Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

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Дворы, парадные и доходные дома Москвы

Исследуйте уникальные доходные дома Москвы, их парадные и дворы, насладитесь архитектурным великолепием и историческими рассказами
Погрузитесь в историческую атмосферу Москвы, ощутив ее дух через архитектурные шедевры и тайны старинных дворов.

Индивидуальная экскурсия «Дворы, парадные и доходные дома Москвы» раскрывает уникальность и красоту столичных уголков.

Вас ждет путешествие
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по удивительным местам, где каждый камень дышит историей, а каждое здание хранит в себе неповторимые истории прошлого.

Подарите себе возможность увидеть легендарные московские дворы и парадные, которые станут яркими воспоминаниями на долгие годы

5
84 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность заглянуть в парадные и доходные дома Москвы
  • 🏛️ Откроете для себя архитектурные шедевры разных стилей
  • 📜 Узнаете интересные исторические факты и городские легенды
  • 🎥 Посетите места съемок культовых фильмов
  • 👣 Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для взрослых и подростков от 14 лет

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время года прогулка по Москве будет наиболее комфортной и увлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Дворы, парадные и доходные дома Москвы
Дворы, парадные и доходные дома Москвы
Дворы, парадные и доходные дома Москвы

Что можно увидеть

  • Ивановская горка
  • Улица Покровка
  • Двор-колодец из фильма «Брат-2»
  • Древние палаты
  • Доходные дома
  • Стеклянные кирпичи «Фальконье»
  • Дореволюционные люки

Описание экскурсии

Уютные лабиринты старого города

Наша прогулка пройдет в районе Ивановской горки и улицы Покровка, где так много примет далекого прошлого Москвы. Вы найдете древние палаты внутри особняков и доходных домов, увидите двор-колодец из фильма «Брат-2» и не раз заглянете в проходные дворы.

Секреты парадных и не только

Я проведу вас внутрь доходных домов, покажу 4-5 нарядных лестниц в разных стилях, стеклянные кирпичи «Фальконье» и «люксферы», дореволюционные люки и другие городские детали. Расскажу, где еще искать интересные парадные столицы и почему в них нет печей, как в Петербурге.

Заметки об истории и архитектуре

Как на месте древнего монастыря появилась Флоренция в Москве? Любопытных ответов на разные вопросы будет много. В том числе поговорим об архитекторах, об устройстве домов и советских перепланировках. Разберемся в стилях зданий и вспомним важные события.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный2090 ₽
Дети до 16 лет1045 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Китай-город»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1066 туристов
Меня зовут Яна, я профессиональный аттестованный экскурсовод в Москве, создаю маршруты для прогулок и провожу индивидуальные экскурсии. Я показываю места, которые люблю сама, которые раскрывают Москву с неожиданной стороны. Вместе с моим коллегой Михаилом мы исследуем город, чтобы потом делиться нашими открытиями. Даже небольшие городские детали увлекают и погружают в историю, и после экскурсии вы начнёте их замечать.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
82
4
1
3
1
2
1
А
Сегодня были на экскурсии с Михаилом. Нашей семье очень понравилось. Я вообще люблю гидов, которые увлеченно, а не с тоской в голосе ведут рассказ. Очень интересно, много новой информации, но не утомительно.
Сегодня были на экскурсии с Михаилом. Нашей семье очень понравилось. Я вообще люблю гидов, которые увлеченно,
Сегодня были на экскурсии с Михаилом. Нашей семье очень понравилось. Я вообще люблю гидов, которые увлеченно,
Сегодня были на экскурсии с Михаилом. Нашей семье очень понравилось. Я вообще люблю гидов, которые увлеченно,
Сегодня были на экскурсии с Михаилом. Нашей семье очень понравилось. Я вообще люблю гидов, которые увлеченно,
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А
Замечательно провели время на экскурсии с Михаилом! Очень много интересной информации, переулки-закоулки-подъезды, в которые мы бы ни за что не зашли сами, а ведь там скрываются настоящие сокровища! В восторге от Михаила, замечательный молодой человек, интересный рассказчик, гид, историк и знаток темы на 100%. Спасибо большое! Рекомендуем! Фото не буду прикреплять, чтобы не спойлерить)
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Ирина
Ожидания совпали с реальностью. Яна хороший гид, мы посетили все обозначенные локации, узнали много нового. Посмотрели на давно знакомые места с другой стороны. Маршрут не длинный и очень приятный. Для холодного времени года особенно актуально чередование прогулки на улице с посещением тёплых парадных.
Ожидания совпали с реальностью. Яна хороший гид, мы посетили все обозначенные локации, узнали много нового. Посмотрели
Ожидания совпали с реальностью. Яна хороший гид, мы посетили все обозначенные локации, узнали много нового. Посмотрели
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Александра
Хочу выразить огромную благодарность Яне.
Экскурсия 100 из 10, было очень интересно, познавательно. Мы посетили 5 парадных, в которых без Яны никогда бы не побывали, и теперь гуляя по центру Москвы, мы сможем сказать, что в этом доме мы были 😉 Всем советую сходить, если вы любите старую Москву и вам интересно было узнать как выглядят парадные внутри.
Хочу выразить огромную благодарность Яне.
Хочу выразить огромную благодарность Яне.
Хочу выразить огромную благодарность Яне.
Хочу выразить огромную благодарность Яне.
Хочу выразить огромную благодарность Яне.
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Татьяна
Максим очень интересный рассказчик, сразу понятно, что полностью в материале, в том числе из-за любви к делу! Уже посоветовали друзьям)
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В
Интересная экскурсия. Парадные, конечно, не такие богатые, как в Питере. Но за каждой есть история, связанная с городом. Москва открылась с необычной стороны.
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Входит в следующие категории Москвы

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