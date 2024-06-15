Звери, птицы, мифические существа, прекрасные цветы — всё смешалось в архитектуре модерна. Мы не просто отыщем красивые здания и рассмотрим их детали, но и поговорим о судьбах зодчих, художников, литераторов и других героев эпохи. Толстой, Кекушев, Есенин, Дункан… Рубеж 19 и 20 веков подарил нам много творцов и шедевров, и мы отправимся за ними в центр Москвы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Отыщем застывшие иероглифы природы на московских фасадах — антилоп и стаи летящих птиц, морских чудищ, русалок и многочисленные цветочные орнаменты. Ведь, как говорил Анри Матисс, современник эпохи модерн, «всегда есть цветы для тех, кто хочет их увидеть»

Рассмотрим заросли архитектурного чертополоха

Вспомним историю про загадочную Лорелею, которая стала символом архитектуры стиля модерн. Кем на самом деле была эта златовласая дева?

Увидим самого знаменитого московского Льва (после Льва Толстого)

Найдём на «Доме с рюмкой» ещё один предмет сервировки застолья — ложечку. Узнаем сразу пять легенд о названии этого дома

Обсудим, в каких зданиях переплелись судьбы модернистов Серебряного века и представителей века Золотого в русской литературе. Ведь модерн — это не только архитектура, но и литература и изобразительное искусство

Зайдём в самый фотогеничный дворик в центре Москвы

Подойдём к уникальному разноэтажному зданию — апофеозу творчества одного из выдающихся архитекторов модерна, Льва Кекушева

Раскроем смысл выражения «Рекковская Москва» и поговорим о доходных домах на нашем маршруте и их жителях

Вспомним легенду о семи рыцарях, охраняющих Москву. Найдём сразу двух рыцарей на фасаде одного из зданий

Я не только познакомлю вас с архитектурным модерном, но и расскажу о судьбах художников, литераторов, поэтов и других выдающихся людей этой эпохи. Вы узнаете, как связаны Посольство Австрии и свадьба Есенина и Дункан, где проживал Сергей Есенин с внучкой Льва Толстого, будучи официально женатым на другой женщине, где танцевала Айседора Дункан и многое другое.

Организационные детали

Экскурсия проводится для компаний до 15 человек без изменения стоимости.