли основную архитектурную и историческую информацию. При следующем визите в Москву, планируем посетить и другие экскурсии от Елены, будем советовать семье и друзьям. Хочется сказать ей огромное спасибо!
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Т
Таисия
В условиях локдауна экскурсия по Москве была лучшим решением для празднования Дня Рождения:) Наша прогулка была позитивной, веселой и легкой. Живу в Москве всю жизнь, а ничего не знала про читать дальшеуменьшить
этот район. Дворики, доходные дома, парки… Очень рекомендую экскурсию для того, чтобы интересно провести в выходные с семьей или друзьями. С удовольствием еще схожу на экскурсию с Еленой! Девочки подмерзли в последние полчаса, большинством решили, что лучше бы еще где-то подольше погуляли, а про высотку поменьше послушали. А в остальном - отличный вечер! И еще: в конце вас ждем приятный сюрприз от Елены:)
Елена, спасибо за экскурсию!
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Е
Елена
Замечательная экскурсия и отличный гид. Открыли для себя много новых интересных мест в глубине московских дворов, куда обязательно ещё вернёмся вместе с друзьями. Лена не только интересно и с юмором читать дальшеуменьшить
провела экскурсию, показала места, где можно недорого и вкусно перекусить, но ещё и дополнительно (по нашей просьбе) рассказала про Галину Уланову, т. к. мы самостоятельно записались на посещение её квартиры-музея в доме на Котельнической набережной, но без экскурсии. Благодаря Лене мы отлично провели время. Всем рекомендую!
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Kurok
Экскурсия понравилась. Прошли по местам, далеким от стандартных экскурсионных. Гид - интересная девушка Лена, которая "живет" этой профессией. И это видно, что передается непосредственно слушателям. Хотелось бы больше интересных историй из жизни знаменитых людей, связанных, например, со сталинской высоткой. И жаль, что нельзя было попасть в холл этой высотки, впечатлений осталось бы больше.
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Л
Ленара
Экскурсия была на 6 человек, по профессии мы все риелторы, но в Уфе, на выходные решили командой съездить в Москву и чтоб просто не слоняться по городу без маршрута, решили совместить приятное с полезным: прогулку и экскурсию при которой была затронута архитектура, стили строительства и история прекраснейших зданий Москвы! Всем рекомендую
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С
Светлана
Елена замечательный рассказчик, все очень легко и непринуждённо. Много интересных фактов, про которые в школе точно не расскажут. Да и Москву можно увидеть с другой стороны и в других местах. Вроде бы думаешь, что знаешь этот район города, а оказывается, что нет! В общем, мы довольны!
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