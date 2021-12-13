1 отзыв оставили туристы

Москва - это кладезь архитектурных чудес.На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Китай-города, узнаете его тайны и увидите, как он менялся с течением времени.Прогулка по улице Маросейка откроет перед

вами бруклинский дворик, а также вы сможете оценить современный парк Горка и заглянуть в глаза русским царям на Аллее правителей. Архитектурные секреты Москвы не оставят вас равнодушными: дом с Атлантами, высотка на Котельнической набережной и многое другое ждут вашего внимания. В завершение вы получите акварельные открытки и авторский путеводитель по ВДНХ

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Архитектура Москвы: 500 лет за 2 часа» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, что позволяет насладиться прогулкой по городу в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя возможны дожди и прохладные дни. Зимой экскурсия тоже возможна, но холодная погода и короткий световой день могут ограничить комфорт и обзор.

Сейчас август — это идеальное время.