Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Уютные лабиринты старого города

Наша прогулка 👣 пройдет в районе Ивановской горки и улицы Покровка, где так много примет далекого прошлого Москвы. Вы найдете древние палаты внутри особняков и доходных домов, увидите двор-колодец из фильма «Брат-2» и не раз заглянете в проходные дворы.

Секреты парадных и не только

Я проведу вас внутрь доходных домов, покажу 4-5 нарядных лестниц в разных стилях, стеклянные кирпичи «Фальконье» и «люксферы», дореволюционные люки и другие городские детали. Расскажу, где еще искать интересные парадные столицы ⭐️ и почему в них нет печей, как в Петербурге.

Заметки об истории 📖 и архитектуре

Как на месте древнего монастыря появилась Флоренция в Москве? Любопытных ответов на разные вопросы будет много. В том числе поговорим об архитекторах, об устройстве домов и советских перепланировках. Разберемся в стилях зданий и вспомним важные события.

Организационные детали