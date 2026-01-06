Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время года прогулка по Москве будет наиболее комфортной и увлекательной.

Погрузитесь в историческую атмосферу Москвы, ощутив ее дух через архитектурные шедевры и тайны старинных дворов.Индивидуальная экскурсия «Дворы, парадные и доходные дома Москвы» раскрывает уникальность и красоту столичных уголков.Вас ждет путешествие

по удивительным местам, где каждый камень дышит историей, а каждое здание хранит в себе неповторимые истории прошлого. Подарите себе возможность увидеть легендарные московские дворы и парадные, которые станут яркими воспоминаниями на долгие годы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Уютные лабиринты старого города

Наша прогулка пройдет в районе Ивановской горки и улицы Покровка, где так много примет далекого прошлого Москвы. Вы найдете древние палаты внутри особняков и доходных домов, увидите двор-колодец из фильма «Брат-2» и не раз заглянете в проходные дворы.

Секреты парадных и не только

Я проведу вас внутрь доходных домов, покажу 4-5 нарядных лестниц в разных стилях, стеклянные кирпичи «Фальконье» и «люксферы», дореволюционные люки и другие городские детали. Расскажу, где еще искать интересные парадные столицы и почему в них нет печей, как в Петербурге.

Заметки об истории и архитектуре

Как на месте древнего монастыря появилась Флоренция в Москве? Любопытных ответов на разные вопросы будет много. В том числе поговорим об архитекторах, об устройстве домов и советских перепланировках. Разберемся в стилях зданий и вспомним важные события.

Организационные детали