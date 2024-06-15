Звери, птицы, мифические существа, прекрасные цветы — всё смешалось в архитектуре модерна.
Мы не просто отыщем красивые здания и рассмотрим их детали, но и поговорим о судьбах зодчих, художников, литераторов и других героев эпохи.
Толстой, Кекушев, Есенин, Дункан… Рубеж 19 и 20 веков подарил нам много творцов и шедевров, и мы отправимся за ними в центр Москвы.
Мы не просто отыщем красивые здания и рассмотрим их детали, но и поговорим о судьбах зодчих, художников, литераторов и других героев эпохи.
Толстой, Кекушев, Есенин, Дункан… Рубеж 19 и 20 веков подарил нам много творцов и шедевров, и мы отправимся за ними в центр Москвы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Отыщем застывшие иероглифы природы на московских фасадах — антилоп и стаи летящих птиц, морских чудищ, русалок и многочисленные цветочные орнаменты. Ведь, как говорил Анри Матисс, современник эпохи модерн, «всегда есть цветы для тех, кто хочет их увидеть»
- Рассмотрим заросли архитектурного чертополоха
- Вспомним историю про загадочную Лорелею, которая стала символом архитектуры стиля модерн. Кем на самом деле была эта златовласая дева?
- Увидим самого знаменитого московского Льва (после Льва Толстого)
- Найдём на «Доме с рюмкой» ещё один предмет сервировки застолья — ложечку. Узнаем сразу пять легенд о названии этого дома
- Обсудим, в каких зданиях переплелись судьбы модернистов Серебряного века и представителей века Золотого в русской литературе. Ведь модерн — это не только архитектура, но и литература и изобразительное искусство
- Зайдём в самый фотогеничный дворик в центре Москвы
- Подойдём к уникальному разноэтажному зданию — апофеозу творчества одного из выдающихся архитекторов модерна, Льва Кекушева
- Раскроем смысл выражения «Рекковская Москва» и поговорим о доходных домах на нашем маршруте и их жителях
- Вспомним легенду о семи рыцарях, охраняющих Москву. Найдём сразу двух рыцарей на фасаде одного из зданий
Я не только познакомлю вас с архитектурным модерном, но и расскажу о судьбах художников, литераторов, поэтов и других выдающихся людей этой эпохи. Вы узнаете, как связаны Посольство Австрии и свадьба Есенина и Дункан, где проживал Сергей Есенин с внучкой Льва Толстого, будучи официально женатым на другой женщине, где танцевала Айседора Дункан и многое другое.
Организационные детали
Экскурсия проводится для компаний до 15 человек без изменения стоимости.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро Кропоткинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Всем привет, меня зовут Мария, давайте знакомиться! Психолог по образованию, креативщик по жизни и дипломированный гид по призванию, я приглашаю вас на мои авторские экскурсии. Расскажу просто о сложном, приподняв вуаль с домов, усадеб и соборов Москвы. Мы посмотрим чуть дальше, чем просто на фасады домов. Переплетения судеб, биографии, драмы людей, живших когда-то за этими фасадами, что может быть увлекательней?Задать вопрос
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