Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Дворы, парадные и доходные дома Москвы

Стать городским исследователем и заглянуть за фасады на старинных улицах

5
5 отзывов
Яна
Яна – представитель из Москвы
Необязательно ехать в Петербург, чтобы ощутить атмосферу проходных дворов и парадных — Москва вас тоже удивит! Вы погуляете по району, который влюбляет людей в столицу.

Будете не просто слушать истории 📖, а изучать дома изнутри.

Полюбуетесь лестницами, отыщете дореволюционные артефакты и узнаете, как менялась Москва.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.

Экскурсия

50004 000 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Дворы, парадные и доходные дома Москвы
Дворы, парадные и доходные дома Москвы

Что вас ожидает

Уютные лабиринты старого города
Наша прогулка 👣 пройдет в районе Ивановской горки и улицы Покровка, где так много примет далекого прошлого Москвы. Вы найдете древние палаты внутри особняков и доходных домов, увидите двор-колодец из фильма «Брат-2» и не раз заглянете в проходные дворы.

Секреты парадных и не только
Я проведу вас внутрь доходных домов, покажу 4-5 нарядных лестниц в разных стилях, стеклянные кирпичи «Фальконье» и «люксферы», дореволюционные люки и другие городские детали. Расскажу, где еще искать интересные парадные столицы ⭐️ и почему в них нет печей, как в Петербурге.

Заметки об истории 📖 и архитектуре
Как на месте древнего монастыря появилась Флоренция в Москве? Любопытных ответов на разные вопросы будет много. В том числе поговорим об архитекторах, об устройстве домов и советских перепланировках. Разберемся в стилях зданий и вспомним важные события.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов
  • Экскурсия ⛳ будет интересна взрослым и детям от 14 лет
Начало и место завершения
🚩 возле станции метро «Китай-город»
Дворы, парадные и доходные дома Москвы
Дворы, парадные и доходные дома Москвы
Дворы, парадные и доходные дома Москвы
Дворы, парадные и доходные дома Москвы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яна
Яна
Вашем гидом буду я, Яна, или Михаил. Мы проводим экскурсии с 2017 года, любим историю и архитектуру, внимательны к архитектурным деталям. Только у нас есть маршруты по парадным в Москве. Пусть исследователей и ценителей Москвы будет больше!
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5 реальных отзывов от туристов

3 мая 2021
Отличная камерная экскурсия как будто с подругой сходили и она рассказывала «для своих». Восхитительный маршрут, восхитительная Яна (гид), очень интересно. Спасибо!
24 апр 2021
Спасибо за необычный взгляд на Москву, живешь и не знаешь, что рядом столько интересного:)
18 апр 2021
Огромное спасибо за экскурсию. Было очень интересно.
8 апр 2021
Экскурсия удивительная 🌟спасибо Михаилу за любовь к своему делу. Знает все, что ни спроси. Увлёк, заинтересовал, заново влюбил в Москву. Благодарю !
4 апр 2021
Прекрасная экскурсия!❤

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