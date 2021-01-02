1 отзыв оставили туристы

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От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка

Исследовать древний Китай-город, отличить ампир от барокко и побывать в сталинской высотке

5
1 отзыв
Лена
Лена – Гид из Москвы
Москва — настоящее сокровище для любителей архитектуры.

Вы увидите доходный дом с Атлантами 19 века, одну из легендарных сталинских высоток и современный многоярусный парк 🌳 Горка со сквозными проходами.

А также отыщете в столице «островки» Бруклина и Петербурга и отведаете крендели на старинной улице Солянка.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 30002 100 ₽ за экскурсиюскидка30%

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От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка

Что вас ожидает

Китай-город 🏙️ изнутри
Мы начнем прогулку 👣 в колоритном районе Китай-город 🏙️. Вы раскроете секрет его названия и услышите, как менялось его предназначение на протяжении истории 📖. Пройдете по оживленной улице Маросейка и отыщете типичный бруклинский дворик, созданный по инициативе местных жителей. А также увидите синагогу, оцените современный парк 🌳 Горка и заглянете в бронзовые глаза русских царей на Аллее правителей.

Архитектурные секреты Москвы
Москва — отличный город 🏙️ для ценителей архитектуры. Вы увидите знаменитый дом с Атлантами и услышите историю 📖 его превращения в элитное жилье. Рассмотрите высотку на Котельнической набережной и научитесь отличать классический стиль от неоклассического, а сталинский ампир от барокко. Кроме того, я объясню, что значит «доходный дом» и «дом-коммуна», и покажу, как выглядят немецкий стиль фахверк и модный сегодня лофт.

Организационные детали

В подарок вы получите мои акварельные открытки, авторский путеводитель 🚗 по ВДНХ и маршруты для самостоятельных прогулок.

Начало и место завершения
🚩 у метро Китай-город
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лена
Лена
Здравствуйте! Я Лена. Родилась в Москве, выросла в Подмосковье. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!
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1 отзыв оставили туристы

2 янв 2021
Интересная, познавательная экскурсия. Конечно в тёплое время года поприятнее будет, но это не зависит от гида)) А так получается прогулка по центру плюс изучение города!!!

Лена проводит ещё 1 экскурсию

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