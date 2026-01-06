Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🌟 Уникальная возможность заглянуть в парадные и доходные дома Москвы
🏛️ Откроете для себя архитектурные шедевры разных стилей
📜 Узнаете интересные исторические факты и городские легенды
🎥 Посетите места съемок культовых фильмов
👣 Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
👨👩👧👦 Подходит для взрослых и подростков от 14 лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время года прогулка по Москве будет наиболее комфортной и увлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ивановская горка
Улица Покровка
Двор-колодец из фильма «Брат-2»
Древние палаты
Доходные дома
Стеклянные кирпичи «Фальконье»
Дореволюционные люки
Описание экскурсии
Уютные лабиринты старого города
Наша прогулка пройдет в районе Ивановской горки и улицы Покровка, где так много примет далекого прошлого Москвы. Вы найдете древние палаты внутри особняков и доходных домов, увидите двор-колодец из фильма «Брат-2» и не раз заглянете в проходные дворы.
Секреты парадных и не только
Я проведу вас внутрь доходных домов, покажу 4-5 нарядных лестниц в разных стилях, стеклянные кирпичи «Фальконье» и «люксферы», дореволюционные люки и другие городские детали. Расскажу, где еще искать интересные парадные столицы и почему в них нет печей, как в Петербурге.
Заметки об истории и архитектуре
Как на месте древнего монастыря появилась Флоренция в Москве? Любопытных ответов на разные вопросы будет много. В том числе поговорим об архитекторах, об устройстве домов и советских перепланировках. Разберемся в стилях зданий и вспомним важные события.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
2090 ₽
Дети до 16 лет
1045 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1066 туристов
Меня зовут Яна, я профессиональный аттестованный экскурсовод в Москве, создаю маршруты для прогулок и провожу индивидуальные экскурсии. Я показываю места, которые люблю сама, которые раскрывают Москву с неожиданной стороны. Вместе с моим коллегой Михаилом мы исследуем город, чтобы потом делиться нашими открытиями. Даже небольшие городские детали увлекают и погружают в историю, и после экскурсии вы начнёте их замечать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
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А
Анастасия
Сегодня были на экскурсии с Михаилом. Нашей семье очень понравилось. Я вообще люблю гидов, которые увлеченно, а не с тоской в голосе ведут рассказ. Очень интересно, много новой информации, но не утомительно.
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А
Алина
Замечательно провели время на экскурсии с Михаилом! Очень много интересной информации, переулки-закоулки-подъезды, в которые мы бы ни за что не зашли сами, а ведь там скрываются настоящие сокровища! В восторге от Михаила, замечательный молодой человек, интересный рассказчик, гид, историк и знаток темы на 100%. Спасибо большое! Рекомендуем! Фото не буду прикреплять, чтобы не спойлерить)
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Ирина
Ожидания совпали с реальностью. Яна хороший гид, мы посетили все обозначенные локации, узнали много нового. Посмотрели на давно знакомые места с другой стороны. Маршрут не длинный и очень приятный. Для холодного времени года особенно актуально чередование прогулки на улице с посещением тёплых парадных.
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Александра
Хочу выразить огромную благодарность Яне. Экскурсия 100 из 10, было очень интересно, познавательно. Мы посетили 5 парадных, в которых без Яны никогда бы не побывали, и теперь гуляя по центру Москвы, мы сможем сказать, что в этом доме мы были 😉 Всем советую сходить, если вы любите старую Москву и вам интересно было узнать как выглядят парадные внутри.
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Татьяна
Максим очень интересный рассказчик, сразу понятно, что полностью в материале, в том числе из-за любви к делу! Уже посоветовали друзьям)
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В
Вячеслав
Интересная экскурсия. Парадные, конечно, не такие богатые, как в Питере. Но за каждой есть история, связанная с городом. Москва открылась с необычной стороны.
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